Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать

Microsoft решила унифицировать систему печати в Windows – теперь будет использоваться единый протокол для всех принтеров вместо отдельных драйверов. Это сделает почти невозможной работу старых моделей устройств печати, для которых давно не обновляются драйверы. Выходов будет три – купить новый принтер, перейти на macOS или Linux или отказаться от бумажных документов.

Один драйвер, чтобы править всеми

Корпорация Microsoft полностью перекроит механизм взаимодействия ОС Windows с подключаемыми к ним принтерами. Как пишет портал TechPowerUp, прежняя концепция, когда для каждого принтера требовался отдельный драйвер, уйдет в прошлое.

Вместо них Windows перейдет на использование единого стандартизированного протокола, который будет применяться при работе со всеми принтерами. Это действительно приведет к упрощению работы системы печати в Windows, но положительный эффект почувствуют лишь сама Microsoft и производители принтеров, которым больше не нужно будет писать новые драйверы под каждое устройство.

А вот для пользователей нововведение имеет все шансы обернуться проблемой. Переход на единый протокол печати будет означать «смерть» многих старых принтеров. Значительная их часть не поддерживает протокол IPP (Internet Printing Protocol), равно как и новые стандарты Microsoft.

Freepik Классические драйверы для принтеров в Windows уходят в прошлое

В macOS и Linux поддержка старых принтеров пока сохраняется.

Зачем все это

По информации TechPowerUp, готовящееся Microsoft изменение направлено на устаревшие драйверы принтеров версий 3 и 4 и призвано в первую очередь сделать печать в Windows более стандартизированной, безопасной и простой в обслуживании. Изменения приведут к тому, что каждый сертифицированный принтер будет совместим с Windows по умолчанию, сразу после первого подключения, то есть не будет необходимости традиционной установки драйверов.

Нынешняя система с драйверами существует на протяжении нескольких десятилетий. Каждый производитель принтеров, будь то давние игроки рынка в лице HP, Canon, Brother и Epson или новички (Pantum и др.), все они создают для своих устройств фирменные драйверы.

Ждать недолго

Microsoft переходит на новую систему совместимости принтеров постепенно. Так, переход на стандартизированный протокол IPP состоялся 15 января 2026 г.

Сразу после этого Microsoft прекратила распространение обновлений классических драйверов для принтеров через службу Windows Update. Это коснулось систем Windows 11 и Windows Server 2025.

В июле 2026 г. произошло еще одно значимое изменение. Если при подключении нового принтера Windows понимает, что он поддерживает протокол IPP, то драйвер для него больше не устанавливается автоматически.

Заключительный этап перехода запланирован на 1 июля 2027 г. В этот день обновления драйверов от сторонних производителей будут ограничены исправлениями безопасности. Существующие драйверы по-прежнему можно будет установить вручную с помощью пакетов, предоставляемых производителями, при условии, что они решат продолжить поддержку старых драйверов.

Кому приготовиться

Новая система печати Windows также будет поддерживать стандарт Morphia, что немного расширит список поддерживаемых старых устройств. Точные сроки окончательного перехода на новую систему Microsoft пока не называет.

Важно отметить, что проблема затронет не только обычные принтеры, но и гораздо более дорогие многофункциональные устройства (МФУ), которые умеют печатать, сканировать и копировать. Чтобы понять, если ли у его принтера или МФУ поддержка IPP или Morphia, пользователю следует обратиться к производителю модели. Не исключено, что эта информация будет на его официальном сайте или в инструкции к устройству.