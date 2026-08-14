Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Ноттингем
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 25
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
|Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
|Microsoft Corporation 25783 2
|IBM - International Business Machines Corp 9701 2
|Go Ahead - ГОУ Ахед 5 1
|SAP SE 5603 1
|Lenovo Group 2449 1
|HP Inc. 5885 1
|Xerox - Lexmark Int 303 1
|Acer Group - Acer Inc 2782 1
|Sony 6741 1
|Seiko Epson Corporation 909 1
|Google LLC 12703 1
|Bandai Namco Entertainment 118 1
|University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 4
|University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 2
|РАН - Российская академия наук 2124 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.