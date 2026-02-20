Softline объявила о полном погашении облигационного выпуска серии 002Р-01 на 6 млрд рублей

Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявил о погашении биржевого выпуска облигаций серии 002Р-01 на 6 млрд руб.

Облигационный выпуск был размещен 26 мая 2023 г. Ставка купона по итогам размещения была зафиксирована на уровне 12,4% годовых. Купоны выплачивались с ежеквартальной периодичностью. Выпуску был присвоен кредитный рейтинг «ruBBB+» от «Эксперт РА».

В настоящий момент в обращении на Московской Бирже находится один выпуск биржевых облигаций ПАО «Софтлайн» серии 002Р-02 (ISIN код: RU000A10EA08) на сумму 6,6 млрд руб. с купоном 19,5% и ежемесячной периодичностью выплат. Дата погашения выпуска облигаций – 20 декабря 2028 года.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн», сказал: «Сегодня мы объявили о полном и своевременном погашении облигационного выпуска объемом 6 млрд руб. Безусловное выполнение обязательств перед инвесторами и строгая финансовая дисциплина остаются ключевыми принципами нашей работы с долгом. Высокий спрос на новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн», размещенный в феврале 2026 г., и его увеличение до 6,6 млрд руб. отражают доверие рынка к кредитному качеству компании. Около 35% размещения пришлось на розничных инвесторов, что свидетельствует о широком признании надежности эмитента. Достигнутые результаты и устойчивое финансовое положение позволяют нам уверенно смотреть на перспективы дальнейшего взаимодействия с долговым рынком и последовательно работать над повышением кредитного рейтинга компании».