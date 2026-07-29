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Softline Софтлайн

Softline - Софтлайн

Softline (официальное наименование — ПАО «Софтлайн») — российский инвестиционно-технологический холдинг, специализирующийся на цифровой трансформации, информационной безопасности, импортозамещении и разработке собственных ИТ-решений. Компания была основана в 1993 году. Штаб-квартира расположена в Москве. Группа включает более 50 компаний и подразделений, объединённых в кластеры: «СФ Тех» (оборудование и инфраструктурные решения), «Цифровые Решения» (системная интеграция и консалтинг) и «FabricaONE.AI» (разработка программного обеспечения и ИИ). Softline выступает как ИТ-архитектор, поставщик продуктов и услуг, а также разработчик отечественных технологий.

Лицензии и разрешительные документы
Ряд продуктов Softline (например, Proteqta, Test IT) прошёл сертификацию на совместимость с российскими операционными системами (RedOS) и включён в реестр отечественного ПО. Это подтверждает соответствие требованиям для участия в госзакупках и работе с критически важной инфраструктурой.

Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты Softline включают:

  • «Газпром СПГ Портовая» (энергетика) — внедрение умных касок Proteqta для контроля безопасности персонала.
  • Крупный агрохолдинг — поставка серверов Инферит Техника для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.
  • Производственное предприятие с 1,5 тыс. сотрудников — миграция на решения «Лаборатории Касперского» в рамках импортозамещения.
  • Инженерный центр «Энергопрогресс» — автоматизация проектирования на базе Pilot-ICE Enterprise.
  • Саратовская область (через ЦЦР) — развитие цифровой грамотности и ИТ-инфраструктуры.

Softline развивает партнёрства:

Судебные разбирательства и конфликты
В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры (арест активов) на ПАО «Софтлайн» и ряд дочерних компаний (включая структуры FabricaONE.AI) в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция». Однако уже в мае 2026 года суд снял все ограничения, удовлетворив ходатайство компании. Причиной ареста стало отсутствие уведомления сторон и рассмотрения дела по существу. 

Продукты и технологии
Softline развивает собственные продукты через кластеры:

  • Инферит ИТМен — система инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры.
  • Proteqta — программно-аппаратное решение для мониторинга персонала на опасных объектах.
  • Test IT — платформа управления тестированием, адаптированная под RedOS.
  • Серверы Инферит Техника — отечественное оборудование для ЦОД и предприятий.

Ключевые технологии: искусственный интеллект (в HR-аналитике, компьютерном зрении), облачные и контейнерные платформы (совместимость с «Штурвал»), low-code-разработка, DLP и SWG-системы (через партнёра «Солар»). Собственные запатентованные разработки не указаны, но подчёркивается наличие решений в реестре отечественного ПО.

Конкуренция
Конкуренты на российском рынке:

  1. ICL
  2. Группа Астра
  3. Крок — системная интеграция, ИБ.
  4. Инфосистемы Джет — ИТ-аутсорсинг, ЦОД.
  5. Рексофт — дистрибуция, облачные сервисы.
  6. ИТ-Град — интеграция, ИБ.
  7. Ланит — разработка, ИТ-консалтинг.
  8. Элвис-Неотек — ИБ, DLP.
  9. РТ Лабс — ИБ, SOC.
  10. АйТи — интеграция, ИБ.

Зарубежные аналоги:

Цитата 
«Сейчас компании сталкиваются с необходимостью не только внедрять искусственный интеллект, но и обеспечивать его безопасное использование. При этом риски ИИ существенно отличаются от традиционных угроз информационной безопасности и требуют отдельного подхода к управлению. Новое направление позволит нашим заказчикам выстроить комплексную систему управления безопасностью ИИ – от оценки рисков и тестирования до внедрения процессов и подготовки к сертификации». — Алексей Чуриков, руководитель департамента кибербезопасности бизнеса Infosecurity «Софтлайн Решения» (ГК Softline), CNews.

Бизнес‑профиль подготовлен в мае 2026 года.

Обзор «Softline» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 125 дел, на cумму 191 122 831 399 ₽*

Судебные дела (125) на сумму 191 122 831 399 ₽*
в качестве истца (85) на сумму 56 831 759 160 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 5 891 531 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 3743, упоминаний - 8208

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 726
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 378
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 275
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 270
Крок - Croc 1964 244
9594 243
Ростелеком 10948 208
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 202
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 183
Broadcom - VMware 2610 175
Oracle Corporation 7074 175
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 174
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 147
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 146
SAP SE 5601 145
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 141
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 140
IBM - International Business Machines Corp 9699 134
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 133
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 130
Softline - Polymatica - Полиматика 201 129
Google LLC 12690 128
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 120
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 118
Yandex - Яндекс 9216 116
АйТи 1519 111
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 110
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 107
Cisco Systems 5372 94
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 88
Intel Corporation 12811 84
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 78
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 75
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 75
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 73
HP Inc. 5883 72
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 71
SoftClub - СофтКлуб 160 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 137
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 117
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 97
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 62
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 55
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 47
Газпром ПАО 1493 44
РЖД - Российские железные дороги 2096 40
ГПБ - Газпромбанк 1273 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 32
Почта России ПАО 2370 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 28
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 27
Альфа-Банк 1979 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Аталайя 25 25
Газпром нефть 725 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 24
Тетис Кэпитал - Tethys 27 23
Роснефть НК - нефтяная компания 562 22
РВК - Российская венчурная компания 571 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 17
Совкомбанк ПАО 316 17
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 17
Наукоград - технопарк 156 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 285
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 63
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 30
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
ГосИнформСистемы 160 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1828
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1094
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1054
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 991
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 989
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 984
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 785
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 504
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 457
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 404
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 280
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 179
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Linux OS 11533 253
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Microsoft Azure 1526 124
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 4
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Рустелеком ТК 305 3
НМГ - Медиалогия 37 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 3
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 186
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 43
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
РАН - Российская академия наук 2122 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 5
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 4
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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