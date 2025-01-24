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Stada Нижфарм Нижегородский химико-фармацевтический завод


 

Денис Богомолов, Вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, НИЖФАРМ "Автоматизация и роботизация бизнес-процессов как драйвер повышения эффективности бизнеса"  Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва

 
 


24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.05.2009 10 июня в Москве состоится «Форум SAP 2009» 1
26.05.2009 10 июня в Москве пройдет «Форум SAP 2009» 1
19.05.2009 10 июня в Москве состоится «Форум SAP 2009» 1
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP 2
12.05.2008 Российским разработчикам СЭД не страшны западные вендоры 1
14.03.2008 SAP внедряют в фармацевтической компании «Нижфарм» 3
26.03.2007 «Нижфарм» управляет АРМ на базе решений Altiris 1
28.05.2002 "АйТи" приступила к внедрению своей СЭД на ОАО "Нижфарм" 5
22.05.2002 Компания "АйТи" приступила к внедрению системы "Босс-Референт" на ОАО "Нижфарм" 6
08.06.1999 TopS организовала семинар "Подготовка предприятий к внедрению интегрированной информационной системы управления" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 34

Stada и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 6
SAP SE 5279 6
Ростелеком 9706 6
8219 6
Diasoft - Диасофт 871 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
R-Vision - Р-Вижн 153 6
Северсталь Инфоком 63 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 5
Газинформсервис - ГИС 275 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 5
Ланит Интеграция 190 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 271 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 5
Сбер - СберБизнес Софт 56 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 4
АйТи 1365 3
Polymedia - Полимедиа 138 3
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 3
ФинГрад - FinGrad 33 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
Аусферр ИТЦ 28 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 8
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 8
РЖД - Российские железные дороги 1904 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 6
Кофемания 51 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Ингосстрах СПАО 421 5
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
Альфа-Банк 1770 5
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
ВТБ - Почта Банк 466 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
Stada 25 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 3
Евросеть 1404 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Федеральное казначейство России 1772 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1215 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 1
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Козырев Алексей 321 5
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Чаркин Евгений 296 4
Сабынин Андрей 36 4
Чернаков Ростислав 9 4
Белоусов Максим 108 4
Попов Андрей 111 4
Князев Андрей 15 4
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 2
Металлы - Никель - Nickel 331 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
Черкизон - Черкизовский рынок 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
РАН - Российская академия наук 1872 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 6
CNews AWARDS - награда 519 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 5
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 2
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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