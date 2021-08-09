Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сергеев Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 115
Сергеев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лигачев Глеб 60 26
|Натрусов Артем 121 19
|Аксаков Анатолий 98 18
|Нагаев Олег 30 18
|Попов Андрей 72 18
|Чаркин Евгений 182 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 11
|Кучугин Илья 41 10
|Бокучава Тариэл 21 10
|Бычков Александр 39 10
|Меньшов Кирилл 72 10
|Беляев Владислав 65 10
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Чибисов Владимир 22 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Онищенко Владислав 41 9
|Ушацкий Андрей 100 9
|Самедов Тимур 19 9
|Воронин Петр 35 9
|Чамара Денис 57 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Кузьмич Всеволод 30 9
|Шипов Савва 70 9
|Таланов Максим 11 9
|Суворов Антон 20 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Кучерова Ольга 9 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Алифанов Кирилл 56 8
|Суровец Дмитрий 44 8
|Карпов Иван 41 8
|Панферов Алексей 22 8
|Иванов Андрей 40 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Михалев Евгений 40 8
|Мосягин Константин 19 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Васильченко Юрий 10 8
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766382, в очереди разбора - 670067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766382, в очереди разбора - 670067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru