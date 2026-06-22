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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196430
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Веселов Сергей

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается 1
22.08.2018 Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет 1
08.08.2006 Реклама уйдет на один телеканал 2
14.02.2006 Интернет-реклама остается самой выгодной 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Веселов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Yandex - Яндекс 9068 1
МТС ТВК и К 6 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
AdWatch Isobar 44 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 61 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 152 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5305 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9632 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11654 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 300 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7837 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2412 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 166 1
Google AdSense 124 1
Беляев Алексей 37 1
Николаев Сергей 15 1
Глейзер Лев 28 1
Шиловский Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 2
Германия - Федеративная Республика 13141 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 1
Франция - Французская Республика 8131 1
Россия - ЦФО - Курская область 738 1
Украина 7903 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 402 1
Европа 24893 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 1
MarTech - BTL-акция - below-the-line - персонализированную коммуникацию с клиентами 14 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2398 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4938 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 307 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 65 1
AdTech - Performance CPx - контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях 2 1
Performance Search - реклама в результатах поиска Яндекса и Google 2 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1508 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5536 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1115 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3112 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
eMarketer 206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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