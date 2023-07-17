Кибербезопасность CISO Chief Information Security Officer Директор по информационной безопасности BISO Business Information Security Officer Директор по информационной безопасности бизнеса

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании стижением бизнес-результатов и с невозможностью реализации недопустимых для каждого отдельного бизнеса событий. При этом директора по информационной безопасности (chief information security officers, CISO) могут испытывать сложности при внедрении в организации правил и практик перехода к результативной кибербезопасности. Представители руководства не всегда понимают, чтó стоит за работой дир

Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования RTM Group, предоставляющая услуги в области кибербезопасности, права и судебной экспертизы, опросила CISO (руководителей подразделений по информационной безопасности) более 200 российских компаний на предмет ключевых проблем, затрудняющих их профессиональную деятельность и развитие. Были опрош

Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную у

Как спасти российский бизнес от кибератак вает расходы на ИБ. В каждой второй российской компании эти траты связаны с ростом ИТ-инфраструктуры и расширением поверхности атаки, а в каждой третьей признают недостаточные компетенции сотрудников ИБ-департаментов. Как стратегически решить проблему борьбы с кибепреступниками, чей инструментарий также активно развивается? 24.05.2021 Почему бизнес плохо справляется со сложными киберугрозам