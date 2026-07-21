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Великобритания Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
СОБЫТИЯ
|21.07.2026
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Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта»
Великобритания без цифрового ID Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем (Andy Burnham) свернул планы по внедрению системы национальной циф
|08.07.2026
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Телеком-оператор получил рекордный штраф за то, что не хотел расставаться со своими абонентами
и стационарных телефонов. Она входит в состав международного конгломерата Virgin Group, основанного британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson). Magnific - Drazen Zigic Британс
|15.06.2026
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В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА
Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппа
|21.05.2026
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Цена разработки ИИ для системы здравоохранения Великобритании одним махом выросла на 400%
Ставки растут Сумма тендера на разработку ИИ-технологий для государственного здравоохранения Великобритании в конкурсных документах выросла на 600 млн фунтов стерлингов, пишет Register.
|15.05.2026
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Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование
, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проинформировало о том, что хочет выяснить, как развивается рынок бизнес-прогр
|29.04.2026
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Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн
ках собственной бизнес-модели, не отдавать приоритет отдельным клиентам и сохранить штаб-квартиру в Великобритании. Последнее условие всегда оставалось важным для британских властей, еще со вре
|22.04.2026
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В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен
тавитель одного из истцов Мария Луиза Стаси (Maria Luisa Stasi). Microsoft Почти 60 тыс. компаний в Великобритании считают себя пострадавшими от ценовой политики Microsoft В случае проигрыша Mi
|15.04.2026
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Полностью провалена цифровизация британского сберегательного госбанка. Все сроки сорваны, а перерасход бюджета достиг 1,3 млрд фунтов стерлингов
трансформацию NS&I «полномасштабной катастрофой» стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, правительство Великобритании, управляющее организацией, заявило, что решение о будущем проекта будет принят
|06.04.2026
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Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir
Бойкот британских медиков Сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, бойкотируют Федеративную платформу данных (FDP) от американской компании Pala
|27.03.2026
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Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства
Долой старое, дорогу новому Власти Великобритании начали готовить граждан своей страны к скорому отключению сотовых сетей второг
|26.03.2026
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Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера
Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона
|25.03.2026
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Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD
ьность на ватт по сравнению с традиционными решениями на архитектуре x86. Эксперт Moor Insights Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) отметил, что даже получение 5% от капитальных вложений Meta станет для британского разработчика переломным моментом с точки зрения выручки. ARM ARM представила первый за 35 лет собственный процессор для дата-центров До марта 2026 г. успех компании ARM в серверном
|13.03.2026
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Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ
Умер Тони Хоар В Кембридже (Великобритания) в возрасте 92 лет скончался Чарльз Энтони Ричард Хоар (Charles Anthony Richar
|04.03.2026
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Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии
CMA, не ответив ни на какие запросы подробностей. Unsplash - Lucas Davies Антимонопольное ведомство Великобритании признало монопольным положение Microsoft и Amazon на рынке облачных сервисов,
|18.02.2026
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В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми
Новая мера для защиты детей Власти Великобритании (United Kingdom, UK) намерены запретить детям пользоваться сервисами виртуальн
|17.02.2026
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Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard
нное этому вопросу, пройдет под председательством Barclays, одного из крупнейших и старейших банков Великобритании. Административную поддержку проекту оказывает торговая ассоциация UK Finance.
|05.02.2026
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Британские суды пять лет перевозят из обветшавщих ЦОДов
Миграция на облачные платформы Служба судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) отчиталась о завершении миграции 37 служебных приложений из устаревших центров обработки данных, расположенных в Парк-Рояле, Западном Лондоне и Суиндоне, пишет Register.
|04.02.2026
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Китай, США, Индия, Великобритания и Россия стали главными мишенями хакеров в 2025 году
его числа инцидентов. Это связано с обострением геополитической ситуации в мире и активным участием Великобритании в различных международных конфликтах. По итогам 2025 г. Россия находится на пя
|20.01.2026
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Парламент Великобритании требует принять меры: ИИ может спровоцировать финансовый кризис
Требование парламентариев Депутаты парламента Великобритании обвинили власти в неспособности взять под контроль риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), что может нанести финансовой системе серьезный ущерб. Парламентарии требуют
|15.01.2026
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Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян
Ошибка в документе Полиция Великобритании в январе 2026 г. обвинила Microsoft Copilot в допущении серьезной ошибки при составлении отчета из разведывательных данных, пишет The Verge. Это привело к запрету в 2025 г. на до
|17.12.2025
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США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда
ошениях с США», которая «определит будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики». Представитель Великобритании заявил, что стороны договорились о дальнейших переговорах по этому вопросу в я
|12.12.2025
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Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо
Софт из 2000 года Министерство внутренних дел Великобритании оказалось не в состоянии полностью отказаться от древней системы обработки дел о предоставлении убежища под названием Casework Information Database (CID). Как пишет The Register,
|10.11.2025
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Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе
Предварительное расследование Правительство Великобритании в ноябре 2025 г. изучает возможность дистанционного отключения сотен китайских
|07.11.2025
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Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность
Налоговая против Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (Служба доходов и таможни Его Величества, His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) назвал цифровую экономику в своей стране неэффективной, пишет The Register. Речь именно о цифро
|24.10.2025
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В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad
онкуренции на рынке распространения мобильных приложений. Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, н
|20.10.2025
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Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»
о информации Daily Mirror, киберпреступники проникли в ИТ-систему Министерстве обороны (Минобороны) Великобритании через компанию Dodd Group, занимающейся техническим обслуживанием и строительн
|20.10.2025
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Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома»
Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018
|10.10.2025
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Экс-премьер Великобритании трудоустроился в Microsoft для развития ИИ
Найм на работу Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) присоединится к Microsoft и Anthropic в качестве конс
|06.10.2025
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Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud
ованным резервным копиям данных пользователей страны. В октябре 2025 г. Министерство внутренних дел Великобритании выдало Apple предписание о технических возможностях technical capability notic
|29.09.2025
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США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием
В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со стороны минимум одного кластера угроз и используются для доставки ранее незадокументированных вредоносов.
|24.09.2025
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Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать
Скажем офису громогласное «Нет» В Великобритании среди наемных работников зреет массовое недовольство непрекращающимися попытка
|23.09.2025
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Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось
пишет издание ComputerWeekly. И это не единичные случаи, а массовое явление – свыше половины банков Великобритании эксплуатируют программный код, который старше большинства их клиентов. Некотор
|01.09.2025
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В госорганах Великобритании произошло 11 крупных утечек данных. Спустя два года правительство не выполнило всех рекомендаций
Рекомендации не выполнены Кабинет министров Великобритании опубликовал исследование по информационной безопасности (Information Security
|28.08.2025
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Крупный британский телеком-оператор признал утечку клиентских данных
Бюллетеня в мешке не утаить Британский телеком-оператор Colt Technology Services вынужденно признал и факт кибератаки, и кражу документации клиентов. Группировка, стоящая за шифровальщиком Warlock, уже выставила эти данны
|14.08.2025
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Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем
датайство о ликвидации. Ebuyer — популярный магазин для энтузиастов персональных компьютеров (ПК) в Великобритании. Основанный в 2000 г., он предлагал широкий выбор комплектующих для самостояте
|13.08.2025
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Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды
Удаление контента Правительство Великобритании в 2025 г. признало нехватку воды в стране чрезвычайной ситуацией национального
|23.07.2025
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Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов
Криминальное имущество Власти Великобритании нейтрализовали некрупную сеть нелегальных криптоматов, а также временно задерж
|18.07.2025
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ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных
делаем другое Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register. После грандиозного
|11.07.2025
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Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink
ной для национальной безопасности нашего континента», — прокомментировал министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл (Peter Kyle). Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Ma
|30.06.2025
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Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат
Вы неправы, господа! Шесть крупнейших аудиторских фирм Великобритании не принимают во внимание, каким образом повсеместное внедрение ИИ влияет на ка
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
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