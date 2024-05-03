Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж Xiaomi с помощью приложений Mi Fit или Zepp Life помогут выяснить долю жировой, мышечной и костной ткани. А также покажут, сколько в организме содержится воды и висцерального жира. Приложение

Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках нимается переработкой растительных, животных, искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити и ткани. Производители всех стран постоянно стремятся расширить ассортимент и улучшить качество

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году це, не позволив шву разъехаться. Еще удобно, если швейная машинка сама регулирует давление лапки на ткань, силу прокола иглы, включает реверс, настраивает правильную позицию иглы, и главное — к

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM й модели есть регулировка подачи пара: благодаря этой функции можно не бояться испортить деликатную ткань. Также все устройства можно использовать для горизонтального отпаривания, дополнив стой

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж Главные отличия умных весов от обычных – возможность определять не только массу, но и дополнительные параметры тела, включая ИМТ, проценты жировой и мышечной ткани. Большинство таких устройств может синхронизироваться со смартфоном, запоминать несколько пользовательских профилей и сохранять историю взвешиваний. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 У X

Электронная одежда: главная проблема решена? т. д. Однако реализации терпели неудачу, так как попытки вплести проводники и встроить микросхемы в ткань разбивались о реалии повседневной носки. Стирка, сгибание и разгибание ткани, погодные

Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM ивается до 2 л воды. Внутри бойлера она нагревается, и пар по тонкому шлангу поступает к утюгу и на ткань. Сильное и равномерное увлажнение под давлением расправляет волокна ткани изнутри, одно

Портативный 3D-принтер для заживления глубоких ран сстановлении глубоких ран на коже. По словам разработчиков, их устройство первое, которое формирует ткань на месте раны в течение двух минут или даже быстрее. Использование таких принтеров в бу

Ученые из Томска представили новый материал для восстановления костной ткани олимере Как правило, такие каркасы служат основой для роста живых клеток, формирующих новую костную ткань. Для их изготовления используются биодеградируемые материалы, которые распадаются и выв

Создана заплатка для починки сердца после инфаркта дать своего рода «заплатку», которую можно ввести в организм с помощью иглы. При попадании на живую ткань такой имплантат разворачивается и принимает нужную форму. Эффект памяти формы основан н

Создана одежда с подкладкой из микробов Исследователи Массачусетского технологического института (США) разработали дышащую ткань с микробным покрытием. Такая ткань реагирует на температуру тела и влажность, по

Через шесть лет людям будут пересаживать клонированные органы? Компания Organovo, которая занимается 3D-печатью живых тканей, в ближайшие годы намерена производить ткани для трансплантации. Искусственные ткани, создание на 3D-принтере, могут заменить в организме людей части поврежденных тканей или даже весь орган целиком. Печень и почки — первы

Ученые из России разрабатывают технологию регенерации костной ткани Шубникова РАН (Москва), разрабатывает покрытие для нановолоконного материала из нестабильного поликристалла фатерита. Такое имплантируемое покрытие может стать каркасом для роста новых клеток костной ткани. В перспективе технология позволит создавать имплантаты, которые позволят исправлять дефекты костей, восстанавливая естественные форму и прочность костей. Композитный материал фатерит/по

Защитную одежду научили саморемонтироваться и атаковать токсичные вещества ания, предотвращает попадание на кожу ядовитых пестицидов и других отравляющих веществ. Кроме того, ткань способна самовосстанавливаться в случае повреждений. Новая ткань восстанавливает

Ткань-раскраска с функциией перекраски Разработчики из объединённой группы учёных университетов Мейдзи и Кэйо и Токийского университета при поддержке Японского агентства науки и технологии представили ткань, способную многократно менять свой цвет под влиянием направленных лучей света. Ткань состоит из светового волокна, которое меняет цвет при попадании на него излучения определённого

Внутренние часы человека расскажут о возрасте органов старше, чем остальные части тела женщины. А если женщина больна раком молочной железы, то здоровая ткань рядом с опухолью в среднем на 12 лет старше, чем остальные части тела. И это объясняет,

Начинаются испытания стволовых клеток на людях медицины. Плюрипотентные стволовые клетки являются источником получения здоровых клеток и тканей, они могу дифференцироваться в мышечные, кровяные или нервные клетки и заменить собой больные клетки и ткани. Благодаря этому процессу возможно успешное лечение болезней сердечнососудистой системы, диабета, аутоиммунных заболеваний и многих других. Важно, что индуцированные плюрипотентные клетки

«Умный» скальпель обнаружит раковые клетки все это время находился под наркозом. Скальпель iKnife в режиме реального времени отличает обычную ткань от раковой. Возможно, вскоре он будет использоваться хирургами во всем мире Испытания i

Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины Ученые обнаружили стрессоустойчивые стволовые клетки в жировой ткани, удаленной входе широко распространенной пластической операции – липосакции. Клетки легко выделяются из жира и способны преобразоваться почти в любые клетки человеческого организма без ге

Магнитная левитация поможет выращивать легочные ткани астиц. Для этого ученые использовали бактериофаги, вирусы, инжектирующие в клетку наночастицы. После этого, используя магниты для остановки и перемещения клеток, ученые смогли сформировать трехмерную ткань. Клетки, внутри которых находятся магнитики, буквально подвешены в пространстве. Они могут жить и размножаться в этом состоянии, и это гораздо более приближено к природным условиям, нежел

Особый хлопок поглощает воду даже из воздуха ть исключительно большое количество воды - до 340% своего собственного веса. Новая хлопчатобумажная ткань может быть полезна в самых различных областях: от производства гигиенических средств и

Organovo в партнерстве с Autodesk Research разрабатывает ПО для 3D-биопечати печень? Это более сложный процесс, включающий точное позиционирование клеток, формирующих как саму ткань органа, так и внутренние структуры, типа сосудов и капилляров. Именно для этого нам нуж

Сердце будут лечить заплатками Ученые из Университета Торонто разработали новый метод выращивания сердечной ткани с помощью омоложения старых стволовых клеток. Данное открытие позволяет из стволовых клеток пожилых людей выращивать "заплатки" для поврежденных тканей сердца. Методика хороша именно тем,

Евросоюзный суперлазер разорвет ткань пространства стью честь принять на своей территории ценнейший научный инструмент достанется Великобритании. Завершение строительства и первый запуск лазера запланирован на 2017 год. Массив мощных лазеров разорвет ткань пространства и "вытащит на свет" ее содержимое Проект станет важным шагом к созданию еще более мощного лазера - Ultra-High Field laser. Он будет основан на 10 лазерах, вдвое более мощных,

Виртуальной ткани - синтезированный звук Группа, состоящая из доцентов и аспирантов Корнелльского университета (США) разработали метод синтеза звуков для озвучания анимированных моделей ткани. Не секрет, что современная компьютерная графика достигла высокого уровня, позволяющего вполне реалистично моделировать различные ткани с помощью полигонов и шейдеров. Однако звук

Создана биоэлектроткань ила в последнем номере журнала Nature Materials, что им удалось создать искусственную биологическую ткань с внедренной в нее и полностью совместимой с ней трехмерной сетью электрических нанопро

Выращивание живой ткани: просто и недорого отовление крупных участков живой ткани. Другими словами, сегодня легко в один этап изготовить живую ткань микронной толщины, однако когда речь идет о сантиметрах, современные технологии бессиль

Пентагон оденет солдат в "электронную кожу" ботам. Все устройства, необходимые для выполнения этих задач, будут интегрированы непосредственно в ткань униформы. Эта инициатива под названием Intelligent Clothing for Rapid Response to Aid W

Создана одежда, уничтожающая грязь Ученые Мингц Лонг и Дайонг Ву создали хлопчатобумажную ткань, которая очищается под воздействием солнечных лучей. Представьте себе джинсы, свитер и

Органы научились выращивать в магнитном поле В новой установке Bio-Assembler клетки, удерживаемые магнитным полем в подвешенном состоянии, превращаются в объемные ткани. Ноу-хау заключается в использовании запатентованной смеси наночастиц под названием Nanoshuttle. Эти частицы внутри клеток реагируют на воздействие магнитного поля, что позволяет контроли

Ученые повернули вспять старение стволовых клеток егативные возрастные изменения. И когда это происходит, организм уже не может заменить поврежденную ткань - человек стареет и умирает. Если ученые найдут способ поддерживать молодость этих ство

Найдено решение проблемы 3D-печати человеческих органов Долгие годы ученые работали над выращиванием органических тканей в лабораторных условиях. Сегодня тканевая инженерия позволяет выращивать человеческие ткани, хотя до сих пор крупные сложные органы выращивать невозможно. Исследователи из Института Фраунгофера начали работу над проектом, который позволит решить эту проблему и выращивать целые о

Наноматериал защитит детей от токсинов и огня полимера по ширине равны человеческому волосу. Жидкий полимер глубоко проникает в хлопчатобумажную ткань и покрывает каждое отдельное волокно хлопка. Это выгодно отличает его от существующих а

Ученые превратили мозг в сердце Новый метод переноса информационных РНК позволяет превращать клетки нервной ткани и кожи непосредственно в клетки сердечной мышцы без использования факторов роста и других химических сигналов. В течение последнего десятилетия исследователи предпринимали множество попыт

От бактерий, вызывающих кариес, воспаляется ткань сердца Стало известно, каким образом кариесогенный стрептококк проникает в ткань сердца Исследователи расшифровали механизм, с помощью которого вызывающие кариес бактер

Сердце научили самовосстанавливаться рии медицины ученым удалось превратить стволовые клетки сердца взрослой мыши в мускульную сердечную ткань. Об этом сообщается в их статье, появившейся сегодня в журнале Nature. О том, что в эпи

Стволовые клетки превратили в ткань мозга Исследователям впервые удалось культивировать в лабораторных условиях астроциты - клетки нервной ткани, необходимые для обеспечения нормального функционирования нейронов. Имеющие форму звездочек астроциты - наиболее многочисленные клетки нервной ткани головного и спинного мозга - до

Ученые выделили стволовые клетки легких , способные формировать новые структуры ткани легкого и интегрировать их в функционирующую легочную ткань. Работая с образцами ткани легких, полученными при проведении хирургических операций, у

Наносферы доставят стволовые клетки в зоны повреждения ть успешного решения которой ограничена дефицитом донорских тканей. Он считает, что разработанный подход может помочь пациентам со сложными, а также имеющими неправильную форму повреждениями хрящевой ткани. На сегодняшний день эффективных методов восстановления таких дефектов не существует. Практикуемое введение собственных клеток пациента в зону повреждения также не приносит желаемых резул