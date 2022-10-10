Softline Group Softline AG Softline International
|10.10.2022
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Softline подарит российский бизнес своему основателю
ненных Арабских Эмиратов. Также за $12,6 млн было приобретено 61,4% в одноименной немецкой компании Softline AG. Почему Softline разделяет бизнес В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное
|19.07.2022
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Softline разделится на две части из-за различий российского и мирового ИТ-рынков
воленко также станет гендиректором и членом совета директоров Softline Global. Нынешний гендиректор Softline International, международного подразделения Softline Херве Тесслер (Herve Tessler) б
|28.03.2022
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Softline назначает нового генерального директора Softline International, который будет отвечать за дальнейшее развитие международного бизнеса
езопасности, сообщает о назначении Эрве Тесслера (Hervé Tessler) новым генеральным директором (CEO) Softline International с 1 апреля 2022 г. Эрве сосредоточится на дальнейшем развитии бизнеса
|17.12.2020
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Softline покупает крупную долю в Softline AG
tline, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, объявил о покупке доли в размере 63,38% компании Softline AG – международной компании, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере ИТ, и спе
|14.06.2007
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Softline в Украине освоит новые ИТ-услуги: системный консалтинг
Компания Softline International в Украине объявляет об открытии подразделения системного консалтинга. Новое направление Softline International - это портфель профессиональных ИТ-сервисов, включаю
Softline Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 131 26
|Черноволенко Сергей 34 15
|Лавров Владимир 69 6
|Железко Олег 10 3
|Галицкий Александр 106 3
|Тараканов Артем 20 3
|Ozer Burak - Озер Бурак 3 3
|Попов Сергей 136 2
|Суворов Александр 19 1
|Маньковский Андрэ 9 1
|Сергиенко Игорь 13 1
|Вьюгин Олег 8 1
|Майоров Игорь 3 1
|Костров Алексей 8 1
|Тремзин Олег 12 1
|Смирнов Роман 14 1
|Головин Андрей 15 1
|Богославский Никита 2 1
|Щербина-Каплий Анна 1 1
|Боровиков Сергей 30 1
|Новиков Павел 99 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Белоусов Руслан 11 1
|Кривенкова Ирина 9 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Черкашин Павел 38 1
|Леонов Константин 3 1
|Ракишева Алия 5 1
|Плаксин Сергей 3 1
|Коломенскис Сандис 2 1
|Прудников Алексей 3 1
|Попович Всеволод 2 1
|Бобровников Борис 103 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Волож Аркадий 251 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Генс Филипп 41 1
|Волковская Елена 4 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1889 2
|Bloomberg 1297 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
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