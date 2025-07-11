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Braun GmbH

Braun GmbH

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Россияне начали чаще приобретать технику для приготовления еды дома 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
18.02.2022 Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
08.04.2021 Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM 1
07.04.2021 Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM 1
29.03.2021 Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
24.02.2021 Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 1
19.06.2020 Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года 1
27.05.2020 Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж 1
13.04.2020 Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос 1
11.02.2019 Лучшие электробритвы 2019 года: хиты продаж 1
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 1
22.08.2018 Кухонная техника для заготовок. Выбор ZOOM 1
20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM 1
07.04.2017 «Метахаус» стал резидентом «Сколково» 1
06.02.2017 Обзор умной зубной щётки Oral-B Genius 9000 1
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1
28.02.2014 Женское счастье — был бы блендер рядом. Подарки на 8 марта от ZOOM.CNews 1
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 1
15.02.2013 Подарочный ответ. ZOOM.CNews выбирает подарки к 23 февраля 1
21.12.2012 Жизнь после конца света. Бытовая техника в подарок на Новый год 1
16.03.2012 Готовимся к лету! Лучшие приборы для красоты и здоровья. Выбор ZOOM 1
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта 1
10.06.2011 Тест-дуэль лучших электробритв на планете: Panasonic против Braun 1
03.03.2011 Женское счастье. Подарки к 8 марта. Версия ZOOM.CNews 1
21.02.2011 Осторожно! Лучшие подарки по версии ZOOM.CNews на 23 февраля 1
27.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для дам 1
20.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для мужчин 1
04.08.2010 Лучшие соковыжималки: выбор ZOOM 1
03.03.2010 Подарки на 8 марта: от блендера до мультистайлера 1
06.12.2009 Выбор ZOOM: лучшие электробритвы премиум-класса 1
02.12.2009 Merlion начала торговать сотовыми телефонами и домашней техникой 1
22.08.2008 Выбор ZOOM: парогладильные системы 1
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Braun GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2067 51
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 18
JVC Kenwood 416 13
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 10
Siemens AG - Siemens Group 2606 9
Xiaomi 1841 7
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 7
LG Electronics 3642 6
Binatone 20 6
Samsung Electronics 10406 4
Supra 35 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1518 4
Apple Inc 12325 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 661 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 3
Kitfort 62 3
HP Inc. 5724 2
Sony 6583 2
BBK Electronics Corp 317 2
Daewoo Electronics 43 2
Bimatek - Биматек 4 2
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
Merlion - Мерлион 846 1
ХайТэк - Hi-Tech 211 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1345 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Titanium 84 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Steel Connect - CMGI 140 1
Rolsen Electronics 79 1
Polar - Полар 98 1
Huawei 4051 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 1
Alibaba Group 439 1
Xerox 1145 1
МегаФон 9412 1
Groupe SEB - Tefal 97 30
Groupe SEB - Rowenta 44 19
Krups 30 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2557 4
Whirlpool KitchenAid 23 4
Почта России ПАО 2183 3
Dyson 128 3
Hansa - Ханса 114 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Haier - Candy Group - Канди 98 2
Desport - Decathlon - Декатлон 39 2
Miele - Миле 134 2
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 2
Puma - Пума 49 2
Zauber 4 2
Crocs 7 2
Kärcher - Karcher - Керхер 73 2
Beurer - Бойрер 18 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 212 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Daewoo 102 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
GFG - Lamoda - Купишуз 172 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
Сбер - СберЛогистика 66 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
Комус 100 1
Nike 188 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 168 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Calzedonia Group 3 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5098 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9940 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 559 23
Триммер - Trimmer 55 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12695 19
Блендер 96 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 389 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12504 15
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14102 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 355 15
Аксессуары 4001 13
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 185 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 67 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14014 10
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6487 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 9
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2702 9
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 27 9
Стайлер 23 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1490 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2265 8
Нагреватель - нагревательный элемент 106 8
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 954 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 8
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 668 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 97 7
Тостер 68 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 7
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 154 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3151 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1078 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 46 6
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10162 5
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Panasonic ES - электробритвы 10 9
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Groupe SEB - Tefal Program - Tefal Turbo Pro - Tefal FV - Tefal Freemove - серия утюгов 13 7
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 6
Microsoft Windows 2000 8665 6
Philips GC PerfectCare Expert - серия парогенераторов 11 6
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 5
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 5
Philips HR - шнековые соковыжималки 11 5
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 5
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 5
Groupe SEB - Rowenta DZ 6 4
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 4
Philips PT - Philips S - серия электробритв 5 3
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 3
Groupe SEB - Rowenta TN 3 3
Krups F - блендер 3 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 425 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 3
Braun CrossHair - Braun Pulsonic - электробритвы 4 3
Braun HairClip - Braun Hair Perfect - серия триммеров 4 3
Philips MG - Philips BodyGroom - Philips BG - серия триммеров 3 2
Philips HC - Philips QC - машинка для стрижки 3 2
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - весы 3 2
Groupe SEB - Rowenta Prolight 2 2
Groupe SEB - Moulinex Soup & Co 2 2
Krups XP 5 2
Google Android 14369 2
Apple iOS 8022 2
Procter&Gamble - Oral-B 18 2
Bosch MKM - серия кофемолок 4 2
Philips SoniCare - Philips DiamondClean - электрические зубные щетки 9 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 180 2
Apple iPhone 6 4863 2
Bosch MES - соковыжималка 7 2
Bosch Filtrino - Bosch TWK - электрочайники и термопоты 4 2
JVC Kenwood SB - блендер 4 2
Braun Multiquick - блендер-миксер 2 2
Кульченко Роман 14 4
Головин Даниил 34 3
Михеев Владимир 14 3
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Сергеев Дмитрий 61 2
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Юхимец Александр 1 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5224 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1285 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6666 4
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1106 4
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 4
CNews - ZOOM.CNews 1850 21
Чудо техники 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2012 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 149 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3343 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 247 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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