Ред Софт Ред ОС RedOS
РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).
|27.02.2024
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Система управления доступом RooX UIDM теперь совместима с «Ред ОС»
RooX и «Ред Софт» подтвердили совместимость системы аутентификации и авторизации RooX UIDM с операционной системой Ред ОС. Теперь бизнесу доступно совместное решение для безопасного управления доступом, а также для построения импортонезависимых ИТ-экосистем. RooX UIDM — это система управления доступом сотру
|20.02.2024
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Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA
Отечественная операционная система «Ред ОС» и wiSLA — платформа непрерывного онлайн-мониторинга ИТ-инфраструктуры, сервисов, услуг и соблюдения SLA — показали высокую совместимость по результатам проведенных тестов. Теперь пользо
|19.02.2024
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Корпоративные пользователи «Ред ОС» теперь могут автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на все ПК организации
Корпоративные пользователи «Ред ОС» получили возможность автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на всю ИТ-инфраструктуру организации. Установка «Р7-Офис» осуществляется с помощью готовых конфигураций «Ред Адм» (по
|06.02.2024
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Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками
Компания «Ред Софт», поставщик отечественных ИТ-решений, перешла на систему управления проектами EvaProject. В свою очередь компания «Карбон Софт» — разработчик EvaProject — мигрировала на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для авто
|29.01.2024
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Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт»
Испытания решений двух отечественных технологических вендоров показали, что «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» корректно работают на серверах «ДатаРу БС» в условиях высокоинтенсивных нагрузок. Продукты «Ред Софт» включены в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-зак
|25.01.2024
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«Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics
«Ред ОС» совместима с системой умного анализа данных Pix BI, а также с компонентами платформы для программной роботизации Pix RPA, в которую входят «цифровой сотрудник» для решения рутинных зада
|18.01.2024
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Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС»
Компании «ИнфоТеКС» и «Ред софт» успешно завершили тестирование совместимости продуктов для защиты информации ViPNet с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена корректная совместная работа «Ред ОС» и ViPNet Client 4U for Linux (версий 4.8, 4.13, 4.14, 4.15), ViPNet CSP 4.4.4, ViPNet EndPoint Protection (версий 1.5.2, 1.6.0
|16.01.2024
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«Ред софт» и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина развивают сотрудничество
ал серию мастер-классов для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также вручил сертификаты молодым специалистам, прошедшим обучение по основам администрирования операционной системы «Ред ОС». «Ред софт» является технологическим партнером университета и реализует ряд образовательных инициатив для студентов и преподавателей. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Та
|16.01.2024
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Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3»
ь vStack HCP версии 2.1.3 с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС 7.3». Испытания проводились на различных конфигурациях операционной системы «Ред ОС
|26.12.2023
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«Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4
Компания «Ред Софт» выпустила четвертый корректирующий релиз «Ред ОС» версии 7.3 стандартной редакции - «Ред ОС» 7.3.4. Релиз «Ред ОС» 7.3.4
|25.12.2023
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«МТС Линк» подтвердил совместимость сервисов с операционной системой «Ред ОС»
аботы, и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов — сервисов «МТС Линк» и операционной системы «Ред ОС». Результат тестирования подтвержден в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители Ред софт». Пользователям «Ред ОС» теперь доступна полная функциональность веб
|27.11.2023
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«1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС»
Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы типовых решений 1С на операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус». В компанию «1С‑Рарус» поступают вопросы пользователей по использованию программ «1С» в среде российских операционных систем. На законод
|22.11.2023
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Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»
одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач.
|22.11.2023
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«Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»
оведении проверки правомерности размещения в реестре российского ПО мобильной операционной системы «Ред ОС М», пишет «Коммерсант». Оператор усомнился в ее «отечественности», поскольку в основе
|21.11.2023
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Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»
Реестру российского ПО – российская ОС Реестр отечественного ПО, работающий с 2016 г. и развиваемый силами Минцифры России, мигрировал на операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт» – разработчика «Ред ОС». По словам представителей «Ред софт», проект по переводу реестра Минцифры (сейчас это полноценна
|13.11.2023
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Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС»
Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. что подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представит
|09.11.2023
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Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»
одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач. Д
|08.11.2023
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Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов
к программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов Nexign, предназначенных для сопровождения работы российских операторов связи, с российской операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Прошел тестирование комплекс продуктов для монетизации сетей мобильной и фиксированной связи Network Monetisation Suite. Кроме того, по
|01.11.2023
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Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС»
Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку российской операционной системы РЕД ОС. Таким образом был расширен перечень поддерживаемых ADS операционных систем, который теперь включает: «РЕД ОС» 7.3; Centos 7.6.1810; RHEL 7.6; AltLinux 8.4 SP; Astra Linux 1.7 «Ор
|27.10.2023
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Россияне создали полноценный отечественный Android. Госсектор получил достойную альтернативу iPhone
Российский заменитель Android Реестр российского ПО Минцифры пополнился операционной системой «Ред ОС М». Она полностью совместима с Android-приложениями, а это означает, что пользователям
|24.10.2023
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Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС»
Облачный провайдер Serverspace добавил к списку доступных операционных систем в панели управления российскую систему «Ред ОС». Пользователи провайдера теперь могут разворачивать облачную инфраструктуру на базе платформы виртуализации vStack, используя операционную систему из реестра отечественного ПО. Процесс
|19.09.2023
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Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС»
софт» подтвердила совместимость платформы для цифровизации нефтегазовой и нефтехимической отраслей ZIIoT O&G компании «Цифровая индустриальная платформа» (ЦИП) с отечественной операционной системой «Ред ОС». Стороны также заявили о намерениях дальнейшего сотрудничества в интересах технологического суверенитета промышленных предприятий. ZIIoT O&G — специализированное решение для нефтегазово
|31.08.2023
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Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС»
Российские разработчики «Ликорис» и «Ред софт» успешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Использование решения для автоматизации бизнес-процессов испытательной лабораторией LIMS myLab совместно с «Ред ОС» поз
|24.08.2023
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Подтверждена совместимость платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС»
Специалисты «Инкома» и «Ред софт» подтвердили совместимость последних версий коммуникационной платформы «Видеоселектор» и операционной системы «Ред ОС». Тестирование на совместимость более ранних версий продуктов командами ведется с 2020 г. Платформа «Видеоселектор» позволяет организовать удаленное общение в режиме реального времени ка
|23.08.2023
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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server
и «Сис разработка» (MFAsoft) провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость и корректность работы программного комплекса Secure Authentication Server (SAS) с операционной системой «Ред ОС». «Сис разработка» является производителем и правообладателем программного продукта Secure Authentication Server. Secure Authentication Server представляет собой решение для организации
|21.08.2023
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Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт»
сийский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаясь требованиям по переходу на российские решения.
|17.08.2023
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АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»
АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» от разработчика «Ред софт» в рамках технологического сотрудничества. R-Style Softlab — разработчик программного обеспечения для финансовой сферы. В целях развития технологического сотру
|08.08.2023
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Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС»
В рамках технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Spacebit подтвердили совместимость российской операционной системы «Ред ОС» и решения для управления уязвимостями конфигураций X-Config. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Система X-Config позволяет автоматизировать процессы управления уязвимостям
|03.08.2023
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Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО
ость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведомствах, субъектах КИИ и других российских организациях для выявления сложных атак с применением вредоносного ПО, специ
|28.07.2023
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Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС»
ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процесс
|18.07.2023
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Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS
-аппаратных средств защиты информации «ТСС» и производитель программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость системы контроля и разграничения доступа Diamond ACS с операционной системой «Ред ОС». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СКРД «Diamond ACS» яв
|13.07.2023
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Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»
«Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбербанка для предпринимателей признана полностью
|12.07.2023
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«Ред ОС» сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации
Российская операционная система «Ред ОС» успешно прошла испытания на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации. Теперь «Ред ОС» включат в себя базовые средства виртуализации и кон
|06.07.2023
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Подтверждена совместимость СЗИ НСД Dallas Lock Linux и операционной системы «Ред ОС»
«Ред софт» и ГК «Конфидент» продолжают работу в рамках технологического партнерства и подтверждают совместимость системы защиты информации НСД Dallas Lock Linux версии 3.25.21 и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для автономны
|03.07.2023
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Разработчики Rinel доработали программное обеспечение под Linux
Российские разработчики Rinel и «Ред софт» подтвердили совместимость специализированного программного обеспечения для образовательных организаций Rinel-Lingo с операционной системой «Ред ОС». Оба продукта входят в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт». Ранее Rinel-Lingo работало исключительно в среде ОС Windows. В рамках создания им
|28.06.2023
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Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС»
или соглашение о технологическом партнерстве. Теперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в едином реестре российского ПО, что решает задачи бизнеса в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Neoflex. Проведенные испытания
|27.06.2023
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Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС»
резиденты «Сколково», договорились о технологическом партнерстве, в рамках которого подтвердили совместимость платформы для автоматического анализа медицинских данных Webiomed с операционной системой Ред ОС. Решение предназначено для миграции ИТ-инфраструктуры организаций здравоохранения на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Webiomed —
|22.06.2023
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В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х
руппу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании успешно протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/ Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призва
|20.06.2023
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Платформа автоматизации промо Bafsy совместима с «Ред ОС»
еском партнерстве. В результате сотрудничества компании протестировали корректность работы ИТ-продуктов, подтвердив совместимость платформы для автоматизации промоакций Bafsy с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». По итогу тестирования весь функционал платформы корректно работает на российской операционной системе и позволяет создавать промосайты
|22.05.2023
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Платформа Webinar совместима с «Ред ОС»
сь о технологическом партнерстве, в рамках которого разработчики протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar на «Ред ОС» осуществляется без ограничений по функциональным возможностям. Результат отражен в двустороннем сертификате. Совместимый программный стек разработчиков позволит заменить зарубежное прог
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 331 288
|Шадаев Максут 834 11
|Сивцев Илья 102 10
|Анисимов Максим 20 10
|Белокрылов Александр 27 8
|Массух Илья 228 8
|Одинцов Дмитрий 108 8
|Евдокимов Андрей 80 7
|Путин Владимир 2971 6
|Степанюк Михаил 57 6
|Смирнов Алексей 224 6
|Арефьев Андрей 38 6
|Арлазаров Владимир 206 6
|Комиссаров Дмитрий 219 5
|Трандин Сергей 67 5
|Калякин Павел 42 5
|Панченко Иван 85 5
|Парфентьев Алексей 91 4
|Натрусов Артем 253 4
|Анфимов Павел 42 4
|Осипов Александр 75 4
|Гребенщиков Дмитрий 31 4
|Щеглов Петр 54 4
|Паршин Максим 314 4
|Коваленко Павел 18 4
|Абасмирзоев Заур 10 4
|Баталов Александр 23 4
|Врацкий Андрей 94 4
|Лашин Ренат 61 4
|Дергачева Светлана 28 4
|Ульянов Николай 78 4
|Свириденко Андрей 97 4
|Макаров Валентин 211 4
|Луцик Павел 11 3
|Касперская Наталья 282 3
|Бургов Владимир 16 3
|Агафонова Наталия 40 3
|Богатырева Людмила 17 3
|Челышев Сергей 11 3
|Урусов Виктор 89 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
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