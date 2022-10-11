Синара Банк СКБ-банк Газэнергобанк СКБ-финанс
ПАО Банк Синара (ранее – ПАО «СКБ-банк») - один из региональных российских банков, в числе первых разрабатывает и внедряет инновационные для финансового рынка сервисы и решения. Является центром банковской группы, в состав которой входят калужский Газэнергобанк, информационно-технологическая компания SKB_Lab, микрокредитная компания СКБ-финанс. В периметре ПАО Банк Синара также развивается Делобанк — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами.
|11.10.2022
|
«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России
Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линей
|03.12.2021
|
СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
нсовые потери», – сказал Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности СКБ-банка. СКБ-банк выстроил кросс-канальную антифрод-систему, анализируя в Jet Detective события из раз
|29.10.2021
|
Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка
Приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – «СБПэй» – стало доступно клиентам СКБ-банка – владельцам iPhone. Они могут бесплатно скачать приложение в App Store. «СБПэй» полностью соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение
|09.09.2021
|
СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка
С октября 2020 года СКБ-банк планомерно обновляет банкоматный парк. Сегодня парк насчитывает 150 единиц новых уст
|13.07.2021
|
СКБ-банк начал использовать геотехнологии для управления офисами
да Marketing Logic предоставила нам такой сервис» , - отмечает Игорь Лапшин, директор по маркетингу СКБ-банка. «Непосредственно геоинформационную систему Atlas мы развиваем уже более 6 лет, но
|29.03.2021
|
СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам
сред. Ранее для маскирования конфиденциальной информации в передаваемых разработчикам базах данных СКБ-банк применял встроенные средства используемой системы управления БД. Однако процесс был
|29.10.2020
|
СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS
и переводы. После прохождения удаленной биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом СКБ-банка. «Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становить
|19.08.2020
|
Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS
Банковская группа СКБ-банка приступила к тестированию технологии нового платежного решения для бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду через смартфон и формировать квитанции банковско
|17.08.2020
|
СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина
транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговы
|22.06.2020
|
СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС
ользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом банка. Теперь можно открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и услугам СКБ-банка: открыть вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. Вся процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не б
|16.07.2019
|
СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке
ия при установке его на телефон», — отметила руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка Наталья Осадчикова. Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров ск
|28.05.2019
|
СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
а в мобильном приложении «СКБ-агент», предназначенном для оформления кредитных карт агентами банка. СКБ-банк — один из крупнейших региональных российских банков, основанный в ноябре 1990 года.
|22.05.2018
|
«Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты базы данных СКБ-банка с помощью Imperva
«Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты баз данных СКБ-банка, используя решение Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring. Новая система обеспечивает защиту клиентских данных от внешних и внутренних угроз, а также соответствие требовани
|20.02.2017
|
Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак
емам SWIFT, Reuters, MICEX, а также единый порт выхода в интернет посредством прямого BGP-пиринга. «СКБ-банк» является крупным региональным банком с государственным участием, штаб-квартира нахо
|09.11.2016
|
Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»
Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Теперь клиенты Бинбанка, «МДМ Банка» и «СКБ-банка» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комисс
|25.04.2016
|
«СКБ-Банк» создал интернет-банк и мобильное приложение на базе Correqts Retail
новое мобильное приложение стало доступно розничным клиентам «СКБ-Банка». В настоящее время BSS и «СКБ-Банк» продолжают развивать дистанционные каналы для розничных клиентов на базе Correqts R
|24.12.2015
|
«Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы
актиков», — заявил Максим Михалев, начальник управления автоматизации банковской деятельности ДИТ, «СКБ-Банк». «Наш учебный центр предоставляет разные форматы обучения. Для “СКБ-банка” наиболее
|17.02.2015
|
К платежной системе Contact подключился «СКБ-банк»
Офисы «СКБ-банка» приступили к обслуживанию клиентов по денежным переводам и платежам в рамках системы Contact. Об этом CNews сообщили в платежной системе Contact. Розничная сеть «СКБ-банка» вк
|30.01.2014
|
«СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure
«СКБ-банк» объявил о выборе компании «Интервэйл» поставщиком по внедрению решения 3-D Secure.
|19.11.2013
|
«СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk
«СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk. Возможности мод
|01.07.2013
|
«СКБ-банк» запустил сервис личного кабинета на собственной сети брендированных терминалов
е розничного бизнеса» – отмечает Яков Обабков, руководитель проектов ДИТ «СКБ-банка». В дальнейшем «СКБ-банк» и eKassir планируют продолжить сотрудничество, в частности, осуществить интеграцию
|05.07.2012
|
«СКБ-банк» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft
«СКБ-банк» сообщил о выполнении проекта по обновлению своей ИТ-инфраструктуры. Динамичное разв
|12.05.2012
|
«СКБ-банк» присоединился к федеральному проекту «Электронное правительство»
Четыре крупных федеральных банка, одним из которых стал «СКБ-банк», заявили о своей готовности участвовать в тестировании и внедрении услуг «Электронн
|23.03.2012
|
Банкоматная сеть «СКБ-банка» пополнилась десятью новыми устройствами
В марте этого года «СКБ-банк» установил 10 новых банкоматов в разных регионах страны. Новые устройства появились
|21.02.2012
|
«Инфосистемы Джет» помогли «СКБ-банку» модернизировать систему ИБ
«СКБ-банк» совместно с компанией «Инфосистемы Джет» спроектировал и внедрил технические решени
|02.02.2012
|
Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты
«СКБ-банк» сообщил о расширении возможностей своей системы дистанционного банковского обслужив
|25.01.2012
|
Общее число выпущенных «СКБ-банком» пластиковых карт превысило 1 млн
едиты на льготных условиях, подчеркнули в банке. Для удобства клиентов-держателей пластиковых карт «СКБ-банк» продолжает постоянно расширять банкоматную сеть — в прошлом году в разных городах с
|13.01.2012
|
Число пользователей «Банка-на-Диване» «СКБ-банка» превысило 200 тыс.
«СКБ-банк» сообщил о том, что число пользователей интернет-сервиса «Банк-на-Диване» превысило
|12.10.2011
|
Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов
«СКБ-банк» сообщил о запуске интеграционной платформы, призванной повысить качество дистанцион
|20.09.2011
|
"СКБ-Банк" ввел доступ к банкингу с мобильных телефонов
атных платформ", - рассказал он CNews. Региональные представители рынка сильно отстают от лидеров. "СКБ-Банк", один из немногих региональных банков, отличается высоким уровнем сервиса систем ди
|16.09.2011
|
«СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere
новый потребительский кредит. Число вкладчиков банка превышает 500 тыс. человек. Только в 2011 г. «СКБ-банк» планирует открытие 50-ти региональных офисов по всей России. В связи с интенсивной
|19.04.2010
|
«Инфосистемы Джет» оказывают комплексную техподдержку ИТ-инфраструктуры «СКБ-Банка»
«СКБ-Банк» и компания «Инфосистемы Джет» заключили соглашение об оказании высокоуровневых услуг по комплексной поддержке ИТ-систем. В рамках недавно заключенного 3-летнего контракта специалисты
|09.09.2005
|
"СКБ-банк" автоматизирует онлайновый процессинговый центр
«СКБ-банк» и компания «Программные системы и технологии» подписали договор о внедрении в банке системы автоматизации онлайнового процессингового центра 3Card-F для работы с карточками международ
|23.09.2004
|
"СКБ-банк" построит корпоративную сеть связи
25 филиалов и дополнительных офисов банка в Екатеринбурге и Свердловской области. В головном офисе «СКБ-банка» в Екатеринбурге планируется установка телекоммуникационного сервера Alcatel OmniPC
Синара Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Копысов Виталий 62 57
|Натрусов Артем 284 45
|Воронин Павел 139 37
|Сологуб Денис 67 36
|Лагунов Андрей 43 35
|Михалев Евгений 89 35
|Шадаев Максут 1015 34
|Андрианов Павел 84 33
|Глазков Александр 138 32
|Бурилов Андрей 105 32
|Батай Илья 55 30
|Белоусов Максим 108 28
|Тараторин Александр 58 28
|Галкин Николай 106 28
|Меденцев Константин 98 27
|Дмитриев Андрей 38 25
|Гимранов Ринат 122 25
|Ефёров Алексей 44 25
|Фокин Валерий 45 25
|Сафрыгин Егор 37 25
|Албычев Александр 151 24
|Полянская Нина 24 24
|Алешкин Сергей 65 24
|Козак Николай 163 24
|Мартынов Павел 26 24
|Пчелин Юрий 38 24
|Сирота Юрий 67 24
|Дорофеев Дмитрий 31 24
|Ульихин Павел 33 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 27 24
|Сыцко Дмитрий 25 24
|Новоселов Иван 33 24
|Тютюнник Александр 41 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Саратовский Николай 25 24
|Карпунин Алексей 49 23
|Трояновский Владимир 62 19
|Чаркин Евгений 296 19
|Кирьянова Александра 137 19
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.