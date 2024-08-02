IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы

АРИР представила обновленную карту рынка Mobile In-App Ad 49% к концу года. Профильный комитет ассоциации обновил экосистему Mobile In-App Ad. В нее добавилось порядка 30 компаний. Также появилась новая категория — OEM. Об этом CNews сообщили представители АРИР. Говоря об состоянии рынка мобильной рекламы, Михаил Цуприков, председатель комитета по Mobile In-App Ad, Mobile Director MGCom, отмечает, что экосистема, наконец, стабилизируется после до

IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV Комитет IAB Russia подготовил карту рынка Smart TV Ad, которая стала первым системным исследованием с

Getintent вошла в состав IAB Russia Getintent, международная programmatic-платформа, стала членом IAB Russia и вошла в список Global Vendor List европейского IAB (Interactive Advertisi

IAB Russia представила подробную оценку рынка интернет-рекламы за 2017 год влияние на развитие ключевых сегментов российского рекламного рынка. Алексей Беляев, вице-президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB Russia по исследованиям выступил

CleverDATA вошла в состав IAB Russia а компаний «ЛАНИТ») объявила о получении членства в Партнерстве The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia, объединяющем представителей интернет-площадок, агентств и технологических компан

Медийные агентства увеличивают расходы на мобильную рекламу свои расходы на мобильном рынке. В среднем около 15% цифровых бюджетов всех агентств в следующем году будет потрачено на мобильную рекламу, говорится в новом исследовании Internet Advertising Bureau (IAB). В рамках данного исследования специалисты IAB опросили более 300 сотрудников медийных агентств на тему их отношения к мобильной рекламе. Около 40% опрошенных отметили, что расходы

Браузер Firefox обвинили в разрушении экономики . В своем открытом письме Mozilla президент и генеральный директор Interactive Advertising Bureau - IAB - Рэндел Ротенберг (Randall Rothenberg) призвал Mozilla отказаться от этого решения, так

Рынок онлайн-рекламы в России перерос миллиард евро ентство "Прайм" со ссылкой на отчет Бюро по интерактивной рекламе (Interactive Advertising Bureau - IAB). Объем рынка интернет-рекламы в Европе в 2011 г., согласно исследованию, достиг 20,9 млр

Исполнительный директор «Бегуна» избран президентом IAB Russia Новым президентом некоммерческого партнерства The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia избран Борис Омельницкий, исполнительный директор компании «Бегун». Сервис контек

Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост Расходы на интернет-рекламу в 2010 г. в 25 странах, рассмотренных IAB Europe, выросли на 15,4% до 17,7 млрд евро по сравнению с 15,3 млрд евро в 2009 г. Об это

Баннерная реклама стала расти быстрее контекста В распоряжении CNews оказалось исследование Ассоциации Interactive Advertising Bureau (IAB), в котором отмечается, что в США рынок медийной интернет-рекламы вновь растет. Если в кр

Разработаны стандарты для интернет-рекламы Американская Ассоциация Интерактивной Рекламы (IAB) заявила о том, что технологии и методы онлайн-рекламы должны быть стандартизированы, что

IAB и Google разработали потребительский барометр Европейское подразделение Ассоциации Интерактивной Рекламы (IAB) объявило о том, что запускает онлайн-инструмент для маркетологов «Потребительский бароме

Видеореклама получит свой стандарт в интернете Международная ассоциация интернет-рекламы (Interactive Advertising Bureau, IAB) предложила принять новый коммуникационный стандарт видеорекламы под названием VAST - Dig

Продажи интернет-рекламы бьют все рекорды Бюро интерактивной рекламы (IAB), организация, членами которой являются представители 150 компаний, таких как AOL, Double

Интернет-реклама продается рекордными темпами х о квартальных результатах 15 крупнейших продавцов интернет-рекламы. Реальные же результаты как по 3-му, так и по 4-му кварталу будут представлены лишь в начале нового года. Как отмечают специалисты IAB, 20-процентный рост рынка по сравнению с прошлым годом говорит сам за себя: совершенно очевидно, что интернет зарекомендовал себя в качестве прибыльного рынка, привлекающего специалистов по

IAB UK: интернет-реклама фиксирует рост доходов несмотря на последствия кризиса Согласно данным исследования британского отделения компании Interactive Advertising Bureau (IAB UK), в минувшем году интернет оставался единственным рекламным носителем на британском ры

IAB намерена разработать новые стандарты оценки эффективности интернет-рекламы лись в течение 6 месяцев совместно с 30 британскими интернет-компаниями, и стали первой инициативой IAB в 2002 по введению новых стандартов. Новые стандарты направлены на то, чтобы рекламодател

IAB, PWC, Jupiter MMX и Nielsen/NetRatings: итоги 2001 г. для рынка интернет-рекламы екламы и продвижения брендов значительно возросла. Несмотря на общий спад рекламного рынка доходы интернет-компаний от размещения рекламы продолжали расти. Так, по данным исследовательских корпораций IAB и PriceWaterhouseCoopers, этот рост составил около 40%. Эту тенденцию подтверждают независимые исследования крупнейших компаний, владеющих такими брендами, как, например, Pepsi, Carlsberg и

Объем онлайновой рекламы в США снизился на 7,8% данные приводит профессиональная рекламная ассоциация Interactive Advertising Bureau. По информации IAB, доходы от рекламы составили в первом полугодии $3,76 млрд., из них $1,893 млрд. - в перв

Интернет способствует росту преступлений с кредитными картами иацией Клиринговых Платежей (APACS) и независимым интернет-наблюдателем Бюро Интерактивной Рекламы (IAB), объем "пластиковых преступлений", составивший в 2000 г. 293 млн. фунтов стерлингов, уве

Интернет-жульничество: подмена баннеров зователь увидит совсем другую рекламу. Движение протеста возглавила Interactive Advertising Bureau (IAB) - организация, потратившая немало усилий на то, чтобы вернуть интерес к рынку сетевой ре

Интернет-реклама: не все форматы и методы еще запатентованы ;) ибко подходить к решению поставленных задач заказчика. С другой стороны, стандартизацию, проводимую IAB, следует воспринимать как рекомендательную меру для всех участников рынка. Также как I

Приняты новые стандарты интернет-рекламы Данный шаг предпринимается для того, чтобы вернуть интерес компаний, заметно охладевших в 2000 году к интернет-рекламе, и побудить их увеличить размеры затрат на рекламу в Сети. IAB заявило, что семь новых стандартов, вводимых ею, предусматривают увеличение размеров рекламных окон, и будут использоваться сайтами на добровольной основе. "Становится все более очевидным,