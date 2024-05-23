Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

В июне 2024 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2024 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 19 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Заместитель руководителя Федерального казначейства России Александр Албычев

В CNews FORUM Кейсы 2024 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе; директор по цифровым и информационным технологиям «Сибур» Алиса Мельникова; директор по ИТ группы компаний «Технониколь» Владислав Уткин; ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев; директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ «МИСиС» и руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров; директор по информационным технологиям и цифровой трансформации «Агроэко» Сергей Меркулов; управляющий директор Россельхозбанка Вадим Григоренко; заместитель председателя правления по информационной безопасности Национального расчетного депозитария Олег Кусеров; ИТ-директор SOKOLOV Михаил Кудашев; ИТ-директор МЗПС «Карат» Александр Попушой; директор по ИТ группы компаний «Восток-Сервис» Максим Лобанов; директор по информационным технологиям «Уральского завода гражданской авиации» Владимир Замаруев; директор по информационной безопасности «Согаз» Георгий Старостин; генеральный директор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Наталья Тугалева; исполнительный директор Сбербанка Станислав Рыжков; директор по электронной коммерции и цифровой трансформации Gulliver Group Иван Будник; директор по ИТ «Луис Дрейфус Восток» Михаил Кисленко; директор по развитию информационных технологий Carcade Сергей Киселев; генеральный директор автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса «Московской биржи» Сергей Демидов; руководитель отдела разработки ПО BIOCAD Александр Колесов; руководитель проекта по цифровизации «Газпром бурение» Джимшер Челидзе; начальник управления по корпоративным проектам FESCO Нина Московкина; руководитель цифровой HR-платформы «Ленты» Алена Сухорукова; руководитель направления Project&Product «Авито» Кирилл Скоромыкин; директор по персоналу Hoff Татьяна Конева; начальник отдела информационной безопасности в специализированном депозитарии ВТБ Александр Луганцев; руководитель отдела мониторинга и защиты информационной безопасности в «М.видео-Эльдорадо» Владимир Садовский.

Депутат Государственной Думы и член ИТ-комитета Антон Немкин

Мероприятие будет состоять из десяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «ИТ в промышленности», «Цифровизация госсектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровизация HR», «Цифровая инфраструктура», «Цифровизация транспорта», «Информационная безопасность».

На секции «Цифровизация госсектора» выступят заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев, Депутат Государственной Думы Антон Немкин и заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков.

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.