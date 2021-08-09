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Сергеев Сергей


09.08.2021 Tele2 модернизировала в Петербурге сеть 5G Ready 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы 2
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии 1
24.01.2020 Tele2 запустила сеть 4G на всем протяжении петербургского ЗСД 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 2
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
17.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо» и SAP представили концепцию «магазина будущего» 1
16.04.2019 Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков 3
11.04.2019 «М.Видео» запустила в своих магазинах систему навигации с дополненной реальностью 1
25.12.2018 Правительство Москвы отказывается нанимать ИТ-разработчиков. Почему? 1
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
23.11.2018 «М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов 7
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
15.11.2018 Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 2
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.03.2018 «М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице 1
14.02.2018 «М.Видео» улучшила логистику после обновления SAP TM 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 3

Публикаций - 63, упоминаний - 115

Сергеев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 13
SAP SE 3216 6
IBM 3551 6
Rambler Group - Рамблер ГК 486 4
3761 4
Крок 1221 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Cinimex - Синимекс 160 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Schneider Electric 409 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
IBM Европа 7 2
Microsoft Corporation 11127 2
Ланит ГК 1159 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Google LLC 7161 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Vocord - Вокорд 99 1
Булат НИЦ 8 1
Ланит Омни 17 1
Ланит Интеграция 101 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
РДТЕХ 159 1
DataCore Software 20 1
АйДиЭм Лаб - IDM Lab 1 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Микрон - Micron 365 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 33
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 25
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 19
UBS AG 119 18
X5 Group 599 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
АльфаСтрахование СГ 208 12
Ингосстрах СПАО 210 11
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Лента - Сеть розничной торговли 189 10
Геобанк КБ 30 10
Банк Зенит 131 10
Черкизово ГК 73 10
Procter&Gamble - P&G 94 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Coca-Cola Company 112 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Почта России ПАО 1574 9
Мегаполис ТК 89 9
Открытие ФК 538 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Еврохим МХК 43 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Совкомбанк ПАО 147 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Valtec 9 8
Уралсиб Банк 390 7
Нордеа Банк 49 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Hansa - Ханса 59 6
PepsiCo - Пепсико 95 6
Май - Российская торговая компания 49 5
Альфа-Банк 1127 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Правительство Москвы 653 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 11
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
Big Data - Большие данные 1136 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
3D-печать 135 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Google Android 10751 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 1
Cisco Webex 107 1
Microsoft Windows 854 1
SQL - Язык программирования 434 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
VMware AirWatch 40 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Cisco Webex Meetings 7 1
Hitachi UCP Advisor - Hitachi Unified Compute Platform Advisor 18 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 3 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
HDS USP 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Directum Ario 14 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Яндекс.Маркет 439 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Лигачев Глеб 60 26
Натрусов Артем 121 19
Аксаков Анатолий 98 18
Нагаев Олег 30 18
Попов Андрей 72 18
Чаркин Евгений 182 11
Клепиков Алексей 77 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 11
Кучугин Илья 41 10
Бокучава Тариэл 21 10
Бычков Александр 39 10
Меньшов Кирилл 72 10
Беляев Владислав 65 10
Ягнятинский Евгений 32 10
Чибисов Владимир 22 9
Емельченков Сергей 83 9
Онищенко Владислав 41 9
Ушацкий Андрей 100 9
Самедов Тимур 19 9
Воронин Петр 35 9
Чамара Денис 57 9
Ушаков Анатолий 15 9
Кузьмич Всеволод 30 9
Шипов Савва 70 9
Таланов Максим 11 9
Суворов Антон 20 9
Потапкин Михаил 26 9
Эпштейн Герман 27 9
Кучерова Ольга 9 8
Кутмириди Ян 9 8
Алифанов Кирилл 56 8
Суровец Дмитрий 44 8
Карпов Иван 41 8
Панферов Алексей 22 8
Иванов Андрей 40 8
Гаврилов Юрий 11 8
Михалев Евгений 40 8
Мосягин Константин 19 8
Урьяс Вадим 76 8
Васильченко Юрий 10 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 11
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 10
Восточная Европа 1682 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 6
Россия - Республика Крым 626 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа 3774 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Казахстан - Республика 2641 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Канада 1307 1
Россия - Белгородская область 369 1
Украина 3378 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 18
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Wikipedia - Википедия 278 1
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Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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