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Синара Банк СКБ-банк Газэнергобанк СКБ-финанс

Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс

ПАО Банк Синара (ранее – ПАО «СКБ-банк»)  - один из региональных российских банков, в числе первых разрабатывает и внедряет инновационные для финансового рынка сервисы и решения. Является центром банковской группы, в состав которой входят калужский Газэнергобанк, информационно-технологическая компания SKB_Lab, микрокредитная компания СКБ-финанс. В периметре ПАО Банк Синара также развивается Делобанк — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами


11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России

Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линей
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective

нсовые потери», – сказал Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности СКБ-банка. СКБ-банк выстроил кросс-канальную антифрод-систему, анализируя в Jet Detective события из раз
29.10.2021 Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка

Приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – «СБПэй» – стало доступно клиентам СКБ-банка – владельцам iPhone. Они могут бесплатно скачать приложение в App Store. «СБПэй» полностью соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение
09.09.2021 СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка

С октября 2020 года СКБ-банк планомерно обновляет банкоматный парк. Сегодня парк насчитывает 150 единиц новых уст
13.07.2021 СКБ-банк начал использовать геотехнологии для управления офисами

да Marketing Logic предоставила нам такой сервис» , - отмечает Игорь Лапшин, директор по маркетингу СКБ-банка. «Непосредственно геоинформационную систему Atlas мы развиваем уже более 6 лет, но

29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам

сред. Ранее для маскирования конфиденциальной информации в передаваемых разработчикам базах данных СКБ-банк применял встроенные средства используемой системы управления БД. Однако процесс был

29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS

и переводы. После прохождения удаленной биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом СКБ-банка. «Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становить
19.08.2020 Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS

Банковская группа СКБ-банка приступила к тестированию технологии нового платежного решения для бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду через смартфон и формировать квитанции банковско
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина

транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговы
22.06.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС

ользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом банка. Теперь можно открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и услугам СКБ-банка: открыть вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. Вся процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не б
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке

ия при установке его на телефон», — отметила руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка Наталья Осадчикова. Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров ск
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт

а в мобильном приложении «СКБ-агент», предназначенном для оформления кредитных карт агентами банка. СКБ-банк — один из крупнейших региональных российских банков, основанный в ноябре 1990 года.

22.05.2018 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты базы данных СКБ-банка с помощью Imperva

«Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты баз данных СКБ-банка, используя решение Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring. Новая система обеспечивает защиту клиентских данных от внешних и внутренних угроз, а также соответствие требовани
20.02.2017 Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак

емам SWIFT, Reuters, MICEX, а также единый порт выхода в интернет посредством прямого BGP-пиринга. «СКБ-банк» является крупным региональным банком с государственным участием, штаб-квартира нахо
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Теперь клиенты Бинбанка, «МДМ Банка» и «СКБ-банка» могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комисс
25.04.2016 «СКБ-Банк» создал интернет-банк и мобильное приложение на базе Correqts Retail

новое мобильное приложение стало доступно розничным клиентам «СКБ-Банка». В настоящее время BSS и «СКБ-Банк» продолжают развивать дистанционные каналы для розничных клиентов на базе Correqts R
24.12.2015 «Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы

актиков», — заявил Максим Михалев, начальник управления автоматизации банковской деятельности ДИТ, «СКБ-Банк». «Наш учебный центр предоставляет разные форматы обучения. Для “СКБ-банка” наиболее
17.02.2015 К платежной системе Contact подключился «СКБ-банк»

Офисы «СКБ-банка» приступили к обслуживанию клиентов по денежным переводам и платежам в рамках системы Contact. Об этом CNews сообщили в платежной системе Contact. Розничная сеть «СКБ-банка» вк
30.01.2014 «СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure

«СКБ-банк» объявил о выборе компании «Интервэйл» поставщиком по внедрению решения 3-D Secure.

19.11.2013 «СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk

«СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk. Возможности мод
01.07.2013 «СКБ-банк» запустил сервис личного кабинета на собственной сети брендированных терминалов

е розничного бизнеса» – отмечает Яков Обабков, руководитель проектов ДИТ «СКБ-банка». В дальнейшем «СКБ-банк» и eKassir планируют продолжить сотрудничество, в частности, осуществить интеграцию

05.07.2012 «СКБ-банк» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft

«СКБ-банк» сообщил о выполнении проекта по обновлению своей ИТ-инфраструктуры. Динамичное разв
12.05.2012 «СКБ-банк» присоединился к федеральному проекту «Электронное правительство»

Четыре крупных федеральных банка, одним из которых стал «СКБ-банк», заявили о своей готовности участвовать в тестировании и внедрении услуг «Электронн
23.03.2012 Банкоматная сеть «СКБ-банка» пополнилась десятью новыми устройствами

В марте этого года «СКБ-банк» установил 10 новых банкоматов в разных регионах страны. Новые устройства появились

21.02.2012 «Инфосистемы Джет» помогли «СКБ-банку» модернизировать систему ИБ

«СКБ-банк» совместно с компанией «Инфосистемы Джет» спроектировал и внедрил технические решени
02.02.2012 Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты

«СКБ-банк» сообщил о расширении возможностей своей системы дистанционного банковского обслужив
25.01.2012 Общее число выпущенных «СКБ-банком» пластиковых карт превысило 1 млн

едиты на льготных условиях, подчеркнули в банке. Для удобства клиентов-держателей пластиковых карт «СКБ-банк» продолжает постоянно расширять банкоматную сеть — в прошлом году в разных городах с
13.01.2012 Число пользователей «Банка-на-Диване» «СКБ-банка» превысило 200 тыс.

«СКБ-банк» сообщил о том, что число пользователей интернет-сервиса «Банк-на-Диване» превысило

12.10.2011 Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов

«СКБ-банк» сообщил о запуске интеграционной платформы, призванной повысить качество дистанцион
20.09.2011 "СКБ-Банк" ввел доступ к банкингу с мобильных телефонов

атных платформ", - рассказал он CNews. Региональные представители рынка сильно отстают от лидеров. "СКБ-Банк", один из немногих региональных банков, отличается высоким уровнем сервиса систем ди
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere

новый потребительский кредит. Число вкладчиков банка превышает 500 тыс. человек. Только в 2011 г. «СКБ-банк» планирует открытие 50-ти региональных офисов по всей России. В связи с интенсивной

19.04.2010 «Инфосистемы Джет» оказывают комплексную техподдержку ИТ-инфраструктуры «СКБ-Банка»

«СКБ-Банк» и компания «Инфосистемы Джет» заключили соглашение об оказании высокоуровневых услуг по комплексной поддержке ИТ-систем. В рамках недавно заключенного 3-летнего контракта специалисты

09.09.2005 "СКБ-банк" автоматизирует онлайновый процессинговый центр

«СКБ-банк» и компания «Программные системы и технологии» подписали договор о внедрении в банке системы автоматизации онлайнового процессингового центра 3Card-F для работы с карточками международ
23.09.2004 "СКБ-банк" построит корпоративную сеть связи

25 филиалов и дополнительных офисов банка в Екатеринбурге и Свердловской области. В головном офисе «СКБ-банка» в Екатеринбурге планируется установка телекоммуникационного сервера Alcatel OmniPC

Публикаций - 211, упоминаний - 322

Синара Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 58
Diasoft - Диасофт 882 42
МегаФон 8922 36
Ростелеком 9738 31
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 24
Luxms 82 24
Программный продукт ГК 63 17
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 17
Polymedia - Полимедиа 138 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 14
Directum - Директум 1098 14
Gelarm - Геларм 36 14
InfoWatch - Инфовотч 1017 14
UseTech - Юзтех Интеграция 52 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 13
8259 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 13
Ланит Интеграция 190 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 13
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
R-Vision - Р-Вижн 157 12
Газинформсервис - ГИС 278 12
Северсталь Инфоком 64 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Аусферр ИТЦ 28 12
Yandex - Яндекс 7405 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 11
SimbirSoft - СимбирСофт 75 10
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 9
Hoff Tech - Хофф Тех 41 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 83
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 68
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 57
Альфа-Банк 1775 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 55
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 55
МКБ - Московский кредитный банк 560 54
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 50
Синара ГК - Sinara Group 101 47
ГПБ - Газпромбанк 1086 46
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 46
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 46
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 46
ПСБ - Промсвязьбанк 854 42
ВТБ - Почта Банк 467 40
Ак Барс Банк 272 38
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 34
Лента - Сеть розничной торговли 2090 32
Совкомбанк ПАО 258 31
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 31
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 30
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 27
Комус 94 26
НСПК - Национальная система платежных карт 817 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 25
Сургутнефтегаз - СНГ 269 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 25
36,6 - аптечная сеть 90 25
Zenden Group - Дом одежды 65 24
МОСГАЗ 42 24
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 23
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 23
РЖД - Российские железные дороги 1910 20
Русский стандарт Банк 444 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 42
Федеральное казначейство России 1783 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 6
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 4
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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