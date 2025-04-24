ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «СБК», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности для перехода на отечественную сертифицированную ОС. Об этом CNews сообщили представители «СБК».

По итогам успешно проведенных работ по тестированию на совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» и платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, компании могут предоставить своим заказчикам комплексное решение, отвечающее повышенные требования к информационной безопасности. Это особенно важно не только для государственных структур, в том числе объектов КИИ, но и коммерческих организаций, которые обрабатывают чувствительную информацию или попадающих под действие усиливающихся регуляторных требований в области информационной безопасности.

Программные продукты двух крупных игроков рынка позволяет формировать коммуникации с контрагентами через цифровую платформу в защищенной доверенной среде. Кроме того, партнерство отвечает стратегиям обеих компаний по трансформации и развитию рынка и укрепляет их позиции как центров компетенций по работе с крупнейшими клиентами.

«Вопрос кибербезопасности и защиты данных сегодня стоит особенно остро, и мы рады предложить отечественным компаниям платформу, которая соответствует всем современным требованиям по обеспечению безопасности. ОС «МСВСфера» — семейство российских ОС корпоративного класса Linux, отдельные версии сертифицированы ФСТЭК», − отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Подтверждение совместимости CommuniGate Pro с серверной версией отечественной операционной системы «МСВСфера», известной своей надежностью и защищенностью, расширяет круг наших заказчиков и предоставляет им возможность воспользоваться платформой для всех видов цифровых коммуникаций», — отметил генеральный директор компании «СБК» Дмитрий Старовойтов.