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Сергеев Сергей
СОБЫТИЯ
|18.07.2024
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Сергей Сергеев -
ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке
«Мы занимаемся децентрализацией ИТ-службы» CNews: Расскажите о цифровой трансформации в «Ленте» — в чем сейчас состоит ИТ-стратегия компании? Сергей Сергеев: Наша ИТ-стратегия состоит из двух блоков. Первый посвящен автоматизации бизнеса. Мы ведем сквозной рейтинг автоматизации процессов, который учитывает, как ситуацию по конкретным
|13.12.2022
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Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты
«Практически все процессы проходят через технологии» CNews: Сергей, расскажите, пожалуйста, о роли ИТ в «Ленте»? Как эта роль меняется в ходе цифровизации? Сергей Сергеев: Если посмотреть на любую розничную компанию, ее сложно представить без информационных технологий. Практически все процессы проходят через технологии и информационные системы. В
|09.12.2022
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«Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения
ews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев. «Мы хотим провести масштабный проект по импортозамещению в системах управлени
|23.11.2018
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«М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов
ну и постпродажные коммуникации в случае, если клиент ушел или, наоборот, если все прошло успешно». Сергей Сергеев: мы хотим с помощью технологий расширить свое сознание Машинные алгоритмы запр
|15.05.2013
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Сергей Сергеев назначен техническим директором макрорегиона «Северо-Запад» в «Tele2 Россия»
а на должность технического директора макрорегиона «Северо-Запад» «Tele2 Россия». В новой должности Сергей Сергеев будет отвечать за строительство, эксплуатацию и расширение сетей Tele2, а такж
Сергеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 74
|Натрусов Артем 313 69
|Чудинов Дмитрий 103 52
|Лигачев Глеб 120 51
|Ульянов Николай 176 45
|Суровец Дмитрий 115 44
|Сотин Денис 216 44
|Чаркин Евгений 317 42
|Шойтов Александр 116 33
|Харитонов Дмитрий 79 33
|Тятюшев Максим 215 33
|Федоров Алексей 142 32
|Мельникова Алиса 100 32
|Чурсин Дмитрий 87 32
|Шпак Василий 279 32
|Александров Александр 86 32
|Бурилов Андрей 117 31
|Меденцев Константин 106 31
|Трошина Елена 39 31
|Абакумов Евгений 227 31
|Врацкий Андрей 175 30
|Попов Андрей 116 28
|Аксаков Анатолий 163 28
|Луганцев Александр 51 25
|Варжавин Иван 30 25
|Демидов Сергей 129 25
|Албычев Александр 168 24
|Воеводин Александр 40 24
|Сологуб Денис 75 24
|Клепиков Алексей 121 24
|Леонов Алексей 96 23
|Гулевич Руслан 32 23
|Гузовский Денис 79 22
|Замаруев Владимир 42 21
|Атоян Антон 36 20
|Алифанов Кирилл 84 19
|Панченко Иван 197 19
|Онищенко Владислав 98 19
|Ушаков Анатолий 47 19
|Меркулов Сергей 48 19
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