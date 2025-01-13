Кибербезопасность Цифровая среда доверия Digital trust Цифровое доверие Доверенное информационное пространство TEE Trusted Execution Environment доверенная среда исполнения
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Larsson Martin - Ларссон Мартин 11 7
|Путин Владимир 3171 6
|Никифоров Николай 1136 5
|Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 5 5
|Эйгес Павел 97 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 3
|Козырев Алексей 321 2
|Касперская Наталья 291 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Rowan Paul - Рован Пол 11 2
|Russinovich Mark - Руссинович Марк 21 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Голобоков Владимир 7 2
|Кирюшкин Сергей 9 2
|Андрияшин Алексей 13 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Черкавский Александр 1 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Терновых Максим 4 1
|Петров Игорь 12 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Собянин Сергей 381 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Жуков Александр 42 1
|Акимов Максим 187 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Попов Андрей 111 1
|Кравцов Роман 83 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Кураш Антон 32 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Сурков Владислав 73 1
|Phoronix 40 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CNews Северо-Запад 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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