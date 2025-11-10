Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе

Правительство Великобритании совместно с центром кибербезопасности изучают возможность дистанционной деактивации сотен электрических автобусов китайского производства на британских дорогах. Поводом для проверки стали выводы расследования в Норвегии, где установили, что Yutong может дистанционно останавливать или выводить из строя свои автобусы.

Предварительное расследование

Правительство Великобритании в ноябре 2025 г. изучает возможность дистанционного отключения сотен китайских электрических автобусов, находящихся в эксплуатации по всей стране, пишет Financial Times. Системы управления автобусами (АСУ) автоматизируют работу транспортных предприятий, используя спутниковую навигацию для отслеживания транспорта, оптимизации маршрутов и повышения безопасности.

По информации источников в британских правительственных кругах, поводом для проверки стали выводы норвежского расследования, которое установило, что компания Yutong может удаленно останавливать или выводить из строя свои автобусы. 10 ноября 2025 г. в Великобритании эксплуатируется около 700 автобусов этого производителя, в основном в Ноттингеме, Южном Уэльсе и Глазго.

Министерство транспорта Великобритании подтвердило проведение проверки в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности. Представители компании Yutong уже заявили о том, что использует удаленный доступ исключительно для технического обслуживания и оптимизации работы транспортных средств.

Дания также начала аналогичную проверку после норвежского расследования. Норвежская транспортная компания Ruter проводила испытания, которые показали, что Yutong имеет удаленный доступ к ИТ-системам АСУ, включая контроль над аккумулятором и электропитанием, что теоретически позволяет производителю дистанционно останавливать транспортные средства.

Китайский производитель

Yutong Group — это промышленное объединение, специализирующееся на производстве автобусов, строительных машин, компонентов и запчастей для автомобилей. Штаб-квартира компании находится в Китае в провинции Хэнань в городе Чжэнчжоу.

Предприятие Yutong Bus занимает территорию 1,12 млн. м. кв. в промышленном парке Чжэнчжоу, и является головным предприятием концерна. Дневной объем выпускаемой продукции составляет 285 автобусов. К 2003 г. производственные мощности завода позволили выпустить 15 тыс. единиц (ед.) техники, что составило 20% от общего объема внутреннего рынка Китая. В 2004 г. показатель был увеличен до 25%. В июле 2011 г. было начато строительство производственного предприятия по выпуску электрических и гибридных автобусов, с объемом – 10 тыс. автобусов в год, а уже в 2012 г. производственный комплекс начал работу, мощность его равнялась 80 тыс. автобусов в год.

Производство оснащено последним оборудованием для выпуска средних и больших автобусов. С 1997 г. акции компании котируются на бирже в Шанхае. Продукция китайского производителя имеет сертификат DQS и ISO/TS16949:2002.

Удаленное отключение

Китайский производитель Zeekr уже отключал электрокары в России, которые были ввезены в страну по серым схемам, как уже информировал в 2024 г. CNews. Представители Zeekr заявляли о планах бороться с незаконно экспортированными машинами в Россию еще в марте 2024 г. Руководство захотело блокировать технику, которая предназначалась для пользования внутри Китая, но были ввезены в другие страны (Россию, Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению, Украину, Литву, Эстонию, Нидерланды, Германию, Польшу, Португалию, Венгрию, Италию).

В компании Zeekr предупредили, что ограничения коснутся электрокаров, выпущенных после 15 июля 2024 г. Если в Zeekr обнаружат их за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре, или выяснит, что в них используются неавторизованные изготовителем SIM-карты, ИТ-система автомобиля выдаст предупреждение и предложит вернуть авто на территорию Китайской Народной Республики (КНР).

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в 2024 г. отмечал, что китайцам не нравится, когда машины со спецификацией их рынка уходят за рубеж, так что, скорее всего, таким же образом начнут поступать все остальные бренды в Китае. Однако такой подход может лишить россиян возможности приобрести некоторые марки, делающие ставку на другие рынки. Например, электромобильный бренд Zeekr не имеет представителя в России, но готов блокировать машины, проданные в Китае и обнаруженные за пределами страны. Шапарин уточнил, что помочь владельцу не сможет даже официальное представительство в Казахстане.