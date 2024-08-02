Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190653
ИКТ 14710
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82892
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

IAB Interactive Advertising Bureau АРИР Ассоциация развития интерактивной рекламы Бюро интерактивной рекламы

IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы

 

 

СОБЫТИЯ


02.08.2024 АРИР представила обновленную карту рынка Mobile In-App Ad

49% к концу года. Профильный комитет ассоциации обновил экосистему Mobile In-App Ad. В нее добавилось порядка 30 компаний. Также появилась новая категория — OEM. Об этом CNews сообщили представители АРИР. Говоря об состоянии рынка мобильной рекламы, Михаил Цуприков, председатель комитета по Mobile In-App Ad, Mobile Director MGCom, отмечает, что экосистема, наконец, стабилизируется после до
09.09.2019 IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV

Комитет IAB Russia подготовил карту рынка Smart TV Ad, которая стала первым системным исследованием с
04.06.2018 Getintent вошла в состав IAB Russia

Getintent, международная programmatic-платформа, стала членом IAB Russia и вошла в список Global Vendor List европейского IAB (Interactive Advertisi
01.06.2018 Платформа автоматизированной закупки рекламы Getintent вошла в состав IAB Russia

Getintent, международная programmatic-платформа, стала членом IAB Russia и вошла в список Global Vendor List европейского IAB (Interactive Advertisi
22.03.2018 IAB Russia представила подробную оценку рынка интернет-рекламы за 2017 год

влияние на развитие ключевых сегментов российского рекламного рынка. Алексей Беляев, вице-президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB Russia по исследованиям выступил
25.11.2016 CleverDATA вошла в состав IAB Russia

а компаний «ЛАНИТ») объявила о получении членства в Партнерстве The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia, объединяющем представителей интернет-площадок, агентств и технологических компан
18.12.2013 Медийные агентства увеличивают расходы на мобильную рекламу

свои расходы на мобильном рынке. В среднем около 15% цифровых бюджетов всех агентств в следующем году будет потрачено на мобильную рекламу, говорится в новом исследовании Internet Advertising Bureau (IAB). В рамках данного исследования специалисты IAB опросили более 300 сотрудников медийных агентств на тему их отношения к мобильной рекламе. Около 40% опрошенных отметили, что расходы

19.03.2013 Браузер Firefox обвинили в разрушении экономики

. В своем открытом письме Mozilla президент и генеральный директор Interactive Advertising Bureau - IAB - Рэндел Ротенберг (Randall Rothenberg) призвал Mozilla отказаться от этого решения, так

31.05.2012 Рынок онлайн-рекламы в России перерос миллиард евро

ентство "Прайм" со ссылкой на отчет Бюро по интерактивной рекламе (Interactive Advertising Bureau - IAB). Объем рынка интернет-рекламы в Европе в 2011 г., согласно исследованию, достиг 20,9 млр
28.09.2011 Исполнительный директор «Бегуна» избран президентом IAB Russia

Новым президентом некоммерческого партнерства The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia избран Борис Омельницкий, исполнительный директор компании «Бегун». Сервис контек
23.09.2011 Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост

Расходы на интернет-рекламу в 2010 г. в 25 странах, рассмотренных IAB Europe, выросли на 15,4% до 17,7 млрд евро по сравнению с 15,3 млрд евро в 2009 г. Об это
25.04.2011 Баннерная реклама стала расти быстрее контекста

В распоряжении CNews оказалось исследование Ассоциации Interactive Advertising Bureau (IAB), в котором отмечается, что в США рынок медийной интернет-рекламы вновь растет. Если в кр
30.06.2010 Разработаны стандарты для интернет-рекламы

Американская Ассоциация Интерактивной Рекламы (IAB) заявила о том, что технологии и методы онлайн-рекламы должны быть стандартизированы, что
04.06.2010 IAB и Google разработали потребительский барометр

Европейское подразделение Ассоциации Интерактивной Рекламы (IAB) объявило о том, что запускает онлайн-инструмент для маркетологов «Потребительский бароме
01.08.2008 Видеореклама получит свой стандарт в интернете

Международная ассоциация интернет-рекламы (Interactive Advertising Bureau, IAB) предложила принять новый коммуникационный стандарт видеорекламы под названием VAST - Dig
25.05.2004 Продажи интернет-рекламы бьют все рекорды

Бюро интерактивной рекламы (IAB), организация, членами которой являются представители 150 компаний, таких как AOL, Double
11.12.2003 Интернет-реклама продается рекордными темпами

х о квартальных результатах 15 крупнейших продавцов интернет-рекламы. Реальные же результаты как по 3-му, так и по 4-му кварталу будут представлены лишь в начале нового года. Как отмечают специалисты IAB, 20-процентный рост рынка по сравнению с прошлым годом говорит сам за себя: совершенно очевидно, что интернет зарекомендовал себя в качестве прибыльного рынка, привлекающего специалистов по
17.05.2002 IAB UK: интернет-реклама фиксирует рост доходов несмотря на последствия кризиса

Согласно данным исследования британского отделения компании Interactive Advertising Bureau (IAB UK), в минувшем году интернет оставался единственным рекламным носителем на британском ры
23.01.2002 IAB намерена разработать новые стандарты оценки эффективности интернет-рекламы

лись в течение 6 месяцев совместно с 30 британскими интернет-компаниями, и стали первой инициативой IAB в 2002 по введению новых стандартов. Новые стандарты направлены на то, чтобы рекламодател
24.12.2001 IAB, PWC, Jupiter MMX и Nielsen/NetRatings: итоги 2001 г. для рынка интернет-рекламы

екламы и продвижения брендов значительно возросла. Несмотря на общий спад рекламного рынка доходы интернет-компаний от размещения рекламы продолжали расти. Так, по данным исследовательских корпораций IAB и PriceWaterhouseCoopers, этот рост составил около 40%. Эту тенденцию подтверждают независимые исследования крупнейших компаний, владеющих такими брендами, как, например, Pepsi, Carlsberg и
25.09.2001 Объем онлайновой рекламы в США снизился на 7,8%

данные приводит профессиональная рекламная ассоциация Interactive Advertising Bureau. По информации IAB, доходы от рекламы составили в первом полугодии $3,76 млрд., из них $1,893 млрд. - в перв
03.09.2001 Интернет способствует росту преступлений с кредитными картами

иацией Клиринговых Платежей (APACS) и независимым интернет-наблюдателем Бюро Интерактивной Рекламы (IAB), объем "пластиковых преступлений", составивший в 2000 г. 293 млн. фунтов стерлингов, уве
28.08.2001 Интернет-жульничество: подмена баннеров

зователь увидит совсем другую рекламу. Движение протеста возглавила Interactive Advertising Bureau (IAB) - организация, потратившая немало усилий на то, чтобы вернуть интерес к рынку сетевой ре
10.08.2001 Интернет-реклама: не все форматы и методы еще запатентованы ;)

ибко подходить к решению поставленных задач заказчика. С другой стороны, стандартизацию, проводимую IAB, следует воспринимать как рекомендательную меру для всех участников рынка. Также как I
26.02.2001 Приняты новые стандарты интернет-рекламы

Данный шаг предпринимается для того, чтобы вернуть интерес компаний, заметно охладевших в 2000 году к интернет-рекламе, и побудить их увеличить размеры затрат на рекламу в Сети. IAB заявило, что семь новых стандартов, вводимых ею, предусматривают увеличение размеров рекламных окон, и будут использоваться сайтами на добровольной основе. "Становится все более очевидным,

26.02.2001 Приняты новые стандарты интернет-рекламы

Сегодня Internet Advertising Bureau (IAB) должно представить новые стандарты сетевой рекламы, сообщает CNET. Данный шаг предпринимается для того, чтобы вернуть интерес компаний, заметно охладевших в 2000 году к интернет-рекламе, и

Публикаций - 147, упоминаний - 253

IAB и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 38
Google LLC 12350 28
Yandex - Яндекс 8619 20
Yahoo! 3711 20
Microsoft Corporation 25339 8
VK - Mail.ru Group 3537 5
AOL Inc - America Online 1878 5
Meta Platforms - Facebook 4555 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9248 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 4
Weborama - Веборама 28 4
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 3
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 3
Apple Inc 12759 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 3
Getintent 12 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 2
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 4 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 2
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 850 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 2
LookSmart 27 2
Samsung Electronics 10719 2
Ростелеком 10423 2
Huawei 4297 2
Xiaomi 2040 2
9117 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 2
Adobe Systems 1574 2
НСК - Наша Сервисная Компания 52 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 291 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Ниеншанц 122 1
IAB - Internet Advertising Bureau 24 14
Unilever - Юнилевер Русь 167 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 3
Родная Речь - Publicis Groupe - Zenith Media - ZenithOptimedia 14 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8313 3
Volvo Cars 259 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1691 3
Walt Disney Company 639 3
Nike 191 2
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 21 2
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 2
Газпром ПАО 1427 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 2
McDonald’s - Макдоналдс 216 2
Volkswagen Group - VW 301 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 410 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Carlsberg Group 25 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
L’Oreal 58 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 16 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 29 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 10 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 38 1
AdWatch Isobar 44 1
Promo.ru 37 1
Havas 9 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Live Nation 3 1
Chevrolet 41 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 162 1
Томскнефть ВНК 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 534 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 438 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 1
Правительство Канады 52 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 18
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 3
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 2
РусБренд 7 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АКМР - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ЛДПР 111 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5155 81
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8160 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13043 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11337 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9731 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8825 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34064 8
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 306 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5794 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25571 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17854 6
Data monetization - Монетизация данных 1840 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32078 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1108 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 6
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 295 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 5
Стандартизация - Standardization 2246 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15010 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9615 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12364 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4726 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14924 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 10
Microsoft Windows 2000 8679 8
Google Android 14828 7
Google YouTube - Видеохостинг 2921 6
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Avito - Internest - ADRiver 36 4
Apple iOS 8327 4
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 3
Oracle Java - язык программирования 3353 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5205 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 480 3
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 3
Google AdSense 119 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 26 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO ScreenGlide 2 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 127 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 2
JavaScript - JS - язык программирования 1344 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 705 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 504 2
Baidu 293 2
Яндекс.Радар 31 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 134 2
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 15 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
МегаФон Образование 6 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
Opera Mini - браузер 212 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
Омельницкий Борис 9 7
Rothenberg Randall - Ротенберг Рэнделл 6 6
Webster Robin - Вебстер Робин 5 5
Silverman David - Сильверман Дэвид 5 5
Глейзер Лев 28 4
Беляев Алексей 34 3
Тимко Дмитрий 15 3
Свешников Андрей 3 3
Meadows-Klue Danny - Дэнни Мидоуз Клю - Дэнни Мидоуз-Клу - Мидос-Клу Дэнни 3 3
Юстус Лариса 3 3
Казак Максим 162 2
Анищенко Андрей 12 2
Балакин Михаил 3 2
Афанасьев Денис 75 2
Ревазов Арсен 17 2
Romano Fernanda - Романо Фернанда 3 2
O’Dell Andrew - О’Дэлл Эндрю 3 2
McFadden Jeff - МакФадден Джефф 2 2
Glassberg Richy - Классберг Ричи 2 2
Гарев Владимир 4 2
Sorrell Martin - Соррелл Мартин 6 2
Phillipson Guy - Филлипсон Гай 2 2
Mohan Neal - Моан Нил 6 2
Roope Nicolas - Руп Николас 3 2
Petrusky Pete - Петруски Пит 2 2
Волож Аркадий 262 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
Исагулова Элина 34 2
Коренков Сергей 12 2
Пейсахзон Яков 47 1
Котов Виталий 41 1
Стрелкова Александра 9 1
Басов Алексей 115 1
Цуприков Михаил 2 1
Ларина Екатерина 12 1
Ситников Владимир 7 1
Григоренко Дмитрий 206 1
Лазарев Дмитрий 6 1
Веселов Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 22
Европа 24688 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 12
Германия - Федеративная Республика 12968 10
Франция - Французская Республика 8007 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 7
Дания - Королевство 1319 6
Европа Восточная 3124 6
Нидерланды 3649 6
Норвегия - Королевство 1834 5
Швеция - Королевство 3721 5
США - Нью-Йорк 3156 5
Италия - Итальянская Республика 4440 5
Украина 7817 5
Испания - Королевство 3775 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 4
Словения - Республика 251 4
Польша - Республика 2004 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 4
Беларусь - Белоруссия 6084 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 3
Канада 4998 3
Венгрия 849 3
Турция - Турецкая республика 2507 3
Румыния 743 3
Австрия - Австрийская Республика 1337 3
Казахстан - Республика 5849 2
Южная Корея - Республика 6882 2
Азия - Азиатский регион 5766 2
Япония 13572 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 2
Бельгия - Королевство 1174 2
Великобритания - Лондон 2412 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 2
Америка Латинская 1892 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1718 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1659 70
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3678 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26044 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 12
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5308 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2508 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 267 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2981 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4678 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 3
Образование в России 2571 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5919 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 5
AP - Associated Press 2006 4
InterNetNews - InternetNews.com 218 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
Forbes - Форбс 933 3
Netimperative 20 2
FT - Financial Times 1264 2
РИА Новости 1002 2
NYT - The New York Times 1091 2
Эксперт ГК 26 1
Hacker News 80 1
VK - Mail.ru Hi-tech 49 1
News Corp - News Corporation 218 1
Silicon.com 364 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Slashdot 29 1
Петербург Online 7 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
The Register - The Register Hardware 1725 1
Ведомости 1299 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
comScore 379 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 7
eMarketer 206 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 4
IDC - International Data Corporation 4946 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1067 3
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
GSMA Intelligence 11 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Harris Interactive 81 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Net Applications 127 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
IAB Consumer Commerce Barometer - Потребительский барометр 1 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 19 1
INFOLine-Аналитика 69 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
TED Talks 35 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Постгрэдюэйт-РАУ ИПК ДПО АНО 1 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
MIXX Russia Awards 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Фабрика дизайна 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1260 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще