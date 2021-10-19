Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Softline
Софтлайн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1474, упоминаний - 3071
Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лемешко Максим 13 11
|Путин Владимир 1821 9
|Черноволенко Сергей 18 8
|Бобровников Борис 86 7
|Воронин Станислав 5 5
|Мотовилов Олег 58 4
|Боровиков Игорь 42 4
|Богомолов Алексей 10 4
|Рожков Александр 7 4
|Абакумов Евгений 103 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Теслин Илья 6 4
|Фокин Дмитрий 17 4
|Карпинский Алексей 37 4
|Козловский Андрей 10 4
|Тикуркин Максим 32 4
|Волотовская Елена 15 4
|Шолохов Андрей 11 4
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
|Янкин Андрей 14 4
|Фомичев Андрей 52 3
|Кириченко Игорь 41 3
|Лейпи Игорь 6 3
|Гольцов Александр 23 3
|Бойко Андрей 37 3
|Березин Максим 60 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Басов Алексей 79 3
|Солодовников Кирилл 3 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Агапов Василий 10 3
|Генс Филипп 29 3
|Здаров Андрей 15 3
|Бурин Андрей 12 3
|Самойлов Юрий 55 3
|Акимов Максим 167 3
|Сварник Павел 8 3
|Шмидт Евгений 3 3
|Прозоров Денис 5 3
|Макаров Алексей 49 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru