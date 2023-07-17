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Кибербезопасность CISO Chief Information Security Officer Директор по информационной безопасности BISO Business Information Security Officer Директор по информационной безопасности бизнеса



17.07.2023 Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании

стижением бизнес-результатов и с невозможностью реализации недопустимых для каждого отдельного бизнеса событий. При этом директора по информационной безопасности (chief information security officers, CISO) могут испытывать сложности при внедрении в организации правил и практик перехода к результативной кибербезопасности. Представители руководства не всегда понимают, чтó стоит за работой дир
23.09.2022 Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования

RTM Group, предоставляющая услуги в области кибербезопасности, права и судебной экспертизы, опросила CISO (руководителей подразделений по информационной безопасности) более 200 российских компаний на предмет ключевых проблем, затрудняющих их профессиональную деятельность и развитие. Были опрош
09.11.2021 Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел

В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную у
Как спасти российский бизнес от кибератак

вает расходы на ИБ. В каждой второй российской компании эти траты связаны с ростом ИТ-инфраструктуры и расширением поверхности атаки, а в каждой третьей признают недостаточные компетенции сотрудников ИБ-департаментов. Как стратегически решить проблему борьбы с кибепреступниками, чей инструментарий также активно развивается? 24.05.2021 Почему бизнес плохо справляется со сложными киберугрозам
29.04.2019 Кибербезопасность компаний под угрозой из-за острого дефицита кадров

инциденты и расследования их причин. По мнению аналитиков, предприятия заинтересованы в том, чтобы CISO лучше ориентировались в том, какие бизнес-риски несут те или иные атаки. По мнению совет

Публикаций - 199, упоминаний - 220

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 355 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4406 10
InfoWatch - Инфовотч 957 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 111 8
Cisco Systems 4967 7
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 306 7
Oracle Corporation 6447 7
Telegram Group 1314 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 654 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 796 6
Softline - Софтлайн 2269 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 993 4
Цифра ГК 2228 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 625 4
Apple Inc 11515 4
Microsoft Corporation 23941 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6527 4
Meta Platforms - Facebook 4364 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 4
Информзащита 692 4
Ponemon Institute 84 4
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 97 3
Intel Corporation 11821 3
SAP SE 5035 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 400 3
Google LLC 11254 3
7433 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 226 3
VMware 2220 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2969 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10478 3
KPMG 250 3
АйТи 1328 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 504 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 2
Check Point Software Technologies 723 2
IBM - International Business Machines Corp 9292 2
ЭвриТег - EveryTag 30 2
NSS Labs 31 2
VK - Mail.ru Group 3268 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1339 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 960 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 373 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 228 14
Bayer AG - Байер 82 13
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 13
Росводоканал 85 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2555 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
ГПБ - Газпромбанк 992 9
МКБ - Московский кредитный банк 475 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 8
Северсталь ПАО - Severstal 398 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 179 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 712 7
Абсолют Банк 196 7
ФосАгро 96 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 398 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 129 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 32 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6270 4
Резонанс НПП 354 3
Ак Барс Банк 255 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 194 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 420 3
Столичные аптеки 11 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 30 2
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
LinkedIn 602 2
Mascotte 22 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 21 2
РЖД - Российские железные дороги 1718 2
Меркури - Mercury 234 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 12 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 433 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3188 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1633 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4003 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9966 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2476 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2854 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 102 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 4
Президент Российской Федерации 3959 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 345 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5455 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 312 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2630 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 256 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 65 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 59 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 9 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 11 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 35 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 35 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1102 1
Правительство Венгрии - Magyarország Kormánya - Государственные органы власти Венгерской Республики 7 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 78 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 72 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4797 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 1
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2106 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
CIS - Center for Internet Security 8 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21697 183
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56951 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18432 56
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5644 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42429 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11395 36
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11520 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27389 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14152 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9236 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14082 30
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1513 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9697 28
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5330 26
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3786 25
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2643 24
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12011 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6233 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26993 23
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2950 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9941 19
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7101 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1444 18
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1771 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4855 17
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  521 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10549 15
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 504 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8537 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13878 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4261 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23035 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2652 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4277 13
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1699 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8793 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4576 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 941 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1689 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1166 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3640 24
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 13
Depositphotos - фотобанк 433 10
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 194 8
Apple iPhone 6 6352 6
Google Android 13135 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1141 5
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM 190 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 37 5
Microsoft Windows 2000 12929 4
Microsoft Windows 14869 4
Apple iOS 7172 4
Microsoft SQL Server 1515 3
Microsoft Outlook 1324 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4432 3
Microsoft Azure 1351 3
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 12 3
Microsoft Windows BitLocker 1298 3
Fortinet FortiGuard Services 50 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 265 2
Apple macOS 1830 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 62 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 11 2
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 2
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 2
Kaspersky Internet Security 423 2
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 55 2
Microsoft Office 365 889 2
Google Gmail 866 2
Intel x86 - архитектура процессора 1683 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 205 2
Microsoft Office 3561 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 211 2
Linux OS 8770 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6798 2
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 100 2
InfoWatch Vision 14 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 53 2
Google Play - Google Store - Android Market 3094 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 2
Демидов Сергей 100 16
Палей Лев 47 14
Нуйкин Андрей 42 14
Мельников Максим 30 13
Севостьянов Александр 15 13
Ерин Андрей 22 13
Курбатов Владимир 35 13
Мусич Роман 28 13
Путин Сергей 56 13
Родионов Михаил 46 13
Воробьев Артем 26 13
Бенгин Владимир 29 12
Гадарь Дмитрий 24 12
Корзун Александр 12 12
Луганцев Александр 31 12
Дилбарян Павел 26 12
Горбатько Александр 105 12
Касимов Вячеслав 26 9
Войлуков Алексей 12 8
Василенко Александр 87 8
Шойтов Александр 44 7
Ложкин Руслан 29 7
Степанов Андрей 30 7
Янов Алексей 8 7
Плешков Алексей 63 7
Гусев Сергей 34 7
Кульпин Андрей 7 6
Лысенко Юрий 32 6
Маслов Олег 12 6
Контемиров Юрий 32 6
Чулков Олег 11 5
Костров Дмитрий 27 5
Королев Максим 12 5
Митенков Алексей 20 4
Сычев Артем 62 4
Яшкин Вячеслав 6 3
Шляпин Евгений 17 2
Касперская Наталья 280 2
Адян Сергей 2 2
Шубин Иван 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 129418 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50984 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40505 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13542 20
Европа 21602 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15863 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13909 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15720 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13139 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1398 3
Франция - Французская Республика 7654 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1035 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3493 3
Германия - Федеративная Республика 12329 3
Сингапур - Республика 1804 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Япония 13074 3
Казахстан - Республика 5171 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2658 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 584 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1392 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2422 2
Африка - Африканский регион 3348 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 517 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1482 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1461 2
Иран - Исламская Республика Иран 1025 2
США - Огайо 276 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 474 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 149 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1010 2
Россия - СФО - Новосибирск 3891 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2730 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2519 2
Индия - Bharat 5200 2
Бразилия - Федеративная Республика 2264 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1762 2
Израиль 2654 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3462 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1155 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43909 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11500 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46672 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11637 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4913 28
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3384 23
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4830 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9759 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25567 17
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1596 16
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 670 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14691 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21744 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6316 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4222 10
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 778 10
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