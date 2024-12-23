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Тараканов Артем



23.12.2024 ПАО «Софтлайн» прогнозирует двузначные темпы роста бизнеса в 2025 году и подтверждает ожидания по 2024 году 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
22.10.2024 Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга 1
17.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о погашении Банком развития Белоруссии части облигаций из портфеля группы и объявляет, что Совет директоров ПАО «Софтлайн» рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций компании 1
03.09.2024 ПАО «Софтлайн» сообщает, что регистрация проспекта ценных бумаг, завершившаяся 2 сентября 2024 г., осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 г. решения Совета директоров 1
26.08.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о погашении Белоруссией части облигаций из портфеля Компании 1
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России 1
20.06.2024 Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
26.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о полном погашении облигационного выпуска серии 001Р-04 на 4,95 млрд рублей 1
20.12.2023 ПАО «Софтлайн» публикует прогноз на 2024 г. и ожидает ускорение роста по всем основным финансовым показателям 1
04.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года 1
28.02.2023 Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline 1
28.02.2023 ГК Softline объявляет о создании совета директоров 1
20.10.2022 Softline объявила о завершении процесса выделения российской части бизнеса 1
10.10.2022 Softline подарит российский бизнес своему основателю 1
19.07.2022 Softline разделится на две части из-за различий российского и мирового ИТ-рынков 1
01.11.2021 Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Тараканов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 19
Softline Holding - Noventiq 59 6
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 3
Google LLC 11775 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Прогноз 1650 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 2
Microsoft Corporation 24625 1
Softline - SST - Seven Seas Technology 7 1
Softline - Makronet 4 1
Softline - Embee Software 19 1
HPE SGI - Silicon Graphics 384 1
АйТи 1365 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Softline - Инверсум 7 1
ЦВТ 71 1
Dell EMC 5027 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Oracle Corporation 6688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
АФК Система ПАО 1797 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 5
Euroclear 18 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Аталайя 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
Unsplash 764 1
Скайсофт Виктори 4 1
Тетис Кэпитал - Tethys 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
Softline Finance 8 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
NVision Барьер 648 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Лавров Владимир 68 9
Боровиков Игорь 128 7
Волотовская Елена 35 4
Черноволенко Сергей 34 3
Розанов Всеволод 47 3
Щербаков Борис 47 3
Соловьева Юлия 19 3
Разуваев Владимир 18 3
Пыльцов Виталий 4 3
Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
Яппаров Тагир 102 2
Боровиков Сергей 30 2
Исмаилов Рашид 59 2
Ананьин Алексей 81 2
Тарасов Алексей 6 2
Ильичева Светлана 3 2
Вьюгин Олег 8 1
Касимов Игорь 17 1
Мельников Александр 86 1
Катков Павел 29 1
Громаковский Евгений 18 1
Путин Владимир 3171 1
Шадаев Максут 1008 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Калякин Павел 66 1
Желновод Павел 1 1
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Индия - Bharat 5446 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
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Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 59 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 8
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 4
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 112 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 165 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 192 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Ведомости 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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