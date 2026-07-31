Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows нер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию Windows. Tom’s Hardware пишет, что

Пользователи macOS чаще пользователей Windows сталкиваются с киберугрозами, но реже используют защитные решения Хотя macOS традиционно считается одной из наиболее защищенных операционных систем, современные киберугрозы — от фишинга до мошеннических схем — способны затронуть пользователей любых платформ. При э

Знаменитый троян, ворующий данные на macOS стал в качестве приманки использовать ИИ Сеть одного вредоноса Вредонос AMOS, специализирующийся на краже значимой информации, начал эксплуатировать популярные приложения, связанные с искусственным интеллектом, в атаках на macOS. В первых числах февраля компания KOI Security опубликовала исследование, в котором указывается, что экосистема ClawHub, выстроенная вокруг популярного ИИ-ассистента OpenClaw, стала расса

В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, г

Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook Новые горизонты Текстовый редактор NotePad++ вышел в версии для macOS – операционной системы компании Apple. До этого на протяжении всех 23 лет своего сущест

В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС Баг в macOS Специалисты компании Photon выявили изъян в операционной системе macOS, которая поставляется с персональными компьютерами корпорации Apple. Как выяснилось, сетевая подсистема ОС ра

Lunnen выпустил беспроводные клавиатуры с поддержкой macOS и Windows Бренд Lunnen представил первую линейку беспроводных клавиатур — Lunnen Work. В нее вошли четыре модели, которые могут подключаться сразу к трем устройствам на macOS, iOS, Android и Windows. Благодаря этому пользователь может работать с несколькими гаджетами и переключаться между ними комбинацией клавиш. В линейке Lunnen Work представлены клавиатуры р

Microsoft больше не нужна. Нейросеть написала полноценную ОС с дизайном как у macOS. Она работает и запускает игры. Видео ненты любой современной настольной ОС. Проект получил название Vib-OS, и за ним стоит пользователь GitHub под псевдонимом Viralcode. На выходе у него получилась система с дизайном в стиле современной macOS с док-панелью вместо привычной пользователям Windows панели задач и с кнопками «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» в левом верхнем углу окон, а не в правом, как в Windows. Систему протес

Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео ГБ и дополнительным SSD на 128, 256 или 512 ГБ на выбор. В ноутбуке стоят современные процессоры Intel Core 12 поколения (Alder Lake) – i3-1215U, i5-1235U, i5-1245U, i7-1255U или i7-1265U. Почти как macOS Интерфейс Aluminium OS во многом копирует macOS – операционную систему на ноутбуках Apple. Это в первую очередь док-панель по центру нижнего края оболочки, которую с 2021 г. и выхо

Эксперт Positive Technologies помог усилить защиту сервиса «Яндекс Диск» для macOS Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимость в облачном сервисе для хранения данных «Яндекс Диск» для устройств под управлением операционной системы macOS. В случае получения доступа к операционной системе жертвы и возможной реализации атаки она могла позволить злоумышленнику захватить корпоративный аккаунт и получить доступ к хранимой инфо

«Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции «Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции. За прошедшие полгода библиотека WPF4Linux превратилась в платформу продолжения разработки WPF-приложений на Windows, Linux и macOS: единая кодовая база для всех трех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители «Кросс-платформенных решений». ООО «Кросс-платформенные решения» подводит итоги важного этапа

Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim Хакеры и macOS «Хакерские силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вредоносы, написанные на сравнительно недавнем языке Nim. Что характерно, вредон

Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки ООО «Кросс-платформенные решения» сообщает о поддержке macOS в библиотеке WPF4Linux. Единый код для Windows, Linux и macOS открывает новые возможности мультиплатформенной разработки для предприятий, использующих WPF (Windows Presentation Fra

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook оздан новый графический интерфейс для Linux и BSD под названием Gershwin. Как пишет портал ZDnet, это «почти точная копия OS X» (almost a dead ringer for OS X) – оболочка внешне максимально похожа на macOS, операционной системы компании Apple. Gershwin распространяется на бесплатной основе и с открытыми исходниками, всю необходимую информацию по этой графической среде можно бесплатно и лега

Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts Эксперт PT SWARM Егор Филатов обнаружил критически опасную уязвимость в приложении Shortcuts («Быстрые команды»). Это предустановленная программа в операционной системе macOS, которая ускоряет управление устройством, автоматизируя повторяющиеся пользовательские действия. При успешной эксплуатации дефект безопасности мог бы позволить злоумышленнику получить пол

Под видом рекламы проекта Open Source пользователям macOS и Linux загружается троян, ворующий 50 видов криптовалюты Установите себе вредонос самостоятельно Пользователям систем под управлением macOS и Linux угрожает новая кампания, операторы которой используют инфостилер AmosStealer/Atomic. Эта вредоносная программа крадет реквизиты доступа к различным ресурсам, данные браузеров и со

Microsoft нашла в ОС для макбуков зияющую дыру: Вредоносные драйверы можно встраивать прямо в ядро Дерутизация Эксперты по кибербезопасности Microsoft выявили уязвимость в Apple macOS, которая позволяла устанавливать в систему небезопасные драйверы ядра. Речь идет о Syst

Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео рмы elementary OS сообщили о выходе восьмой ее версии, в которую они интегрировали множество изменений и нововведений. Это Linux, но с оболочкой, вобравшей в себя характерные черты как Windows, так и macOS. Последняя, к примеру, «поделилась» фирменной док-панелью. Интерфейс elementary OS 8 максимально упрощен с точки зрения навигации и визуального восприятия, что тоже можно считать отсылкой

Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS. Среди ключевых функций утилиты — сбор данных для анализа хоста, проверка хостов с помощью YARA‑правил, а также поиск заданных индикаторов компрометации. Bi.Zone Triage для macOS н

В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодаря использованию функции памяти ИИ. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет издание The Hacker News. Авторы исслед

EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы в продукте доступны при работе с операционными системами Linux и macOS в дополнение к ОС Windows. Для всех трех платформ базовая EDR-функциональность встроена в решение, что позволяет использовать ее без установки дополнительного программного обеспечения. Об

Bi.Zone: Уязвимости CVE-2024-7965 в Google Chrome подвержены смартфоны на Android и ноутбуки на macOS критической уязвимости в JavaScript-движке V8, который используется в браузере Google Chrome. Исследование показало, что она представляет опасность для пользователей Android-смартфонов и ноутбуков на macOS определенных моделей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Об эксплуатации уязвимости CVE-2024-7965 компания Google сообщила 26 августа, спустя несколько дней после выпуска верси

Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков Apple – стукач Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на компьютерах под управлением Windows и Linux, пишет портал Bleeping Computer. Проект полезен разработчикам, которым необходимо тестировать программное обеспечение на macOS, а так

В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows Адаптация под новую платформу Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую угрозу для пользователей macOS. Об этом в конце августа 2024 г. следует из отчета компании. Троян HZ RAT, которое ранее было известно только в версии для Microsoft от Windows. Вирус распространяется через китайские мес

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет Многонулевой день Все популярные браузеры под macOS и Linux содержат древнюю уязвимость, которая позволяет взламывать чужие сети с помощью специально созданных вредоносных сайтов. Уязвимость под названием «0.0.0.0 Day», как выясняется, ост

BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках ючевых изменений также проработано расширение возможностей по сбору данных и автономному реагированию в агенте BI.Zone EDR для Windows, а автономное детектирование индикаторов атаки стало доступно на macOS. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. В агенте BI.Zone EDR для macOS были расширены возможности автономного детектирования индикаторов атаки (indicators of attack, IoA). В

Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали Мир переходит на компьютеры Apple На мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекор

Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей Новейшая macOS конфликтует с exFAT-накопителями Новейшая macOS 14 Sonoma «портит» портативные жесткие диски и USB-флешки с файловой системой exFAT, лишая владельцев доступа к файлам. Проблема име

У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS Теперь через «Контур.Доступ» можно удаленно подключаться к компьютерам на macOS. Подключение к ПК на Windows и Linux было уже реализовано ранее. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Новая версия «Доступа» позволяет подключаться к компьютерам на Windows, Li

Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков играет роли Новый бэкдор атакует пользователей устройств под управлением операционной системы Apple macOS. Вредонос RustDoor, как его обозначили специалисты фирмы Bitdefender, написан на языке

iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth ия Bluetooth, которая может быть использована для захвата контроля над устройствами Android, Linux, macOS и iOS. Ньюлин не первый год занимается изучением безопасности Bluetooth, и уже неоднокр

Экстренно остановлена разработка новых ОС для iPhone и Mac. Они слишком «дырявые», и Apple переключилась на исправление ошибок От инноваций к латанию дыр Компания Apple приостановила разработку новых версий своих операционных систем – мобильной iOS 18 и настольной macOS 15, пишет TechSpot. Связано это с решением Apple сосредоточиться на исправлении многочисленных ошибок и уязвимостей у обеих платформ, количество которых постоянно растет, чтобы достичь це

Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR ception позволяет уже на этапе разведки обнаружить даже продвинутого атакующего, способного обойти механизмы детектирования. Ключевые функции EDR теперь доступны не только на Linux и Windows, но и на macOS. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Deception позволяет создавать подложные объекты-приманки, которые неотличимы от реальных объектов инфраструктуры заказчика, как на конечных

Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS Очаровательный котенок со скрытой камерой Эксперты по безопасности компании Proofpoint сообщили о новой кампании, нацеленной на обладателей компьютеров под управлением macOS. Эту кампанию связали с APT-группировкой Charming Kitten. В сфере информбезопасности существует консенсус, что это киберподразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана. CharmingKi

Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS Шифровальщики становятся еще опаснее: теперь LockBit может атаковать и macOS. По данным «Лаборатории Касперского», у LockBit — одной из самых активных в мире групп программ-вымогателей — появились вредоносные образцы для разных операционных систем. Такое открытие

У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Виджеты в macOS были и раньше, но ограничивались «Центром уведомлений», теперь же их мо

Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux «Яндекс браузер» добавил на macOS и Linux инструмент для создания и редактирования скриншотов. Раньше эта функция работала только на Windows, теперь же она есть в «Браузере» для всех операционных систем. Для работы не тре

Microsoft разучилась творить. Windows 12 станет копией macOS Копировать и вставить Корпорация Microsoft скопирует интерфейс Apple macOS и интегрирует его в Windows 12 – свою новую систему, в настоящее время находящуюся в ра

Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры оредактор с начинкой Эксперты компании Jamf Threat Labs выявили сразу несколько троянизированных вариантов популярных и легитимных (почти) приложений, которые устанавливают на системы под управлением macOS криминальные криптомайнеры. Речь идет, естественно, о пиратских версиях. В частности, обнаружилась несанкционированная модификация популярного видеоредактора Final Cut Pro, содержащая май