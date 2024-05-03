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Лёгкая промышленность Текстильная промышленность Ткацкая промышленность Ткани Textile industry Fabrics

Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics

«Молодёжь, в текстильную промышленность!» Лукьянов М. В., 1974 год. «Молодёжь, в текстильную промышленность!» Лукьянов М. В., 1974 год.
1961 год, СССР, Советский плакат «Штапельные ткани». Художник Комлев Г. «РОСТЕКСТИЛЬТОРГ» Министерства торговли РСФСР. Штапельные ткани. Красивы, практичны, хорошо драпируются. 1961 год, СССР, Советский плакат «Штапельные ткани». Художник Комлев Г. «РОСТЕКСТИЛЬТОРГ» Министерства торговли РСФСР. Штапельные ткани. Красивы, практичны, хорошо драпируются.
«Работники легкой промышленности и торговли!» Иванов В., Бурова О., 1955 год. «Работники легкой промышленности и торговли!» Иванов В., Бурова О., 1955 год.
«Подсобная текстильная работа» 1939 г. Кугач Михаил Юрьевич «Подсобная текстильная работа» 1939 г. Кугач Михаил Юрьевич
"Текстильный работник Людмила", 1968 г. Автор: Волкова Нина Павловна "Текстильный работник Людмила", 1968 г. Автор: Волкова Нина Павловна
«Чтоб выполнить пятилетку в четыре года квалифицированные кадры на производстве готовь!» Советский плакат о необходимости усиления личной ответственности каждого работника. Черномордик А. И., 1930 год. «Чтоб выполнить пятилетку в четыре года квалифицированные кадры на производстве готовь!» Советский плакат о необходимости усиления личной ответственности каждого работника. Черномордик А. И., 1930 год.
"Две молодые ткачихи", 1936 г. Холст, масло 70 х 87 см Частное собрание Автор: Сычков Федот Васильевич "Две молодые ткачихи", 1936 г. Холст, масло 70 х 87 см Частное собрание Автор: Сычков Федот Васильевич
Легпром: работать по-стахановски! Изображены две работницы ткацкой фабрики, раскраивающие ткань для пошива одежды и текстиля. Позади изображен набивной будущий рисунок на ткани в виде ярких цветов в розовых и сиреневых тонах. Автор неизвестен, 1980-е гг. Легпром: работать по-стахановски! Изображены две работницы ткацкой фабрики, раскраивающие ткань для пошива одежды и текстиля. Позади изображен набивной будущий рисунок на ткани в виде ярких цветов в розовых и сиреневых тонах. Автор неизвестен, 1980-е гг.
«Молодёжь, в текстильную промышленность!» Лукьянов М. В., 1974 год.


03.05.2024 Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Xiaomi с помощью приложений Mi Fit или Zepp Life помогут выяснить долю жировой, мышечной и костной ткани. А также покажут, сколько в организме содержится воды и висцерального жира. Приложение

23.04.2024 Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках

нимается переработкой растительных, животных, искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити и ткани. Производители всех стран постоянно стремятся расширить ассортимент и улучшить качество
26.10.2023 За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

це, не позволив шву разъехаться. Еще удобно, если швейная машинка сама регулирует давление лапки на ткань, силу прокола иглы, включает реверс, настраивает правильную позицию иглы, и главное — к
01.12.2021 Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

й модели есть регулировка подачи пара: благодаря этой функции можно не бояться испортить деликатную ткань. Также все устройства можно использовать для горизонтального отпаривания, дополнив стой
18.05.2020 Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Главные отличия умных весов от обычных – возможность определять не только массу, но и дополнительные параметры тела, включая ИМТ, проценты жировой и мышечной ткани. Большинство таких устройств может синхронизироваться со смартфоном, запоминать несколько пользовательских профилей и сохранять историю взвешиваний. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 У X
14.10.2019 Электронная одежда: главная проблема решена?

т. д. Однако реализации терпели неудачу, так как попытки вплести проводники и встроить микросхемы в ткань  разбивались о реалии повседневной носки. Стирка, сгибание и разгибание ткани, погодные
20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM

ивается до 2 л воды. Внутри бойлера она нагревается, и пар по тонкому шлангу поступает к утюгу и на ткань. Сильное и равномерное увлажнение под давлением расправляет волокна ткани изнутри, одно
07.05.2018 Портативный 3D-принтер для заживления глубоких ран

сстановлении глубоких ран на коже. По словам разработчиков, их устройство первое, которое формирует ткань на месте раны в течение двух минут или даже быстрее. Использование таких принтеров в бу
25.10.2017 Ученые из Томска представили новый материал для восстановления костной ткани

олимере Как правило, такие каркасы служат основой для роста живых клеток, формирующих новую костную ткань. Для их изготовления используются биодеградируемые материалы, которые распадаются и выв
15.08.2017 Создана заплатка для починки сердца после инфаркта

дать своего рода «заплатку», которую можно ввести в организм с помощью иглы. При попадании на живую ткань такой имплантат разворачивается и принимает нужную форму. Эффект памяти формы основан н
25.05.2017 Создана одежда с подкладкой из микробов

Исследователи Массачусетского технологического института (США) разработали дышащую ткань с микробным покрытием. Такая ткань реагирует на температуру тела и влажность, по
30.01.2017 Через шесть лет людям будут пересаживать клонированные органы?

Компания Organovo, которая занимается 3D-печатью живых тканей, в ближайшие годы намерена производить ткани для трансплантации. Искусственные ткани, создание на 3D-принтере, могут заменить в организме людей части поврежденных тканей или даже весь орган целиком.     Печень и почки — первы
13.12.2016 Ученые из России разрабатывают технологию регенерации костной ткани

Шубникова РАН (Москва), разрабатывает покрытие для нановолоконного материала из нестабильного поликристалла фатерита. Такое имплантируемое покрытие может стать каркасом для роста новых клеток костной ткани. В перспективе технология позволит создавать имплантаты, которые позволят исправлять дефекты костей, восстанавливая естественные форму и прочность костей.  Композитный материал фатерит/по
25.07.2016 Защитную одежду научили саморемонтироваться и атаковать токсичные вещества

ания, предотвращает попадание на кожу ядовитых пестицидов и других отравляющих веществ. Кроме того, ткань способна самовосстанавливаться в случае повреждений. Новая ткань восстанавливает
13.11.2013 Ткань-раскраска с функциией перекраски

Разработчики из объединённой группы учёных университетов Мейдзи и Кэйо и Токийского университета при поддержке Японского агентства науки и технологии представили ткань, способную многократно менять свой цвет под влиянием направленных лучей света. Ткань состоит из светового волокна, которое меняет цвет при попадании на него излучения определённого
23.10.2013 Внутренние часы человека расскажут о возрасте органов

старше, чем остальные части тела женщины. А если женщина больна раком молочной железы, то здоровая ткань рядом с опухолью в среднем на 12 лет старше, чем остальные части тела. И это объясняет,
01.08.2013 Начинаются испытания стволовых клеток на людях

медицины. Плюрипотентные стволовые клетки являются источником получения здоровых клеток и тканей, они могу дифференцироваться в мышечные, кровяные или нервные клетки и заменить собой больные клетки и ткани. Благодаря этому процессу возможно успешное лечение болезней сердечнососудистой системы, диабета, аутоиммунных заболеваний и многих других. Важно, что индуцированные плюрипотентные клетки
19.07.2013 «Умный» скальпель обнаружит раковые клетки

все это время находился под наркозом. Скальпель iKnife в режиме реального времени отличает обычную ткань от раковой. Возможно, вскоре он будет использоваться хирургами во всем мире Испытания i
10.06.2013 Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины

Ученые обнаружили стрессоустойчивые стволовые клетки в жировой ткани, удаленной входе широко распространенной пластической операции – липосакции. Клетки легко выделяются из жира и способны преобразоваться почти в любые клетки человеческого организма без ге
29.01.2013 Магнитная левитация поможет выращивать легочные ткани

астиц. Для этого ученые использовали бактериофаги, вирусы, инжектирующие в клетку наночастицы. После этого, используя магниты для остановки и перемещения клеток, ученые смогли сформировать трехмерную ткань. Клетки, внутри которых находятся магнитики, буквально подвешены в пространстве. Они могут жить и размножаться в этом состоянии, и это гораздо более приближено к природным условиям, нежел
25.01.2013 Особый хлопок поглощает воду даже из воздуха

ть исключительно большое количество воды - до 340% своего собственного веса. Новая хлопчатобумажная ткань может быть полезна в самых различных областях: от производства гигиенических средств и

23.01.2013 Organovo в партнерстве с Autodesk Research разрабатывает ПО для 3D-биопечати

печень? Это более сложный процесс, включающий точное позиционирование клеток, формирующих как саму ткань органа, так и внутренние структуры, типа сосудов и капилляров. Именно для этого нам нуж
30.11.2012 Сердце будут лечить заплатками

Ученые из Университета Торонто разработали новый метод выращивания сердечной ткани с помощью омоложения старых стволовых клеток. Данное открытие позволяет из стволовых клеток пожилых людей выращивать "заплатки" для поврежденных тканей сердца. Методика хороша именно тем,
22.11.2012 Евросоюзный суперлазер разорвет ткань пространства

стью честь принять на своей территории ценнейший научный инструмент достанется Великобритании. Завершение строительства и первый запуск лазера запланирован на 2017 год. Массив мощных лазеров разорвет ткань пространства и "вытащит на свет" ее содержимое Проект станет важным шагом к созданию еще более мощного лазера - Ultra-High Field laser. Он будет основан на 10 лазерах, вдвое более мощных,
27.09.2012 Виртуальной ткани - синтезированный звук

Группа, состоящая из доцентов и аспирантов Корнелльского университета (США) разработали метод синтеза звуков для озвучания анимированных моделей ткани. Не секрет, что современная компьютерная графика достигла высокого уровня, позволяющего вполне реалистично моделировать различные ткани с помощью полигонов и шейдеров. Однако звук

06.09.2012 Создана биоэлектроткань

ила в последнем номере журнала Nature Materials, что им удалось создать искусственную биологическую ткань с внедренной в нее и полностью совместимой с ней трехмерной сетью электрических нанопро
03.08.2012 Выращивание живой ткани: просто и недорого

отовление крупных участков живой ткани. Другими словами, сегодня легко в один этап изготовить живую ткань микронной толщины, однако когда речь идет о сантиметрах, современные технологии бессиль
02.05.2012 Пентагон оденет солдат в "электронную кожу"

ботам. Все устройства, необходимые для выполнения этих задач, будут интегрированы непосредственно в ткань униформы. Эта инициатива под названием Intelligent Clothing for Rapid Response to Aid W
21.12.2011 Создана одежда, уничтожающая грязь

Ученые Мингц Лонг и Дайонг Ву создали хлопчатобумажную ткань, которая очищается под воздействием солнечных лучей. Представьте себе джинсы, свитер и

19.12.2011 Органы научились выращивать в магнитном поле

В новой установке Bio-Assembler клетки, удерживаемые магнитным полем в подвешенном состоянии, превращаются в объемные ткани. Ноу-хау заключается в использовании запатентованной смеси наночастиц под названием Nanoshuttle. Эти частицы внутри клеток реагируют на воздействие магнитного поля, что позволяет контроли
23.09.2011 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток

егативные возрастные изменения. И когда это происходит, организм уже не может заменить поврежденную ткань - человек стареет и умирает. Если ученые найдут способ поддерживать молодость этих ство
15.09.2011 Найдено решение проблемы 3D-печати человеческих органов

Долгие годы ученые работали над выращиванием органических тканей в лабораторных условиях. Сегодня тканевая инженерия позволяет выращивать человеческие ткани, хотя до сих пор крупные сложные органы выращивать невозможно. Исследователи из Института Фраунгофера начали работу над проектом, который позволит решить эту проблему и выращивать целые о
07.09.2011 Наноматериал защитит детей от токсинов и огня

полимера по ширине равны человеческому волосу. Жидкий полимер глубоко проникает в хлопчатобумажную ткань и покрывает каждое отдельное волокно хлопка. Это выгодно отличает его от существующих а
13.07.2011 Ученые превратили мозг в сердце

Новый метод переноса информационных РНК позволяет превращать клетки нервной ткани и кожи непосредственно в клетки сердечной мышцы без использования факторов роста и других химических сигналов. В течение последнего десятилетия исследователи предпринимали множество попыт
01.07.2011 От бактерий, вызывающих кариес, воспаляется ткань сердца

Стало известно, каким образом кариесогенный стрептококк проникает в ткань сердца Исследователи расшифровали механизм, с помощью которого вызывающие кариес бактер
09.06.2011 Сердце научили самовосстанавливаться

рии медицины ученым удалось превратить стволовые клетки сердца взрослой мыши в мускульную сердечную ткань. Об этом сообщается в их статье, появившейся сегодня в журнале Nature. О том, что в эпи
27.05.2011 Стволовые клетки превратили в ткань мозга

Исследователям впервые удалось культивировать в лабораторных условиях астроциты - клетки нервной ткани, необходимые для обеспечения нормального функционирования нейронов. Имеющие форму звездочек астроциты - наиболее многочисленные клетки нервной ткани головного и спинного мозга - до
16.05.2011 Ученые выделили стволовые клетки легких

, способные формировать новые структуры ткани легкого и интегрировать их в функционирующую легочную ткань. Работая с образцами ткани легких, полученными при проведении хирургических операций, у
21.04.2011 Наносферы доставят стволовые клетки в зоны повреждения

ть успешного решения которой ограничена дефицитом донорских тканей. Он считает, что разработанный подход может помочь пациентам со сложными, а также имеющими неправильную форму повреждениями хрящевой ткани. На сегодняшний день эффективных методов восстановления таких дефектов не существует. Практикуемое введение собственных клеток пациента в зону повреждения также не приносит желаемых резул
04.02.2011 Отпечатки пальцев научились снимать с ткани

емые пальцами, которые существующими методами выявить практически невозможно. "Мы берем исследуемую ткань, - говорит она, помещаем ее в вакуумную камеру, затем нагреваем золото до температуры и

Публикаций - 1218, упоминаний - 1501

Лёгкая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5906 85
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20149 75
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15734 72
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 173 71
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23085 69
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7135 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7016 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28849 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60973 64
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10494 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11865 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23641 61
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9889 60
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7462 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12163 58
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4892 58
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11224 57
Аксессуары 3745 56
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3226 56
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4953 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13939 53
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11989 53
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9721 52
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5755 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10937 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16648 50
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 997 50
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2852 50
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11251 49
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 566 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13639 45
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 399 38
Google Android 13570 33
Apple iPhone 6 4862 32
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4880 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 21
Apple iOS 7454 19
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 18
Microsoft Windows 2000 8661 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 941 12
Apple iPad 3818 12
Microsoft Windows 15215 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2619 10
NVision Барьер 617 9
Apple iPod 1534 9
Adobe Photoshop 748 8
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 8
Philips GC PerfectCare Expert - серия парогенераторов 11 8
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 532 8
LG Smart Diagnosis 14 7
Groupe SEB - Moulinex ME 53 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 363 7
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 6
A4Tech Fstyler 67 6
Linux OS 9331 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3976 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 492 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
LG Kompressor Follow Me 20 6
Miele TwinDos - Miele W GalaGrande - Miele Navitronic - стиральные машины 6 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 471 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 667 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2937 6
Apple iPad Air - Серия планшетов 237 6
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 6
Oracle Java - язык программирования 2929 5
Xiaomi Mi Home 68 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Левкевич Михаил 60 9
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 9
Ксенин Алекс 311 8
Газаров Артур 77 6
Кульченко Роман 14 6
Сергунина Наталья 355 5
Rogers John - Роджерс Джон 11 4
Schwartz Marianne - Шварц Марианн 4 4
Толстобров Михаил 10 4
Jabbour Ghassan - Джабор Гассан 4 4
Захаров Максим 11 4
Головин Даниил 34 4
Гуров Александр 7 4
Путин Владимир 3012 4
Бендин Сергей 10 3
Свидиненко Юрий 14 3
Водясов Алексей 222 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 293 3
Алексеева Олеся 15 3
Циолковский Константин 45 3
Урусов Александр 17 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 3
Старикова Евгения 11 3
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 3
Носков Константин 232 3
Васильев Юрий 48 3
Виноградов Дмитрий 74 2
Мишустин Михаил 613 2
Шувалова Анастасия 9 2
Ford Henry - Форд Генри 18 2
Герасименко Александр 6 2
Бирюков Константин 9 2
Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
Плетнев Александр 5 2
Engel Robert - Энгел Роберт 2 2
Пищелко Александр 12 2
Попова Мария 140 2
Архипова Светлана 3 2
Сергеев Иван 74 2
Фролов Борис 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 136413 311
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51265 296
Германия - Федеративная Республика 12453 129
Европа 21493 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41489 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13169 96
Земля - планета Солнечной системы 10220 83
Япония 13158 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16316 70
Италия - Итальянская Республика 4292 70
Южная Корея - Республика 6521 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13993 64
Солнце - звезда Солнечной системы 5042 63
США - Калифорния 4565 44
Франция - Французская Республика 7723 43
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2785 35
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2455 35
Канада 4805 33
Швеция - Королевство 3591 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16601 30
Солнечная система - Solar system 2491 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 27
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 337 24
Азия - Азиатский регион 5341 23
Великобритания - Лондон 2379 19
Нидерланды 3447 18
Израиль 2689 18
Германия - Берлин 707 17
США - Нью-Йорк 3075 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 17
Америка - Американский регион 2119 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1289 17
Беларусь - Белоруссия 5427 16
Россия - СФО - Новосибирск 4073 15
Сатурн - Титан (спутник) 448 14
Луна - спутник Земли 1463 14
Турция - Турецкая республика 2267 13
США - Джорджия 325 13
Индия - Bharat 5301 12
Польша - Республика 1916 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27241 227
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8043 205
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4168 195
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9236 182
Зоология - наука о животных 2510 172
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1503 140
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3755 131
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4699 124
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2582 121
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5207 113
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1593 110
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 764 103
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1374 102
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1848 99
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1187 97
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1210 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22809 81
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 165 79
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8429 79
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1177 78
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9600 74
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5409 69
Молекула - Molecula 1056 64
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 838 63
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 207 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48478 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3797 57
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1882 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17294 52
Кремний - Silicium - химический элемент 1510 50
Биология молекулярная - Иммунная система - Антитела - иммуноглобулины 344 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5365 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10631 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46021 43
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 245 41
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4692 36
Английский язык 6438 36
Металлы - Серебро - Silver 733 35
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5456 34
Физика - Physics - область естествознания 2558 34
CNews - ZOOM.CNews 1818 73
New Scientist 1447 43
Phys.org 972 39
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 29
Nature 805 27
ScienceDaily 400 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5850 18
AP - Associated Press 1995 14
EurekAlert 287 11
CNews RND - R&D.CNews 2273 11
Nanotechweb 92 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 5
Times 607 5
LiveScience 153 5
PhysicsWeb 180 5
Wired - Издание 228 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 4
MIT Technology Review 65 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 4
NYT - The New York Times 1018 4
Scientific American 80 4
The Guardian - Британская газета 355 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1639 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 3
ComputerWorld 144 3
Fortune 203 3
CNET Networks - CNET News 1642 3
TerraDaily 141 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 3
Telegraph 192 3
The Times 73 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 2
Maeil Business Newspaper 79 2
Известия ИД 574 2
The Washington Post 324 2
23ABC News 170 2
Forbes - Форбс 731 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Чудо техники 60 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7845 23
CNews Мишень 162 6
Gartner - Гартнер 3520 3
IDC - International Data Corporation 4888 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 3
Philips Research 19 3
IBM Research 107 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Sirena - Сирена 3 1
TM Capital 1 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Медиалогия 21 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 42 1
Frost & Sullivan 202 1
Forrester Research 819 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 41
РАН - Российская академия наук 1789 38
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 24
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 21
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 16
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 14
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 13
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 13
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Columbia University - Колумбийский университет 154 7
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 7
University of Oxford - Оксфордский университет 197 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 7
University of Bristol - Бристольский университет 80 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 82 6
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 6
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
Фотофорум 48 6
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 4
Международный женский день - 8 марта 321 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 4
CeBIT 611 3
Samsung Forum 14 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 33 2
Неогеография XXI - форум 65 1
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PC Expo 36 1
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Microsoft Imagine Cup 60 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 39 1
iF Design Awards 25 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
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Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
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