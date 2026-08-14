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Великобритания Ноттингем

Великобритания - Ноттингем

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Устав бороться с поисковыми гигантами, программист за выходные с нуля написал собственный интернет-поисковик, потратив $10 1
10.11.2025 Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе 1
06.02.2015 Гибридное «облако» Microsoft обеспечивает работу модного дома Paul Smith 1
05.11.2014 Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту 1
28.01.2014 EET Europarts приобрела контрольный пакет акций британского дистрибьютора запчастей для компьютеров и принтеров EAF Supply Chain 1
18.11.2013 Основатели интернета предлагают шифровать 100% трафика в Сети 2
07.08.2012 Протокол Google стал частью нового HTTP 1
30.06.2011 Бактерия-паразит лечит кишечные инфекции 1
27.08.2009 Лохнесское чудовище прописалось в Google Earth 1
08.02.2008 Космическая обсерватория имени Гершеля будет исследовать космическую пыль 1
14.12.2007 Раскрыты секреты Venta Icenorum 1
29.10.2007 Nobi Nobi Boy: Видео 1
04.04.2007 В Великобритании развивают проект "говорящих" камер 1
22.02.2007 Шоколад оказался эффективным лекарством 1
23.10.2006 В пабы будут пускать по отпечаткам пальцев 1
13.09.2006 В Великобритании создается инфраструктура данных о подземных коммуникациях 1
13.09.2006 В Великобритании создается инфраструктура данных о подземных коммуникациях 1
19.05.2006 IBM купила Rembo 1
24.03.2006 В Великобритании создаются 3D-карты подземных коммуникаций 1
24.03.2006 В Великобритании создаются 3D-карты подземных коммуникаций 1
20.01.2006 Ученые: мобильники не вредят голове 1
23.11.2000 Создана биомеханическая рука 1
23.11.2000 Создан первый биомеханический протез руки 1
23.11.2000 Создан первый биомеханический протез руки 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
Microsoft Corporation 25783 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
Go Ahead - ГОУ Ахед 5 1
SAP SE 5603 1
Lenovo Group 2449 1
HP Inc. 5885 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Acer Group - Acer Inc 2782 1
Sony 6741 1
Seiko Epson Corporation 909 1
Google LLC 12703 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
EET Group - EET Europarts - EET Distributor - Европартс Рус - EAF Supply Chain - European All Freight 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 5
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16284 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13150 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5031 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 2
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2226 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10020 2
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 96 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6488 2
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5232 1
W3C - WebSocket 69 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6697 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12924 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12263 1
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3265 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7097 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 465 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8284 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7838 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4644 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13067 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5255 4
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 2
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
Geely Group - Geely Zeekr 26 1
Google Chrome - браузер 1704 1
Microsoft Azure 1527 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 852 1
Microsoft Office 365 1043 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
Mozilla Firefox - браузер 1954 1
Opera Browser - Браузер 1052 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 440 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google SPDY - протокол прикладного уровня для передачи веб-контента 11 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
IBM Virtualization Engine 10 1
Nottingham Mark - Ноттингем Марк 4 2
Dunne Loretta - Дюнне Лоретта 3 1
Cook Jason - Кук Джейсон 2 1
Шапарин Антон 7 1
McKinney Patricia - Маккинни Патрисия 1 1
Thomas John - Томас Джон 5 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
Swerdlow Anthony - Свердлов Энтони 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13823 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54772 3
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Шеффилд 19 2
Великобритания - Лидс 6 2
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 32 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Россия - РФ - Российская федерация 166429 2
Европа 24975 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47648 2
Великобритания - Лондон 2433 2
Великобритания - Восточная Англия 28 1
Великобритания - Кавентри 1 1
Великобритания - Норфолк 20 1
Великобритания - Ковентри 6 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 1
Великобритания - Восточный Мидленд - Лестершир - Лестер 24 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 1
Казахстан - Республика 6057 1
Земля - планета Солнечной системы 10873 1
Япония 13810 1
Армения - Республика 2451 1
Беларусь - Белоруссия 6299 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Польша - Республика 2031 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3182 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Африка - Африканский регион 3644 1
Ближний Восток 3156 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Украина 7929 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Грузия 1333 1
Нидерланды 3746 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Китай - Шанхай 834 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10365 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6691 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2716 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 3
Зоология - наука о животных 2889 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1382 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4997 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53537 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33799 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3178 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2170 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6699 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27326 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57763 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 1
Английский язык 7035 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7532 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 1
Аренда 2694 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 3
The Sun 28 1
Wikipedia - Википедия 652 1
FT - Financial Times 1296 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1311 1
Ars Technica 450 1
Phys.org 972 1
ScienceDaily 399 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 4
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 2
РАН - Российская академия наук 2124 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
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