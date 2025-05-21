Какие есть показания к операции по замене суставов?

Плановая замена крупных суставов (когда речь не идет о случаях острой травмы) с медицинской точки зрения не имеет особой срочности. При дегенеративных заболеваниях (болезни, при которых нервные клетки повреждаются или со временем умирают) несмотря на выраженные боли и ограничение движений в суставе, прямой угрозы жизни и общему состоянию здоровья человека нет. Снижается в той или иной степени её качество.

Для каких пациентов операция может быть опасной?

Очень частая проблема — декомпенсированный сахарный диабет. У таких пациентов при любом хирургическом вмешательстве велик риск, что кожа и другие мягкие ткани просто не будут заживать и могут инфицироваться. Кроме того, сахарный диабет в ответ на любую серьезную нагрузку, включая операционную, может дать инфаркт миокарда, инсульт, отслоение сетчатки глаз, ведущее к слепоте, и так далее.

Почему не стоит бояться этой операции?

Психологическое состояние влияет на скорость восстановления после операции. Некоторые коллеги с устаревшими представлениями пугают чрезмерной тяжестью и опасностью эндопротезирования. В 80-е и даже 90-е годы прошлого века риски действительно были намного выше. С начала двухтысячных годов ситуация стала резко меняться — внедряются новые высокоэффективные препараты, более безопасные хирургические методики. Сегодня риски минимальные, большинство прежних проблем ушло.