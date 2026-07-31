ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России

Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги ересмотр доступности Оплатить детский сад, налоги и штрафы в России через систему быстрых платежей (СБП) станет проще уже с 1 апреля 2027 г., об этом сообщили CNews в пресс-службе Центрального

Банк «Русский Стандарт»: до 36% выросла доля платежей через СБП Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Интерес к СБП неуклонно растет год к году. Весной 2026 г. дол

Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк» тежей. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Карты — главный платежный инструмент, но СБП набирает популярность Карты остаются главным платежным инструментом: за последний год в с

Т2 добавил возможность оплачивать зарубежные сервисы через СБП расширяет возможности оплаты иностранных сервисов и предлагает дополнительный способ оплаты – через СБП. Новый способ позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки

«Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров висов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Для банковского рынка это большой шаг в сторону более прикладной логики работы с оплатами. Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов остается внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь этот сценарий перенесен туда, где у бизнеса у

Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22% нк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). В I квартале 2026 г. праздничный март лидировал по величине среднего чека таких операци

Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. сумма покупок через СБП выросла на 28% Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, интерес россиян к СБП неу

Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде торанах. Согласно статистике его эквайринговой сети, в I квартале 2026 г. доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП) в обеих категориях заметно выросла относительно 2025 г. Об это

restore: запустил сервис оплаты restore:pay.digital для пополнения Apple ID, подписок и игр — российской картой или через СБП запуске нового цифрового сервиса restore:pay.digital. Теперь клиенты могут быстро и безопасно оплачивать зарубежные сервисы, подписки и игры, включая пополнение Apple ID, российской картой или через СБП — на отдельной странице бренда и в розничных магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители restore:. На отдельной странице digitalpay.re-store.ru собран каталог из более чем 100 акту

Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов – шесть лет лишения свободы. Часто для перевода средств на карту дропа мошенники используют именно систему быстрых платежей. Нередки и случаи, когда с ее же помощью они подставляют людей – к п

Сбербанк запустил уникальный сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении ов запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в интерфейсе приложения. Новая возможность доступна пользователям «Сбербанк Он

Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года банка, при оплатах в кафе быстрого питания не снижается востребованность Системы быстрых платежей (СБП). Так, в 2025 г. доля СБП в общем количестве платежей в кафе быстрого питания сост

Банк «Русский Стандарт»: 73% платежей через СБП в 2025 году пришлось на онлайн Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, в 2025 г. онлайн лидирует

Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне новогодних праздников. В декабре 2025 г. у россиян выросли количество, сумма и средний чек таких операций относительно декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Р

«МТС Банк» открыл доступ к оплате по QR СБП в России для пользователей сервиса «Оплати» Белинвестбанка «МТС Банк» и Белинвестбанк запустили совместный проект по оплате товаров и услуг по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) на территории России с электронных кошельков с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». Теперь при посещении России гражданам Белоруссии не

Банк «Русский Стандарт»: осенью 2025 г. онлайн-покупки достигли 80% от всех оплат через СБП Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, осенью 2025 г. офлайн лид

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды сматривающие предоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, выяснили «Ведомости». Данные о платежах с 1 сентября 2026 г. Росфинмони

Федеральное Казначейство России представляет сервис приема платежей СБП в рамках ГИС ГМП Сервис приема платежей через Систему быстрых платежей (СБП) Федерального казначейства от физических лиц в пользу государственных и муниципальных учр

Банк «Русский Стандарт»: осенью заметно выросли сумма и средние чеки переводов через СБП «Русский Стандарт» изучил переводы денежных средств между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). Минувшей осенью средний чек перевода вырос на 14% относительно осени 2024 г. Об этом CN

«Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП Пользователи кассовой программы «Контур.Маркета» смогут принимать деньги от клиентов через СБП «Контур.Банка». Для этого достаточно иметь в нем расчетный счет и подключенный эквайринг.

Финтех-группа Cyberbird реализовала проверку данных клиентов через СБП для повышения безопасности выдачи потребительских займов ила систему автоматической проверки соответствия реквизитов заемщика при выдаче онлайн-займов через Систему быстрых платежей (СБП). Интеграция позволила повысить контроль за безопасностью выдач

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем в между физическими лицами. Как сообщил изданию глава НСПК Дмитрий Дубынин, оба кода работают через Систему быстрых платежей (СБП). «В приложении банка можно будет сгенерировать код и показать

СБП стала крупнейшим драйвером роста платежного сервиса МТС Pay ество транзакций в сентябре выросло на 33% год к году. Основным драйвером роста стали платежи через Систему быстрых платежей (СБП) – их число выросло на 22% год к году. Об этом CNews сообщили п

Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С» Стандарт» и фирма «1С» расширяют возможности для бизнеса с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Теперь компании-клиенты банка по РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) с подключенным ф

Какие финтех-инновации внедряет НСПК мых каждому платежной системы «Мир» и Система быстрых платежей. Каких масштабов достигли ПС «Мир» и СБП, а также как развиваются в стране финтех-инновации — в материале CNews. Текст: Антон Соло

Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон – «Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS. Об этом CNews сообщили представители БСПБ. SoftPOS – это программное решение, которое превращает Android-устройство с поддержко

«Диасофт» поддержал новые требования законодательства для Системы быстрых платежей Продукт «Взаимодействие с СБП» компании «Диасофт» был создан с появлением Системы быстрых платежей (СБП) Банка Р

Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне на 74% выше, чем в офлайне Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян по картам всех банков и через Систему быстрых платежей (СБП). По итогам первого полугодия текущего года, по данным эквайрин

Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26% Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, доля онлайна в покупках ч

Пользователи Мах смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей сотрудничества НСПК и VK проведут тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП) на платформе Mах. В дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу

Банк «Русский Стандарт»: минувшей весной сумма переводов через СБП выросла почти в 2 раза относительно прошлого года нк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) минувшей весной. Интерес россиян к удобным переводам через СБП неуклонно растет.

Банк «Русский Стандарт»: 64% платежей через СБП минувшей весной было в онлайне Банк Русский Стандарт изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). Весной 2025 г. общий средний чек такой покупки вырос до 1,795

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью Juli Kosolapova Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе «Яндекс Такси», «Ситимобил», МТС, СБП и других сервисов из-за проблем со связью с 7 по 9 мая 5 мая 2025 г. в работе сотовых опе

Делобанк: популярность оплаты по QR-коду растет, а средний чек снижается – итоги I квартала 2025 года В I квартале 2025 г. доля оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) достигла 69% от общего количества операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Об эт

«Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц С первого апреля 2025 г. не только физические, но и юридические лица могут совершать переводы через СБП по номерам телефонов иностранных операторов связи. Изменения касаются операций C2B (физич

Банк «Русский Стандарт»: в два раза выросло число платежей через СБП в ресторанах в фастфуд-кафе и ресторанах. Согласно статистике его эквайринговой сети), доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП) заметно выросла по итогам I квартала 2025 г. Об этом CNews соо

«МегаФон»: доля офлайн-платежей за мобильную связь обновила исторический минимум мобильную связь посетители розничной сети и интернет-магазина тоже стали чаще расплачиваться через Систему быстрых платежей: в 2024 г. оборот средств, полученных через СБП, подскочил на 133% в

В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос Все поломалось Система быстрых платежей (СБП) переживает крупномасштабный сбой. Выход ее из строя потянул за собой крах многочисленных

«Тензор» и «Русский Стандарт» запустили СБП для клиентов Saby Компания «Тензор» (разработчик сервиса Saby) реализовала возможность оплаты по кассовой платежной ссылке СБП для АО «Банк Русский Стандарт». Теперь пользователи могут настроить прием платежей с помощью кассовой платежной ссылки и получить NFC-табличку, что упростит процесс оплаты для конечных потр