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Назаренко Ирина


04.03.2025 Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline) 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Назаренко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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