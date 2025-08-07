Разделы

Фарберов Александр


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
26.07.2025 Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 2
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Фарберов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 397 12
SimbirSoft - СимбирСофт 99 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 588 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 328 5
8654 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2220 3
Telegram Group 2341 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 2
IBM - International Business Machines Corp 9498 2
HP Inc. 5727 2
Oracle Corporation 6791 2
Цифра ГК 2501 2
Yandex - Яндекс 7990 1
Ростелеком 10072 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 1
SAP SE 5368 1
Dell EMC 5056 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Cisco Systems 5176 1
Microsoft Corporation 24999 1
Lenovo Group 2320 1
Apple Inc 12355 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 1
AMD - Advanced Micro Devices 4366 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1366 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 212 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Fujitsu 2054 1
Базальт СПО - BaseALT 728 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 302 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 927 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 277 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 326 1
UpGuard 9 1
Почта России ПАО 2201 12
ГПБ - Газпромбанк 1133 12
МКБ - Московский кредитный банк 600 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 166 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 12
Русагро Группа Компаний 317 12
Северсталь ПАО - Severstal 532 12
Лента - Сеть розничной торговли 2199 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 508 12
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 12
Газпром бурение 43 12
Силовые машины 138 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Газпром ПАО 1380 1
ВТБ - Почта Банк 480 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 382 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 912 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
Альфа-Банк 1811 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 87 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Газпром нефть 649 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 225 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
Абсолют Банк 237 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
Альфа-Капитал УК 125 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 13 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4593 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3277 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3215 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6159 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 211 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
Правительство Челябинской области 72 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 12
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 153 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6461 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4357 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4949 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5689 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10958 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3384 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13024 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5034 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7853 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3607 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7262 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2324 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5242 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12582 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2006 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6004 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6070 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11608 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1462 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4255 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 565 12
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 12
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 42 12
Linux OS 10546 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 788 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1142 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4871 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 221 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1898 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 1
Apple iOS 8045 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 1
Новые облачные технологии - МойОфис 835 1
Microsoft Office 3867 1
Intel x86 - архитектура процессора 1938 1
Abbyy FlexiCapture 171 1
Microsoft Windows 16065 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1165 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5587 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1481 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Apple Face ID 227 1
Apple Touch ID 287 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 283 1
Apple iPod 1538 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 277 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 41 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 215 1
Python PyTorch 56 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 48 1
Примо РПА - Primo RPA 41 1
MasterCard SmartData - MasterCard Smart Data 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 230 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 22 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 175 1
Суровец Дмитрий 96 12
Шадаев Максут 1088 12
Сергеев Сергей 156 12
Лигачев Глеб 102 12
Ульянов Николай 140 12
Воеводин Александр 18 12
Шойтов Александр 91 12
Круглов Виктор 18 12
Граденко Михаил 36 12
Трошина Елена 19 12
Чудинов Дмитрий 65 12
Атоян Антон 14 12
Соболев Роман 27 12
Кузнецов Сергей 161 2
Максимов Евгений 14 2
Мишустин Николай 3 2
Мишустин Михаил 707 1
Кирюшин Сергей 90 1
Смирнов Алексей 246 1
Горяйнов Андрей 53 1
Иванов Сергей 395 1
Галкин Николай 117 1
Смирнов Евгений 40 1
Ким Дмитрий 67 1
Николаев Александр 39 1
Виноградов Александр 63 1
Клявин Владимир 51 1
Пауков Сергей 17 1
Орешкин Сергей 7 1
Шаров Сергей 16 1
Гордеев Сергей 11 1
Алексеев Андрей 15 1
Смирнов Федор 5 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Адрова Светлана 6 1
Леушев Андрей 74 1
Клепинин Павел 16 1
Врацкий Андрей 147 1
Сологуб Денис 74 1
Кривошеев Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 2
Казахстан - Республика 5708 2
Беларусь - Белоруссия 5919 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 2
Европа 24473 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 1
Азия - Азиатский регион 5657 1
Армения - Республика 2345 1
Индия - Bharat 5594 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Бразилия - Федеративная Республика 2417 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
Америка Латинская 1857 1
США - Калифорния 4689 1
Грузия 1266 1
Россия - УФО - Челябинская область 1326 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 722 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 88 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2727 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 4
Экономический эффект 1146 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1490 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9291 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6935 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3486 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 3
Образование в России 2442 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3599 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1014 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4591 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3584 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2241 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 356 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1790 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 2
Паспорт - Паспортные данные 2647 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 2
Visionary - Визионер - Визионерство 120 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1273 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1938 2
Wikipedia - Википедия 544 1
Bloomberg 1344 1
CNews Инновация года - награда 125 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 747 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1042 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 208 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 12
CNews FORUM Кейсы 276 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

