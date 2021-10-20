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Великобритания
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

20.10.2021 Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением 1
18.10.2021 ИИ cделают для людей последней инстанцией. Призвать человека к перепроверке его решения будет нельзя 3
15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД 2
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна 1
12.10.2021 В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 3
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 2
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
04.10.2021 «Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
30.09.2021 Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 2
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
22.09.2021 Сервис автоматизации Pointer привлек 40 млн руб. от QVentures 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 1
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 2
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 2
10.09.2021 На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак 1
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 1
08.09.2021 Начались продажи электромобиля на базе уазика 1
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
27.08.2021 Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД 2
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung 2
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 2
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 1

Публикаций - 3895, упоминаний - 5153

Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 339
Google LLC 7124 290
Apple Inc - Эппл Рус 7669 275
Facebook 3764 191
Samsung Electronics 5627 170
Yandex - Яндекс 4098 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 125
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 116
IBM 3524 112
Twitter 2204 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 103
Huawei 2723 103
Amazon Inc - Amazon.com 1467 103
Oracle Corporation 3331 92
Nokia Corporation 2404 92
Intel Corporation 4143 89
HP Inc. 2893 84
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 83
SAP SE 3207 80
Cisco Systems 2035 75
Dell EMC 2382 66
Sony 2306 63
3726 61
VK - Mail.ru Group 2482 60
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 60
Vodafone Group 374 56
LG Electronics 1831 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 51
SEC Consult Services 929 49
Qualcomm Technologies 1000 45
AT&T Inc 551 45
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1117 45
PayPal 438 42
Nvidia Corp 2005 40
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 38
Ericsson 846 37
HTC Corporation 1184 37
Abbyy 793 37
Lenovo Motorola 990 36
Accenture - Аксенчер 529 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 82
eBay Inc 526 43
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 40
Евросеть 882 32
Visa International 1343 32
Альфа-Банк 1122 32
HeadHunter Group - HH Group 336 25
РВК - Российская венчурная компания 476 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Uber 257 21
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 21
Uber Technologies 258 21
LinkedIn 520 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 19
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 18
Связной ГК 875 18
Почта России ПАО 1570 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 17
SoftBank Group 101 17
Hyundai Motor 144 16
Qiwi 783 16
Runa Capital 153 15
Яндекс.Такси 271 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 14
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 13
Газпром ПАО 518 12
UPS 36 12
Юнистрим - Unistream 166 12
KIA Motors 72 12
Walmart - Wal-Mart Stores 151 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 12
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 11
Dyson 62 11
Arrival Group - Charge R&D 13 11
FedEx 31 11
Tesla Motors 241 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 87
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 62
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 39
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 36
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 31
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 24
Президент Российской Федерации 1439 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 23
World Bank Group - Всемирный банк 128 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 20
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 20
Правительство РФ 2198 19
Пентагон - Министерство обороны США 276 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 17
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 15
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 14
Роснано 456 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 13
Правительство Москвы 649 13
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 12
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 17
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 15
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 9
Руссофт - Russoft 250 8
OSI - Open Source Initiative 33 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
Единая Россия - Политическая партия 171 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 4
Linux Foundation 157 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 4
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 3
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 42 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 2
CSA - Cloud Security Alliance 10 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 237
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 216
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 166
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 102
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 99
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 92
3G - Стандарт мобильной связи 3699 83
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 72
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 64
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 58
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 58
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 56
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 55
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 49
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 49
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 45
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 43
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 42
ARM64 - Архитектура процессора 1017 41
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 38
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 37
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 37
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 36
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 35
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 32
Big Data - Большие данные 1136 32
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 31
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 30
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 27
Google Android 10750 307
Microsoft Windows 10 6602 195
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 188
Apple iOS 5741 182
Apple iPad 3263 143
Linux OS 4236 94
Google Play - Google Store - Android Market 2515 81
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 74
Apple - App Store 2198 73
Google YouTube - Видеохостинг 1702 60
Microsoft Office 1916 57
Microsoft Skype 1459 50
Google Chrome - браузер 1117 47
Adobe Photoshop 275 47
Microsoft Excel 435 47
Java - Язык программирования 1166 46
Microsoft Windows 7 1662 46
Apple Mac 1453 44
Microsoft Windows Phone OS 1472 44
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 43
Nintendo Wii - игровая консоль 326 42
Nvidia GeForce GTX 2048 41
Nintendo DS - игровая консоль 138 39
Microsoft Edge - Браузер 964 37
Apple iPhone 5 710 37
Microsoft Windows 8 1228 37
Apple iPhone 4 700 36
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 36
WhatsApp Messenger 654 35
Microsoft Azure 1171 33
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 33
Microsoft Windows XP 878 33
Symbian OS 755 32
Apple macOS 921 31
Facebook Instagram - Инстаграм 569 31
Apple iPod Touch 654 29
JavaScript - Язык программирования 625 28
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2118 28
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 27
Медведев Дмитрий 1433 33
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 33
Путин Владимир 1820 28
Steve Jobs - Стив Джобс 697 26
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 19
Белоусов Сергей 217 13
Касперский Евгений 218 13
Зайцев Михаил 145 13
Галушкин Олег 168 12
Никифоров Николай 1126 12
Свердлов Денис 163 12
Прянишников Николай 210 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 11
Дуров Павел 216 11
Чичваркин Евгений 82 10
Демидов Михаил 119 10
Ковалев Александр 156 10
Щеголев Игорь 676 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 9
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 9
Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 9
Johnson Boris - Джонсон Борис 9 8
Мякишева Марина 84 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
Рейман Леонид 407 8
Мамут Александр 109 7
Семенов Александр 69 7
Сергунина Наталья 163 7
Зенкин Денис 96 7
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 7
Рудычева Наталья 81 7
Наместникова Мария 20 7
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 7
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 7
Арсентьев Андрей 54 6
Hurd Mark - Херд Марк 87 6
Пальчун Кирилл 47 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1853
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 1625
Германия - Федеративная Республика 3606 1133
Франция - Французская Республика 2109 847
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 661
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 533
Италия - Итальянская Республика 1363 522
Испания - Королевство 1248 503
Япония 2752 475
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 443
Европа 3725 412
Австралия - Австралийский Союз 1116 410
Канада 1290 401
Индия - Республика 2156 356
Нидерланды 969 341
Украина 3344 268
Бразилия - Федеративная Республика 1120 265
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 262
Южная Корея - Республика 1448 250
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 246
Швеция - Королевство 747 242
Польша - Республика 824 231
Сингапур - Республика 808 219
Турция - Турецкая республика 950 200
Россия - Санкт-Петербург 7056 196
Финляндия - Финляндская Республика 811 194
Великобритания - Лондон 815 173
Ирландия - Республика 362 160
Австрия - Австрийская Республика 523 159
Израиль 716 157
Бельгия - Королевство 395 157
Казахстан - Республика 2618 153
Чехия - Чешская Республика 492 152
Норвегия - Королевство 426 145
Дания - Королевство 370 139
Беларусь - Белоруссия 2079 136
Африка 1480 133
Азия - Азиатский регион 1510 131
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 129
Португалия - Португальская Республика 313 127
Русский язык 966 241
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 138
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 100
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 99
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 78
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 49
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 39
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