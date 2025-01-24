Stada Нижфарм Нижегородский химико-фармацевтический завод
Денис Богомолов, Вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, НИЖФАРМ "Автоматизация и роботизация бизнес-процессов как драйвер повышения эффективности бизнеса" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва
Stada и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
|Суровец Дмитрий 76 7
|Богомолов Денис 10 7
|Абакумов Евгений 205 6
|Беляев Владислав 84 6
|Шадаев Максут 1011 6
|Глазков Александр 137 6
|Панченко Иван 138 6
|Галкин Николай 104 6
|Кирьянова Александра 135 6
|Урусов Виктор 127 6
|Глухов Иван 27 6
|Челидзе Джимшер 30 6
|Евсеев Артем 14 6
|Малевицкая Алла 6 6
|Натрусов Артем 284 5
|Пирогова Ирина 28 5
|Смирнов Вячеслав 41 5
|Желтухин Вадим 31 5
|Мельникова Алиса 90 5
|Козырев Алексей 321 5
|Киселев Сергей 59 5
|Павлов Вадим 21 5
|Джабиев Георгий 45 5
|Кибалко Кирилл 34 5
|Нерадовский Константин 18 5
|Солдатенкова Ксения 26 5
|Тонаканян Рафаэль 5 5
|Щелыванова Яна 6 5
|Козицкий Денис 6 5
|Чаркин Евгений 296 4
|Сабынин Андрей 36 4
|Чернаков Ростислав 9 4
|Белоусов Максим 108 4
|Попов Андрей 111 4
|Князев Андрей 15 4
|Замаруев Владимир 40 4
|Лукьянов Олег 14 4
|Погорелов Руслан 8 4
|Талипов Руслан 7 4
|Клепиков Алексей 117 3
|РАН - Российская академия наук 1872 5
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 5
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