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Apple macOS


19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 2
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 5
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 4
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 5
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 3
17.09.2021 Самое загружаемое отечественное приложение для конференц-связи может быть предустановлено на все Android’ы 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 3
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 1
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 4
25.08.2021 «Вконтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек и анонсировала неограниченное количество участников 2
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
27.07.2021 SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 10
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 2
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 1
29.06.2021 Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 4
24.06.2021 ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware 1
24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 1
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура 1
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1

Публикаций - 922, упоминаний - 1388

Apple macOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 261
Microsoft Corporation 11017 206
Google LLC 7128 122
Intel Corporation 4152 64
Yandex - Яндекс 4099 63
VK - Mail.ru Group 2482 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 51
Facebook 3765 48
SEC Consult Services 929 43
Twitter 2204 38
Adobe Systems 805 33
Samsung Electronics 5633 32
GitHub 412 32
Nvidia Corp 2011 30
AMD - Advanced Micro Devices 1664 29
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 27
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 27
HP Inc. 2898 27
VMware 1829 26
Oracle Corporation 3331 26
Huawei 2726 22
Parallels Holdings 470 21
Telegram Group 702 21
ESET 989 21
IBM 3527 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 20
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 17
TrueConf - ТруКонф 252 17
3727 17
Amazon Inc - Amazon.com 1467 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
Новые облачные технологии (НОТ) 227 16
Red Hat 664 15
Dr.Web - Доктор Веб 975 14
VideoMost - ВидеоМост 191 14
Dell EMC 2387 14
Cisco Systems 2037 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
Почта России ПАО 1570 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
Альфа-Банк 1123 11
Почта Банк 289 11
АльфаСтрахование СГ 207 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
ПриватБанк 177 7
Бином 16 7
Аэрофлот 492 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Visa International 1344 6
eBay Inc 528 5
LinkedIn 520 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Газпром ПАО 518 5
EPIC Telecom Invest 69 4
Qiwi 783 4
DST Global 165 4
Ренессанс Страхование 51 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Silver Lake Partners 51 4
Vimeo - Видеохостинг 57 4
DST - Digital Sky Technologies 75 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Локо-Банк 31 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
PepsiCo - Пепсико 94 3
Связной ГК 877 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 36
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 7
Правительство РФ 2200 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 4
Управление делами президента Российской Федерации 38 3
Федеральное казначейство России 766 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Роснано 456 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 4
Linux Foundation 157 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 1 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
OpenJDK Community 7 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ЛДПР 68 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
Руссофт - Russoft 250 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 67
ARM64 - Архитектура процессора 1017 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 52
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 47
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 33
USB Type-C - USB-C 901 32
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 29
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 29
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 28
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 26
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USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 21
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 18
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Google Android 10750 347
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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