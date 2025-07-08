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Мишустин Николай
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
|02.02.2017
|ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS 1
Мишустин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|ITERBI - Айтерби 14 1
|Microsoft Corporation 24925 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
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