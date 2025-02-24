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Hugo Boss

Hugo Boss


24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1
29.11.2022 «Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
19.01.2015 KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44% 1
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 1
23.12.2010 В Рунете запустили виртуальную примерочную - BeMyDress.ru 1
03.09.2009 В магазине Hugo Boss в Финляндии внедряют систему лояльности от Aldata 1
27.01.2006 Киберсквоттеров наказывают все чаще 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Hugo Boss и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11829 1
Microsoft Corporation 24671 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Philips 2056 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
Vocord - Вокорд 183 1
Сигурд-Айти - Sigur 12 1
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 23 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Parsec 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5681 1
Xiaomi 1753 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 31 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Lenovo Group 2297 1
Aldata Solution - Алдата Солюшн 13 1
Adidas - Адидас 161 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 3
PVH Corp - Calvin Klein 18 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Почта России ПАО 2119 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
Renault Groupe 159 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Nike 186 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Uniqlo 10 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
ASOS 9 1
Diesel 11 1
H&M 21 1
Braun GmbH 76 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
YOOX Net-A-Porter - YNAP 3 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Lacoste - Лакост 9 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Tendam - Cortefiel - Springfield - Women's Secret - Pedro del Hierro 3 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4899 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2314 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2283 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4054 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6403 1
Наушники - Headphones 4033 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1792 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 1
Стайлер 21 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 426 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5093 1
Триммер - Trimmer 54 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12527 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3419 1
Аксессуары 3905 1
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Япония 13307 2
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Украина 7628 2
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Европа 21808 2
Финляндия - Финляндская Республика 3610 2
Франция - Французская Республика 7861 2
Германия - Берлин 716 2
Италия - Милан 161 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Испания - Королевство 3717 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Армения - Республика 2294 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Турция - Турецкая республика 2370 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1035 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Колумбия - Республика 529 1
Абхазия - Республика 171 1
Япония - Осака 141 1
Тувалу 14 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Южная Корея - Республика 6665 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 2
Fashion industry - Индустрия моды 240 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4685 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1200 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Английский язык 6659 1
Ergonomics - Эргономика 1602 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1662 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1571 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4980 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6188 1
Литий - Lithium - химический элемент 546 1
Ботаника - Растения - Plantae 1050 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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