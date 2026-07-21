Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта» Великобритания без цифрового ID Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем (Andy Burnham) свернул планы по внедрению системы национальной циф

Телеком-оператор получил рекордный штраф за то, что не хотел расставаться со своими абонентами и стационарных телефонов. Она входит в состав международного конгломерата Virgin Group, основанного британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson). Magnific - Drazen Zigic Британс

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА Запуск работы В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппа

Цена разработки ИИ для системы здравоохранения Великобритании одним махом выросла на 400% Ставки растут Сумма тендера на разработку ИИ-технологий для государственного здравоохранения Великобритании в конкурсных документах выросла на 600 млн фунтов стерлингов, пишет Register.

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование , Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проинформировало о том, что хочет выяснить, как развивается рынок бизнес-прогр

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн ках собственной бизнес-модели, не отдавать приоритет отдельным клиентам и сохранить штаб-квартиру в Великобритании. Последнее условие всегда оставалось важным для британских властей, еще со вре

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен тавитель одного из истцов Мария Луиза Стаси (Maria Luisa Stasi). Microsoft Почти 60 тыс. компаний в Великобритании считают себя пострадавшими от ценовой политики Microsoft В случае проигрыша Mi

Полностью провалена цифровизация британского сберегательного госбанка. Все сроки сорваны, а перерасход бюджета достиг 1,3 млрд фунтов стерлингов трансформацию NS&I «полномасштабной катастрофой» стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, правительство Великобритании, управляющее организацией, заявило, что решение о будущем проекта будет принят

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir Бойкот британских медиков Сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, бойкотируют Федеративную платформу данных (FDP) от американской компании Pala

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства Долой старое, дорогу новому Власти Великобритании начали готовить граждан своей страны к скорому отключению сотовых сетей второг

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера Тендер с одним участником Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD ьность на ватт по сравнению с традиционными решениями на архитектуре x86. Эксперт Moor Insights Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) отметил, что даже получение 5% от капитальных вложений Meta станет для британского разработчика переломным моментом с точки зрения выручки. ARM ARM представила первый за 35 лет собственный процессор для дата-центров До марта 2026 г. успех компании ARM в серверном

Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ Умер Тони Хоар В Кембридже (Великобритания) в возрасте 92 лет скончался Чарльз Энтони Ричард Хоар (Charles Anthony Richar

Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии CMA, не ответив ни на какие запросы подробностей. Unsplash - Lucas Davies Антимонопольное ведомство Великобритании признало монопольным положение Microsoft и Amazon на рынке облачных сервисов,

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми Новая мера для защиты детей Власти Великобритании (United Kingdom, UK) намерены запретить детям пользоваться сервисами виртуальн

Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard нное этому вопросу, пройдет под председательством Barclays, одного из крупнейших и старейших банков Великобритании. Административную поддержку проекту оказывает торговая ассоциация UK Finance.

Британские суды пять лет перевозят из обветшавщих ЦОДов Миграция на облачные платформы Служба судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) отчиталась о завершении миграции 37 служебных приложений из устаревших центров обработки данных, расположенных в Парк-Рояле, Западном Лондоне и Суиндоне, пишет Register.

Китай, США, Индия, Великобритания и Россия стали главными мишенями хакеров в 2025 году его числа инцидентов. Это связано с обострением геополитической ситуации в мире и активным участием Великобритании в различных международных конфликтах. По итогам 2025 г. Россия находится на пя

Парламент Великобритании требует принять меры: ИИ может спровоцировать финансовый кризис Требование парламентариев Депутаты парламента Великобритании обвинили власти в неспособности взять под контроль риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), что может нанести финансовой системе серьезный ущерб. Парламентарии требуют

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян Ошибка в документе Полиция Великобритании в январе 2026 г. обвинила Microsoft Copilot в допущении серьезной ошибки при составлении отчета из разведывательных данных, пишет The Verge. Это привело к запрету в 2025 г. на до

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда ошениях с США», которая «определит будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики». Представитель Великобритании заявил, что стороны договорились о дальнейших переговорах по этому вопросу в я

Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо Софт из 2000 года Министерство внутренних дел Великобритании оказалось не в состоянии полностью отказаться от древней системы обработки дел о предоставлении убежища под названием Casework Information Database (CID). Как пишет The Register,

Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе Предварительное расследование Правительство Великобритании в ноябре 2025 г. изучает возможность дистанционного отключения сотен китайских

Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность Налоговая против Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (Служба доходов и таможни Его Величества, His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) назвал цифровую экономику в своей стране неэффективной, пишет The Register. Речь именно о цифро

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad онкуренции на рынке распространения мобильных приложений. Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, н

Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами» о информации Daily Mirror, киберпреступники проникли в ИТ-систему Министерстве обороны (Минобороны) Великобритании через компанию Dodd Group, занимающейся техническим обслуживанием и строительн

Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома» Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018

Экс-премьер Великобритании трудоустроился в Microsoft для развития ИИ Найм на работу Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) присоединится к Microsoft и Anthropic в качестве конс

Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud ованным резервным копиям данных пользователей страны. В октябре 2025 г. Министерство внутренних дел Великобритании выдало Apple предписание о технических возможностях technical capability notic

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со стороны минимум одного кластера угроз и используются для доставки ранее незадокументированных вредоносов.

Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать Скажем офису громогласное «Нет» В Великобритании среди наемных работников зреет массовое недовольство непрекращающимися попытка

Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось пишет издание ComputerWeekly. И это не единичные случаи, а массовое явление – свыше половины банков Великобритании эксплуатируют программный код, который старше большинства их клиентов. Некотор

В госорганах Великобритании произошло 11 крупных утечек данных. Спустя два года правительство не выполнило всех рекомендаций Рекомендации не выполнены Кабинет министров Великобритании опубликовал исследование по информационной безопасности (Information Security

Крупный британский телеком-оператор признал утечку клиентских данных Бюллетеня в мешке не утаить Британский телеком-оператор Colt Technology Services вынужденно признал и факт кибератаки, и кражу документации клиентов. Группировка, стоящая за шифровальщиком Warlock, уже выставила эти данны

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем датайство о ликвидации. Ebuyer — популярный магазин для энтузиастов персональных компьютеров (ПК) в Великобритании. Основанный в 2000 г., он предлагал широкий выбор комплектующих для самостояте

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды Удаление контента Правительство Великобритании в 2025 г. признало нехватку воды в стране чрезвычайной ситуацией национального

Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов Криминальное имущество Власти Великобритании нейтрализовали некрупную сеть нелегальных криптоматов, а также временно задерж

ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных делаем другое Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register. После грандиозного

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink ной для национальной безопасности нашего континента», — прокомментировал министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл (Peter Kyle). Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Ma