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Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Банковская группа СКБ-банка приступила к тестированию технологии нового платежного решения для бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду через смартфон и формировать квитанции банковского перевода, используя устройство в качестве полноценного терминала безналичной оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – приложение Fast Payments QR. Приложение доступно к скачиванию в App Store/Google Play и содержит необходимый ритейлерам набор функций, позволяющий сгенерировать QR-код для операции, принять оплату или осуществить возврат средств покупателю с помощью смартфона.

Fast Payments QR – это первый шаг на пути развития технологии, позволяющей в будущем имплементировать API-интерфейсы банка в приложения, разработанные финтех-компаниями. Приложение Fast Payments QR является удобной, доступной и эффективной альтернативой современным аппаратных POS-терминалов. Оно станет полноценным решением для современного ритейла, заменив торговый терминал для безналичной оплаты с использованием платежного сервиса банка для СБП.

В основе Fast Payments QR динамические QR-коды, приложение позволяет создавать готовые шаблоны, контролировать статус оплаты совершенных платежей и при необходимости отправлять квитанцию об оплате через СБП клиенту удобным для него способом (электронной почтой или в мессенджер).

«Мы вывели в пилот по сути новый SoftPos-продукт, сделали его функционально как приложение для клиентов Делобанка и продолжим активно развивать технологию. Fast Payments QR – полноценный мультибанковский продукт, который способен потенциально существовать как приложение третьего участника (финтеха) для экосистем нескольких банков и платежных агрегаторов, что еще раз подтверждает, что будущее СБП за развитием в России технологий Open API», - отметил Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка.



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