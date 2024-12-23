К-МИС К-Скай K-SkAI
Компания «К-Скай» – резидент Инновационного центра «Сколково», разработчик платформы Webiomed - системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта.
К-МИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Новицкий Роман 11 11
|Щеглова Юлия 18 6
|Гусев Александр 36 4
|Кирьянова Александра 135 4
|Новиков Павел 97 3
|Саликов Андрей 2 2
|Трофимова Екатерина 6 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Коновалихин Максим 17 2
|Каем Кирилл 34 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Старостин Александр 6 2
|Голицын Сергей 26 2
|Карпов Евгений 40 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Драль Алексей 4 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Абаркин Александр 2 2
|Панов Александр 9 2
|Натарова Елена 3 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Метелев Сергей 7 1
|Бращенкова Анна 2 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Кулик Вадим 180 1
|Нейман Алексей 7 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Наумов Даниил 8 1
|Потапова Екатерина 13 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Мартыненко Александр 20 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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