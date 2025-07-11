Получите все материалы CNews по ключевому слову
Braun GmbH
УПОМИНАНИЯ
Braun GmbH и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 21
|Чудо техники 60 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2012 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.