Кибербезопасность CISO Chief Information Security Officer Директор по информационной безопасности BISO Business Information Security Officer Директор по информационной безопасности бизнеса

Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции Positive Education, центр практического обучения специалистов и команд по кибербезопасности, запускает практикум «CISO 3.0: управление на уровне бизнеса». Это первая в России очная программа для директоров по информационной безопасности, выстроенная вокруг развития управленческих и бизнес-компетенций. Об э

За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто. По ее словам, в стране нехватка ИБ-директоров, способных «связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса». «В связи с этим в

Исследование The Edgers, Positive Technologies и SuperJob: роль CISO меняется быстрее, чем готов к этому бизнес больших данных и глубинные интервью с топ-менеджментом. Ключевой вывод: при росте числа атак хакеров вопрос киберзащищенности выходит за пределы технологической функции, при этом участие большинства CISO в стратегическом планировании на уровне компании остается крайне ограниченным. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В России сформировался системный разрыв между ожиданиями бизне

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера CNews: Если убрать формальные регламенты, за что в 2026 году в реальности отвечает CISO в российской компании? Сергей Клевогин: Отвечу как сертифицированный руководитель службы информационной безопасности и человек с практическим опытом управления ИБ в крупном холдинге. Реаль

Как спасти российский бизнес от кибератак вает расходы на ИБ. В каждой второй российской компании эти траты связаны с ростом ИТ-инфраструктуры и расширением поверхности атаки, а в каждой третьей признают недостаточные компетенции сотрудников ИБ-департаментов. Как стратегически решить проблему борьбы с кибепреступниками, чей инструментарий также активно развивается? 24.05.2021 Почему бизнес плохо справляется со сложными киберугрозам

Как меняется роль CISO: выход за пределы безопасности Руководители по ИБ отмечают, что информационная безопасность все чаще становится частью бизнес-стратегии, а фигура CISO — ключевой опорой этой трансформации. Внутреннее стремление к влиянию, готовность брать на себя ответственность и умение управлять изменениями — главные качества тех, кто приходит на эту р

Российский бизнес делает ставку на киберустойчивость — исследование «Инфосистемы Джет» «Инфосистемы Джет» представила результаты исследования, посвященного вызовам, которые стоят перед руководителями информационной безопасности (CISO). Эксперты выяснили, что CISO активно переосмысливают подходы к ИБ и смещают фокус на практики киберустойчивости, которые помогают не только реагировать и предотвращать атаки, но и

Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз Компания iTProtect при поддержке «Лаборатории Касперского» провела опрос о способах быстрого отслеживания изменений рынка. В мероприятии приняли участие более 40 ИБ-директоров и руководителей ИБ-отделов из крупных и средних организаций различных отраслей. По итогам выяснилось, что 30% руководителей в области информационной безопасности (ИБ) не успевают

Сбербанк представил карту знаний CISO для менеджмента российских компаний На портале «Кибрарий» опубликована уникальная карта знаний для CISO, которая будет способствовать развитию кибербезопасности в стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Впервые в России можно совершенно бесплатно ознакомиться со сводом профес

Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны аслей ИТ и кибербезопасности, таких как Mitigator, ГК Swordfish и «Вебмониторэкс», а также более 50 CISO крупнейших российских брендов. По оценке руководителей информационной безопасности, свыш

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании са событий. При этом директора по информационной безопасности (chief information security officers, CISO) могут испытывать сложности при внедрении в организации правил и практик перехода к резу

Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования RTM Group, предоставляющая услуги в области кибербезопасности, права и судебной экспертизы, опросила CISO (руководителей подразделений по информационной безопасности) более 200 российских компаний на предмет ключевых проблем, затрудняющих их профессиональную деятельность и развитие. Были опрош

Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную у

Кибербезопасность компаний под угрозой из-за острого дефицита кадров инциденты и расследования их причин. По мнению аналитиков, предприятия заинтересованы в том, чтобы CISO лучше ориентировались в том, какие бизнес-риски несут те или иные атаки. По мнению совет