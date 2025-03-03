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Ростелеком РТЛабс РТ МИС ЕЦП.ЛИС лабораторная информационная система

Лабораторная информационная система ЕЦП.ЛИС обеспечивает связь поликлиники, стационара, пункта забора и лаборатории, осуществляя полноценный бизнес-процесс оказания услуги. Таким образом, врач, назначая исследование, сразу записывает пациента в пункт забора, который прикреплен к конкретной лаборатории. По итогу выполнения исследования, результат автоматически отобразится в электронной медицинской карте пациента и сразу станет доступен лечащему врачу. Модули и сервисы ЕЦП.ЛИС формируют электронный документооборот лабораторий и обеспечивают цифровизацию бизнес-процессов на всех этапах: взятие биоматериала, маркировка пробы, выполнения исследования. 


03.03.2025 В 2024 г. «РТ МИС» подключил 740 лабораторных анализаторов в 15 регионах России 1
11.06.2024 158 медицинских организаций перешли на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
06.05.2024 «РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro 1
18.04.2024 Анна Данилова, Виктор Токарев, Екатерина Бакетова -

Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска

 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
17.11.2021 Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС» 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 52 9
Ростелеком 9770 3
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С-Инновации 45 1
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Ростелеком - РТЛабс 179 1
Сван 26 1
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Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 322 9
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