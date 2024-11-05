«Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа

ООО «Хайв», венчурный фонд, созданный компанией «ВымпелКом», соинвестором которого в 2024 г. стал «Таграс», увеличил свою долю в компании Eshopmedia с 9% до 20% в рамках второго раунда инвестиций. Инвестиции помогут Eshopmedia усилить свои позиции на рекламном рынке, как поставщика ритейл-медиа решений. Об этом CNews сообщили представители Eshopmediа.

Первая сделка между компаниями состоялась в январе 2024 г. Сумма инвестиций не раскрывается. Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие технологической ритейл-медиа платформы Eshopmedia. Также компания планирует расширить команду отдела продаж и автоматизировать процессы.

Eshopmedia специализируется на услугах в канале ритейл-медиа для e-commerce площадок, предоставляя технологию автоматизации продажи рекламы на сайте и в мобильном приложении. Компания решает задачи рекламодателей по запуску кампаний для таких клиентов, как «Нижфарм» (ex Stada), L’Oreal, Unilever, Health & Nutrition (ex Danone), Splat, «Бионорика», «Полисан», «Петровакс», «Звук», а также других крупных игроков категорий Pharma, FMCG и Kids. Компания входит в профессиональные ассоциации АКАР и АРИР.

Рынок ритейл-медиа

Российский рынок ритейл-медиа демонстрирует устойчивый рост, спрос на рекламу в этом канале постоянно увеличивается. По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2023 г. рынок ритейл-медиа вырос втрое, достигнув 163,5 млрд рублей. Эксперты группы Okkam прогнозируют рост ритейл-медиа рынка (онлайн и офлайн) до 435 млрд руб. в 2024 г.

Рост ритейл-медиа — это не только российская специфика. В масштабах глобального рынка электронной коммерции наблюдается аналогичная динамика. Так, по оценкам eMarketer, ритейл-медиа останется самым быстрорастущим рекламным каналом вплоть до 2027 года, прибавляя более 20% ежегодно. В 2024 г. глобальные инвестиции в ритейл-медиа достигнут $140 млрд, что составит одну пятую от всех мировых расходов на цифровую рекламу.

«Бенчмарк по доходу крупной еком-площадки от продажи рекламы варьируется в районе 4-7% от GMV. Например, Ozon заработал в 2023 году 70 млрд рублей, что соответствует 4% от его общего объема продаж. Учитывая незначительные затраты на запуск и поддержку ритейл-медиа, рекламные доходы оказывают существенное влияние на EBITDA и операционную прибыльность e-com компании, выступая одним из ключевых драйверов роста рынка ритейл-медиа», — сказала Лариса Юстус, коммерческий директор и сооснователь компании Eshopmedia.