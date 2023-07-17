Кибербезопасность CISO Chief Information Security Officer Директор по информационной безопасности BISO Business Information Security Officer Директор по информационной безопасности бизнеса
|17.07.2023
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Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании
стижением бизнес-результатов и с невозможностью реализации недопустимых для каждого отдельного бизнеса событий. При этом директора по информационной безопасности (chief information security officers, CISO) могут испытывать сложности при внедрении в организации правил и практик перехода к результативной кибербезопасности. Представители руководства не всегда понимают, чтó стоит за работой дир
|23.09.2022
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Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования
RTM Group, предоставляющая услуги в области кибербезопасности, права и судебной экспертизы, опросила CISO (руководителей подразделений по информационной безопасности) более 200 российских компаний на предмет ключевых проблем, затрудняющих их профессиональную деятельность и развитие. Были опрош
|09.11.2021
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Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел
В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную у
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Как спасти российский бизнес от кибератак
вает расходы на ИБ. В каждой второй российской компании эти траты связаны с ростом ИТ-инфраструктуры и расширением поверхности атаки, а в каждой третьей признают недостаточные компетенции сотрудников ИБ-департаментов. Как стратегически решить проблему борьбы с кибепреступниками, чей инструментарий также активно развивается? 24.05.2021 Почему бизнес плохо справляется со сложными киберугрозам
|29.04.2019
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Кибербезопасность компаний под угрозой из-за острого дефицита кадров
инциденты и расследования их причин. По мнению аналитиков, предприятия заинтересованы в том, чтобы CISO лучше ориентировались в том, какие бизнес-риски несут те или иные атаки. По мнению совет
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 100 16
|Палей Лев 47 14
|Нуйкин Андрей 42 14
|Мельников Максим 30 13
|Севостьянов Александр 15 13
|Ерин Андрей 22 13
|Курбатов Владимир 35 13
|Мусич Роман 28 13
|Путин Сергей 56 13
|Родионов Михаил 46 13
|Воробьев Артем 26 13
|Бенгин Владимир 29 12
|Гадарь Дмитрий 24 12
|Корзун Александр 12 12
|Луганцев Александр 31 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Горбатько Александр 105 12
|Касимов Вячеслав 26 9
|Войлуков Алексей 12 8
|Василенко Александр 87 8
|Шойтов Александр 44 7
|Ложкин Руслан 29 7
|Степанов Андрей 30 7
|Янов Алексей 8 7
|Плешков Алексей 63 7
|Гусев Сергей 34 7
|Кульпин Андрей 7 6
|Лысенко Юрий 32 6
|Маслов Олег 12 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Чулков Олег 11 5
|Костров Дмитрий 27 5
|Королев Максим 12 5
|Митенков Алексей 20 4
|Сычев Артем 62 4
|Яшкин Вячеслав 6 3
|Шляпин Евгений 17 2
|Касперская Наталья 280 2
|Адян Сергей 2 2
|Шубин Иван 7 2
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