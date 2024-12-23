Тараканов Артем
Тараканов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Лавров Владимир 68 9
|Боровиков Игорь 128 7
|Волотовская Елена 35 4
|Черноволенко Сергей 34 3
|Розанов Всеволод 47 3
|Щербаков Борис 47 3
|Соловьева Юлия 19 3
|Разуваев Владимир 18 3
|Пыльцов Виталий 4 3
|Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
|Яппаров Тагир 102 2
|Боровиков Сергей 30 2
|Исмаилов Рашид 59 2
|Ананьин Алексей 81 2
|Тарасов Алексей 6 2
|Ильичева Светлана 3 2
|Вьюгин Олег 8 1
|Касимов Игорь 17 1
|Мельников Александр 86 1
|Катков Павел 29 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Путин Владимир 3171 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Калякин Павел 66 1
|Желновод Павел 1 1
|Ведомости 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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