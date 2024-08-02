Получите все материалы CNews по ключевому слову
IAB Interactive Advertising Bureau АРИР Ассоциация развития интерактивной рекламы Бюро интерактивной рекламы
СОБЫТИЯ
|02.08.2024
|
АРИР представила обновленную карту рынка Mobile In-App Ad
49% к концу года. Профильный комитет ассоциации обновил экосистему Mobile In-App Ad. В нее добавилось порядка 30 компаний. Также появилась новая категория — OEM. Об этом CNews сообщили представители АРИР. Говоря об состоянии рынка мобильной рекламы, Михаил Цуприков, председатель комитета по Mobile In-App Ad, Mobile Director MGCom, отмечает, что экосистема, наконец, стабилизируется после до
|09.09.2019
|
IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV
Комитет IAB Russia подготовил карту рынка Smart TV Ad, которая стала первым системным исследованием с
|04.06.2018
|
Getintent вошла в состав IAB Russia
Getintent, международная programmatic-платформа, стала членом IAB Russia и вошла в список Global Vendor List европейского IAB (Interactive Advertisi
|01.06.2018
|
Платформа автоматизированной закупки рекламы Getintent вошла в состав IAB Russia
Getintent, международная programmatic-платформа, стала членом IAB Russia и вошла в список Global Vendor List европейского IAB (Interactive Advertisi
|22.03.2018
|
IAB Russia представила подробную оценку рынка интернет-рекламы за 2017 год
влияние на развитие ключевых сегментов российского рекламного рынка. Алексей Беляев, вице-президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB Russia по исследованиям выступил
|25.11.2016
|
CleverDATA вошла в состав IAB Russia
а компаний «ЛАНИТ») объявила о получении членства в Партнерстве The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia, объединяющем представителей интернет-площадок, агентств и технологических компан
|18.12.2013
|
Медийные агентства увеличивают расходы на мобильную рекламу
свои расходы на мобильном рынке. В среднем около 15% цифровых бюджетов всех агентств в следующем году будет потрачено на мобильную рекламу, говорится в новом исследовании Internet Advertising Bureau (IAB). В рамках данного исследования специалисты IAB опросили более 300 сотрудников медийных агентств на тему их отношения к мобильной рекламе. Около 40% опрошенных отметили, что расходы
|19.03.2013
|
Браузер Firefox обвинили в разрушении экономики
. В своем открытом письме Mozilla президент и генеральный директор Interactive Advertising Bureau - IAB - Рэндел Ротенберг (Randall Rothenberg) призвал Mozilla отказаться от этого решения, так
|31.05.2012
|
Рынок онлайн-рекламы в России перерос миллиард евро
ентство "Прайм" со ссылкой на отчет Бюро по интерактивной рекламе (Interactive Advertising Bureau - IAB). Объем рынка интернет-рекламы в Европе в 2011 г., согласно исследованию, достиг 20,9 млр
|28.09.2011
|
Исполнительный директор «Бегуна» избран президентом IAB Russia
Новым президентом некоммерческого партнерства The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia избран Борис Омельницкий, исполнительный директор компании «Бегун». Сервис контек
|23.09.2011
|
Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост
Расходы на интернет-рекламу в 2010 г. в 25 странах, рассмотренных IAB Europe, выросли на 15,4% до 17,7 млрд евро по сравнению с 15,3 млрд евро в 2009 г. Об это
|25.04.2011
|
Баннерная реклама стала расти быстрее контекста
В распоряжении CNews оказалось исследование Ассоциации Interactive Advertising Bureau (IAB), в котором отмечается, что в США рынок медийной интернет-рекламы вновь растет. Если в кр
|30.06.2010
|
Разработаны стандарты для интернет-рекламы
Американская Ассоциация Интерактивной Рекламы (IAB) заявила о том, что технологии и методы онлайн-рекламы должны быть стандартизированы, что
|04.06.2010
|
IAB и Google разработали потребительский барометр
Европейское подразделение Ассоциации Интерактивной Рекламы (IAB) объявило о том, что запускает онлайн-инструмент для маркетологов «Потребительский бароме
|01.08.2008
|
Видеореклама получит свой стандарт в интернете
Международная ассоциация интернет-рекламы (Interactive Advertising Bureau, IAB) предложила принять новый коммуникационный стандарт видеорекламы под названием VAST - Dig
|25.05.2004
|
Продажи интернет-рекламы бьют все рекорды
Бюро интерактивной рекламы (IAB), организация, членами которой являются представители 150 компаний, таких как AOL, Double
|11.12.2003
|
Интернет-реклама продается рекордными темпами
х о квартальных результатах 15 крупнейших продавцов интернет-рекламы. Реальные же результаты как по 3-му, так и по 4-му кварталу будут представлены лишь в начале нового года. Как отмечают специалисты IAB, 20-процентный рост рынка по сравнению с прошлым годом говорит сам за себя: совершенно очевидно, что интернет зарекомендовал себя в качестве прибыльного рынка, привлекающего специалистов по
|17.05.2002
|
IAB UK: интернет-реклама фиксирует рост доходов несмотря на последствия кризиса
Согласно данным исследования британского отделения компании Interactive Advertising Bureau (IAB UK), в минувшем году интернет оставался единственным рекламным носителем на британском ры
|23.01.2002
|
IAB намерена разработать новые стандарты оценки эффективности интернет-рекламы
лись в течение 6 месяцев совместно с 30 британскими интернет-компаниями, и стали первой инициативой IAB в 2002 по введению новых стандартов. Новые стандарты направлены на то, чтобы рекламодател
|24.12.2001
|
IAB, PWC, Jupiter MMX и Nielsen/NetRatings: итоги 2001 г. для рынка интернет-рекламы
екламы и продвижения брендов значительно возросла. Несмотря на общий спад рекламного рынка доходы интернет-компаний от размещения рекламы продолжали расти. Так, по данным исследовательских корпораций IAB и PriceWaterhouseCoopers, этот рост составил около 40%. Эту тенденцию подтверждают независимые исследования крупнейших компаний, владеющих такими брендами, как, например, Pepsi, Carlsberg и
|25.09.2001
|
Объем онлайновой рекламы в США снизился на 7,8%
данные приводит профессиональная рекламная ассоциация Interactive Advertising Bureau. По информации IAB, доходы от рекламы составили в первом полугодии $3,76 млрд., из них $1,893 млрд. - в перв
|03.09.2001
|
Интернет способствует росту преступлений с кредитными картами
иацией Клиринговых Платежей (APACS) и независимым интернет-наблюдателем Бюро Интерактивной Рекламы (IAB), объем "пластиковых преступлений", составивший в 2000 г. 293 млн. фунтов стерлингов, уве
|28.08.2001
|
Интернет-жульничество: подмена баннеров
зователь увидит совсем другую рекламу. Движение протеста возглавила Interactive Advertising Bureau (IAB) - организация, потратившая немало усилий на то, чтобы вернуть интерес к рынку сетевой ре
|10.08.2001
|
Интернет-реклама: не все форматы и методы еще запатентованы ;)
ибко подходить к решению поставленных задач заказчика. С другой стороны, стандартизацию, проводимую IAB, следует воспринимать как рекомендательную меру для всех участников рынка. Также как I
|26.02.2001
|
Приняты новые стандарты интернет-рекламы
Данный шаг предпринимается для того, чтобы вернуть интерес компаний, заметно охладевших в 2000 году к интернет-рекламе, и побудить их увеличить размеры затрат на рекламу в Сети. IAB заявило, что семь новых стандартов, вводимых ею, предусматривают увеличение размеров рекламных окон, и будут использоваться сайтами на добровольной основе. "Становится все более очевидным,
|26.02.2001
|
Приняты новые стандарты интернет-рекламы
Сегодня Internet Advertising Bureau (IAB) должно представить новые стандарты сетевой рекламы, сообщает CNET. Данный шаг предпринимается для того, чтобы вернуть интерес компаний, заметно охладевших в 2000 году к интернет-рекламе, и
IAB и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.