Softline - Софтлайн

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Softline
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19.10.2021 В Softline назначен вице-президент по стратегическим альянсам 5
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 3
15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 1
12.10.2021 Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud 1
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 2
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 4
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
23.09.2021 Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 16
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 3
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX 1
16.09.2021 Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision 3
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 7
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 2
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 11
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
01.09.2021 Softline и 3Logic Group объявили о партнёрстве 6
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 2
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
26.07.2021 Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft 1
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium 2
20.07.2021 Softline оснастила РОПК и ППРО современными цифровыми решениями 3
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 5
15.07.2021 Softline включила в свой портфель решений СЭД «Атач» 4
14.07.2021 Softline поучаствовала в модернизации сетевой инфраструктуры ЦОДа «Казаньоргсинтеза» 2
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 4
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
12.07.2021 Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры Райффайзенбанка 2
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 2
07.07.2021 Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
30.06.2021 «Рикор» и Softline Computers запустили серийное производство серверной материнской платы 1
28.06.2021 Microsoft, Softline и Dell запускают сервис «Устройство как услуга» для бизнеса 2
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1

Публикаций - 1474, упоминаний - 3071

Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 363
Крок 1219 110
Ланит ГК 1155 74
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 70
SAP SE 3208 55
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 52
Google LLC 7135 46
iTeco - Ай-Теко 715 43
Инфосистемы Джет 675 41
IBM 3530 31
АйТи 749 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 30
VK - Mail.ru Group 2482 28
VMware 1829 22
Cisco Systems 2037 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 19
Компьюлинк ГК - Compulink 209 18
3728 18
ITG - INLINE Technologies Group 126 17
Системный софт - SysSoft 124 16
Код Безопасности 365 16
Merlion - Мерлион 273 16
Yandex - Яндекс 4100 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 16
Астерос - Asteros 531 16
Ланит Интеграция 101 15
Acronis - Акронис 364 15
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 12
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 12
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 11
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 11
Samsung Electronics 5641 11
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 11
SAP CIS - САП СНГ 753 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 11
Информзащита 422 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 10
NVision Group - Энвижн Груп 545 10
Huawei 2727 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 20
Газпромбанк - ГПБ 692 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Альфа-Банк 1123 9
Почта России ПАО 1570 8
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 8
Транснефть 159 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Россети ПАО 168 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
X5 Group 599 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Роснефть НК 367 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Норникель - Норильский никель 177 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Газпром ПАО 519 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Nestle - Нестле 64 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
РАО ЕЭС России ПАО 62 3
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Почта Банк 289 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
S7 Airlines 79 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 3
Wildberries 128 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 8
Правительство РФ 2200 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 5
Федеральное казначейство России 766 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 88
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 57
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 35
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 32
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 26
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 22
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Microsoft Azure 1171 53
Microsoft Office 365 769 40
Google Android 10750 36
Microsoft Windows 10 6622 35
Softline DeskWork 55 32
Apple iOS 5741 31
Microsoft Exchange 680 30
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 23
Linux OS 4249 20
Microsoft Windows 7 1662 16
Java - Язык программирования 1169 15
Kaspersky Enterprise Space Security 42 15
Microsoft SQL Server 790 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 13
AWS - Amazon Web Services 568 13
Microsoft Windows 851 13
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 12
SQL - Язык программирования 432 12
Kaspersky Work Space Security 35 11
Microsoft SharePoint Server 103 10
Nvidia GeForce GTX 2055 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
МТС Cloud - CloudMTS 125 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
Microsoft Windows 8 1228 8
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 8
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 8
Microsoft SharePoint 2007 60 8
Microsoft Lync 272 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 7
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 7
Microsoft Teams 214 6
Microsoft Office 1926 6
Google Cloud Platform - GCP 194 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Microsoft Excel 435 6
Онланта OnCloud.ru 34 6
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 6
JavaScript - Язык программирования 627 6
Лемешко Максим 13 11
Путин Владимир 1821 9
Черноволенко Сергей 18 8
Бобровников Борис 86 7
Воронин Станислав 5 5
Мотовилов Олег 58 4
Боровиков Игорь 42 4
Богомолов Алексей 10 4
Рожков Александр 7 4
Абакумов Евгений 103 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Теслин Илья 6 4
Фокин Дмитрий 17 4
Карпинский Алексей 37 4
Козловский Андрей 10 4
Тикуркин Максим 32 4
Волотовская Елена 15 4
Шолохов Андрей 11 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
Янкин Андрей 14 4
Фомичев Андрей 52 3
Кириченко Игорь 41 3
Лейпи Игорь 6 3
Гольцов Александр 23 3
Бойко Андрей 37 3
Березин Максим 60 3
Никифоров Николай 1126 3
Басов Алексей 79 3
Солодовников Кирилл 3 3
Мишустин Михаил 302 3
Агапов Василий 10 3
Генс Филипп 29 3
Здаров Андрей 15 3
Бурин Андрей 12 3
Самойлов Юрий 55 3
Акимов Максим 167 3
Сварник Павел 8 3
Шмидт Евгений 3 3
Прозоров Денис 5 3
Макаров Алексей 49 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 724
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 191
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 175
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 76
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 58
Казахстан - Республика 2622 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 43
Россия - ПФО - Казань 1510 39
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 36
Россия - СФО - Новосибирск 1959 35
Украина 3353 34
Европа 3736 33
Россия - ПФО - Самара 1287 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 28
Восточная Европа 1674 27
Беларусь - Белоруссия 2084 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 23
Германия - Федеративная Республика 3618 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 19
Индия - Республика 2165 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 14
Япония 2771 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 11
Азия - Азиатский регион 1512 8
Северная Америка 1407 8
Франция - Французская Республика 2116 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 7
Латинская Америка 722 7
Европа Западная 611 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Бразилия - Федеративная Республика 1122 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Калининградская область 532 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 79
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 75
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 52
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 28
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 3
Образование в России 332 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 9
Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
N+1 - Издание 94 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CRN 12 1
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1988 130
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 50
Gartner 2189 22
IDC - International Data Corporation 2711 12
CNews Fast рейтинг 29 11
CNews SaaS рейтинг 15 5
Markets&Markets Research 78 4
Forrester Research 385 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 4
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 2
TAdviser Report 6 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
TAdviser100 3 2
Frost & Sullivan 101 1
Strategy Analytics 175 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 1
Grand View Research 11 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
451 Research Group 44 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
Fortune Global 500 160 1
comScore 224 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Сколтех ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 1 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews AWARDS 291 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
NetApp Insight - конференция 4 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Fortinet Security Day 8 1
Microsoft for Startups 7 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Dell Solutions Forum 3 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
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