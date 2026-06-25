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Кибербезопасность CISO Chief Information Security Officer Директор по информационной безопасности BISO Business Information Security Officer Директор по информационной безопасности бизнеса
"Почему надо доверять своему CISO" Александр Луганский, Менеджер по развитию. UserGate. Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
|25.06.2026
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Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции
Positive Education, центр практического обучения специалистов и команд по кибербезопасности, запускает практикум «CISO 3.0: управление на уровне бизнеса». Это первая в России очная программа для директоров по информационной безопасности, выстроенная вокруг развития управленческих и бизнес-компетенций. Об э
|05.05.2026
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За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион
проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто. По ее словам, в стране нехватка ИБ-директоров, способных «связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса». «В связи с этим в
|30.04.2026
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Исследование The Edgers, Positive Technologies и SuperJob: роль CISO меняется быстрее, чем готов к этому бизнес
больших данных и глубинные интервью с топ-менеджментом. Ключевой вывод: при росте числа атак хакеров вопрос киберзащищенности выходит за пределы технологической функции, при этом участие большинства CISO в стратегическом планировании на уровне компании остается крайне ограниченным. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В России сформировался системный разрыв между ожиданиями бизне
|23.04.2026
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Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера
CNews: Если убрать формальные регламенты, за что в 2026 году в реальности отвечает CISO в российской компании? Сергей Клевогин: Отвечу как сертифицированный руководитель службы информационной безопасности и человек с практическим опытом управления ИБ в крупном холдинге. Реаль
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Как спасти российский бизнес от кибератак
вает расходы на ИБ. В каждой второй российской компании эти траты связаны с ростом ИТ-инфраструктуры и расширением поверхности атаки, а в каждой третьей признают недостаточные компетенции сотрудников ИБ-департаментов. Как стратегически решить проблему борьбы с кибепреступниками, чей инструментарий также активно развивается? 24.05.2021 Почему бизнес плохо справляется со сложными киберугрозам
|16.06.2025
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Как меняется роль CISO: выход за пределы безопасности
Руководители по ИБ отмечают, что информационная безопасность все чаще становится частью бизнес-стратегии, а фигура CISO — ключевой опорой этой трансформации. Внутреннее стремление к влиянию, готовность брать на себя ответственность и умение управлять изменениями — главные качества тех, кто приходит на эту р
|24.04.2025
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Российский бизнес делает ставку на киберустойчивость — исследование «Инфосистемы Джет»
«Инфосистемы Джет» представила результаты исследования, посвященного вызовам, которые стоят перед руководителями информационной безопасности (CISO). Эксперты выяснили, что CISO активно переосмысливают подходы к ИБ и смещают фокус на практики киберустойчивости, которые помогают не только реагировать и предотвращать атаки, но и
|19.11.2024
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Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз
Компания iTProtect при поддержке «Лаборатории Касперского» провела опрос о способах быстрого отслеживания изменений рынка. В мероприятии приняли участие более 40 ИБ-директоров и руководителей ИБ-отделов из крупных и средних организаций различных отраслей. По итогам выяснилось, что 30% руководителей в области информационной безопасности (ИБ) не успевают
|09.08.2024
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Сбербанк представил карту знаний CISO для менеджмента российских компаний
На портале «Кибрарий» опубликована уникальная карта знаний для CISO, которая будет способствовать развитию кибербезопасности в стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Впервые в России можно совершенно бесплатно ознакомиться со сводом профес
|25.07.2023
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Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны
аслей ИТ и кибербезопасности, таких как Mitigator, ГК Swordfish и «Вебмониторэкс», а также более 50 CISO крупнейших российских брендов. По оценке руководителей информационной безопасности, свыш
|17.07.2023
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Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании
са событий. При этом директора по информационной безопасности (chief information security officers, CISO) могут испытывать сложности при внедрении в организации правил и практик перехода к резу
|23.09.2022
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Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования
RTM Group, предоставляющая услуги в области кибербезопасности, права и судебной экспертизы, опросила CISO (руководителей подразделений по информационной безопасности) более 200 российских компаний на предмет ключевых проблем, затрудняющих их профессиональную деятельность и развитие. Были опрош
|09.11.2021
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Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел
В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную у
|29.04.2019
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Кибербезопасность компаний под угрозой из-за острого дефицита кадров
инциденты и расследования их причин. По мнению аналитиков, предприятия заинтересованы в том, чтобы CISO лучше ориентировались в том, какие бизнес-риски несут те или иные атаки. По мнению совет
|03.12.2013
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Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке
н из важнейших аспектов работы информационной системы в любом банке. При этом основные усилия ИТ- и ИБ-департаментов банков обычно направлены на защиту ее ядра, в то время как автоматизированны
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 345 195
|Мельникова Анастасия 440 156
|Павлов Никита 146 132
|Зонов Александр 55 51
|Шадаев Максут 1210 47
|Пешков Дмитрий 45 45
|Демидов Сергей 129 38
|Мельникова Алиса 100 32
|Парфентьев Алексей 183 29
|Луганцев Александр 51 27
|Кубарев Алексей 59 26
|Палей Лев 58 26
|Кирюхин Дмитрий 86 24
|Старостин Георгий 27 22
|Натрусов Артем 313 22
|Ульянов Николай 176 21
|Кусеров Олег 22 20
|Тятюшев Максим 215 20
|Рустамов Рустам 548 20
|Сотин Денис 216 19
|Сергеев Сергей 179 19
|Козырев Алексей 328 19
|Сельдемиров Александр 56 19
|Суровец Дмитрий 115 19
|Нестеров Алексей 175 18
|Панченко Иван 197 18
|Семенов Александр 166 18
|Леонов Алексей 96 18
|Гузовский Денис 79 18
|Чурсин Дмитрий 87 18
|Добровинский Александр 48 18
|Бурилов Андрей 117 18
|Климов Андрей 88 18
|Сивцев Илья 174 18
|Евдокимов Игорь 61 18
|Александров Александр 86 18
|Булгаков Кирилл 133 18
|Спирин Антон 88 18
|Урусов Виктор 157 18
|Стоянов Алексей 56 18
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