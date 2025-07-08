CNews Инновация года - награда

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» Инновация года Награду в номинации «Процессинг. Инновация года» получил CUPIS Unified Processing (CUP) — высокопроизводительный модульный платежный процессинг, отечественное импортонезависимое решение, построенное на основе открытых технолог

IVA One – лауреат премии «Инновация года» CNews пыт ИТ-лидеров» состоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Единая платформа IVA One, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «Инновация года в корпоративных коммуникациях». IVA One — решение для деловых коммуникаций и совместной работы. Платформа объединяет в одном суперприложении все ключевые инструменты для работы с

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» Открыта подача заявок на премии CNews в области импортозамещения и инноваций Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премий: «Импортозамещение года 2025» и «Инновация года 2025». Прием заявок на соискание этих премий продлится до 30 мая 2025 г. включительно. Для «Инновации года 2025» учреждено 36 номинаций по пяти разным направлениям, а для «Импорт

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» Примо РПА» На сегодня роботы автоматизируют более 70 бизнес-процессов. В их числе критичные управленческие процессы, такие как взаимодействие с ФНС и Росстатом, формирование корпоративной отчетности. Инновация года Награду «Инновация года» в номинации «ВКС-решение года» получила корпоративная платформа IVA MCU, предназначенная для полноценного защищенного взаимодействия через видеоко

DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года» МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контроля качества и виртуализаци

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премий: «Импортозамещение года 2024» и «Инновация года 2024». Прием заявок на соискание этих премий продлится до 24 мая 2024 г. включ

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» News FORUM Кейсы 20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022». CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприяти

Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта Газпромбанк получил награду премии «Инновация года» на форуме CNews за проект по внедрению персонального ассистента с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности диалогов с клиентами. В партнерстве с разр

Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews рограммных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автом

Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2023» Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискани

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2023» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2023» продлится

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» Кейсы, которое в этом году прошло при поддержке Минцифры России, состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022». CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприяти

Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2022» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2022» продлится

«Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса с десятками мини-аппов для заработка.Ubirator — сервис эффективного управления отходами для бизнеса.Xello — распределенная платформа для анализа и непрерывной защиты от направленных атак. Завершился «Инновационный Новый год» церемонией награждения участников программы StartHub.Moscow. Стартапом №1 по привлеченным инвестициям стала компания Skipp; самый успешный стартап по росту выручки — E-

Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 10 июня 2021 г. в рамках CNews Forum Кейсы состоялось награждение лауреатов премии «Инновация года 2021». В отличие от прошлогоднего, мероприятие проходило в очном формате, и но

На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 10 июня 2021 г. в рамках CNews Forum Кейсы состоялось награждение лауреатов премии «Инновация года 2021». Лучшим финансовым госсервисом стало электронное актирование, запущенное

Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной торговой площад

Инновация года 2021 нии инновационной активности передовых компаний и госструктур, очевидно, очень высока. Цель Премии «Инновация года 2021» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отрас

Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2021» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2021» продлится

Moniron Cash Connect получила премию CNews «Инновация года» Единая федеральная платформа наличного оборота Moniron Cash Connect от компании Profindustry получила ежегодную премию CNews «Инновация года». Платформа представляет собой комплексный сервис для онлайн-инкассации в ритейле. Кассир вносит наличную выручку в установленную в магазине автоматизированную депозитную машину

Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» ресторан будущего» Номинация «Ресторанный бизнес» Направление «Цифровой ресторан» Лауреатом премии «Инновация года 2020» в номинации «Ресторанный бизнес» стал первый в мире «ресторан будущего»,

Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2020» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2020» продлится

Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2019» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2019» продлится

CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» Как подать заявку на премию «Инновация года 2018» Продолжается прием заявок на соискание премии «Инновация года 201

Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» Издание CNews, организатор конкурса «Инновация года 2018», объявляет о награждении лауреатов по направлениям «Промышленность», «Го

Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» х отраслей экономики. Разработка и внедрение перспективных технологий становится непременным условием успешного развития любой компании, – отметил Максим Казак, главный редактор CNews. – Цель премии "Инновация года" – отметить наиболее «прорывные» проекты, сформировать инновационный облик российской экономики и показать направление дальнейшего развития для всех игроков рынка». Беспилотный в

Награда «Инновация года 2018»: начат отбор номинантов Как подать заявку на премию «Инновация года 2018»Начался прием заявок на соискание премии «Инновация года 2018», он

Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» Награда за инновацииСтали известны первые лауреаты премии «Инновация года 2017» в ряде номинаций.Премия «Инновация года 2017» направлена на при

CNews продлил прием заявок на премию «Инновация года» По многочисленным просьбам CNews продлил прием заявок на соискание премии «Инновация года 2017» до 30 июня. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщико