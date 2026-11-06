Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Magnific FreePik
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 1923, упоминаний - 2091
Magnific и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3492 99
|Шадаев Максут 1248 58
|Мишустин Михаил 806 43
|Зайцев Михаил 350 41
|Павлов Никита 150 36
|Мельникова Анастасия 442 33
|Бойко Алексей 147 28
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 721 27
|Григоренко Дмитрий 270 26
|Шпак Василий 288 21
|Водясов Алексей 222 19
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 488 19
|Чернышенко Дмитрий 582 17
|Бедеров Игорь 115 17
|Покровский Иван 140 16
|Квашенкина Ольга 63 14
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 373 12
|Немкин Антон 53 12
|Шейкин Артем 45 12
|Мантуров Денис 133 11
|Аверьянов Антон 23 10
|Гвоздев Дмитрий 147 10
|Копосов Максим 74 10
|Зонов Александр 59 9
|Биджелова Анастасия 16 9
|Смирнов Алексей 277 9
|Кулин Филипп 53 9
|Горелкин Антон 119 9
|Колокольцев Владимир 44 9
|Мельников Алексей 75 9
|Комлев Николай 115 9
|Гуськов Антон 44 9
|Легостаева Светлана 96 9
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 178 9
|Бурмистров Михаил 47 9
|Цаплин Никита 98 9
|Греф Герман 493 8
|Казарян Карен 85 8
|Набиуллина Эльвира 127 8
|Анкилов Константин 123 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.