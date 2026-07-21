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Великобритания Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта»

Великобритания без цифрового ID Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем (Andy Burnham) свернул планы по внедрению системы национальной циф
08.07.2026 Телеком-оператор получил рекордный штраф за то, что не хотел расставаться со своими абонентами

и стационарных телефонов. Она входит в состав международного конгломерата Virgin Group, основанного британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson). Magnific - Drazen Zigic Британс
15.06.2026 В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппа
21.05.2026 Цена разработки ИИ для системы здравоохранения Великобритании одним махом выросла на 400%

Ставки растут Сумма тендера на разработку ИИ-технологий для государственного здравоохранения Великобритании в конкурсных документах выросла на 600 млн фунтов стерлингов, пишет Register.

15.05.2026 Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проинформировало о том, что хочет выяснить, как развивается рынок бизнес-прогр
29.04.2026 Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн

ках собственной бизнес-модели, не отдавать приоритет отдельным клиентам и сохранить штаб-квартиру в Великобритании. Последнее условие всегда оставалось важным для британских властей, еще со вре
22.04.2026 В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

тавитель одного из истцов Мария Луиза Стаси (Maria Luisa Stasi). Microsoft Почти 60 тыс. компаний в Великобритании считают себя пострадавшими от ценовой политики Microsoft В случае проигрыша Mi
15.04.2026 Полностью провалена цифровизация британского сберегательного госбанка. Все сроки сорваны, а перерасход бюджета достиг 1,3 млрд фунтов стерлингов

трансформацию NS&I «полномасштабной катастрофой» стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, правительство Великобритании, управляющее организацией, заявило, что решение о будущем проекта будет принят
06.04.2026 Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

Бойкот британских медиков Сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, бойкотируют Федеративную платформу данных (FDP) от американской компании Pala
27.03.2026 Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства

Долой старое, дорогу новому Власти Великобритании начали готовить граждан своей страны к скорому отключению сотовых сетей второг
26.03.2026 Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона

25.03.2026 Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

ьность на ватт по сравнению с традиционными решениями на архитектуре x86. Эксперт Moor Insights Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) отметил, что даже получение 5% от капитальных вложений Meta станет для британского разработчика переломным моментом с точки зрения выручки. ARM ARM представила первый за 35 лет собственный процессор для дата-центров До марта 2026 г. успех компании ARM в серверном

13.03.2026 Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ

Умер Тони Хоар В Кембридже (Великобритания) в возрасте 92 лет скончался Чарльз Энтони Ричард Хоар (Charles Anthony Richar
04.03.2026 Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии

CMA, не ответив ни на какие запросы подробностей. Unsplash - Lucas Davies Антимонопольное ведомство Великобритании признало монопольным положение Microsoft и Amazon на рынке облачных сервисов,

18.02.2026 В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Новая мера для защиты детей Власти Великобритании (United Kingdom, UK) намерены запретить детям пользоваться сервисами виртуальн
17.02.2026 Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard

нное этому вопросу, пройдет под председательством Barclays, одного из крупнейших и старейших банков Великобритании. Административную поддержку проекту оказывает торговая ассоциация UK Finance.

05.02.2026 Британские суды пять лет перевозят из обветшавщих ЦОДов

Миграция на облачные платформы Служба судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) отчиталась о завершении миграции 37 служебных приложений из устаревших центров обработки данных, расположенных в Парк-Рояле, Западном Лондоне и Суиндоне, пишет Register.

04.02.2026 Китай, США, Индия, Великобритания и Россия стали главными мишенями хакеров в 2025 году

его числа инцидентов. Это связано с обострением геополитической ситуации в мире и активным участием Великобритании в различных международных конфликтах. По итогам 2025 г. Россия находится на пя
20.01.2026 Парламент Великобритании требует принять меры: ИИ может спровоцировать финансовый кризис

Требование парламентариев Депутаты парламента Великобритании обвинили власти в неспособности взять под контроль риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), что может нанести финансовой системе серьезный ущерб. Парламентарии требуют

15.01.2026 Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Ошибка в документе Полиция Великобритании в январе 2026 г. обвинила Microsoft Copilot в допущении серьезной ошибки при составлении отчета из разведывательных данных, пишет The Verge. Это привело к запрету в 2025 г. на до
17.12.2025 США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

ошениях с США», которая «определит будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики». Представитель Великобритании заявил, что стороны договорились о дальнейших переговорах по этому вопросу в я
12.12.2025 Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

Софт из 2000 года Министерство внутренних дел Великобритании оказалось не в состоянии полностью отказаться от древней системы обработки дел о предоставлении убежища под названием Casework Information Database (CID). Как пишет The Register,
10.11.2025 Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе

Предварительное расследование Правительство Великобритании в ноябре 2025 г. изучает возможность дистанционного отключения сотен китайских
07.11.2025 Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

Налоговая против Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (Служба доходов и таможни Его Величества, His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) назвал цифровую экономику в своей стране неэффективной, пишет The Register. Речь именно о цифро
24.10.2025 В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

онкуренции на рынке распространения мобильных приложений. Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, н
20.10.2025 Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

о информации Daily Mirror, киберпреступники проникли в ИТ-систему Министерстве обороны (Минобороны) Великобритании через компанию Dodd Group, занимающейся техническим обслуживанием и строительн
20.10.2025 Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома»

Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018
10.10.2025 Экс-премьер Великобритании трудоустроился в Microsoft для развития ИИ

Найм на работу Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) присоединится к Microsoft и Anthropic в качестве конс
06.10.2025 Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud

ованным резервным копиям данных пользователей страны. В октябре 2025 г. Министерство внутренних дел Великобритании выдало Apple предписание о технических возможностях technical capability notic
29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со стороны минимум одного кластера угроз и используются для доставки ранее незадокументированных вредоносов.

24.09.2025 Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать

Скажем офису громогласное «Нет» В Великобритании среди наемных работников зреет массовое недовольство непрекращающимися попытка
23.09.2025 Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось

пишет издание ComputerWeekly. И это не единичные случаи, а массовое явление – свыше половины банков Великобритании эксплуатируют программный код, который старше большинства их клиентов. Некотор
01.09.2025 В госорганах Великобритании произошло 11 крупных утечек данных. Спустя два года правительство не выполнило всех рекомендаций

Рекомендации не выполнены Кабинет министров Великобритании опубликовал исследование по информационной безопасности (Information Security

28.08.2025 Крупный британский телеком-оператор признал утечку клиентских данных

Бюллетеня в мешке не утаить Британский телеком-оператор Colt Technology Services вынужденно признал и факт кибератаки, и кражу документации клиентов. Группировка, стоящая за шифровальщиком Warlock, уже выставила эти данны
14.08.2025 Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

датайство о ликвидации. Ebuyer — популярный магазин для энтузиастов персональных компьютеров (ПК) в Великобритании. Основанный в 2000 г., он предлагал широкий выбор комплектующих для самостояте
13.08.2025 Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

Удаление контента Правительство Великобритании в 2025 г. признало нехватку воды в стране чрезвычайной ситуацией национального
23.07.2025 Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов

Криминальное имущество Власти Великобритании нейтрализовали некрупную сеть нелегальных криптоматов, а также временно задерж
18.07.2025 ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных

делаем другое Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register. После грандиозного
11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

ной для национальной безопасности нашего континента», — прокомментировал министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл (Peter Kyle). Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Ma
30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат

Вы неправы, господа! Шесть крупнейших аудиторских фирм Великобритании не принимают во внимание, каким образом повсеместное внедрение ИИ влияет на ка

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Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1190
Google LLC 12688 727
Apple Inc 13154 676
Vodafone Group 1412 480
Intel Corporation 12811 451
Samsung Electronics 11064 448
IBM - International Business Machines Corp 9699 443
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 367
Meta Platforms - Facebook 4621 357
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 321
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 313
Amazon Inc - Amazon.com 3277 294
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 288
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 286
Sony 6739 285
Yandex - Яндекс 9215 268
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 265
МегаФон 10742 261
Oracle Corporation 7074 236
Cisco Systems 5372 227
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 225
Yahoo! 3726 215
Lenovo Motorola 3566 205
HP Inc. 5883 202
Huawei 4675 198
X Corp - Twitter 2938 196
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 193
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 190
Dell EMC 5180 178
SAP SE 5601 173
Ростелеком 10948 167
LG Electronics 3735 160
Qualcomm Technologies 1974 154
Nvidia Corp 4002 150
Siemens AG - Siemens Group 2673 144
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 140
AT&T Inc 1725 138
VK - Mail.ru Group 3602 134
Deutsche Telekom 954 132
HP - Hewlett-Packard 3662 131
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 230
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 209
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 201
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 174
eBay Inc 1640 154
Альфа-Групп 745 104
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 102
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 88
Альфа-Банк 1979 85
Visa International 1993 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 78
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 77
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 74
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 69
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 66
SoftBank Group 284 66
Россети Ленэнерго 1699 66
Boeing 1031 63
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 63
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 61
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 61
Microsoft - LinkedIn 699 57
Tesco 84 56
Walmart - Wal-Mart Stores 405 56
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 56
Газпром ПАО 1493 53
Lockheed Martin 777 53
Евросеть 1421 51
Barclays 122 51
РЖД - Российские железные дороги 2096 50
British Airways - British Midland International 127 50
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 50
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 49
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 48
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 45
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 43
Tesla Motors 461 43
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 43
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 566
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 276
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 210
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 206
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 204
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 192
Судебная власть - Judicial power 2500 187
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 165
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 161
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 161
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 158
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 154
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 148
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 146
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 135
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 129
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 119
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 117
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 110
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 92
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 92
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 83
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 82
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 73
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 69
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 68
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 66
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 61
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 60
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 59
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 59
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 58
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 56
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 54
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 54
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 53
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 53
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 53
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 301
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 70
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 65
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 51
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 32
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 27
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 22
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 21
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 20
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 19
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 17
Единая Россия - Политическая партия 321 16
Аль-Каида - террористическая организация 67 15
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 14
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 13
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 13
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 13
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 13
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 13
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 12
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 12
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 12
Демократическая политическая партия США 122 12
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 11
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1699
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1493
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1067
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1040
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 460
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 444
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 413
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 391
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 373
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 361
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 358
Microsoft Windows 16882 520
Google Android 15243 461
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 391
Microsoft Windows 2000 8678 378
Linux OS 11533 307
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 291
Apple iPhone 6 4861 241
Apple iOS 8583 237
Apple iPad 4011 200
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 180
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 177
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 143
Google YouTube - Видеохостинг 3002 137
Microsoft Office 4170 126
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 119
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 112
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 108
Oracle Java - язык программирования 3469 107
Apple - App Store 3109 105
Apple iPod 1553 105
Nokia Symbian OS 1411 101
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 99
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 98
Microsoft Windows XP 2431 97
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 95
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 89
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 87
Apple iTunes Store 1118 87
FreePik 1841 82
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 82
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 81
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 81
Intel x86 - архитектура процессора 2151 80
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 77
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 76
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 71
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 70
Google Chrome - браузер 1701 69
Microsoft Azure 1526 69
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 66
Путин Владимир 3454 114
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 100
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 76
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 69
Фридман Михаил 146 54
Blair Tony - Блэр Тони 57 54
Рейман Леонид 1065 50
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 47
Медведев Дмитрий 1665 47
Свердлов Денис 201 44
Авен Петр 67 43
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 41
Хан Герман 56 41
Зенкин Денис 263 39
Кузьмичев Алексей 54 38
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 36
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 34
Мельникова Анастасия 440 31
Касперский Евгений 337 30
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 30
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 28
Дуров Павел 329 27
Косогов Андрей 33 26
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 26
Шадаев Максут 1210 25
Евтушенков Владимир 217 25
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 24
Волож Аркадий 268 24
Усманов Алишер 311 24
Зайцев Михаил 345 23
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Чубайс Анатолий 222 22
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 22
Brown Gordon - Браун Гордон 23 22
Шалманов Сергей 202 22
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 20
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 20
Bush George - Буш Джордж 336 20
Водясов Алексей 222 19
Торбахов Александр 111 19
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Испания - Королевство 3839 1180
Канада 5081 1152
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Индия - Bharat 5869 857
Великобритания - Лондон 2432 855
Швеция - Королевство 3781 840
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 592
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 503
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 360
The Register - The Register Hardware 1784 329
FT - Financial Times 1295 242
New Scientist 1448 196
The Guardian - Британская газета 406 176
Bloomberg 1627 148
AP - Associated Press 2007 128
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Nature 832 108
CNews RND - R&D.CNews 2274 108
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 93
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 84
NYT - The New York Times 1100 80
Total Telecom 613 76
Telegraph 199 75
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 71
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 68
ZDnet 663 67
Forbes - Форбс 1002 66
Phys.org 972 62
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 61
CNews - ZOOM.CNews 1866 57
Ananova 250 56
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 53
The Verge - Издание 619 52
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 49
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 47
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The Times 75 43
CNET Networks - CNET News 1643 43
Ведомости 1466 42
РИА Новости 1033 41
Inquirer 463 41
Computer Weekly 376 40
Independent 111 39
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IDC - International Data Corporation 4975 230
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 108
Forrester Research 834 80
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 64
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 57
comScore 379 45
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 38
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 34
Datamonitor 83 32
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 29
Gartner - Dataquest 353 24
Internet Stock Report 994 24
Strategy Analytics 285 24
Frost & Sullivan 207 23
Vanson Bourne 49 23
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 21
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 20
Fortune Global 500 295 20
Informa - Ovum - Omdia 155 20
Juniper Research 131 19
eMarketer 206 17
MDA - Mobile Data Association 19 16
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 15
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 15
Markets&Markets Research 113 15
ABI Research 236 15
BCG - Boston Consulting Group 117 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
CNews Рынок ИТ-услуг 171 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Microsoft Research 144 14
Рустелеком ТК 305 14
S&P 500 565 14
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 11
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 11
IBM Research 111 11
The Economist Intelligence Unit 41 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 109
РАН - Российская академия наук 2122 88
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 82
University of Oxford - Оксфордский университет 211 75
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 54
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 51
University of Bristol - Бристольский университет 86 46
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 44
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 44
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 40
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 39
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 38
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 36
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 33
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 31
University of Manchester - Манчестерский университет 77 30
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 29
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 28
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 27
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 26
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 25
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 25
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 25
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 24
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 20
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 20
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 19
British Library - Британская библиотека 30 19
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 19
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 19
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 18
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 17
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 16
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 16
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 15
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 15
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 15
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 342
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 128
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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