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Softline Софтлайн
Softline (официальное наименование — ПАО «Софтлайн») — российский инвестиционно-технологический холдинг, специализирующийся на цифровой трансформации, информационной безопасности, импортозамещении и разработке собственных ИТ-решений. Компания была основана в 1993 году. Штаб-квартира расположена в Москве. Группа включает более 50 компаний и подразделений, объединённых в кластеры: «СФ Тех» (оборудование и инфраструктурные решения), «Цифровые Решения» (системная интеграция и консалтинг) и «FabricaONE.AI» (разработка программного обеспечения и ИИ). Softline выступает как ИТ-архитектор, поставщик продуктов и услуг, а также разработчик отечественных технологий.
Лицензии и разрешительные документы
Ряд продуктов Softline (например, Proteqta, Test IT) прошёл сертификацию на совместимость с российскими операционными системами (RedOS) и включён в реестр отечественного ПО. Это подтверждает соответствие требованиям для участия в госзакупках и работе с критически важной инфраструктурой.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты Softline включают:
- «Газпром СПГ Портовая» (энергетика) — внедрение умных касок Proteqta для контроля безопасности персонала.
- Крупный агрохолдинг — поставка серверов Инферит Техника для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.
- Производственное предприятие с 1,5 тыс. сотрудников — миграция на решения «Лаборатории Касперского» в рамках импортозамещения.
- Инженерный центр «Энергопрогресс» — автоматизация проектирования на базе Pilot-ICE Enterprise.
- Саратовская область (через ЦЦР) — развитие цифровой грамотности и ИТ-инфраструктуры.
Softline развивает партнёрства:
- С GreenMDC — создание модульных ЦОД для регионов и промышленности.
- С BPMSoft, 1С-Битрикс, Naumen, SimpleOne — разработка отраслевых low-code решений.
- С ITKey, МТС Линк, Алми Партнер — продвижение облачных, коммуникационных и прикладных платформ.
- С вузами (ПГТУ, СПбГУТ, ПИМУ, НИЯУ МИФИ) — подготовка кадров и совместные образовательные проекты.
Судебные разбирательства и конфликты
В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры (арест активов) на ПАО «Софтлайн» и ряд дочерних компаний (включая структуры FabricaONE.AI) в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция». Однако уже в мае 2026 года суд снял все ограничения, удовлетворив ходатайство компании. Причиной ареста стало отсутствие уведомления сторон и рассмотрения дела по существу.
Продукты и технологии
Softline развивает собственные продукты через кластеры:
- Инферит ИТМен — система инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры.
- Proteqta — программно-аппаратное решение для мониторинга персонала на опасных объектах.
- Test IT — платформа управления тестированием, адаптированная под RedOS.
- Серверы Инферит Техника — отечественное оборудование для ЦОД и предприятий.
Ключевые технологии: искусственный интеллект (в HR-аналитике, компьютерном зрении), облачные и контейнерные платформы (совместимость с «Штурвал»), low-code-разработка, DLP и SWG-системы (через партнёра «Солар»). Собственные запатентованные разработки не указаны, но подчёркивается наличие решений в реестре отечественного ПО.
Конкуренция
Конкуренты на российском рынке:
- ICL
- Группа Астра
- Крок — системная интеграция, ИБ.
- Инфосистемы Джет — ИТ-аутсорсинг, ЦОД.
- Рексофт — дистрибуция, облачные сервисы.
- ИТ-Град — интеграция, ИБ.
- Ланит — разработка, ИТ-консалтинг.
- Элвис-Неотек — ИБ, DLP.
- РТ Лабс — ИБ, SOC.
- АйТи — интеграция, ИБ.
Зарубежные аналоги:
- DXC Technology (США) — ИТ-услуги.
- Atos (Франция) — цифровая трансформация.
- NTT Data (Япония) — системная интеграция.
- Infosys (Индия) — аутсорсинг, разработка.
- Tietoevry (Финляндия) — ИТ-услуги.
Цитата
«Сейчас компании сталкиваются с необходимостью не только внедрять искусственный интеллект, но и обеспечивать его безопасное использование. При этом риски ИИ существенно отличаются от традиционных угроз информационной безопасности и требуют отдельного подхода к управлению. Новое направление позволит нашим заказчикам выстроить комплексную систему управления безопасностью ИИ – от оценки рисков и тестирования до внедрения процессов и подготовки к сертификации». — Алексей Чуриков, руководитель департамента кибербезопасности бизнеса Infosecurity «Софтлайн Решения» (ГК Softline), CNews.
Бизнес‑профиль подготовлен в мае 2026 года.
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 137 119
|Лавров Владимир 111 109
|Назаренко Ирина 50 49
|Волотовская Елена 48 43
|Тараканов Артем 39 39
|Борченко Павел 60 36
|Боровиков Сергей 34 34
|Ильичев Андрей 38 34
|Яппаров Тагир 110 33
|Морозов Игорь 59 33
|Исаев Дмитрий 58 33
|Шадаев Максут 1210 32
|Мирзоев Мурад 34 31
|Черноволенко Сергей 34 27
|Аникин Леонид 61 26
|Благоразумов Андрей 26 26
|Кудрявцев Валентин 26 26
|Трусов Данила 26 26
|Соколов Кирилл 40 25
|Путин Владимир 3454 24
|Шпет Александр 23 23
|Епишин Олег 26 22
|Андриевский Сергей 24 21
|Мельников Александр 98 21
|Алгазин Виктор 20 20
|Ананьин Алексей 90 19
|Васильев Дмитрий 76 19
|Самоукин Сергей 20 19
|Иванов Антон 98 18
|Попов Виталий 26 18
|Разуваев Владимир 18 18
|Алексеева Елена 22 17
|Новиков Павел 113 16
|Рубанов Александр 17 16
|Мишустин Михаил 787 14
|Прянишников Николай 316 14
|Лемешко Максим 15 14
|Корман Игорь 21 14
|Витков Павел 14 14
|Кувшинов Роман 18 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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