15.12.2025 Цифровая трансформация «Госкорпорации по ОрВД»: опыт успешного импортозамещения 1
04.09.2024 Портфель решений «Айтеко.Cloud» расширился продуктами экосистемы «Ред Софт» 1
18.03.2024 Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС» 1
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 1
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
18.01.2024 Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
25.12.2023 «МТС Линк» подтвердил совместимость сервисов с операционной системой «Ред ОС» 1
27.11.2023 «1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС» 1
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»     1
27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС» 1
22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х 1
09.06.2023 «Ред софт» и ФССП разработали систему автоматического вынесения постановлений 1
20.02.2023 «Сетевая академия Ланит» и «Ред софт» запускают новые курсы для подготовки ИТ-специалистов 1
28.11.2022 «Ред софт» подтвердила совместимость «Ред ОС» с ПК и АРМами «Гравитон» на материнской плате «Кама» 1
20.10.2022 Разработчики ПО для бизнеса переходят на «Ред ОС» 1
27.04.2022 «Ред ОС» совместима с оборудованием iRU 1
14.02.2022 Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС» 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 1
01.07.2019 В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт» 1
28.06.2019 «Ред софт» откроет центр разработки в Сколково 1
07.06.2019 ЭОС и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс» 1
15.08.2018 «Ред Софт» выплатила купонный доход 1
22.05.2018 «Ред Софт» переходит в активную фазу привлечения инвестиций 1
05.02.2018 Администрация гражданских аэропортов переходит на «Ред ОС» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1002 27
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 2
Oracle Corporation 6871 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2498 2
Microsoft Corporation 25245 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 155 1
Т1 НОТА 68 1
Carbon Soft - Карбон Софт 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Рукард - Русофт 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Merlion iRU - Деловой офис 333 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 906 1
Comindware - Колловэар 178 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Базис Консалтинговая компания 30 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
9003 1
1С-Рарус 936 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 505 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 905 1
Atlassian 139 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 36 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8187 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 100 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3442 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 141 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 25
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 5
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8745 4
Repository - Репозиторий 1054 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2160 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 336 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 309 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1701 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1311 27
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 121 27
Linux OS 10917 16
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 12
Ред Софт - Ред Виртуализация 85 10
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 7
Red Hat RPM - Package Manager 180 6
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 5
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 4
Ред Софт - Gembaface 3 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 2
МСК Групп - Даком М - Space VDI 42 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 1
Merlion iRU Оникс - Merlion iRU Pad Master - Merlion iRU C - Merlion iRU B - серия планшетов 9 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 1
Carbon Soft - EvaTeam 30 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 18 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Wellink - wiProbe 5 1
Wellink - wiSLA 33 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 20 1
Wellink - Slamon 3 1
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 13 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 633 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 1
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 102 1
Рустамов Рустам 515 16
Анисимов Максим 28 4
Ерофеев Максим 29 2
Анциферов Денис 3 1
Дякив Денис 6 1
Коптев Алексей 7 1
Сергеева Наталья 50 1
Аликин Алексей 2 1
Евдокимов Андрей 89 1
Белокрылов Александр 27 1
Романов Илья 34 1
Шпак Виталий 32 1
Борисов Алексей 33 1
Иванова Елена 82 1
Кочепасов Сергей 13 1
Севостьянов Василий 4 1
Лоевская Анна 65 1
Новицкий Роман 12 1
Мацыгин Юрий 50 1
Карпенко Владимир 26 1
Лопаткин Константин 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3137 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 56 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15144 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 1
