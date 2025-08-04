Разделы

«Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры

В своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов рассказал, что «Почта России» импортозаместила 100% значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Помимо этого Чудинов рассказал о планах на замену OracleTMS и о проекте по созданию результативной системы кибербезопасности.

Импортозамещение в «Почте России»

«Почта России» импортозаместила 100% значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ). Об этом рассказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г.

ЗОКИИ — это объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ведется ФСТЭК России).

В презентации Чудинова указано, что этого компания достигла за период с 2023 по 2025 гг. За это время «Почта России» успешно заменила несколько крупных иностранных систем, включая платформу аналитики цепочки поставок RiverLogic.

1.jpg
Цифровизация Почты России: результаты за 2023–2025 годы

Согласно презентации, за последние два года компания достигла следующих результатов: 95% расходов на отечественное программное обеспечение, 27% операций, охваченных ИТ-решениями с использованием искусственного интеллекта, 19% цифровизированных процессов поддержки через RPA и уровень цифровой зрелости 68%.

В списке завершенных проектах в презентации Чудинова указана система управления персоналом «Почты России», которую компания совместно с «Норбит» пазработала в 2024 г. на базе отечественного решения Goodt WFM (Workforce Management).

А в январе 2025 г. «Почта России» импортозаместила программное обеспечение Единой информационно-аналитической платформы (ЕИАП), заменив иностранные системы управления базами данных и бизнес-аналитики на отечественные.

Осенью 2024 г. в «Почте России» заявляли о замене американской ОС Windows на отечественную Linux «Альт» от «Базальт СПО».

Планы на импортозамещение OracleTMS

В своем выступлении Дмитрий Чудинов упомянул о планах на замену американской платформы управления транспортом OracleTMS на систему собственной разработки.

В своем выступлении на CNews FORUM Кейсы Чудинов отметил, что сейчас на отечественном рынке нет полноценных аналогов OracleTMS, которые бы покрывали нужды компании в плане мультимодальной логистики.

09_chudinov_dmitrij_pochta_rossii_2025-06-24-08_745x745_1.jpg
Дмитрий Чудинов на CNews FORUM Кейсы 2025

«Мультимодальная значит — есть у почты поезда, несколько своих самолетов, огромный транспортный парк, собственные аутсорсинговые партнеры, и ты всем этим должен управлять не просто как активом, а с точки зрения его эффективности. Таких решений не оказалось, поэтому сейчас в процессе разработки находится новая платформа, и она будет доступна для всего рынка» — рассказал Чудинов.

В презентации указано, что отечественный аналог OracleTMS обеспечит полный контроль транспорта, оптимальную маршрутизацию, прозрачные электронные взаиморасчеты и снижение затрат на сортировку.

Импортозамещение RiverLogic

В 2024 г. стало известно, что «Почта России» планирует отказаться от системы оптимизации Riverlogic в пользу собственной разработки, основанной на интеллектуальных алгоритмах. Проект реализуется при поддержке инновационного центра «Сколково».

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Компания разрабатывает и внедряет «Единую логистическую платформу», которая включает в себя инструменты математического моделирования и искусственного интеллекта. Платформа позволяет объединить все логистические ресурсы, прогнозировать возможные отклонения и анализировать их, а также автоматически запускать процессы корректировки.

Кроме того, «Почта России» продолжает работу по замене иностранного программного обеспечения на отечественное. В 2024 г., например, было заменено 8 тыс. операционных систем на логистических объектах и в почтовых отделениях на российское решение. Также было проведено импортозамещение более 5 тыс. серверных операционных систем.

Результативная кибербезопасность

В завершение своего выступления на CNews FORUM Кейсы Чудинов представил проект по созданию результативной системы кибербезопасности.

«Почта России» запустила масштабную программу по повышению киберустойчивости. Партнерами стали ведущие компании в области информационной безопасности. Проект рассчитан на три года и включает 66 инициатив. Они охватят всю инфраструктуру компании в России.

4.jpg
Результативная кибербезопасность

Генеральный архитектор проекта — группа компаний «Солар». Они будут определять требования к архитектуре и контролировать реализацию. «Лаборатория Касперского» обеспечит защиту логистического и офисного сегментов. Positive Technologies возьмет на себя кибербезопасность корпоративного сегмента.

Планируется защитить 38 тыс. почтовых отделений, четыре центра обработки данных, 28 критически важных объектов, 83 управления федеральной почтовой связи, 11 логистических центров и тысячи объектов логистики. Основные задачи — защита оборудования, предотвращение утечек персональных данных и обеспечение непрерывной работы логистических центров. Это необходимо для бесперебойной доставки и своевременных социальных выплат.

Что такое CNews FORUM Кейсы

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» собрал рекордное количество участников — более 1200 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 35 стендов инновационных ИТ-компаний.

Короткая ссылка


