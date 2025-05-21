Разделы

MedTech Здравоохранение Протезирование Prosthetics БиоМЭМС Биомедицинские микроэлектромеханические системы Бионика, Bionic бионические модели Эндопротезирование


Какие есть показания к операции по замене суставов?
Плановая замена крупных суставов (когда речь не идет о случаях острой травмы) с медицинской точки зрения не имеет особой срочности. При дегенеративных заболеваниях (болезни, при которых нервные клетки повреждаются или со временем умирают) несмотря на выраженные боли и ограничение движений в суставе, прямой угрозы жизни и общему состоянию здоровья человека нет. Снижается в той или иной степени её качество.

Для каких пациентов операция может быть опасной?
Очень частая проблема — декомпенсированный сахарный диабет. У таких пациентов при любом хирургическом вмешательстве велик риск, что кожа и другие мягкие ткани просто не будут заживать и могут инфицироваться. Кроме того, сахарный диабет в ответ на любую серьезную нагрузку, включая операционную, может дать инфаркт миокарда, инсульт, отслоение сетчатки глаз, ведущее к слепоте, и так далее.

Почему не стоит бояться этой операции?
Психологическое состояние влияет на скорость восстановления после операции. Некоторые коллеги с устаревшими представлениями пугают чрезмерной тяжестью и опасностью эндопротезирования. В 80-е и даже 90-е годы прошлого века риски действительно были намного выше. С начала двухтысячных годов ситуация стала резко меняться — внедряются новые высокоэффективные препараты, более безопасные хирургические методики. Сегодня риски минимальные, большинство прежних проблем ушло.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.05.2025 Steplife внедряет искусственный интеллект в свои протезы

их пациентов. Часть уникальных конструкторских разработок перекочевала из пневматического протеза в бионический, например, дроссельная система управления. Для протеза Steplife B7 нами было разр
04.03.2025 Компания Steplife выпустила второй релиз мобильного приложения для управления бионическим протезом

единиц в серии. Общий продуктовый портфель Steplife, помимо перечисленных изделий, включает в себя протезы бедра, голени, стоп, бионические протезы ноги и рук, косметические и беговые <
15.12.2023 Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения

ло серийного производства ожидается в 2024 году. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». В бионический коленный модуль Steplife B7 встроен акселерометр, электронная опорная трубка и да
03.02.2023 Аспирант ИТМО создал протез-тренажер для реабилитации после инсульта

Аспирант ИТМО разработал протез-тренажер, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта. В отличие от аналогов его можно использовать даже дома: он более компактный и удобный в применении.
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью

оведению электростимуляций. Разработки «Моторики» в области инвазивных технологий позволят улучшить протезы посредством восстановления осязания у людей с ампутацией. Об этом CNews сообщили пред
11.11.2020 Москва поддержит участие российской сборной в мировом чемпионате Cybathlon 2020

ровом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства — бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Соревнования

04.09.2018 «Билайн» «впервые в мире» подключил киборгов к интернету вещей

рез компьютерные алгоритмы преобразует их в двигательные команды. Что могут бионические протезы рук Протезы «Страдивари» позволяют инвалидам брать в руки простые предметы, работать с компьютеро
06.09.2017 Бионический глаз-бинокль уже тестируется в лаборатории

инамический хрусталик, который может имплантироваться в глаз при катаракте. После такой операции глаз восстанавливает четкое зрение на всех расстояниях без каких-либо проблем с качеством изображения. Бионический хрусталик может автоматически регулироваться мышцами глаза. В частности, он потенциально позволяет фокусироваться в более широком диапазоне, чем натуральный хрусталик. Особенность B
27.09.2016 Резидент «Сколково» готовит к выпуску бионический протез

Резидент кластера биомедицинских технологий «Сколково» компания «Моторика» после получения декларации соответствия активного тягового протеза предплечья может поставлять его всем нуждающимся. Протез предплечья даст возможность пользователям, прежде всего детям, осуществлять повседневные манипуляции максимально комфортно. Также в компании сообщили, что создание такого устройства стан
19.10.2015 Роботы и протезы "отрастят" кожу

В Стэнфордском университете создали гибкое покрытие, способное заменить кожу на современных роботизированных протезах. Современные протезы достигли большого прогресса. Они дают практически полную свободу манипулирования предметами, а управление ими уже может осуществляться прямыми импульсами из мозга. Однако никаких тактил
08.09.2014 Новый протез ноги проходит сквозь кожу как рог оленя

ротеза с телом пациента. До сих пор подобных протезов не было: даже самые передовые и дорогостоящие протезы крепились на ногу ремнями. Из-за этого подвижность человека была ограничена, а протез
16.10.2013 Искусственная нога с естественной походкой

Современные протезы для ног обеспечивают неплохую мобильность для людей, лишенных конечностей. Однако у в
26.03.2013 Бионический глаз способен вернуть зрение слепым. ВИДЕО

вной мозг с помощью зрительного нерва. В итоге, мозг преобразует эти сигналы в готовое изображение. Бионический глазной протез The Argus II Retinal Prosthesis System Пациенты, которым имплантир
15.06.2012 Протезы будущего будут работать на спинномозговой жидкости

ть имплантат с помощью собственной спинномозговой жидкости реципиента. Новый имплантат не будет нуждаться в подзарядке или смене батарей, вместо этого он будет использовать энергию организма. Энергию протез будет брать из глюкозы, растворенной в спинномозговой жидкости. Ученые хотят имплантировать в спинномозговой канал или мозг специальную топливную ячейку, способную вырабатывать электроэн
01.03.2012 Протезы станут живыми органами: ученые близки к прорыву

цинского центра Андерсона считает, что это препятствие, наконец, преодолено. Их исследование все еще находится на ранней стадии, но успехи уже впечатляют и есть надежда, что в скором времени появятся протезы, которые чувствуют тепло, холод, прикосновение к тончайшим предметам и двигаются с такой же ловкостью, как и живая конечность. Ученые разработали уникальный биосовместимый полимер, имит
29.08.2011 Бионическая рука: что Mercedes подарил подростку? ФОТО

Необычный подарок от компании Mercedes получил британский подросток: современную бионическую руку-протез стоимостью в 35 тысяч фунтов. Четырнадцатилетний Мэтью Джеймс родился без левой руки и до сих пор обходился обычным, грубым протезом. В интернете он прочитал о новых бионических протезах
23.06.2011 На крысах опробовали протез памяти

Ученые разработали первый "протез памяти" - имплантированное в мозг устройство, позволившее восстановить утерянную способность крыс запоминать свои же действия. Животных вначале обучали выполнять следующую задачу. В клет
08.12.2010 Протезы сделают из инвалидов суперменов

ок древнеегипетских усыпальниц. Вплоть до XIX века протезирование практически не прогрессировало, а протезы представляли собой лишь вариации на "пиратскую тему". В разные эпохи искусственные ко
29.10.2010 Роботизированные протезы будут подключать прямо к нервной системе

DARPA планирует создать робототехнические протезы, которые полностью заменят ампутированные конечности в плане подвижности, чувствитель
28.11.2007 Разработан "чувствующий" протез

рации, благодаря которым пациенты – 27-летняя женщина и 54-летний мужчина, - получили «чувствующие» протезы рук. До сих пор врачи отмечали, что функциональность искусственных рук постоянно сове
14.11.2007 Создан новый прототип протеза руки, управляемый мозгом

вал журналистам первый прототип протеза руки, который управляется мозгом пациента. По данным разработчиков, Кандблауэр стал первым европейцем, обладающим подобным достижением техники, пишет die Welt. Протез был разработан венским экспертом одной из немецких технологических компаний Отто Боком (Otto Bock) в сотрудничестве с учеными из США. Установке протеза предшествовала сложнейшая операция
21.06.2007 В Великобритании открылся музей биомедицины

В Великобритании открылся музей биомедицины. На торжественной церемонии открытия главным гостем был лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК. Выставленная в музее коллекция со
09.06.2006 Из морепродуктов сделают саморастущие протезы

Водоросли, панцири ракообразных и образцы клеток пациента помогут докторам улучшить протезы костей — костные трансплантаты. Для замещения недостающего участка кости, причиной чего может стать операция или несчастный случай, доктора часто ставят пациентам временные констру
09.06.2006 Из морепродуктов сделают саморастущие протезы

Водоросли, панцири ракообразных и образцы клеток пациента помогут докторам улучшить протезы костей — костные трансплантаты. Для замещения недостающего участка кости, причиной чего может стать операция или несчастный случай, доктора часто ставят пациентам временные констру
01.04.2005 "Бионический глаз" вернет зрение слепым

Американские исследователи из Стенфордского университета успешно протестировали так называемый «бионический» глаз — чип, имплантируемый в сетчатку. Чип имеет ширину 3 мм. Человек с таким имплантатом должен носить специальные очки с видеокамерой. Световой сигнал проходит через камеру

01.04.2005 "Бионический глаз" вернет зрение слепым

Американские исследователи из Стенфордского университета успешно протестировали так называемый «бионический» глаз — чип, имплантируемый в сетчатку. Чип имеет ширину 3 мм. Человек с таким имплантатом должен носить специальные очки с видеокамерой. Световой сигнал проходит через камеру

24.10.2003 Нанотехнологии вдохнули новую жизнь в бионику

3000 лет назад китайцы пытались перенять у насекомых способ изготовления шелка. Но в конце ХХ века бионика обрела второе дыхание, современные технологии позволяют копировать миниатюрные природ
14.03.2003 Создан первый в мире протез мозга

Первоначально протез гиппокампа будет испытан на тканях мозга крысы, затем - на подопытных животных. Если апробация пройдет успешно, появится реальная возможность помочь людям, страдающим от болезни Альцгейм
14.03.2003 Создан первый в мире протез мозга

Первоначально протез гиппокампа будет испытан на тканях мозга крысы, затем - на подопытных животных. Если апробация пройдет успешно, появится реальная возможность помочь людям, страдающим от болезни Альцгейм
23.11.2000 Создан первый биомеханический протез руки

Британские ученые представили первый в мире биомеханический протез руки. Первые образцы протезов были созданы для детей, сообщила ВВС. В городской больнице Ноттингема ученые завершили клинические испытания протеза Prodigit. В испытаниях приняли участие

23.11.2000 Создан первый биомеханический протез руки

Британские ученые представили первый в мире биомеханический протез руки. Первые образцы протезов были созданы для детей, сообщила ВВС. В городской больнице Ноттингема ученые завершили клинические испытания протеза Prodigit. В испытаниях приняли участие

23.10.2000 В закрытом городе Челябинск-70 будут разрабатывать "интеллектуальные" протезы

твом энергетики, который вовремя сообразил, каким образом можно использовать лучшие российские умы, причем хитроумные американцы сумели задействовать даже невыездных ядерщиков. В первую очередь новые протезы призваны помочь вернуться к нормальной жизни многочисленным жертвам противопехотных мин (по статистике, в мире каждые 20 минут подрывается на мине человек). Sandia планирует появление н

