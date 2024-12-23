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Индексная книга (каталог) CNews*
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К-МИС К-Скай K-SkAI


Компания «К-Скай» – резидент Инновационного центра «Сколково», разработчик платформы Webiomed - системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта


23.12.2024 «Сколково» будет координировать развитие ИИ в России 1
26.06.2024 Beeline Cloud поддерживает развитие ИИ в здравоохранении 2
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
04.12.2023 Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
20.09.2023 Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС» 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
12.04.2023 ИИ от резидента «Сколково» помог снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 1
16.12.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
17.01.2022 Искусственный интеллект будет помогать выявлять заболевания почек на ранней стадии 1
04.10.2021 В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed 2
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

К-МИС и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 4
Beorg - Биорг 112 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 4
ЦРТ Инновации 70 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
VisionLabs - ВижнЛабс 221 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 3
Vocord - Вокорд 183 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
С-Инновации 45 3
Ростелеком 9701 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
МегаФон 8805 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Прогноз 1650 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
КСОР 7 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Сайберия 4 1
TÜV 57 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Рапид Био 101 4
ЯКласс 68 3
Гепатера - Hepatera 46 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Альфа-Банк 1769 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Coursera 50 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Газпром нефть 618 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
ГЭОТАР-Медиа - Издательская группа 2 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Genotek - Генотек 14 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Почта России ПАО 2112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 18
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
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Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 3
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 121 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 3
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 3
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 2
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 26 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Google TensorFlow 87 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Stafory - робот Вера 330 1
Python PyTorch 45 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 9 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 9 1
Linux OS 9937 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
ГЭОТАР-Медиа - MedBaseGeotar 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Новицкий Роман 11 11
Щеглова Юлия 18 6
Гусев Александр 36 4
Кирьянова Александра 135 4
Новиков Павел 97 3
Саликов Андрей 2 2
Трофимова Екатерина 6 2
Безбогов Сергей 46 2
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Коновалихин Максим 17 2
Каем Кирилл 34 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Старостин Александр 6 2
Голицын Сергей 26 2
Карпов Евгений 40 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Драль Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 9 2
Натарова Елена 3 2
Ахмеров Тимур 87 1
Соловьев Владимир 106 1
Метелев Сергей 7 1
Бращенкова Анна 2 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Мерзляков Антон 16 1
Серебряникова Анна 72 1
Кулик Вадим 180 1
Нейман Алексей 7 1
Райгородский Андрей 37 1
Гагарин Юрий 88 1
Бурнаев Евгений 19 1
Саркисов Тигран 35 1
Наумов Даниил 8 1
Потапова Екатерина 13 1
Зеленков Юрий 37 1
Мартыненко Александр 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 20
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Нидерланды - Гаага 48 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Индия - Bharat 5434 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Ботаника - Растения - Plantae 1041 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 60 1
Здравоохранение - Биофармакология - Biopharmacology - раздел фармакологии, изучает физиологические эффекты, производимые веществами биологического и биотехнологического происхождения 3 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Английский язык 6634 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Экономический эффект 1067 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Rusbase 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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