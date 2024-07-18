Сергеев Сергей

Сергей Сергеев - ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке «Мы занимаемся децентрализацией ИТ-службы» CNews: Расскажите о цифровой трансформации в «Ленте» — в чем сейчас состоит ИТ-стратегия компании? Сергей Сергеев: Наша ИТ-стратегия состоит из двух блоков. Первый посвящен автоматизации бизнеса. Мы ведем сквозной рейтинг автоматизации процессов, который учитывает, как ситуацию по конкретным

Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты «Практически все процессы проходят через технологии» CNews: Сергей, расскажите, пожалуйста, о роли ИТ в «Ленте»? Как эта роль меняется в ходе цифровизации? Сергей Сергеев: Если посмотреть на любую розничную компанию, ее сложно представить без информационных технологий. Практически все процессы проходят через технологии и информационные системы. В

«Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения ews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев. «Мы хотим провести масштабный проект по импортозамещению в системах управлени

«М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов ну и постпродажные коммуникации в случае, если клиент ушел или, наоборот, если все прошло успешно». Сергей Сергеев: мы хотим с помощью технологий расширить свое сознание Машинные алгоритмы запр