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Softline Group Softline AG Softline International

Softline Group - Softline AG - Softline International


10.10.2022 Softline подарит российский бизнес своему основателю

ненных Арабских Эмиратов. Также за $12,6 млн было приобретено 61,4% в одноименной немецкой компании Softline AG. Почему Softline разделяет бизнес В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное
19.07.2022 Softline разделится на две части из-за различий российского и мирового ИТ-рынков

воленко также станет гендиректором и членом совета директоров Softline Global. Нынешний гендиректор Softline International, международного подразделения Softline Херве Тесслер (Herve Tessler) б
28.03.2022 Softline назначает нового генерального директора Softline International, который будет отвечать за дальнейшее развитие международного бизнеса

езопасности, сообщает о назначении Эрве Тесслера (Hervé Tessler) новым генеральным директором (CEO) Softline International с 1 апреля 2022 г. Эрве сосредоточится на дальнейшем развитии бизнеса

17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG

tline, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, объявил о покупке доли в размере 63,38% компании Softline AG – международной компании, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере ИТ, и спе
14.06.2007 Softline в Украине освоит новые ИТ-услуги: системный консалтинг

Компания Softline International в Украине объявляет об открытии подразделения системного консалтинга. Новое направление Softline International - это портфель профессиональных ИТ-сервисов, включаю

Публикаций - 52, упоминаний - 63

Softline Group и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 48
Microsoft Corporation 24666 21
Softline - Embee Software 19 17
Softline Holding - Noventiq 62 13
DigiTech 11 7
Softline - Umbrella Infocare 10 7
Oracle Corporation 6705 6
Softline - SST - Seven Seas Technology 7 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 5
Broadcom - VMware 2367 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 5
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
АйТи - Аплана Группа компаний 173 4
SoftClub - СофтКлуб 156 4
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Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 3
HP Inc. 5691 3
Softline - Makronet 4 3
Softline - Squalio - Сквалио восток 4 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
Google LLC 11822 2
Intel Corporation 12216 2
Dell EMC 5036 2
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 2
Alfresco Software 146 2
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 2
Citrix Systems 813 2
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 2
Yandex - Яндекс 7411 2
8262 2
Zscaler 21 2
HPE SGI - Silicon Graphics 385 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
CrowdStrike Holdings 40 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 4
ГПБ - Газпромбанк 1086 3
Euroclear 18 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
Тетис Кэпитал - Tethys 22 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Capital World Investors 9 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Белагропромбанк 22 1
Мать и дитя 23 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Приорбанк 10 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
Sapiens Advisors 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
Аталайя 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 200 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 26
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 12
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ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 4
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 4
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1479 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 202 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1448 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3745 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 2
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 6
Microsoft Azure 1410 5
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 3
Microsoft Office 365 943 2
Microsoft Teams - MS Teams 550 2
Softline Finance 8 2
Softline - Infosecurity ISOC 22 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 2
Microsoft Windows 15719 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Linux OS 10013 1
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Amazon Web Services - AWS Certified - AWS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 285 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
Softline Voice 1 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
Kaspersky OS 125 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 167 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 1
NVision Барьер 656 1
FreePik 1025 1
Autodesk Vault 19 1
Боровиков Игорь 131 26
Черноволенко Сергей 34 15
Лавров Владимир 69 6
Железко Олег 10 3
Галицкий Александр 106 3
Тараканов Артем 20 3
Ozer Burak - Озер Бурак 3 3
Попов Сергей 136 2
Суворов Александр 19 1
Маньковский Андрэ 9 1
Сергиенко Игорь 13 1
Вьюгин Олег 8 1
Майоров Игорь 3 1
Костров Алексей 8 1
Тремзин Олег 12 1
Смирнов Роман 14 1
Головин Андрей 15 1
Богославский Никита 2 1
Щербина-Каплий Анна 1 1
Боровиков Сергей 30 1
Новиков Павел 99 1
Кочетков Владислав 248 1
Белоусов Руслан 11 1
Кривенкова Ирина 9 1
Шалманов Сергей 201 1
Черкашин Павел 38 1
Леонов Константин 3 1
Ракишева Алия 5 1
Плаксин Сергей 3 1
Коломенскис Сандис 2 1
Прудников Алексей 3 1
Попович Всеволод 2 1
Бобровников Борис 103 1
Шадаев Максут 1015 1
Нуралиев Борис 290 1
Рябенький Игорь 17 1
Волож Аркадий 251 1
Карачинский Анатолий 93 1
Генс Филипп 41 1
Волковская Елена 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 37
Индия - Bharat 5465 22
Америка Латинская 1818 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 17
Великобритания - Лондон 2388 15
Европа 21802 14
Африка - Африканский регион 3485 14
Германия - Федеративная Республика 12704 13
Ближний Восток 2950 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 11
Европа Восточная 3080 10
Украина 7624 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 9
Египет - Арабская Республика 1006 9
Кипр - Республика 556 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 8
Азия - Азиатский регион 5554 7
Беларусь - Белоруссия 5695 7
Бразилия - Федеративная Республика 2371 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 6
Португалия - Португальская Республика 919 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 4
Нидерланды 3528 4
Казахстан - Республика 5556 4
Турция - Турецкая республика 2364 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 4
Бельгия - Королевство 1149 3
Европа Западная 1482 3
Африка Северная 233 3
Израиль 2738 3
Дания - Королевство 1298 3
Россия - СФО - Новосибирск 4324 3
Малайзия 868 3
Великобритания - Виргинские Острова 232 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1738 2
Германия - Берлин 715 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 21
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 11
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 671 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 253 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 3
Аудит - аудиторский услуги 2685 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 382 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 2
Металлы - Платина - Platinum 468 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 2
Bloomberg 1297 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 7
IDC - International Data Corporation 4911 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 2
Gartner - Гартнер 3561 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Frost & Sullivan 203 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 40 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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