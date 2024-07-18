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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сергеев Сергей

СОБЫТИЯ


18.07.2024 Сергей Сергеев -

ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке

 

«Мы занимаемся децентрализацией ИТ-службы» CNews: Расскажите о цифровой трансформации в «Ленте» — в чем сейчас состоит ИТ-стратегия компании? Сергей Сергеев: Наша ИТ-стратегия состоит из двух блоков. Первый посвящен автоматизации бизнеса. Мы ведем сквозной рейтинг автоматизации процессов, который учитывает, как ситуацию по конкретным
13.12.2022 Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты

«Практически все процессы проходят через технологии» CNews: Сергей, расскажите, пожалуйста, о роли ИТ в «Ленте»? Как эта роль меняется в ходе цифровизации? Сергей Сергеев: Если посмотреть на любую розничную компанию, ее сложно представить без информационных технологий. Практически все процессы проходят через технологии и информационные системы. В

09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения

ews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев. «Мы хотим провести масштабный проект по импортозамещению в системах управлени
23.11.2018 «М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов

ну и постпродажные коммуникации в случае, если клиент ушел или, наоборот, если все прошло успешно». Сергей Сергеев: мы хотим с помощью технологий расширить свое сознание Машинные алгоритмы запр
15.05.2013 Сергей Сергеев назначен техническим директором макрорегиона «Северо-Запад» в «Tele2 Россия»

а на должность технического директора макрорегиона «Северо-Запад» «Tele2 Россия». В новой должности Сергей Сергеев будет отвечать за строительство, эксплуатацию и расширение сетей Tele2, а такж

Публикаций - 179, упоминаний - 186

Сергеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 80
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 72
9594 50
SimbirSoft - СимбирСофт 124 37
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 37
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 32
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 29
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
Газинформсервис - ГИС 496 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 19
Газпром ЦПС 38 19
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 19
Ростелеком 10948 18
Diasoft - Диасофт 1144 18
ММК Информсервис 69 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
SAP SE 5601 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 17
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 17
Naumen - Наумен 752 17
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 16
Т1 Иннотех 213 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 16
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Neoflex - Неофлекс 257 16
Biocad - Биокад 95 16
Microsoft Corporation 25775 15
Примо РПА 16 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
МегаФон 10742 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 105
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 71
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 66
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 65
Почта России ПАО 2370 62
МКБ - Московский кредитный банк 657 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 51
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 48
РЖД - Российские железные дороги 2096 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 43
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 41
Силовые машины 166 37
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 32
Северсталь ПАО - Severstal 629 32
ПСБ - Промсвязьбанк 963 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 32
Газпром бурение 62 31
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 29
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 29
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 27
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 27
Русагро Группа Компаний 379 27
Ингосстрах СПАО 478 25
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 24
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 23
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 21
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 20
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 20
Агроэко ГК 45 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Газпром нефть 725 19
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 98
Федеральное казначейство России 1949 46
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 28
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 4
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 138
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 98
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 86
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 72
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 22
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 31
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
НКТ - Р7-Офис 543 28
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 21
Linx Cloud 92 17
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Axiom JDK СЗИ 175 16
БИС - ITQuick - Jumse 52 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Linux OS 11533 10
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 9
Microsoft Windows 16882 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 6
Microsoft Azure 1526 5
Autodesk AutoCAD 376 5
Примо РПА - Primo RPA 51 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Office 4170 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Atlassian - Confluence 183 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Шадаев Максут 1210 74
Натрусов Артем 313 69
Чудинов Дмитрий 103 52
Лигачев Глеб 120 51
Ульянов Николай 176 45
Суровец Дмитрий 115 44
Сотин Денис 216 44
Чаркин Евгений 317 42
Шойтов Александр 116 33
Харитонов Дмитрий 79 33
Тятюшев Максим 215 33
Федоров Алексей 142 32
Мельникова Алиса 100 32
Чурсин Дмитрий 87 32
Шпак Василий 279 32
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Варжавин Иван 30 25
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Албычев Александр 168 24
Воеводин Александр 40 24
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Клепиков Алексей 121 24
Леонов Алексей 96 23
Гулевич Руслан 32 23
Гузовский Денис 79 22
Замаруев Владимир 42 21
Атоян Антон 36 20
Алифанов Кирилл 84 19
Панченко Иван 197 19
Онищенко Владислав 98 19
Ушаков Анатолий 47 19
Меркулов Сергей 48 19
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Европа 24964 13
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