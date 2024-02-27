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Ред Софт Ред ОС RedOS

Ред Софт - Ред ОС - RedOS

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).


27.02.2024 Система управления доступом RooX UIDM теперь совместима с «Ред ОС»

RooX и «Ред Софт» подтвердили совместимость системы аутентификации и авторизации RooX UIDM с операционной системой Ред ОС. Теперь бизнесу доступно совместное решение для безопасного управления доступом, а также для построения импортонезависимых ИТ-экосистем. RooX UIDM — это система управления доступом сотру
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA

Отечественная операционная система «Ред ОС» и wiSLA — платформа непрерывного онлайн-мониторинга ИТ-инфраструктуры, сервисов, услуг и соблюдения SLA — показали высокую совместимость по результатам проведенных тестов. Теперь пользо
19.02.2024 Корпоративные пользователи «Ред ОС» теперь могут автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на все ПК организации

Корпоративные пользователи «Ред ОС» получили возможность автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на всю ИТ-инфраструктуру организации. Установка «Р7-Офис» осуществляется с помощью готовых конфигураций «Ред Адм» (по
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками

Компания «Ред Софт», поставщик отечественных ИТ-решений, перешла на систему управления проектами EvaProject. В свою очередь компания «Карбон Софт» — разработчик EvaProject — мигрировала на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для авто
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт»

Испытания решений двух отечественных технологических вендоров показали, что «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» корректно работают на серверах «ДатаРу БС» в условиях высокоинтенсивных нагрузок. Продукты «Ред Софт» включены в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-зак
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics

«Ред ОС» совместима с системой умного анализа данных Pix BI, а также с компонентами платформы для программной роботизации Pix RPA, в которую входят «цифровой сотрудник» для решения рутинных зада
18.01.2024 Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС»

Компании «ИнфоТеКС» и «Ред софт» успешно завершили тестирование совместимости продуктов для защиты информации ViPNet с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена корректная совместная работа «Ред ОС» и ViPNet Client 4U for Linux (версий 4.8, 4.13, 4.14, 4.15), ViPNet CSP 4.4.4, ViPNet EndPoint Protection (версий 1.5.2, 1.6.0
16.01.2024 «Ред софт» и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина развивают сотрудничество

ал серию мастер-классов для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также вручил сертификаты молодым специалистам, прошедшим обучение по основам администрирования операционной системы «Ред ОС». «Ред софт» является технологическим партнером университета и реализует ряд образовательных инициатив для студентов и преподавателей. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Та
16.01.2024 Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3»

ь vStack HCP версии 2.1.3 с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС 7.3». Испытания проводились на различных конфигурациях операционной системы «Ред ОС
26.12.2023 «Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4

Компания «Ред Софт» выпустила четвертый корректирующий релиз «Ред ОС» версии 7.3 стандартной редакции - «Ред ОС» 7.3.4. Релиз «Ред ОС» 7.3.4

25.12.2023 «МТС Линк» подтвердил совместимость сервисов с операционной системой «Ред ОС»

аботы, и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов — сервисов «МТС Линк» и операционной системы «Ред ОС». Результат тестирования подтвержден в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители Ред софт». Пользователям «Ред ОС» теперь доступна полная функциональность веб
27.11.2023 «1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС»

Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы типовых решений 1С на операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус». В компанию «1С‑Рарус» поступают вопросы пользователей по использованию программ «1С» в среде российских операционных систем. На законод
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач.

22.11.2023 «Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»

оведении проверки правомерности размещения в реестре российского ПО мобильной операционной системы «Ред ОС М», пишет «Коммерсант». Оператор усомнился в ее «отечественности», поскольку в основе

21.11.2023 Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Реестру российского ПО – российская ОС Реестр отечественного ПО, работающий с 2016 г. и развиваемый силами Минцифры России, мигрировал на операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт» – разработчика «Ред ОС». По словам представителей «Ред софт», проект по переводу реестра Минцифры (сейчас это полноценна
13.11.2023 Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС»

Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. что подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представит
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач. Д
08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов

к программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов Nexign, предназначенных для сопровождения работы российских операторов связи, с российской операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Прошел тестирование комплекс продуктов для монетизации сетей мобильной и фиксированной связи Network Monetisation Suite. Кроме того, по
01.11.2023 Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС»

Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку российской операционной системы РЕД ОС. Таким образом был расширен перечень поддерживаемых ADS операционных систем, который теперь включает: «РЕД ОС» 7.3; Centos 7.6.1810; RHEL 7.6; AltLinux 8.4 SP; Astra Linux 1.7 «Ор
27.10.2023 Россияне создали полноценный отечественный Android. Госсектор получил достойную альтернативу iPhone

Российский заменитель Android Реестр российского ПО Минцифры пополнился операционной системой «Ред ОС М». Она полностью совместима с Android-приложениями, а это означает, что пользователям
24.10.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС»

Облачный провайдер Serverspace добавил к списку доступных операционных систем в панели управления российскую систему «Ред ОС». Пользователи провайдера теперь могут разворачивать облачную инфраструктуру на базе платформы виртуализации vStack, используя операционную систему из реестра отечественного ПО. Процесс

19.09.2023 Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС»

софт» подтвердила совместимость платформы для цифровизации нефтегазовой и нефтехимической отраслей ZIIoT O&G компании «Цифровая индустриальная платформа» (ЦИП) с отечественной операционной системой «Ред ОС». Стороны также заявили о намерениях дальнейшего сотрудничества в интересах технологического суверенитета промышленных предприятий. ZIIoT O&G — специализированное решение для нефтегазово
31.08.2023 Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС»

Российские разработчики «Ликорис» и «Ред софт» успешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Использование решения для автоматизации бизнес-процессов испытательной лабораторией LIMS myLab совместно с «Ред ОС» поз
24.08.2023 Подтверждена совместимость платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС»

Специалисты «Инкома» и «Ред софт» подтвердили совместимость последних версий коммуникационной платформы «Видеоселектор» и операционной системы «Ред ОС». Тестирование на совместимость более ранних версий продуктов командами ведется с 2020 г. Платформа «Видеоселектор» позволяет организовать удаленное общение в режиме реального времени ка
23.08.2023 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server

и «Сис разработка» (MFAsoft) провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость и корректность работы программного комплекса Secure Authentication Server (SAS) с операционной системой «Ред ОС». «Сис разработка» является производителем и правообладателем программного продукта Secure Authentication Server. Secure Authentication Server представляет собой решение для организации

21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт»

сийский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаясь требованиям по переходу на российские решения.
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» от разработчика «Ред софт» в рамках технологического сотрудничества. R-Style Softlab — разработчик программного обеспечения для финансовой сферы. В целях развития технологического сотру
08.08.2023 Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС»

В рамках технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Spacebit подтвердили совместимость российской операционной системы «Ред ОС» и решения для управления уязвимостями конфигураций X-Config. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Система X-Config позволяет автоматизировать процессы управления уязвимостям
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО

ость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведомствах, субъектах КИИ и других российских организациях для выявления сложных атак с применением вредоносного ПО, специ
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС»

ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процесс
18.07.2023 Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS

-аппаратных средств защиты информации «ТСС» и производитель программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость системы контроля и разграничения доступа Diamond ACS с операционной системой «Ред ОС». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СКРД «Diamond ACS» яв
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»    

«Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбербанка для предпринимателей признана полностью

12.07.2023 «Ред ОС» сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации

Российская операционная система «Ред ОС» успешно прошла испытания на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации. Теперь «Ред ОС» включат в себя базовые средства виртуализации и кон
06.07.2023 Подтверждена совместимость СЗИ НСД Dallas Lock Linux и операционной системы «Ред ОС»

«Ред софт» и ГК «Конфидент» продолжают работу в рамках технологического партнерства и подтверждают совместимость системы защиты информации НСД Dallas Lock Linux версии 3.25.21 и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для автономны
03.07.2023 Разработчики Rinel доработали программное обеспечение под Linux

Российские разработчики Rinel и «Ред софт» подтвердили совместимость специализированного программного обеспечения для образовательных организаций Rinel-Lingo с операционной системой «Ред ОС». Оба продукта входят в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт». Ранее Rinel-Lingo работало исключительно в среде ОС Windows. В рамках создания им
28.06.2023 Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС»

или соглашение о технологическом партнерстве. Теперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в едином реестре российского ПО, что решает задачи бизнеса в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Neoflex. Проведенные испытания

27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС»

резиденты «Сколково», договорились о технологическом партнерстве, в рамках которого подтвердили совместимость платформы для автоматического анализа медицинских данных Webiomed с операционной системой Ред ОС. Решение предназначено для миграции ИТ-инфраструктуры организаций здравоохранения на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Webiomed —

22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х

руппу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании успешно протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/ Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призва
20.06.2023 Платформа автоматизации промо Bafsy совместима с «Ред ОС»

еском партнерстве. В результате сотрудничества компании протестировали корректность работы ИТ-продуктов, подтвердив совместимость платформы для автоматизации промоакций Bafsy с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». По итогу тестирования весь функционал платформы корректно работает на российской операционной системе и позволяет создавать промосайты

22.05.2023 Платформа Webinar совместима с «Ред ОС»

сь о технологическом партнерстве, в рамках которого разработчики протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar на «Ред ОС» осуществляется без ограничений по функциональным возможностям. Результат отражен в двустороннем сертификате. Совместимый программный стек разработчиков позволит заменить зарубежное прог

Публикаций - 684, упоминаний - 764

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 548 416
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1377 260
Microsoft Corporation 24140 82
Базальт СПО - BaseALT 530 54
Ростелеком 10798 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4565 34
Intel Corporation 11936 30
7723 29
Oracle Corporation 6536 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3358 24
Red Hat 1283 23
Yandex - Яндекс 6570 23
TrueConf - ТруКонф 365 22
SAP SE 5130 22
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 399 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 238 19
Google LLC 11439 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 380 18
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 725 18
AMD - Advanced Micro Devices 4034 18
Huawei 3718 17
Cisco Systems 5023 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 414 16
IBM - International Business Machines Corp 9353 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11020 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 251 13
Telegram Group 1530 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 396 13
Broadcom - VMware 2277 13
Apple Inc 11703 13
Веб-Сервер 246 13
VideoMost - ВидеоМост 258 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3077 12
Код Безопасности 544 12
Nginx - Энджайникс 151 12
Softline - Софтлайн 2425 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 415 12
HP Inc. 5632 11
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 347 11
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 209 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6637 18
Газпром ПАО 1257 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2053 16
РЖД - Российские железные дороги 1804 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 629 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1478 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2642 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 375 7
ГПБ - Газпромбанк 1027 7
Транснефть 285 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 509 7
Альфа-Банк 1692 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1058 6
Unsplash 306 6
НСПК - Национальная система платежных карт 746 6
Почта Банк 427 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 404 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 384 5
АльфаСтрахование СГ 296 5
Visa International 1930 5
МКБ - Московский кредитный банк 542 5
Интеррос - Росбанк АКБ 610 5
Газпром добыча Астрахань 13 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1864 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 946 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 454 4
Почта России ПАО 2012 4
Открытие ФК - Росгосстрах 328 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1151 4
Россети Ленэнерго 1700 3
Русагро Группа Компаний 253 3
Polylog - Агентство Полилог 17 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 633 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 203 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 128 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 59 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 66 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 414 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3506 345
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10651 273
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2949 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2346 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5498 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4739 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4185 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2833 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1818 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2857 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2677 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4354 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5130 9
Федеральное казначейство России 1659 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 387 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1815 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 305 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2115 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3174 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 282 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 757 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 239 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 409 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1310 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 129 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 203 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1763 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 409 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 873 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 183 3
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 36 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 937 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2605 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 305 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 286 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 576 66
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 658 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 5
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 38 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 106 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 281 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 2
ASF - Apache Software Foundation 108 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 110 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 276 1
Linux Foundation 178 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23806 559
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16074 464
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27912 420
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59803 399
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1089 233
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45236 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24216 145
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10408 116
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6737 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28438 98
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6679 98
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5569 83
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5548 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19577 79
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22873 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10973 75
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11874 74
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9180 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15631 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20025 57
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 728 56
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5857 53
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11766 53
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Linux OS 9208 446
Microsoft Windows 15110 136
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 453 67
Новые облачные технологии - МойОфис 663 54
Apple macOS 1914 49
Google Android 13470 48
Red Hat RPM - Package Manager 150 47
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 92 45
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1143 44
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 419 43
НКТ - Р7-Офис 290 41
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 723 37
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1034 36
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 501 34
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 781 33
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 859 32
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1204 32
Apple iOS 7404 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3034 26
Intel x86 - архитектура процессора 1747 26
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 339 25
Ред Софт - Ред платформа 27 25
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3894 25
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 260 24
Linux - Debian GNU 413 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 157 21
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 55 20
Oracle Java - язык программирования 2911 18
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 208 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 145 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1890 16
Microsoft Teams - MS Teams 476 16
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 124 16
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 55 14
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 14
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 984 14
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 164 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4677 13
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 90 13
OpenJDK - Open Java Development Kit 91 13
Рустамов Рустам 331 288
Шадаев Максут 834 11
Сивцев Илья 102 10
Анисимов Максим 20 10
Белокрылов Александр 27 8
Массух Илья 228 8
Одинцов Дмитрий 108 8
Евдокимов Андрей 80 7
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Арлазаров Владимир 206 6
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Калякин Павел 42 5
Панченко Иван 85 5
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Натрусов Артем 253 4
Анфимов Павел 42 4
Осипов Александр 75 4
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Щеглов Петр 54 4
Паршин Максим 314 4
Коваленко Павел 18 4
Абасмирзоев Заур 10 4
Баталов Александр 23 4
Врацкий Андрей 94 4
Лашин Ренат 61 4
Дергачева Светлана 28 4
Ульянов Николай 78 4
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Луцик Павел 11 3
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