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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мишустин Николай


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мишустин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ITERBI - Айтерби 14 1
Microsoft Corporation 24925 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 284 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16439 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10672 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 252 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 827 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11972 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 185 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
Microsoft Windows 15999 1
Microsoft Office 365 960 1
Microsoft Azure 1434 1
Лемзакова Лилия 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 525 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 1
CNews Инновация года - награда 114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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