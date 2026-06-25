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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность CISO Chief Information Security Officer Директор по информационной безопасности BISO Business Information Security Officer Директор по информационной безопасности бизнеса

 

"Почему надо доверять своему CISO" Александр Луганский, Менеджер по развитию. UserGateДанные 2025 года

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции

Positive Education, центр практического обучения специалистов и команд по кибербезопасности, запускает практикум «CISO 3.0: управление на уровне бизнеса». Это первая в России очная программа для директоров по информационной безопасности, выстроенная вокруг развития управленческих и бизнес-компетенций. Об э
05.05.2026 За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион

проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто. По ее словам, в стране нехватка ИБ-директоров, способных «связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса». «В связи с этим в
30.04.2026 Исследование The Edgers, Positive Technologies и SuperJob: роль CISO меняется быстрее, чем готов к этому бизнес

больших данных и глубинные интервью с топ-менеджментом. Ключевой вывод: при росте числа атак хакеров вопрос киберзащищенности выходит за пределы технологической функции, при этом участие большинства CISO в стратегическом планировании на уровне компании остается крайне ограниченным. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В России сформировался системный разрыв между ожиданиями бизне
23.04.2026 Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

CNews: Если убрать формальные регламенты, за что в 2026 году в реальности отвечает CISO в российской компании? Сергей Клевогин: Отвечу как сертифицированный руководитель службы информационной безопасности и человек с практическим опытом управления ИБ в крупном холдинге. Реаль
Как спасти российский бизнес от кибератак

вает расходы на ИБ. В каждой второй российской компании эти траты связаны с ростом ИТ-инфраструктуры и расширением поверхности атаки, а в каждой третьей признают недостаточные компетенции сотрудников ИБ-департаментов. Как стратегически решить проблему борьбы с кибепреступниками, чей инструментарий также активно развивается? 24.05.2021 Почему бизнес плохо справляется со сложными киберугрозам
16.06.2025 Как меняется роль CISO: выход за пределы безопасности

Руководители по ИБ отмечают, что информационная безопасность все чаще становится частью бизнес-стратегии, а фигура CISO — ключевой опорой этой трансформации. Внутреннее стремление к влиянию, готовность брать на себя ответственность и умение управлять изменениями — главные качества тех, кто приходит на эту р
24.04.2025 Российский бизнес делает ставку на киберустойчивость — исследование «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» представила результаты исследования, посвященного вызовам, которые стоят перед руководителями информационной безопасности (CISO). Эксперты выяснили, что CISO активно переосмысливают подходы к ИБ и смещают фокус на практики киберустойчивости, которые помогают не только реагировать и предотвращать атаки, но и

19.11.2024 Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз

Компания iTProtect при поддержке «Лаборатории Касперского» провела опрос о способах быстрого отслеживания изменений рынка. В мероприятии приняли участие более 40 ИБ-директоров и руководителей ИБ-отделов из крупных и средних организаций различных отраслей. По итогам выяснилось, что 30% руководителей в области информационной безопасности (ИБ) не успевают

09.08.2024 Сбербанк представил карту знаний CISO для менеджмента российских компаний

На портале «Кибрарий» опубликована уникальная карта знаний для CISO, которая будет способствовать развитию кибербезопасности в стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Впервые в России можно совершенно бесплатно ознакомиться со сводом профес
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны

аслей ИТ и кибербезопасности, таких как Mitigator, ГК Swordfish и «Вебмониторэкс», а также более 50 CISO крупнейших российских брендов. По оценке руководителей информационной безопасности, свыш
17.07.2023 Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании

са событий. При этом директора по информационной безопасности (chief information security officers, CISO) могут испытывать сложности при внедрении в организации правил и практик перехода к резу
23.09.2022 Исследование RTM Group: ИБ-отделы российских компаний страдают от недофинансирования

RTM Group, предоставляющая услуги в области кибербезопасности, права и судебной экспертизы, опросила CISO (руководителей подразделений по информационной безопасности) более 200 российских компаний на предмет ключевых проблем, затрудняющих их профессиональную деятельность и развитие. Были опрош
09.11.2021 Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел

В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную у
29.04.2019 Кибербезопасность компаний под угрозой из-за острого дефицита кадров

инциденты и расследования их причин. По мнению аналитиков, предприятия заинтересованы в том, чтобы CISO лучше ориентировались в том, какие бизнес-риски несут те или иные атаки. По мнению совет
03.12.2013 Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке

н из важнейших аспектов работы информационной системы в любом банке. При этом основные усилия ИТ- и ИБ-департаментов банков обычно направлены на защиту ее ядра, в то время как автоматизированны

Публикаций - 1397, упоминаний - 1475

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 607
Microsoft Corporation 25774 121
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 95
Google LLC 12687 87
Telegram Group 2940 70
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 69
Microsoft Corporation - GitHub 1075 64
Cisco Systems 5372 55
9594 52
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 50
Apple Inc 13154 49
Fortinet 452 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 46
Yandex - Яндекс 9215 42
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 42
Trend Micro 651 37
Broadcom - VMware 2610 36
InfoWatch - Инфовотч 1185 35
Ростелеком 10948 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 31
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 31
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 27
Palo Alto Networks 209 27
Oracle Corporation 7074 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Ред Софт - Red Soft 1236 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 25
R-Vision - Р-Вижн 267 23
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 23
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 23
Intel Corporation 12811 23
SAP SE 5601 22
X Corp - Twitter 2938 22
Softline - Софтлайн 3743 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 20
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 19
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 19
Информзащита 941 19
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 50
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 47
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 44
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 37
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 34
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 34
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 21
Силовые машины 166 20
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 20
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 19
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 18
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 18
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 18
Шереметьево Хэндлинг 50 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
Восток-Сервис ГК 57 17
Агроэко ГК 45 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 17
Газпром бурение 62 17
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 17
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 17
Почта России ПАО 2370 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 17
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 16
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 16
Кофемания 85 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 96
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 95
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 36
Федеральное казначейство России 1949 25
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 16
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 15
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 10
Судебная власть - Judicial power 2500 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 6
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1223
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 519
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 431
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 369
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 236
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 220
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 170
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 124
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 122
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 119
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 119
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 117
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 114
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 113
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 112
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 110
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 109
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 107
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 105
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 99
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 94
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 91
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 84
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 82
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 395
Microsoft Windows 16882 177
Linux OS 11533 147
FreePik 1841 127
Google Android 15243 80
Apple macOS 2419 54
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 44
Apple iOS 8583 40
JavaScript - JS - язык программирования 1425 37
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