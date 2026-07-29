Softline - Софтлайн

Softline (официальное наименование — ПАО «Софтлайн») — российский инвестиционно-технологический холдинг, специализирующийся на цифровой трансформации, информационной безопасности, импортозамещении и разработке собственных ИТ-решений. Компания была основана в 1993 году. Штаб-квартира расположена в Москве. Группа включает более 50 компаний и подразделений, объединённых в кластеры: «СФ Тех» (оборудование и инфраструктурные решения), «Цифровые Решения» (системная интеграция и консалтинг) и «FabricaONE.AI» (разработка программного обеспечения и ИИ). Softline выступает как ИТ-архитектор, поставщик продуктов и услуг, а также разработчик отечественных технологий.

Лицензии и разрешительные документы

Ряд продуктов Softline (например, Proteqta, Test IT) прошёл сертификацию на совместимость с российскими операционными системами (RedOS) и включён в реестр отечественного ПО. Это подтверждает соответствие требованиям для участия в госзакупках и работе с критически важной инфраструктурой.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты Softline включают:

«Газпром СПГ Портовая» (энергетика) — внедрение умных касок Proteqta для контроля безопасности персонала.

(энергетика) — внедрение умных касок Proteqta для контроля безопасности персонала. Крупный агрохолдинг — поставка серверов Инферит Техника для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.

— поставка серверов для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Производственное предприятие с 1,5 тыс. сотрудников — миграция на решения «Лаборатории Касперского» в рамках импортозамещения.

с 1,5 тыс. сотрудников — миграция на решения «Лаборатории Касперского» в рамках импортозамещения. Инженерный центр «Энергопрогресс» — автоматизация проектирования на базе Pilot-ICE Enterprise.

— автоматизация проектирования на базе Pilot-ICE Enterprise. Саратовская область (через ЦЦР) — развитие цифровой грамотности и ИТ-инфраструктуры.

Softline развивает партнёрства:

Судебные разбирательства и конфликты

В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры (арест активов) на ПАО «Софтлайн» и ряд дочерних компаний (включая структуры FabricaONE.AI) в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция». Однако уже в мае 2026 года суд снял все ограничения, удовлетворив ходатайство компании. Причиной ареста стало отсутствие уведомления сторон и рассмотрения дела по существу.

Продукты и технологии

Softline развивает собственные продукты через кластеры:

Инферит ИТМен — система инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры.

— система инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры. Proteqta — программно-аппаратное решение для мониторинга персонала на опасных объектах.

— программно-аппаратное решение для мониторинга персонала на опасных объектах. Test IT — платформа управления тестированием, адаптированная под RedOS.

— платформа управления тестированием, адаптированная под RedOS. Серверы Инферит Техника — отечественное оборудование для ЦОД и предприятий.

Ключевые технологии: искусственный интеллект (в HR-аналитике, компьютерном зрении), облачные и контейнерные платформы (совместимость с «Штурвал»), low-code-разработка, DLP и SWG-системы (через партнёра «Солар»). Собственные запатентованные разработки не указаны, но подчёркивается наличие решений в реестре отечественного ПО.

Конкуренция

Конкуренты на российском рынке:

Зарубежные аналоги:

Цитата

«Сейчас компании сталкиваются с необходимостью не только внедрять искусственный интеллект, но и обеспечивать его безопасное использование. При этом риски ИИ существенно отличаются от традиционных угроз информационной безопасности и требуют отдельного подхода к управлению. Новое направление позволит нашим заказчикам выстроить комплексную систему управления безопасностью ИИ – от оценки рисков и тестирования до внедрения процессов и подготовки к сертификации». — Алексей Чуриков, руководитель департамента кибербезопасности бизнеса Infosecurity «Софтлайн Решения» (ГК Softline), CNews.

Бизнес‑профиль подготовлен в мае 2026 года.