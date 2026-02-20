Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Softline объявила о полном погашении облигационного выпуска серии 002Р-01 на 6 млрд рублей

Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявил о погашении биржевого выпуска облигаций серии 002Р-01 на 6 млрд руб.

Облигационный выпуск был размещен 26 мая 2023 г. Ставка купона по итогам размещения была зафиксирована на уровне 12,4% годовых. Купоны выплачивались с ежеквартальной периодичностью. Выпуску был присвоен кредитный рейтинг «ruBBB+» от «Эксперт РА».

В настоящий момент в обращении на Московской Бирже находится один выпуск биржевых облигаций ПАО «Софтлайн» серии 002Р-02 (ISIN код: RU000A10EA08) на сумму 6,6 млрд руб. с купоном 19,5% и ежемесячной периодичностью выплат. Дата погашения выпуска облигаций – 20 декабря 2028 года.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн», сказал: «Сегодня мы объявили о полном и своевременном погашении облигационного выпуска объемом 6 млрд руб. Безусловное выполнение обязательств перед инвесторами и строгая финансовая дисциплина остаются ключевыми принципами нашей работы с долгом. Высокий спрос на новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн», размещенный в феврале 2026 г., и его увеличение до 6,6 млрд руб. отражают доверие рынка к кредитному качеству компании. Около 35% размещения пришлось на розничных инвесторов, что свидетельствует о широком признании надежности эмитента. Достигнутые результаты и устойчивое финансовое положение позволяют нам уверенно смотреть на перспективы дальнейшего взаимодействия с долговым рынком и последовательно работать над повышением кредитного рейтинга компании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

СДЭК стал единственным владельцем своего платежного сервиса CDEK Pay

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

«1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще