Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови

Каждый год 14 июня международным профессиональным сообществом отмечается Всемирный день донора. Это день, когда мировые сообщества выражают почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь. В этот день родился выдающийся ученый Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Самым распространенным видом донорства остается донорство крови. Первое его упоминание относится к началу XIX века, в 1818 году британский врач Джеймс Блаун удачно провел первое переливание крови от человека к человеку. В 1900 году австрийский иммунолог и нобелевский лауреат Карл Ландштайнер открыл кровеносные группы, что стало ключевым аспектом.

Всего выделяют 4 группы крови, при этом люди с первой группой крови 0(I) — универсальные доноры, так как их кровь с учетом системы АВ0 можно переливать лицам с любой группой крови. Обладатели четвертой группы крови АВ(IV) относятся к категории универсальных реципиентов.

Донорство крови спасает жизни людей, нуждающихся в переливании крови из-за травм, операций, родов или различных заболеваний. Этот акт добровольного пожертвования имеет огромное значение для общества и помогает спасать жизни многих людей. К сожалению, в большинстве случаев кровь для переливания требуется срочно, а срок ее хранения в охлажденном виде не превышает 21-35 дней. Поэтому для медицинских учреждений критически важно, чтобы люди на регулярной основе сдавали кровь. К слову, сдавать кровь повторно можно через 2 месяца, но не чаще 4-5 раз в год.