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Apple macOS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.07.2026
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Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows
нер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию Windows. Tom’s Hardware пишет, что
|23.07.2026
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Пользователи macOS чаще пользователей Windows сталкиваются с киберугрозами, но реже используют защитные решения
Хотя macOS традиционно считается одной из наиболее защищенных операционных систем, современные киберугрозы — от фишинга до мошеннических схем — способны затронуть пользователей любых платформ. При э
|15.05.2026
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Знаменитый троян, ворующий данные на macOS стал в качестве приманки использовать ИИ
Сеть одного вредоноса Вредонос AMOS, специализирующийся на краже значимой информации, начал эксплуатировать популярные приложения, связанные с искусственным интеллектом, в атаках на macOS. В первых числах февраля компания KOI Security опубликовала исследование, в котором указывается, что экосистема ClawHub, выстроенная вокруг популярного ИИ-ассистента OpenClaw, стала расса
|07.05.2026
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В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows
Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, г
|30.04.2026
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Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook
Новые горизонты Текстовый редактор NotePad++ вышел в версии для macOS – операционной системы компании Apple. До этого на протяжении всех 23 лет своего сущест
|08.04.2026
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В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС
Баг в macOS Специалисты компании Photon выявили изъян в операционной системе macOS, которая поставляется с персональными компьютерами корпорации Apple. Как выяснилось, сетевая подсистема ОС ра
|27.03.2026
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Lunnen выпустил беспроводные клавиатуры с поддержкой macOS и Windows
Бренд Lunnen представил первую линейку беспроводных клавиатур — Lunnen Work. В нее вошли четыре модели, которые могут подключаться сразу к трем устройствам на macOS, iOS, Android и Windows. Благодаря этому пользователь может работать с несколькими гаджетами и переключаться между ними комбинацией клавиш. В линейке Lunnen Work представлены клавиатуры р
|06.03.2026
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Microsoft больше не нужна. Нейросеть написала полноценную ОС с дизайном как у macOS. Она работает и запускает игры. Видео
ненты любой современной настольной ОС. Проект получил название Vib-OS, и за ним стоит пользователь GitHub под псевдонимом Viralcode. На выходе у него получилась система с дизайном в стиле современной macOS с док-панелью вместо привычной пользователям Windows панели задач и с кнопками «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» в левом верхнем углу окон, а не в правом, как в Windows. Систему протес
|28.01.2026
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Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео
ГБ и дополнительным SSD на 128, 256 или 512 ГБ на выбор. В ноутбуке стоят современные процессоры Intel Core 12 поколения (Alder Lake) – i3-1215U, i5-1235U, i5-1245U, i7-1255U или i7-1265U. Почти как macOS Интерфейс Aluminium OS во многом копирует macOS – операционную систему на ноутбуках Apple. Это в первую очередь док-панель по центру нижнего края оболочки, которую с 2021 г. и выхо
|12.12.2025
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Эксперт Positive Technologies помог усилить защиту сервиса «Яндекс Диск» для macOS
Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимость в облачном сервисе для хранения данных «Яндекс Диск» для устройств под управлением операционной системы macOS. В случае получения доступа к операционной системе жертвы и возможной реализации атаки она могла позволить злоумышленнику захватить корпоративный аккаунт и получить доступ к хранимой инфо
|17.11.2025
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«Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции
«Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции. За прошедшие полгода библиотека WPF4Linux превратилась в платформу продолжения разработки WPF-приложений на Windows, Linux и macOS: единая кодовая база для всех трех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители «Кросс-платформенных решений». ООО «Кросс-платформенные решения» подводит итоги важного этапа
|20.10.2025
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Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim
Хакеры и macOS «Хакерские силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вредоносы, написанные на сравнительно недавнем языке Nim. Что характерно, вредон
|10.09.2025
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Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки
ООО «Кросс-платформенные решения» сообщает о поддержке macOS в библиотеке WPF4Linux. Единый код для Windows, Linux и macOS открывает новые возможности мультиплатформенной разработки для предприятий, использующих WPF (Windows Presentation Fra
|02.09.2025
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Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook
оздан новый графический интерфейс для Linux и BSD под названием Gershwin. Как пишет портал ZDnet, это «почти точная копия OS X» (almost a dead ringer for OS X) – оболочка внешне максимально похожа на macOS, операционной системы компании Apple. Gershwin распространяется на бесплатной основе и с открытыми исходниками, всю необходимую информацию по этой графической среде можно бесплатно и лега
|23.06.2025
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Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts
Эксперт PT SWARM Егор Филатов обнаружил критически опасную уязвимость в приложении Shortcuts («Быстрые команды»). Это предустановленная программа в операционной системе macOS, которая ускоряет управление устройством, автоматизируя повторяющиеся пользовательские действия. При успешной эксплуатации дефект безопасности мог бы позволить злоумышленнику получить пол
|23.01.2025
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Под видом рекламы проекта Open Source пользователям macOS и Linux загружается троян, ворующий 50 видов криптовалюты
Установите себе вредонос самостоятельно Пользователям систем под управлением macOS и Linux угрожает новая кампания, операторы которой используют инфостилер AmosStealer/Atomic. Эта вредоносная программа крадет реквизиты доступа к различным ресурсам, данные браузеров и со
|15.01.2025
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Microsoft нашла в ОС для макбуков зияющую дыру: Вредоносные драйверы можно встраивать прямо в ядро
Дерутизация Эксперты по кибербезопасности Microsoft выявили уязвимость в Apple macOS, которая позволяла устанавливать в систему небезопасные драйверы ядра. Речь идет о Syst
|28.11.2024
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Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео
рмы elementary OS сообщили о выходе восьмой ее версии, в которую они интегрировали множество изменений и нововведений. Это Linux, но с оболочкой, вобравшей в себя характерные черты как Windows, так и macOS. Последняя, к примеру, «поделилась» фирменной док-панелью. Интерфейс elementary OS 8 максимально упрощен с точки зрения навигации и визуального восприятия, что тоже можно считать отсылкой
|08.11.2024
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Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS
Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS. Среди ключевых функций утилиты — сбор данных для анализа хоста, проверка хостов с помощью YARA‑правил, а также поиск заданных индикаторов компрометации. Bi.Zone Triage для macOS н
|26.09.2024
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В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук
Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодаря использованию функции памяти ИИ. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет издание The Hacker News. Авторы исслед
|18.09.2024
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EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS
представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы в продукте доступны при работе с операционными системами Linux и macOS в дополнение к ОС Windows. Для всех трех платформ базовая EDR-функциональность встроена в решение, что позволяет использовать ее без установки дополнительного программного обеспечения. Об
|17.09.2024
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Bi.Zone: Уязвимости CVE-2024-7965 в Google Chrome подвержены смартфоны на Android и ноутбуки на macOS
критической уязвимости в JavaScript-движке V8, который используется в браузере Google Chrome. Исследование показало, что она представляет опасность для пользователей Android-смартфонов и ноутбуков на macOS определенных моделей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Об эксплуатации уязвимости CVE-2024-7965 компания Google сообщила 26 августа, спустя несколько дней после выпуска верси
|03.09.2024
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Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков
Apple – стукач Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на компьютерах под управлением Windows и Linux, пишет портал Bleeping Computer. Проект полезен разработчикам, которым необходимо тестировать программное обеспечение на macOS, а так
|28.08.2024
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В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows
Адаптация под новую платформу Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую угрозу для пользователей macOS. Об этом в конце августа 2024 г. следует из отчета компании. Троян HZ RAT, которое ранее было известно только в версии для Microsoft от Windows. Вирус распространяется через китайские мес
|15.08.2024
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В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет
Многонулевой день Все популярные браузеры под macOS и Linux содержат древнюю уязвимость, которая позволяет взламывать чужие сети с помощью специально созданных вредоносных сайтов. Уязвимость под названием «0.0.0.0 Day», как выясняется, ост
|13.08.2024
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BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках
ючевых изменений также проработано расширение возможностей по сбору данных и автономному реагированию в агенте BI.Zone EDR для Windows, а автономное детектирование индикаторов атаки стало доступно на macOS. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. В агенте BI.Zone EDR для macOS были расширены возможности автономного детектирования индикаторов атаки (indicators of attack, IoA). В
|10.07.2024
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Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали
Мир переходит на компьютеры Apple На мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекор
|24.05.2024
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Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей
Новейшая macOS конфликтует с exFAT-накопителями Новейшая macOS 14 Sonoma «портит» портативные жесткие диски и USB-флешки с файловой системой exFAT, лишая владельцев доступа к файлам. Проблема име
|11.04.2024
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У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS
Теперь через «Контур.Доступ» можно удаленно подключаться к компьютерам на macOS. Подключение к ПК на Windows и Linux было уже реализовано ранее. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Новая версия «Доступа» позволяет подключаться к компьютерам на Windows, Li
|05.03.2024
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Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков
играет роли Новый бэкдор атакует пользователей устройств под управлением операционной системы Apple macOS. Вредонос RustDoor, как его обозначили специалисты фирмы Bitdefender, написан на языке
|12.12.2023
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iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth
ия Bluetooth, которая может быть использована для захвата контроля над устройствами Android, Linux, macOS и iOS. Ньюлин не первый год занимается изучением безопасности Bluetooth, и уже неоднокр
|08.11.2023
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Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок
От инноваций к латанию дыр Компания Apple приостановила разработку новых версий своих операционных систем – мобильной iOS 18 и настольной macOS 15, пишет TechSpot. Связано это с решением Apple сосредоточиться на исправлении многочисленных ошибок и уязвимостей у обеих платформ, количество которых постоянно растет, чтобы достичь це
|12.09.2023
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Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR
ception позволяет уже на этапе разведки обнаружить даже продвинутого атакующего, способного обойти механизмы детектирования. Ключевые функции EDR теперь доступны не только на Linux и Windows, но и на macOS. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Deception позволяет создавать подложные объекты-приманки, которые неотличимы от реальных объектов инфраструктуры заказчика, как на конечных
|11.07.2023
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Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS
Очаровательный котенок со скрытой камерой Эксперты по безопасности компании Proofpoint сообщили о новой кампании, нацеленной на обладателей компьютеров под управлением macOS. Эту кампанию связали с APT-группировкой Charming Kitten. В сфере информбезопасности существует консенсус, что это киберподразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана. CharmingKi
|22.06.2023
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Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS
Шифровальщики становятся еще опаснее: теперь LockBit может атаковать и macOS. По данным «Лаборатории Касперского», у LockBit — одной из самых активных в мире групп программ-вымогателей — появились вредоносные образцы для разных операционных систем. Такое открытие
|06.06.2023
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У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством
MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Виджеты в macOS были и раньше, но ограничивались «Центром уведомлений», теперь же их мо
|02.05.2023
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Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux
«Яндекс браузер» добавил на macOS и Linux инструмент для создания и редактирования скриншотов. Раньше эта функция работала только на Windows, теперь же она есть в «Браузере» для всех операционных систем. Для работы не тре
|28.03.2023
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Microsoft разучилась творить. Windows 12 станет копией macOS
Копировать и вставить Корпорация Microsoft скопирует интерфейс Apple macOS и интегрирует его в Windows 12 – свою новую систему, в настоящее время находящуюся в ра
|28.02.2023
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Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры
оредактор с начинкой Эксперты компании Jamf Threat Labs выявили сразу несколько троянизированных вариантов популярных и легитимных (почти) приложений, которые устанавливают на системы под управлением macOS криминальные криптомайнеры. Речь идет, естественно, о пиратских версиях. В частности, обнаружилась несанкционированная модификация популярного видеоредактора Final Cut Pro, содержащая май
|21.02.2023
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«VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS
ообществ в формате чатов, широкий набор бесплатных возможностей «VK звонков» для видеоконференций без ограничений по времени и количеству участников, а также поддержка ОС Linux — вдобавок к Windows и macOS. «VK мессенджер» получил широкую кросс-платформенную функциональность и доступен: на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах, а также внутри «Вконтак
Apple macOS и организации, системы, технологии, персоны:
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