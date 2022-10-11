Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс

«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линей

СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective нсовые потери», – сказал Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности СКБ-банка. СКБ-банк выстроил кросс-канальную антифрод-систему, анализируя в Jet Detective события из раз

Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка Приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – «СБПэй» – стало доступно клиентам СКБ-банка – владельцам iPhone. Они могут бесплатно скачать приложение в App Store. «СБПэй» полностью соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение

СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка С октября 2020 года СКБ-банк планомерно обновляет банкоматный парк. Сегодня парк насчитывает 150 единиц новых уст

СКБ-банк начал использовать геотехнологии для управления офисами да Marketing Logic предоставила нам такой сервис» , - отмечает Игорь Лапшин, директор по маркетингу СКБ-банка. «Непосредственно геоинформационную систему Atlas мы развиваем уже более 6 лет, но

СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам сред. Ранее для маскирования конфиденциальной информации в передаваемых разработчикам базах данных СКБ-банк применял встроенные средства используемой системы управления БД. Однако процесс был

СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS и переводы. После прохождения удаленной биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом СКБ-банка. «Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становить

Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS Банковская группа СКБ-банка приступила к тестированию технологии нового платежного решения для бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду через смартфон и формировать квитанции банковско

СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговы

СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС ользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом банка. Теперь можно открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и услугам СКБ-банка: открыть вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. Вся процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не б

СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке ия при установке его на телефон», — отметила руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка Наталья Осадчикова. Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров ск

СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт а в мобильном приложении «СКБ-агент», предназначенном для оформления кредитных карт агентами банка. СКБ-банк — один из крупнейших региональных российских банков, основанный в ноябре 1990 года.

«Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты базы данных СКБ-банка с помощью Imperva «Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты баз данных СКБ-банка, используя решение Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring. Новая система обеспечивает защиту клиентских данных от внешних и внутренних угроз, а также соответствие требовани

Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак емам SWIFT, Reuters, MICEX, а также единый порт выхода в интернет посредством прямого BGP-пиринга. «СКБ-банк» является крупным региональным банком с государственным участием, штаб-квартира нахо

Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком» Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Теперь клиенты Бинбанка, «МДМ Банка» и «СКБ-банка» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комисс

«СКБ-Банк» создал интернет-банк и мобильное приложение на базе Correqts Retail новое мобильное приложение стало доступно розничным клиентам «СКБ-Банка». В настоящее время BSS и «СКБ-Банк» продолжают развивать дистанционные каналы для розничных клиентов на базе Correqts R

«Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы актиков», — заявил Максим Михалев, начальник управления автоматизации банковской деятельности ДИТ, «СКБ-Банк». «Наш учебный центр предоставляет разные форматы обучения. Для “СКБ-банка” наиболее

К платежной системе Contact подключился «СКБ-банк» Офисы «СКБ-банка» приступили к обслуживанию клиентов по денежным переводам и платежам в рамках системы Contact. Об этом CNews сообщили в платежной системе Contact. Розничная сеть «СКБ-банка» вк

«СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure «СКБ-банк» объявил о выборе компании «Интервэйл» поставщиком по внедрению решения 3-D Secure.

«СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk «СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk. Возможности мод

«СКБ-банк» запустил сервис личного кабинета на собственной сети брендированных терминалов е розничного бизнеса» – отмечает Яков Обабков, руководитель проектов ДИТ «СКБ-банка». В дальнейшем «СКБ-банк» и eKassir планируют продолжить сотрудничество, в частности, осуществить интеграцию

«СКБ-банк» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft «СКБ-банк» сообщил о выполнении проекта по обновлению своей ИТ-инфраструктуры. Динамичное разв

«СКБ-банк» присоединился к федеральному проекту «Электронное правительство» Четыре крупных федеральных банка, одним из которых стал «СКБ-банк», заявили о своей готовности участвовать в тестировании и внедрении услуг «Электронн

Банкоматная сеть «СКБ-банка» пополнилась десятью новыми устройствами В марте этого года «СКБ-банк» установил 10 новых банкоматов в разных регионах страны. Новые устройства появились

«Инфосистемы Джет» помогли «СКБ-банку» модернизировать систему ИБ «СКБ-банк» совместно с компанией «Инфосистемы Джет» спроектировал и внедрил технические решени

Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты «СКБ-банк» сообщил о расширении возможностей своей системы дистанционного банковского обслужив

Общее число выпущенных «СКБ-банком» пластиковых карт превысило 1 млн едиты на льготных условиях, подчеркнули в банке. Для удобства клиентов-держателей пластиковых карт «СКБ-банк» продолжает постоянно расширять банкоматную сеть — в прошлом году в разных городах с

Число пользователей «Банка-на-Диване» «СКБ-банка» превысило 200 тыс. «СКБ-банк» сообщил о том, что число пользователей интернет-сервиса «Банк-на-Диване» превысило

Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов «СКБ-банк» сообщил о запуске интеграционной платформы, призванной повысить качество дистанцион

"СКБ-Банк" ввел доступ к банкингу с мобильных телефонов атных платформ", - рассказал он CNews. Региональные представители рынка сильно отстают от лидеров. "СКБ-Банк", один из немногих региональных банков, отличается высоким уровнем сервиса систем ди

«СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere новый потребительский кредит. Число вкладчиков банка превышает 500 тыс. человек. Только в 2011 г. «СКБ-банк» планирует открытие 50-ти региональных офисов по всей России. В связи с интенсивной

«Инфосистемы Джет» оказывают комплексную техподдержку ИТ-инфраструктуры «СКБ-Банка» «СКБ-Банк» и компания «Инфосистемы Джет» заключили соглашение об оказании высокоуровневых услуг по комплексной поддержке ИТ-систем. В рамках недавно заключенного 3-летнего контракта специалисты

"СКБ-банк" автоматизирует онлайновый процессинговый центр «СКБ-банк» и компания «Программные системы и технологии» подписали договор о внедрении в банке системы автоматизации онлайнового процессингового центра 3Card-F для работы с карточками международ