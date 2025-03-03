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Ростелеком РТЛабс РТ МИС ЕЦП.ЛИС лабораторная информационная система
Лабораторная информационная система ЕЦП.ЛИС обеспечивает связь поликлиники, стационара, пункта забора и лаборатории, осуществляя полноценный бизнес-процесс оказания услуги. Таким образом, врач, назначая исследование, сразу записывает пациента в пункт забора, который прикреплен к конкретной лаборатории. По итогу выполнения исследования, результат автоматически отобразится в электронной медицинской карте пациента и сразу станет доступен лечащему врачу. Модули и сервисы ЕЦП.ЛИС формируют электронный документооборот лабораторий и обеспечивают цифровизацию бизнес-процессов на всех этапах: взятие биоматериала, маркировка пробы, выполнения исследования.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ЯКласс 68 1
|Рапид Био 101 1
|Гепатера - Hepatera 46 1
|KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
|Мартыненко Александр 20 4
|Рустамов Рустам 417 2
|Анфимов Павел 48 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Нестерова Елена 3 1
|Новикова Юлия 6 1
|Данилова Анна 3 1
|Бакетова Екатерина 2 1
|Зима Дмитрий 2 1
|Тойкка Наталья 1 1
|Токарев Виктор 2 1
|Логинов Артем 8 1
|Юрис Тимур 2 1
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