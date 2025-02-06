Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа

Softline Digital (ГК Softline) презентовала в Арктике умные каски под собственным брендом Proteqta Разработчик ИТ-решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) продемонстрировал возможности продукта для промышленной безопасности Proteqta перед специалистами МЧС и Сибирской пожарно-спасательной академии. Презентация умных

Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах х задач на этот год. Мы очень рады, что теперь можем выпускать продукцию обычного и специального исполнения. Уверены, это выведет бренд Proteqta на новый уровень», — сказал владелец продукта Proteqta Softline Digital Семен Одинец.

Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО Платформа цифровых решений для малых и средних розничных сетей RozniTech, созданная разработчиком и интегратором программно-аппаратных продуктов Softline Digital (ГК Softline), вошла в реестр российского ПО. Это отвечает стратегии ГК Softline и способствует импортозамещению на рынке ИТ в России. Об этом CNews сообщили представители Soft

Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино Разработчик цифровых решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) перенес производство аппаратной части программно-аппаратного комплекса Proteqta на завод «Инферит» (ГК Softline). Теперь модули позиционирования персонала Atom 4.

Softline Digital расширила функциональность платформы для создания цифровых двойников AiLine Разработчик и интегратор программно-аппаратных решений Softline Digital (ГК Softline) добавил новые функции в платформу для создания цифровых двойников AiLine: прогнозирование временных рядов и симулятор (What-If анализ). Они позволяют проверять ги

Softline Digital выпустила первую партию модулей позиционирования персонала под брендом Proteqta Интегратор и разработчик программного обеспечения Softline Digital (ГК Softline) выпустил более 100 модулей позиционирования персонала Atom 4.0 под брендом Proteqta. Активное участие компании в развитии рынка ИТ-услуг помогает обеспечивать все

Универсамы «Праздничный стол» выбирают цифровую платформу RozniTech от Softline Digital (ГК Softline) для повышения эффективности бизнес-процессов , развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла универсамам «Праздничный стол» повысить эффективность бизнес-процессов. Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать

Softline Digital объявила о запуске продукта для сетевого ритейла RozniTech оваций в розничной торговле. RozniTech стремится предложить рынку не просто продукт, а комплексное решение для усиления бизнеса своих клиентов», — отметил Юрий Свиридов, владелец продукта RozniTech в Softline Digital.

Платформа AiLine компании Softline Digital внесена в реестр отечественного ПО Платформа для внедрения решений на основе искусственного интеллекта AiLine, разработанная в Softline Digital, была внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Это позволит продвинуть решение среди государственных заказчиков и компаний со строгими требованиями к

Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония» Компания «Аммоний» провела пилотное тестирование умных касок при помощи команды Softline Digital. В ходе тестирования система отслеживала перемещение и состояние сотрудников, что позволяло контролировать соблюдение техники безопасности, а также своевременно уведомлять дисп

Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ Поставщик ИТ-решений и сервисов ГК Softline продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). На этот раз Softline Digital оборудовала для КНИТУ инновационный класс с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Теперь, используя компьютеры «Инферит», российское программное обеспечение

Softline Digital разработала систему сбора производственных данных для металлургического завода отклонения от заданных норм, а также сохранять архив данных для последующей обработки. Стремление компании внедрять цифровые методы оптимизации промышленной безопасности легло в основу выбора решения Softline Digital на базе промышленного интернета вещей. Команда Softline Digital предложила внедрить систему мониторинга производственных данных. В ходе проекта было поставлено программн

Softline Digital внедрила платформу автоматизации учета и инвентаризации на предприятии «Портэнерго» Предприятие ООО «Портэнерго» перешло на автоматизированный учет и инвентаризацию имущества при помощи Softline Digital. Благодаря реализации проекта, заказчику удалось сократить временные и трудовые затраты в несколько раз и получать актуальные данные о местоположении материально-технических ср

Softline Digital создала для производителя молочной продукции сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта кие методы, но со временем компании потребовалось автоматизировать процесс и сделать прогнозирование более точным. С этой задачей компания обратилась к ГК Softline — поставщику ИТ-решений и сервисов. Softline Digital предложила разработать под задачи клиента сервис на базе платформы AiLine, позволяющий строить прогнозы в интерактивном режиме. Платформа создана экспертами Softline Digital

Softline Digital усовершенствовала платформу на основе искусственного интеллекта AiLine готового цифрового двойника за сравнительно короткий срок для основных производственных процессов, имеющих большой потенциал по оптимизации: подачи, измельчения руды и флотации. По оценкам экспертов Softline Digital, применение промышленного двойника позволит увеличить эффективность этих процессов до 4%. Также платформа AiLine была адаптирована для создания двойников в сфере молочной промы

Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур» илась к ГК Softline. После тестирования разных продуктов была выбрана единая клиент-серверная система оперативного учета и инвентаризации имущества на базе российской платформы Union EAM. Специалисты Softline Digital продемонстрировали функциональные возможности системы, клиент познакомился с RFID-технологией и убедился в том, что решение обеспечивает точное распознавание объектов и позволя

Softline Digital внедрит «Умные каски» на строительных площадках ОСТ ня безопасности во время проведения строительных работ является приоритетной задачей. В поисках решения, обеспечивающего контроль за соблюдением правил техники безопасности, компания ОСТ обратилась к Softline Digital. Команда цифровой лаборатории предложила программно-аппаратный комплекс собственной разработки «Умные каски» — его внедрение станет для клиента важным шагом на пути к нулевому

Softline Digital и Rightech подписали соглашение о сотрудничестве рамках подписанного соглашения компании договорились сосредоточится на совместном развитии бизнеса. Softline Digital планирует использовать платформу Rightech IoT Cloud в своих проектах. Компан

Softline Digital помогла «Дальтрансуглю» повысить уровень производственной безопасности ский край). Использование цифровых средств индивидуальной защиты позволило предприятию повысить уровень промышленной безопасности. С помощью программно-аппаратного комплекса и трекеров, установленных Softline Digital, сотрудники «Дальтрансуголя» могут собирать данные о состоянии своих сотрудников, их действии на производственной площадке, что способствует высокой эффективности управления пр

Softline Digital объявляет о партнерстве с компанией Twin3D ючила партнерство с компанией Twin3D, занимающейся созданием реалистичных 3D-аватаров людей и продакшеном CG-контента с аватарами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Благодаря партнерству Softline Digital сможет предлагать клиентам из любой отрасли маркетинговое решение – виртуальных инфлюенсеров и ассистентов. Это фотореалистичные персонажи, которые могут использоваться в любых

Softline Digital купила разработчика платформы OSA HP чие аномалии в продажах, негативно влияющие на товарооборот, а также «спасать» продажи посредством уведомления персонала магазина через мобильное приложение. Благодаря приобретению OSA HP направление Softline Digital сможет расширить свою практику применения технологий больших данных и машинного обучения в отрасли розничной торговли. Клиенты Softline Digital теперь смогут провести ци

Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией DreamDocs е процессы строятся на ручном вводе. При высокой текучке приходится заниматься регулярным обучением новых сотрудников, что увеличивает трудозатраты и конечную стоимость обработки данных. Поэтому мы в Softline Digital заключили партнерское соглашение с DreamDocs на внедрение платформы, которая исключает ошибки из-за человеческого фактора, снижает число неточностей на 95%. Также решение помог

Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами ванных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-процессов для компаний из разных отраслей. Сотрудничество с ГК «Силтэк» позволит цифровой лаборатории Softline Digital предлагать своим заказчикам современное и надежное решение для маркировки, идентификации и учета товарно-материальных-ценностей (ТМЦ). Об этом CNews сообщили представители Soft

Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Metacommerce ть ценообразование, кратно сэкономить человеко-часы в процессе сбора и сопоставления данных, увеличить выручку и снизить недополученную прибыль», — сказал Сергей Фомичев, директор по развитию бизнеса Softline Digital. Metacommerce интегрируется в цифровую инфраструктуру благодаря передаче данных по API и наличию собственного веб-кабинета для анализа и обработки данных. Данные платформы Meta

Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Deeray ом платформы ИИ-аналитики. В рамках партнерства компании планируют реализацию совместных проектов, связанных с предоставлением качественного сервиса в области анализа больших данных. Теперь заказчики Softline Digital, используя решения Deeray для аналитики клиентских коммуникаций, смогут повысить качество обслуживания своих клиентов, их лояльность, что будет способствовать росту объема прод

Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве азначена для организаций, проводящих цифровизацию процессов с применением больших данных. Arenadata обеспечивает безопасность и круглосуточную поддержку своего стека продуктов во всех часовых поясах. Softline Digital помогает компаниям реализовывать проекты в области цифровой трансформации бизнеса с применением современных технологий, в том числе с помощью Big Data. Softline закрепилась как

Решение Imredi вошло в портфель Softline Digital Компания Imredi, резидент Фонда «Сколково», и компания Softline заключили партнерское соглашение. Цифровая платформа Imredi вошла в портфель продуктов подразделения Softline Digital, специализирующегося на разработке и внедрении цифровых решений для отраслевых задач. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Imredi была специально разработан