Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 151968
ИКТ 11896
Организации 9475
Ведомства 1435
Ассоциации 892
Технологии 3283
Системы 23249
Персоны 63366
География 2455
Статьи 1473
Пресса 1110
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2405
Мероприятия 837

Здравоохранение Донорство Переливание крови Программы развития добровольного донорства крови

Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови

Каждый год 14 июня международным профессиональным сообществом отмечается Всемирный день донора. Это день, когда мировые сообщества выражают почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь. В этот день родился выдающийся ученый Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Самым распространенным видом донорства остается донорство крови. Первое его упоминание относится к началу XIX века, в 1818 году британский врач Джеймс Блаун удачно провел первое переливание крови от человека к человеку. В 1900 году австрийский иммунолог и нобелевский лауреат Карл Ландштайнер открыл кровеносные группы, что стало ключевым аспектом.
Всего выделяют 4 группы крови, при этом люди с первой группой крови 0(I) — универсальные доноры, так как их кровь с учетом системы АВ0 можно переливать лицам с любой группой крови. Обладатели четвертой группы крови АВ(IV) относятся к категории универсальных реципиентов. 

Донорство крови спасает жизни людей, нуждающихся в переливании крови из-за травм, операций, родов или различных заболеваний. Этот акт добровольного пожертвования имеет огромное значение для общества и помогает спасать жизни многих людей. К сожалению, в большинстве случаев кровь для переливания требуется срочно, а срок ее хранения в охлажденном виде не превышает 21-35 дней. Поэтому для медицинских учреждений критически важно, чтобы люди на регулярной основе сдавали кровь. К слову, сдавать кровь повторно можно через 2 месяца, но не чаще 4-5 раз в год.

 

 

Что нужно делать до и после сдачи крови Что нужно делать до и после сдачи крови
Донорская кровь - на благо хирургии! Плакат на тему значения донорской крови в достижениях медицины. Композиция создана по принципу коллажа - показаны иллюстрации с аппаратом "искусственная почка", для работы которой требуется донорская кровь. Ю. Смурыгин, 1973г. Донорская кровь - на благо хирургии! Плакат на тему значения донорской крови в достижениях медицины. Композиция создана по принципу коллажа - показаны иллюстрации с аппаратом "искусственная почка", для работы которой требуется донорская кровь. Ю. Смурыгин, 1973г.
Плакат "Кровь донора спасла мне жизнь" К 1940 году Советский Союз располагал мощной сетью учреждений Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций переливания крови). Такая отлаженная система переливания донорской крови позволила в годы Великой Отечественной войны спасти жизни тысячам раненых бойцов. В годы войны было зарегистрировано 5,5 миллиона доноров, что обеспечило возможность проведения 7 миллионов переливаний крови. СССР, 1957 г. А. Добров, Б. Решетников Плакат "Кровь донора спасла мне жизнь" К 1940 году Советский Союз располагал мощной сетью учреждений Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций переливания крови). Такая отлаженная система переливания донорской крови позволила в годы Великой Отечественной войны спасти жизни тысячам раненых бойцов. В годы войны было зарегистрировано 5,5 миллиона доноров, что обеспечило возможность проведения 7 миллионов переливаний крови. СССР, 1957 г. А. Добров, Б. Решетников
Донорская кровь против детских болезней Для поощрения доноров существовали определённые методы: положенный день отпуска мог присоединяться к годовому отпуску, донорам отдавался приоритет при распределении путёвок в санатории. «Постоянные» доноры, сдававшие кровь регулярно, награждались значками нескольких степеней и нагрудными знаками. Ю. Смурыгин, 1973г. Донорская кровь против детских болезней Для поощрения доноров существовали определённые методы: положенный день отпуска мог присоединяться к годовому отпуску, донорам отдавался приоритет при распределении путёвок в санатории. «Постоянные» доноры, сдававшие кровь регулярно, награждались значками нескольких степеней и нагрудными знаками. Ю. Смурыгин, 1973г.
«Кровь донора возвращает жизнь». Плакат о развитии добровольного донорства в СССР. Перевалов П., 1963 год. «Кровь донора возвращает жизнь». Плакат о развитии добровольного донорства в СССР. Перевалов П., 1963 год.
«ДОНОР ЛУЧШИЙ ДРУГ КРАСНОЙ АРМИИ» Николаев Я., Бибиков Г., 1941 год «ДОНОР ЛУЧШИЙ ДРУГ КРАСНОЙ АРМИИ» Николаев Я., Бибиков Г., 1941 год
Быть донором – великая честь для патриота! (А. Кейль) 1941 год Быть донором – великая честь для патриота! (А. Кейль) 1941 год
Что нужно делать до и после сдачи крови


17.06.2024 «Программный Продукт» поздравляет со Всемирным днем донора крови

й отмечается 20 апреля. Для обеспечения качества трансфузионной терапии в нашей стране была создана Служба крови, которая объединяет медицинские организации, участвующие в цикле донорской крови
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России?

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022

25.10.2022 На «Госуслугах» стали доступны сервисы для доноров

ьтаты анализов крови по каждой из них; скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно. Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на «Госуслугах» теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр. Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными

13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России

кс предоставит DonorSearch промокоды на поездки, которые ассоциация будет передавать донорам крови. Доноры смогут пользоваться ими для поездок в донорские центры и обратно. Полный список донорс
02.06.2017 Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии

художественные навыки. Прием заявок открыт с 1 июня по 31 августа 2017 г. на сайте государственной Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов www.yadonor.ru.«Автоматизир
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров?

одержалось еще в первом российском законе о донорстве крови, т.е. законе РФ от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». Поскольку денег на реализацию этого положения в российск
28.10.2016 Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров

ы на 7,34 млн вопросов, заданных донорам об их здоровье. В их число входят вопросы, не принимает ли донор антибиотики, не страдает ли он от избыточного или недостаточного веса, были ли у него в
20.04.2015 LG посвятила донорский марафон Победе

сеть «Эльдорадо» и авиапервозчик «ЮТэйр». В городах, входящих в маршрут проекта, будут организованы Дни Донора, пройдут лекции и мастер-классы Татьяны Шахнес, директора по связям с общественнос
20.04.2015 20 апреля состоялось гашение почтовой марки, посвященной программе донорства «Служба крови»

ния гашения почтовой марки, посвященной Государственной программе развития добровольного донорства «Служба крови» состоялась 20 апреля 2015 г. В мероприятии приняли участие руководитель Федерал
16.04.2015 Марка, посвященная «Государственной программе развития добровольного донорства “Служба крови”», выходит в почтовое обращение 16 апреля

в 1965 г. На одной из них изображена рука с красной гвоздикой и значок донора, на второй — женщина-донор, эмблема Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
23.01.2015 «Ростелеком» подключил Волгоградскую область к единой базе доноров крови России

архическое информационное пространство. Благодаря созданию единой базы доноров крови России, каждый донор получает возможность сдавать кровь не только по месту прописки, но и в любом другом гор
25.09.2014 LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра"

льдорадо», она организовала «Воздушный марафон добра» - авиапробег по пяти городам Урала и Сибири. В период с 23 сентября по 11 октября в Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске пройдут Дни донора. Активное участие в рамках «Воздушного марафона добра» в них примут сотрудники авиакомпании «ЮТэйр», компании «Эльдорадо», а также актив молодежного федерального проекта «Беги за мно
23.04.2014 Доноры крови больше не понадобятся?

будет производить в необходимых количествах промышленным способом, что решает проблему привлечения доноров, содержания пунктов по сбору, исследованию и транспортировке крови из различных регио
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства»

ров, который ведет ЦНИИС, и связывается с отпускающим абонента оператором-донором. В течение недели донор должен дать ответ на вопросы о наличии у данного абонента задолженности и соответствии

21.12.2012 «Корус Консалтинг» зарегистрировал в Роспатенте решение для медицины «Служба крови»

ее за проекты в госсекторе и медицине — зарегистрировало автоматизированную информационную систему «Служба крови» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Как сообщил
06.04.2012 ZOOM.CNews проехал в Поезде инноваций

ными станциями переливания крови, учебными заведениями и молодёжными организациями проводится «День донора» – добровольная и безвозмездная сдача крови жителями. В результате региональные станци
15.06.2009 Каждый пятый россиянин готов стать донором крови

тмечался Всемирный день донора крови. Спустя более полугода после начала реализации государственной программы развития добровольного донорства крови, Всероссийский центр изучения общественного

12.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови

ь и что для этого необходимо сделать. Сайт YaDonor.ru позволит получить информацию о том, как стать донором и где сдать кровь В разделе «Стать донором» содержатся подробные инструкции дл
11.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови

ограмма развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек при
14.07.2008 Приватные данные доноров Флориды могут попасть в руки мошенников

тации сведений 55 тыс. человек. По данным аналитического центра Perimetrix, в атакованной базе содержались имена, адреса, даты рождения, номера социального страхования и водительских прав большинства доноров штата Флорида. Из обрывочных сообщений в прессе довольно трудно понять, что именно произошло в солнечной Флориде. По всей видимости, дыра в безопасности системы позволяла любому интерне
19.02.2008 Личные данные 320 тыс. доноров скомпрометированы

ке Lifeblood, расположенным в городе Мемфис (Memphis), штат Теннеси (Tennessee), произошла крупная утечка личных данных. В результате кражи двух лэптопов, под угрозой компрометации оказались 320 тыс. доноров центра. На пропавших компьютерах находились их имена, контактные данные, а также номера социального страхования. Эксперты компании Perimetrix полагают, что риск компрометаций приватных

10.12.2007 Данные о 268 тыс. доноров украдены вместе с ноутбуком

ажи Memorial Blood Centers прекратила сбор данных о номерах социального страхования доноров. Теперь доноры будут идентифицироваться через ряд вопросов и другими способами, например, через водит
10.10.2007 Сделана пересадка легкого от донора с несовместимой группой крови

ch) из MHH сообщил, что сейчас такие операции допустимо проводить только в экстренных случаях, если донор с подходящей группой крови отсутствует, а пациенту необходима срочная пересадка органа.

Публикаций - 270, упоминаний - 376

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11593 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8561 14
Ростелеком 9397 14
Yandex - Яндекс 6816 11
Google LLC 11539 11
Microsoft Corporation 24320 10
МегаФон 8256 9
Samsung Electronics 10108 8
Apple Inc 11817 8
IBM - International Business Machines Corp 9387 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2793 7
Huawei 3799 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4680 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2020 5
Oracle Corporation 6590 5
Цифра ГК 2341 5
VK - Mail.ru Group 3313 5
7903 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3539 5
LG Electronics 3589 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 522 4
Прогноз 1607 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 852 4
Telegram Group 1673 3
АФК Система ПАО 1785 3
СП.АРМ 43 3
Новые облачные технологии (НОТ) 432 3
Т-Платформы - T-Platforms 394 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1416 3
Intel Corporation 12026 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 46 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1601 3
Lenovo Motorola 3496 3
Dell EMC 4997 3
Broadcom - VMware 2307 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 979 3
Perimetrix - Периметрикс 273 3
Oracle - Sun Microsystems 2210 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6882 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6894 10
Лента - Сеть розничной торговли 1991 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2156 3
101Hotels.com 456 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 493 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Ренессанс Страхование 152 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 254 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1082 3
Unsplash 464 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 741 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 779 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 2
Visa International 1939 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
Почта России ПАО 2063 2
Tesla Motors 381 2
Volkswagen Group - VW 270 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 82 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1203 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 6 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 899 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 60 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 709 2
Альфа-Банк 1707 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 11 1
АльфаСтрахование СГ 302 1
ПСБ - Промсвязьбанк 817 1
Связной ГК 1361 1
Евросеть 1403 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 151 24
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10992 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1330 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1808 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4826 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5683 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2636 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3206 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2945 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1749 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 296 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2894 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3717 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1437 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4309 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5263 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 494 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1348 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2371 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2611 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1337 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3205 4
Судебная власть - Judicial power 2255 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 168 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1896 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2137 3
Федеральное казначейство России 1704 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1875 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 423 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 753 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 564 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1329 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 180 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3012 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6215 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 626 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 692 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
OSI - Open Source Initiative 71 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
Ассоциация специалистов по сертификации 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 51 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Ассоциация менеджеров 87 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2697 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62011 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47229 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27325 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23341 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17246 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23823 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10500 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29223 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24325 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28528 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10746 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20166 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15250 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25334 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19905 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11466 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6940 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12020 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20281 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13476 15
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12088 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6989 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12096 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8258 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15844 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11244 14
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1355 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23291 14
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 247 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7537 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11426 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8238 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12269 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10619 12
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9308 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4619 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12418 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10343 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6177 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14041 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4834 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 507 8
Google Android 13657 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3091 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4900 8
Microsoft Windows 15298 7
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 9 7
Linux OS 9473 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6941 6
Microsoft Windows 2000 8661 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 949 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2646 5
Apple iOS 7506 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 733 5
Microsoft Skype 2044 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1358 3
Яндекс Помощь рядом 24 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1931 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 260 3
Apple iPhone 6 4861 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 228 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1718 3
Космодром Байконур 1060 3
Google Play - Google Store - Android Market 3206 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1102 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 569 3
Новые облачные технологии - МойОфис 693 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 367 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4053 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 312 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 875 2
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 2
Microsoft SQL Server 1552 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 14 2
DonorSearch 2 2
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 2
Яндекс.Маркет 847 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 955 2
Фишер Андрей 74 10
Медведев Дмитрий 1647 5
Venter Craig - Вентер Крейг 17 5
Саутин Дмитрий 4 4
Шахнес Татьяна 5 4
Мардер Наум 116 3
Лебедев Георгий 53 3
Шадаев Максут 903 3
Гуркин Дмитрий 9 3
Эйхлер Ольга 5 3
Никифоров Николай 1134 3
Тихонов Алексей 15 2
Шаров Андрей 19 2
Немов Алексей 3 2
Болдырева Александра 2 2
Ермолаев Артем 371 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Вольф Андрей 3 2
Образцов Алексей 12 2
Семашко Николай 3 2
Шалманов Сергей 201 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Захаров Павел 60 2
Елистратов Николай 90 2
Захаров Юрий 14 2
Анкудинов Николай 16 2
Малахов Михаил 10 2
Путин Владимир 3053 2
Дворкович Аркадий 209 2
Безруков Андрей 28 2
Рогозина Наталья 2 2
Петрова Мария 6 2
Шилов Дмитрий 13 2
Карпинский Алексей 37 2
Мильнер Юрий 134 2
Лигачев Глеб 80 2
Кузнецов Александр 111 2
Манджиков Очир 56 2
Тихонов Андрей 41 2
Нефедов Владислав 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 138058 147
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51444 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41843 48
Европа 21545 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16785 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14032 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13198 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16463 18
Германия - Федеративная Республика 12524 18
Канада 4819 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2817 14
Земля - планета Солнечной системы 10256 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13941 12
Япония 13184 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5076 11
Украина 7509 10
Франция - Французская Республика 7743 10
Казахстан - Республика 5403 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3777 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2950 8
Италия - Итальянская Республика 4301 8
Беларусь - Белоруссия 5471 7
Южная Корея - Республика 6547 7
Израиль 2697 7
Нидерланды 3457 7
Индия - Bharat 5331 7
Армения - Республика 2253 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1229 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2782 6
Америка - Американский регион 2121 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7108 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2460 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2724 5
Россия - УФО - Тюменская область 1080 5
Россия - УФО - Свердловская область 1395 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1076 5
Африка - Африканский регион 3414 5
Финляндия - Финляндская Республика 3570 5
Россия - СФО - Новосибирск 4135 5
Азия - Азиатский регион 5378 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8193 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49031 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9356 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27668 62
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4204 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46426 41
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9626 38
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1223 27
Зоология - наука о животных 2532 27
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1598 27
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2606 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17524 21
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1859 20
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1218 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8483 17
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 165 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7234 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15821 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5470 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4869 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12689 13
НКО - Некоммерческая организация 470 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3573 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5488 12
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 348 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13252 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7652 12
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 247 11
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 391 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5588 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4737 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2993 11
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (в частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов 30 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10700 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2011 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6696 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3845 10
Энергетика - Energy - Energetically 4879 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1278 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6217 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11151 6
AP - Associated Press 1997 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1678 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
New Scientist 1447 3
Известия ИД 587 3
CNews - ZOOM.CNews 1818 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 2
ScienceDaily 400 2
Nature 805 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5861 2
Reddit 296 2
Bloomberg 1223 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Интерфакс Украина 12 1
Die Welt 80 1
EurekAlert 287 1
Bloomberg Businessweek 122 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 864 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Phys.org 972 1
9to5Mac 70 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 644 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Россия К - телеканал 28 1
Science Advances 30 1
Tom’s Hardware 338 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
9to5Google 47 1
WCCFTech - Издание 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7883 12
IDC - International Data Corporation 4893 5
Markets&Markets Research 110 3
Gartner - Гартнер 3526 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 581 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3001 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 303 2
TMR - Transparency Market Research 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Moody's Investors Service 135 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 108 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
TAdviser IT Prize 7 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Technavio 27 1
Автостат 22 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Tractica 7 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Microsoft Research 138 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 321 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 966 1
Juniper Research 517 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 6
РАН - Российская академия наук 1806 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1453 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 17 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 87 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 2
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 27 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 19 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 346 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 2
University of Bristol - Бристольский университет 80 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 314 2
VK Skillbox - Скилбокс 101 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 224 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 62 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 37 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 557 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 15 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 110 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 32 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 250 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 91 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 775 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 510 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 12 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 925 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1944 7
CNews AWARDS - награда 466 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1185 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1029 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 298 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2333 2
День молодёжи - 27 июня 840 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
Google Summer of Code 10 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 49 1
Байкальский экономический форум 13 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 1
CNews FORUM Кейсы 219 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
ИТ-Черноземье - конкурсный отбор инновационных проектов 2 1
Обнинский атомный марафон 2 1
CNews APPWards 36 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Photokina 59 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1301021, в очереди разбора - 795903.
Создано именных указателей - 151968.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024