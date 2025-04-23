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Стоянов Алексей
Стоянов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
|Булгаков Кирилл 109 31
|Тятюшев Максим 106 30
|Евдокимов Игорь 51 29
|Ульянов Николай 116 29
|Шадаев Максут 1035 29
|Натрусов Артем 285 29
|Ульянычев Матвей 37 29
|Рустамов Рустам 428 29
|Леонов Алексей 80 29
|Сивцев Илья 145 29
|Карпов Роман 63 29
|фон Розен Александр 33 29
|Сельдемиров Александр 45 29
|Спирин Антон 66 26
|Гуренков Михаил 31 23
|Александров Александр 73 22
|Семенов Александр 152 17
|Добровинский Александр 36 16
|Григоренко Вадим 41 16
|Легостаева Светлана 91 15
|Уткин Владислав 21 15
|Тугалева Наталья 16 15
|Челидзе Джимшер 33 15
|Демидов Сергей 127 15
|Попушой Александр 16 15
|Старостин Георгий 24 15
|Мельникова Алиса 95 15
|Кудашев Михаил 31 15
|Будник Иван 19 15
|Замаруев Владимир 41 15
|Киселев Сергей 64 15
|Кусеров Олег 19 15
|Кисленко Михаил 15 15
|Сотин Денис 206 13
|Чурсин Дмитрий 62 13
|Бурилов Андрей 106 13
|Гузовский Денис 69 13
|Климов Андрей 74 13
|Гаврилов Евгений 44 13
|Маркова Светлана 33 13
|ComNews - Медиа-бизнес 110 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 28 1
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