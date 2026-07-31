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Apple macOS

Apple macOS

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows

нер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию Windows. Tom’s Hardware пишет, что

23.07.2026 Пользователи macOS чаще пользователей Windows сталкиваются с киберугрозами, но реже используют защитные решения

Хотя macOS традиционно считается одной из наиболее защищенных операционных систем, современные киберугрозы — от фишинга до мошеннических схем — способны затронуть пользователей любых платформ. При э
15.05.2026 Знаменитый троян, ворующий данные на macOS стал в качестве приманки использовать ИИ

Сеть одного вредоноса Вредонос AMOS, специализирующийся на краже значимой информации, начал эксплуатировать популярные приложения, связанные с искусственным интеллектом, в атаках на macOS. В первых числах февраля компания KOI Security опубликовала исследование, в котором указывается, что экосистема ClawHub, выстроенная вокруг популярного ИИ-ассистента OpenClaw, стала расса
07.05.2026 В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows

Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, г
30.04.2026 Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook

Новые горизонты Текстовый редактор NotePad++ вышел в версии для macOS – операционной системы компании Apple. До этого на протяжении всех 23 лет своего сущест
08.04.2026 В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС

Баг в macOS Специалисты компании Photon выявили изъян в операционной системе macOS, которая поставляется с персональными компьютерами корпорации Apple. Как выяснилось, сетевая подсистема ОС ра
27.03.2026 Lunnen выпустил беспроводные клавиатуры с поддержкой macOS и Windows

Бренд Lunnen представил первую линейку беспроводных клавиатур — Lunnen Work. В нее вошли четыре модели, которые могут подключаться сразу к трем устройствам на macOS, iOS, Android и Windows. Благодаря этому пользователь может работать с несколькими гаджетами и переключаться между ними комбинацией клавиш. В линейке Lunnen Work представлены клавиатуры р
06.03.2026 Microsoft больше не нужна. Нейросеть написала полноценную ОС с дизайном как у macOS. Она работает и запускает игры. Видео

ненты любой современной настольной ОС. Проект получил название Vib-OS, и за ним стоит пользователь GitHub под псевдонимом Viralcode. На выходе у него получилась система с дизайном в стиле современной macOS с док-панелью вместо привычной пользователям Windows панели задач и с кнопками «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» в левом верхнем углу окон, а не в правом, как в Windows. Систему протес
28.01.2026 Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео

ГБ и дополнительным SSD на 128, 256 или 512 ГБ на выбор. В ноутбуке стоят современные процессоры Intel Core 12 поколения (Alder Lake) – i3-1215U, i5-1235U, i5-1245U, i7-1255U или i7-1265U. Почти как macOS Интерфейс Aluminium OS во многом копирует macOS – операционную систему на ноутбуках Apple. Это в первую очередь док-панель по центру нижнего края оболочки, которую с 2021 г. и выхо
12.12.2025 Эксперт Positive Technologies помог усилить защиту сервиса «Яндекс Диск» для macOS

Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимость в облачном сервисе для хранения данных «Яндекс Диск» для устройств под управлением операционной системы macOS. В случае получения доступа к операционной системе жертвы и возможной реализации атаки она могла позволить злоумышленнику захватить корпоративный аккаунт и получить доступ к хранимой инфо
17.11.2025 «Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции

«Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции. За прошедшие полгода библиотека WPF4Linux превратилась в платформу продолжения разработки WPF-приложений на Windows, Linux и macOS: единая кодовая база для всех трех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители «Кросс-платформенных решений». ООО «Кросс-платформенные решения» подводит итоги важного этапа

20.10.2025 Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim

Хакеры и macOS «Хакерские силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вредоносы, написанные на сравнительно недавнем языке Nim. Что характерно, вредон
10.09.2025 Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки

ООО «Кросс-платформенные решения» сообщает о поддержке macOS в библиотеке WPF4Linux. Единый код для Windows, Linux и macOS открывает новые возможности мультиплатформенной разработки для предприятий, использующих WPF (Windows Presentation Fra
02.09.2025 Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

оздан новый графический интерфейс для Linux и BSD под названием Gershwin. Как пишет портал ZDnet, это «почти точная копия OS X» (almost a dead ringer for OS X) – оболочка внешне максимально похожа на macOS, операционной системы компании Apple. Gershwin распространяется на бесплатной основе и с открытыми исходниками, всю необходимую информацию по этой графической среде можно бесплатно и лега
23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts

Эксперт PT SWARM Егор Филатов обнаружил критически опасную уязвимость в приложении Shortcuts («Быстрые команды»). Это предустановленная программа в операционной системе macOS, которая ускоряет управление устройством, автоматизируя повторяющиеся пользовательские действия. При успешной эксплуатации дефект безопасности мог бы позволить злоумышленнику получить пол
23.01.2025 Под видом рекламы проекта Open Source пользователям macOS и Linux загружается троян, ворующий 50 видов криптовалюты

Установите себе вредонос самостоятельно Пользователям систем под управлением macOS и Linux угрожает новая кампания, операторы которой используют инфостилер AmosStealer/Atomic. Эта вредоносная программа крадет реквизиты доступа к различным ресурсам, данные браузеров и со
15.01.2025 Microsoft нашла в ОС для макбуков зияющую дыру: Вредоносные драйверы можно встраивать прямо в ядро

Дерутизация Эксперты по кибербезопасности Microsoft выявили уязвимость в Apple macOS, которая позволяла устанавливать в систему небезопасные драйверы ядра. Речь идет о Syst
28.11.2024 Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео

рмы elementary OS сообщили о выходе восьмой ее версии, в которую они интегрировали множество изменений и нововведений. Это Linux, но с оболочкой, вобравшей в себя характерные черты как Windows, так и macOS. Последняя, к примеру, «поделилась» фирменной док-панелью. Интерфейс elementary OS 8 максимально упрощен с точки зрения навигации и визуального восприятия, что тоже можно считать отсылкой
08.11.2024 Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS

Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS. Среди ключевых функций утилиты — сбор данных для анализа хоста, проверка хостов с помощью YARA‑правил, а также поиск заданных индикаторов компрометации. Bi.Zone Triage для macOS н
26.09.2024 В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук

Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодаря использованию функции памяти ИИ. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет издание The Hacker News. Авторы исслед
18.09.2024 EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS

представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы в продукте доступны при работе с операционными системами Linux и macOS в дополнение к ОС Windows. Для всех трех платформ базовая EDR-функциональность встроена в решение, что позволяет использовать ее без установки дополнительного программного обеспечения. Об
17.09.2024 Bi.Zone: Уязвимости CVE-2024-7965 в Google Chrome подвержены смартфоны на Android и ноутбуки на macOS

критической уязвимости в JavaScript-движке V8, который используется в браузере Google Chrome. Исследование показало, что она представляет опасность для пользователей Android-смартфонов и ноутбуков на macOS определенных моделей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Об эксплуатации уязвимости CVE-2024-7965 компания Google сообщила 26 августа, спустя несколько дней после выпуска верси
03.09.2024 Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

Apple – стукач Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на компьютерах под управлением Windows и Linux, пишет портал Bleeping Computer. Проект полезен разработчикам, которым необходимо тестировать программное обеспечение на macOS, а так
28.08.2024 В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows

Адаптация под новую платформу Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую угрозу для пользователей macOS. Об этом в конце августа 2024 г. следует из отчета компании. Троян HZ RAT, которое ранее было известно только в версии для Microsoft от Windows. Вирус распространяется через китайские мес
15.08.2024 В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

Многонулевой день Все популярные браузеры под macOS и Linux содержат древнюю уязвимость, которая позволяет взламывать чужие сети с помощью специально созданных вредоносных сайтов. Уязвимость под названием «0.0.0.0 Day», как выясняется, ост
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках

ючевых изменений также проработано расширение возможностей по сбору данных и автономному реагированию в агенте BI.Zone EDR для Windows, а автономное детектирование индикаторов атаки стало доступно на macOS. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. В агенте BI.Zone EDR для macOS были расширены возможности автономного детектирования индикаторов атаки (indicators of attack, IoA). В
10.07.2024 Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали

Мир переходит на компьютеры Apple На мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекор
24.05.2024 Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей

Новейшая macOS конфликтует с exFAT-накопителями Новейшая macOS 14 Sonoma «портит» портативные жесткие диски и USB-флешки с файловой системой exFAT, лишая владельцев доступа к файлам. Проблема име
11.04.2024 У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS

Теперь через «Контур.Доступ» можно удаленно подключаться к компьютерам на macOS. Подключение к ПК на Windows и Linux было уже реализовано ранее. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Новая версия «Доступа» позволяет подключаться к компьютерам на Windows, Li
05.03.2024 Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков

играет роли Новый бэкдор атакует пользователей устройств под управлением операционной системы Apple macOS. Вредонос RustDoor, как его обозначили специалисты фирмы Bitdefender, написан на языке

12.12.2023 iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth

ия Bluetooth, которая может быть использована для захвата контроля над устройствами Android, Linux, macOS и iOS. Ньюлин не первый год занимается изучением безопасности Bluetooth, и уже неоднокр
08.11.2023 Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок

От инноваций к латанию дыр Компания Apple приостановила разработку новых версий своих операционных систем – мобильной iOS 18 и настольной macOS 15, пишет TechSpot. Связано это с решением Apple сосредоточиться на исправлении многочисленных ошибок и уязвимостей у обеих платформ, количество которых постоянно растет, чтобы достичь це
12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR

ception позволяет уже на этапе разведки обнаружить даже продвинутого атакующего, способного обойти механизмы детектирования. Ключевые функции EDR теперь доступны не только на Linux и Windows, но и на macOS. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Deception позволяет создавать подложные объекты-приманки, которые неотличимы от реальных объектов инфраструктуры заказчика, как на конечных

11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS

Очаровательный котенок со скрытой камерой Эксперты по безопасности компании Proofpoint сообщили о новой кампании, нацеленной на обладателей компьютеров под управлением macOS. Эту кампанию связали с APT-группировкой Charming Kitten. В сфере информбезопасности существует консенсус, что это киберподразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана. CharmingKi
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS

Шифровальщики становятся еще опаснее: теперь LockBit может атаковать и macOS. По данным «Лаборатории Касперского», у LockBit — одной из самых активных в мире групп программ-вымогателей — появились вредоносные образцы для разных операционных систем. Такое открытие

06.06.2023 У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством

MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Виджеты в macOS были и раньше, но ограничивались «Центром уведомлений», теперь же их мо
02.05.2023 Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux

«Яндекс браузер» добавил на macOS и Linux инструмент для создания и редактирования скриншотов. Раньше эта функция работала только на Windows, теперь же она есть в «Браузере» для всех операционных систем. Для работы не тре
28.03.2023 Microsoft разучилась творить. Windows 12 станет копией macOS

Копировать и вставить Корпорация Microsoft скопирует интерфейс Apple macOS и интегрирует его в Windows 12 – свою новую систему, в настоящее время находящуюся в ра
28.02.2023 Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры

оредактор с начинкой Эксперты компании Jamf Threat Labs выявили сразу несколько троянизированных вариантов популярных и легитимных (почти) приложений, которые устанавливают на системы под управлением macOS криминальные криптомайнеры. Речь идет, естественно, о пиратских версиях. В частности, обнаружилась несанкционированная модификация популярного видеоредактора Final Cut Pro, содержащая май
21.02.2023 «VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS

ообществ в формате чатов, широкий набор бесплатных возможностей «VK звонков» для видеоконференций без ограничений по времени и количеству участников, а также поддержка ОС Linux — вдобавок к Windows и macOS. «VK мессенджер» получил широкую кросс-платформенную функциональность и доступен: на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах, а также внутри «Вконтак

Публикаций - 2419, упоминаний - 2522

Apple macOS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 766
Microsoft Corporation 25775 547
Google LLC 12688 280
Intel Corporation 12811 179
Yandex - Яндекс 9216 134
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 128
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 117
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 94
VK - Mail.ru Group 3602 91
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 91
Microsoft Corporation - GitHub 1075 82
Telegram Group 2940 77
Meta Platforms - Facebook 4621 77
Adobe Systems 1597 75
AMD - Advanced Micro Devices 4641 62
X Corp - Twitter 2938 62
Nvidia Corp 4002 61
Samsung Electronics 11064 61
Softline - Софтлайн 3743 53
HP Inc. 5883 53
Dr.Web - Доктор Веб 1294 50
Huawei 4676 50
Oracle Corporation 7074 49
Broadcom - VMware 2610 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 45
Dropbox 527 43
9594 42
Ростелеком 10948 42
ESET - ESET Software 1161 40
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 40
Dell EMC 5180 40
TrueConf - ТруКонф 454 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
Red Hat 1378 32
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 32
Lenovo Group 2446 32
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 31
Cisco Systems 5372 31
Amazon Inc - Amazon.com 3277 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
Почта России ПАО 2370 15
ВТБ - Почта Банк 514 14
Visa International 1993 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Альфа-Банк 1979 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Microsoft - LinkedIn 699 11
АльфаСтрахование СГ 394 11
Россети Ленэнерго 1699 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Газпром ПАО 1493 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 9
Royal Dutch Shell - Шелл 233 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 7
EPIC Telecom Invest 212 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
ПриватБанк - PrivatBank 197 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
Резонанс НПП 407 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
eBay Inc 1640 6
Связной ГК 1401 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 123
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 91
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Apache Software Foundation - ASF 231 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OpenJDK Community 11 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1211
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 610
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 554
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 488
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 413
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 406
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 355
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 347
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 325
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 324
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 292
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 268
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 260
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 254
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 247
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 238
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 237
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 236
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 222
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 217
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 203
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 193
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 191
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 185
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 172
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 168
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 165
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 161
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 146
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 146
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 145
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 145
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 139
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 129
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 127
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 127
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 125
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 119
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 115
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Linux OS 11533 1119
Google Android 15243 704
Apple iOS 8583 682
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 567
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 441
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 233
Google Chrome - браузер 1701 204
Microsoft Windows 10 1938 194
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 188
Apple iPad 4011 168
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 153
Apple Safari - браузер 896 147
Mozilla Firefox - браузер 1951 147
Apple - App Store 3109 132
Microsoft Office 4170 123
Microsoft Windows 11 827 122
Microsoft Windows 7 2007 114
StatCounter 478 112
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 102
Oracle Java - язык программирования 3469 98
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 93
Microsoft Windows XP 2431 92
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 92
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 91
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Opera Browser - Браузер 1050 70
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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