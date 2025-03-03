Лабораторная информационная система ЕЦП.ЛИС обеспечивает связь поликлиники, стационара, пункта забора и лаборатории, осуществляя полноценный бизнес-процесс оказания услуги. Таким образом, врач, назначая исследование, сразу записывает пациента в пункт забора, который прикреплен к конкретной лаборатории. По итогу выполнения исследования, результат автоматически отобразится в электронной медицинской карте пациента и сразу станет доступен лечащему врачу. Модули и сервисы ЕЦП.ЛИС формируют электронный документооборот лабораторий и обеспечивают цифровизацию бизнес-процессов на всех этапах: взятие биоматериала, маркировка пробы, выполнения исследования.