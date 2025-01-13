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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Цифровая среда доверия Digital trust Цифровое доверие Доверенное информационное пространство TEE Trusted Execution Environment доверенная среда исполнения

Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения


13.01.2025 Российские власти потратили на цифровизацию Евразийского экономического союза более полумиллиарда рублей 1
19.09.2024 Подписано первое соглашение о признании ЭП между Россией и Китаем 1
02.07.2024 «Газинформсервис» прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра 1
31.05.2024 Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги 1
31.05.2024 Реализован первый трансграничный обмен электронными товаросопроводительными документами между Россией и Белоруссией 1
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 1
15.11.2023 «Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке 1
09.11.2023 Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных 1
14.07.2023 «Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России 1
30.06.2023 Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro 2
01.06.2022 Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК 1
09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители 1
02.03.2022 В 100 миллионах смартфонов Samsung Galaxy сломано аппаратное шифрование 2
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
23.12.2021 Технология конфиденциальных вычислений: что это такое и зачем нужно? 2
09.12.2021 VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3» 1
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 1
08.04.2021 Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
28.01.2021 Selectel поможет защитить чувствительные данные с помощью технологии Intel SGX и платформы SCONE 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков 1
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake 2
28.09.2020 Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services 1
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio 1
15.07.2020 Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности 1
13.07.2020 Huawei представила роутер Huawei WiFi AX3 с Wi-Fi 6 Plus в России 1
29.06.2020 «Криптонит» разработал новый протокол безопасности 1
25.06.2020 Минкомсвязи попросило сделать его главным по программе «Цифровая экономика» 1
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 1
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1
28.06.2018 Роскомнадзору поручат надзирать за цифровым развитием России 1
13.04.2018 Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR 1
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 1
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС 1
12.02.2018 Huawei обновила ПО для смартфона nova 2i с новыми функциями 1
02.10.2017 Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 2
21.09.2017 Toshiba представила 1 ТБ жесткий диск для мобильных устройств 1

Публикаций - 106, упоминаний - 113

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 42
Toshiba Corporation 2927 38
Ростелеком 9700 7
SAS Institute 971 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 5
Intel Corporation 12197 5
Huawei 3933 4
Samsung Electronics 10254 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Microsoft Corporation 24624 3
GitHub 814 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
МегаФон 8804 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Google LLC 11775 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 7 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 2
ИКС 318 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Apple Inc 12100 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Fortinet 387 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Yahoo! 3697 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Крок - Croc 1777 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Почта России ПАО 2112 3
Альфа-Банк 1769 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 12 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
eBay Inc 1619 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Евросеть 1404 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
ATIC 38 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 43 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Сбер - СберАвто 30 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Резонанс НПП 370 1
PAPU - Pan African Postal Union - Панафриканский почтовый союз 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Кабинет министров Украины - Министерство образования и науки Украины - Минобразования и науки Украины 8 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
B.U.E.P.A.P. - The Baltic Union for Export Promotion of Agricultural Production - Балтийский Союз Содействия Экспорту Сельхозпродукции 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 15
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 13
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 6
Linux OS 9936 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 5
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 4
Google Android 13994 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 4
Microsoft Windows 15656 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 3
Toshiba QSBC - Toshiba Quadruple Swing-By Code 9 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Samsung Galaxy 955 2
Microsoft Azure 1408 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 11 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 2
TrustZone VPN 12 2
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Step KeyMaster 3 2
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 2
Реестр добросовестных экспортеров 198 2
Toshiba HK - серия SSD 4 2
Toshiba MLC NAND 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
Apple iOS 7809 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
Samsung - Harman Connected Services 3 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 1
Jala Accione - cмартфоны 4 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Larsson Martin - Ларссон Мартин 11 7
Путин Владимир 3171 6
Никифоров Николай 1136 5
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 5 5
Эйгес Павел 97 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 3
Козырев Алексей 321 2
Касперская Наталья 291 2
Щеголев Игорь 698 2
Rowan Paul - Рован Пол 11 2
Russinovich Mark - Руссинович Марк 21 2
Валяева Елизавета 72 2
Голобоков Владимир 7 2
Кирюшкин Сергей 9 2
Андрияшин Алексей 13 1
Гусев Дмитрий 70 1
Дружинин Евгений 22 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Черкавский Александр 1 1
Прозоров Андрей 16 1
Терновых Максим 4 1
Петров Игорь 12 1
Сергеев Сергей 138 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Собянин Сергей 381 1
Аксаков Анатолий 155 1
Жуков Александр 42 1
Акимов Максим 187 1
Серебряникова Анна 72 1
Нуралиев Борис 289 1
Попов Андрей 111 1
Кравцов Роман 83 1
Рейман Леонид 1049 1
Кураш Антон 32 1
Онищенко Владислав 96 1
Лигачев Глеб 87 1
Ковнир Евгений 75 1
Сурков Владислав 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 50
Европа 21767 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Казахстан - Республика 5525 7
Евразия - Евразийский континент 607 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 6
Беларусь - Белоруссия 5638 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Африка - Африканский регион 3478 4
Ближний Восток 2943 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Польша - Республика 1959 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Канада 4881 2
Швеция - Королевство 3619 2
Украина 7608 2
Эстония - Эстонская Республика 747 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
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Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
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Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Япония 13282 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
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IHS iSuppli 397 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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