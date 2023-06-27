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Импортонезависимость
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Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС»

Компании «Ред софт» и «К-скай», резиденты «Сколково», договорились о технологическом партнерстве, в рамках которого подтвердили совместимость платформы для автоматического анализа медицинских данных Webiomed с операционной системой Ред ОС. Решение предназначено для миграции ИТ-инфраструктуры организаций здравоохранения на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Webiomed — российская платформа прогнозной аналитики для сферы здравоохранения. Решение предназначено для автоматического анализа медицинских данных с целью оценки рисков развития заболеваний и их осложнений на персональном и популяционном уровне. Продукт зарегистрирован как медицинское изделие, получен сертификат соответствия Системы менеджмента качества (СМК) стандарту ISO 13485:2016, аттестован на соответствие требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам второго (K2) класса защищенности и информационным системам персональных данных второго уровня защищенности (У32).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Обеспечение совместимости с «Ред ОС» для нас является важным шагом в развитии нашего продукта Webiomed. Это отвечает требованиям наших заказчиков, которые используют операционные системы российской разработки», — отметил генеральный директор Webiomed Роман Новицкий.

«Ред ОС активно используется в медицинских организациях страны. Это стало возможно благодаря активному сотрудничеству с технологическими партнерами и развитию экосистемы нашей операционной системы под потребности здравоохранения. Теперь в числе совместимых и доступных инструментов – технология искусственного интеллекта для повышения эффективность профилактической медицинской помощи», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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безопасность

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Компания «К-скай» – резидент Фонда «Сколково», разработчик платформы Webiomed - системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта. Webiomed является российским программным обеспечением, созданным с применением технологий ИИ, которое прошло независимые клинические испытания и зарегистрировано Росздравнадзором как медицинское изделие. Также Webiomed является ИИ-продуктом, зарегистрированным Минздравом России в качестве «Иной информационной системы». Webiomed интегрирована с отечественными медицинскими информационным системами и применяется в свыше 20 различных проектов в субъектах России. В настоящий момент система поддерживает более 40 заболеваний в части оценки рисков и выявления подозрений.

«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО.

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