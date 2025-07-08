Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

CNews Инновация года награда

CNews Инновация года - награда

СОБЫТИЯ


08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Инновация года Награду в номинации «Процессинг. Инновация года» получил CUPIS Unified Processing (CUP) — высокопроизводительный модульный платежный процессинг, отечественное импортонезависимое решение, построенное на основе открытых технолог
27.06.2025 IVA One – лауреат премии «Инновация года» CNews

пыт ИТ-лидеров» состоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Единая платформа IVA One, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «Инновация года в корпоративных коммуникациях». IVA One — решение для деловых коммуникаций и совместной работы. Платформа объединяет в одном суперприложении все ключевые инструменты для работы с
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Открыта подача заявок на премии CNews в области импортозамещения и инноваций Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премий: «Импортозамещение года 2025» и «Инновация года 2025». Прием заявок на соискание этих премий продлится до 30 мая 2025 г. включительно. Для «Инновации года 2025» учреждено 36 номинаций по пяти разным направлениям, а для «Импорт
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

Примо РПА» На сегодня роботы автоматизируют более 70 бизнес-процессов. В их числе критичные управленческие процессы, такие как взаимодействие с ФНС и Росстатом, формирование корпоративной отчетности. Инновация года Награду «Инновация года» в номинации «ВКС-решение года» получила корпоративная платформа IVA MCU, предназначенная для полноценного защищенного взаимодействия через видеоко
20.06.2024 DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контроля качества и виртуализаци
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премий: «Импортозамещение года 2024» и «Инновация года 2024». Прием заявок на соискание этих премий продлится до 24 мая 2024 г. включ
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023»

News FORUM Кейсы 20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022». CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприяти
23.06.2023 Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта

Газпромбанк получил награду премии «Инновация года» на форуме CNews за проект по внедрению персонального ассистента с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности диалогов с клиентами. В партнерстве с разр
22.06.2023 Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews 

рограммных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автом
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2023» Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискани
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2023» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2023» продлится

28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022»

Кейсы, которое в этом году прошло при поддержке Минцифры России, состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022». CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприяти
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2022» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2022» продлится

27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса

с десятками мини-аппов для заработка.Ubirator — сервис эффективного управления отходами для бизнеса.Xello — распределенная платформа для анализа и непрерывной защиты от направленных атак. Завершился «Инновационный Новый год» церемонией награждения участников программы StartHub.Moscow. Стартапом №1 по привлеченным инвестициям стала компания Skipp; самый успешный стартап по росту выручки — E-
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021»

10 июня 2021 г. в рамках CNews Forum Кейсы состоялось награждение лауреатов премии «Инновация года 2021». В отличие от прошлогоднего, мероприятие проходило в очном формате, и но
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021»

10 июня 2021 г. в рамках CNews Forum Кейсы состоялось награждение лауреатов премии «Инновация года 2021». Лучшим финансовым госсервисом стало электронное актирование, запущенное
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной торговой площад
10.06.2021 Инновация года 2021

нии инновационной активности передовых компаний и госструктур, очевидно, очень высока. Цель Премии «Инновация года 2021» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отрас
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2021» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2021» продлится

15.12.2020 Moniron Cash Connect получила премию CNews «Инновация года»

Единая федеральная платформа наличного оборота Moniron Cash Connect от компании Profindustry получила ежегодную премию CNews «Инновация года». Платформа представляет собой комплексный сервис для онлайн-инкассации в ритейле. Кассир вносит наличную выручку в установленную в магазине автоматизированную депозитную машину

13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020»

ресторан будущего» Номинация «Ресторанный бизнес» Направление «Цифровой ресторан» Лауреатом премии «Инновация года 2020» в номинации «Ресторанный бизнес» стал первый в мире «ресторан будущего»,
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2020» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2020» продлится

19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2019» Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2019» продлится

01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018»

Как подать заявку на премию «Инновация года 2018» Продолжается прием заявок на соискание премии «Инновация года 201
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»

Издание CNews, организатор конкурса «Инновация года 2018», объявляет о награждении лауреатов по направлениям «Промышленность», «Го
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018»

х отраслей экономики. Разработка и внедрение перспективных технологий становится непременным условием успешного развития любой компании, – отметил Максим Казак, главный редактор CNews. – Цель премии "Инновация года" – отметить наиболее «прорывные» проекты, сформировать инновационный облик российской экономики и показать направление дальнейшего развития для всех игроков рынка». Беспилотный в
12.12.2017 Награда «Инновация года 2018»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2018»Начался прием заявок на соискание премии «Инновация года 2018», он
30.08.2017 Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017»

Награда за инновацииСтали известны первые лауреаты премии «Инновация года 2017» в ряде номинаций.Премия  «Инновация года 2017»  направлена на при
23.06.2017 CNews продлил прием заявок на премию «Инновация года»

По многочисленным просьбам CNews продлил прием заявок на соискание премии «Инновация года 2017» до 30 июня. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщико
01.09.2016 Награда «Инновация года 2017»: начат отбор номинантов

Церемония награждения «Инновация года 2017» пройдет в «Сколково» в июне 2017 года. Задача проекта привлечь широкое в

Публикаций - 133, упоминаний - 227

CNews Инновация года и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 65
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 40
МегаФон 9892 33
Directum - Директум 1164 29
InfoWatch - Инфовотч 1088 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 108 28
Gelarm - Геларм 38 28
8983 27
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 26
Luxms 99 24
Diasoft - Диасофт 1021 23
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 19
Программный продукт ГК 75 19
SimbirSoft - СимбирСофт 104 19
Rimini Street 77 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 17
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 39 16
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 14
SAP SE 5426 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 12
Microsoft Corporation 25236 12
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 154 10
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 10
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 10
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 10
Корус Консалтинг ГК 1334 10
Ред Софт - Red Soft 995 10
Neoflex - Неофлекс 244 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 10
Ростелеком 10306 9
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 9
Yandex - Яндекс 8434 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 9
R-Vision - Р-Вижн 215 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 8
ФинГрад - FinGrad 48 8
Сбер - СберБизнес Софт 88 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 70
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 51
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 51
МКБ - Московский кредитный банк 618 49
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 48
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 42
Лента - Сеть розничной торговли 2267 42
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 41
Почта России ПАО 2245 40
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 39
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 39
ГПБ - Газпромбанк 1174 36
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 36
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 35
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 34
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 34
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 33
Сургутнефтегаз - СНГ 278 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 31
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 31
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 28
Силовые машины 142 27
Комус 104 26
36,6 - аптечная сеть 91 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 24
РЖД - Российские железные дороги 2001 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 24
МОСГАЗ 45 23
Zenden Group - Дом одежды 65 23
Русагро Группа Компаний 339 23
НСПК - Национальная система платежных карт 900 20
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 19
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 19
Северсталь ПАО - Severstal 560 19
X5 Group - Перекрёсток 605 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 74
Федеральное казначейство России 1879 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 4
Мосгортранс ГУП 127 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 2
Роскачество - Российская система качества 41 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ЛДПР 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 93
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 75
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 59
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 54
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 49
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 45
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 41
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 41
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 39
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 32
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 30
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 29
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 25
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 71 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 21
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 21
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 690 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 18
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 29
UseTech - UseBus 30 28
Luxms BI 97 24
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 15
Linux OS 10896 14
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 248 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 10
Axiom JDK СЗИ 132 10
БИС - ITQuick - Jumse 50 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 10
Новые облачные технологии - МойОфис 891 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 9
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 9
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 8
НКТ - Р7-графика 47 8
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 8
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 8
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 8
Microsoft Windows 16327 8
НКТ - Р7-Офис 478 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 6
Технология здоровья - Медкарта 24 6 5
Atlassian - Confluence 154 5
Шадаев Максут 1146 69
Натрусов Артем 312 65
Воронин Павел 179 48
Андрианов Павел 84 48
Бурилов Андрей 117 41
Сотин Денис 216 41
Кирьянова Александра 155 38
Меденцев Константин 100 38
Тараторин Александр 58 38
Фокин Валерий 48 38
Ульянов Николай 162 36
Сологуб Денис 75 34
Лагунов Андрей 43 33
Гимранов Ринат 125 32
Копысов Виталий 64 31
Галкин Николай 121 30
Шинкарев Александр 33 28
Истомин Константин 58 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Чернышев Андрей 70 28
Ерошкин Павел 35 28
Микрюков Валерий 28 28
Алешкин Сергей 65 25
Ефёров Алексей 44 25
Дорофеев Дмитрий 31 24
Ульихин Павел 36 24
Сафрыгин Егор 38 24
Дмитриев Андрей 46 24
Сыцко Дмитрий 26 24
Мартынов Павел 28 24
Новоселов Иван 35 24
Голощапова Ирина 25 24
Сирота Юрий 67 24
Албычев Александр 168 24
Козак Николай 183 23
Пчелин Юрий 38 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Полянская Нина 24 23
Тютюнник Александр 42 23
Россия - РФ - Российская федерация 156831 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 15
Европа 24634 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 5
Казахстан - Республика 5792 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 5
Украина 7793 5
Грузия 1282 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 4
Монголия 365 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Россия - УФО - Тюменская область 1255 3
Индия - Bharat 5697 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 2
Россия - СЗФО - Псковская область 670 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 90
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 86
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 47
Экономический эффект 1219 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 41
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 31
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 18
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 7
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Мобильные системы 117 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews - Soft.CNews 31 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
Нетоскоп 19 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РИА Новости 984 1
Forbes - Форбс 910 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Bloomberg 1417 1
Wikipedia - Википедия 585 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 10
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 7
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
Gartner - Гартнер 3608 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 2
S&P 500 562 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Интерфакс-100 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
CNews FORUM Кейсы 280 92
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 86
CNews AWARDS - награда 549 46
CNews Баттл 73 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 17
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Время Инноваций - награда 2 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще