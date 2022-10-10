Softline Group - Softline AG - Softline International

Softline подарит российский бизнес своему основателю ненных Арабских Эмиратов. Также за $12,6 млн было приобретено 61,4% в одноименной немецкой компании Softline AG. Почему Softline разделяет бизнес В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное

Softline разделится на две части из-за различий российского и мирового ИТ-рынков воленко также станет гендиректором и членом совета директоров Softline Global. Нынешний гендиректор Softline International, международного подразделения Softline Херве Тесслер (Herve Tessler) б

Softline назначает нового генерального директора Softline International, который будет отвечать за дальнейшее развитие международного бизнеса езопасности, сообщает о назначении Эрве Тесслера (Hervé Tessler) новым генеральным директором (CEO) Softline International с 1 апреля 2022 г. Эрве сосредоточится на дальнейшем развитии бизнеса

Softline покупает крупную долю в Softline AG tline, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, объявил о покупке доли в размере 63,38% компании Softline AG – международной компании, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере ИТ, и спе