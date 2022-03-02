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НКК ГКС Стэп Лоджик Step KeyMaster

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2022 В 100 миллионах смартфонов Samsung Galaxy сломано аппаратное шифрование 1
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
07.05.2018 «Стэп Лоджик» расширяет возможности системы управления доступом KeyMaster 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11020 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 202 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1089 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 1
Газпром ПАО 1488 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 3
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 2
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13160 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8467 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14186 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1179 1
SVE-2019-14126 - уязвимость 1 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2509 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12861 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2862 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1584 1
Оповещение и уведомление - Notification 5857 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5668 2
Samsung Galaxy 1028 2
Samsung Galaxy Note 701 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 472 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
TrustZone VPN 13 1
Samsung Knox 114 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5233 1
Apple macOS Gatekeeper 37 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2168 1
Google Android 15185 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 1
Зайцев Михаил 342 1
Батыжев Юрий 3 1
Пащенко Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 3
Израиль - Тель-Авив 123 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1377 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 1
Энергетика - Energy - Energetically 5822 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1897 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3451 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
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