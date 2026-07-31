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ЦБ РФ СБП Система быстрых платежей Банка России

ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, с помощью которого покупатели могут оплачивать товары или услуги через свои мобильные банковские приложения.   Деньги на счет компании зачисляются за несколько секунд. При этом не имеет значения, какой банк использует покупатель. Комиссия за одну операцию составляет 0,2%, 0,4% или 0,7% в зависимости от вида бизнеса. Комиссия за возврат денежных средств не взимается. 

Главное преимущество СБП — возможность оплаты без карты, с использованием мобильного телефона. Это является для клиентов отличной альтернативой банковской карте и наличным деньгам. Также СБП стала удобной заменой бесконтактных NFC-платежей, столь востребованных на рынке. 

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

ересмотр доступности Оплатить детский сад, налоги и штрафы в России через систему быстрых платежей (СБП) станет проще уже с 1 апреля 2027 г., об этом сообщили CNews в пресс-службе Центрального

26.06.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 36% выросла доля платежей через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Интерес к СБП неуклонно растет год к году. Весной 2026 г. дол
25.06.2026 Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк»

тежей. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Карты — главный платежный инструмент, но СБП набирает популярность Карты остаются главным платежным инструментом: за последний год в с
19.06.2026 Т2 добавил возможность оплачивать зарубежные сервисы через СБП

расширяет возможности оплаты иностранных сервисов и предлагает дополнительный способ оплаты – через СБП. Новый способ позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки
25.05.2026 «Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров

висов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка». Для банковского рынка это большой шаг в сторону более прикладной логики работы с оплатами. Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов остается внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь этот сценарий перенесен туда, где у бизнеса у
08.05.2026 Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22%

нк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). В I квартале 2026 г. праздничный март лидировал по величине среднего чека таких операци
23.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. сумма покупок через СБП выросла на 28%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, интерес россиян к СБП неу
22.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде

торанах. Согласно статистике его эквайринговой сети, в I квартале 2026 г. доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП) в обеих категориях заметно выросла относительно 2025 г. Об это
13.04.2026 restore: запустил сервис оплаты restore:pay.digital для пополнения Apple ID, подписок и игр — российской картой или через СБП

запуске нового цифрового сервиса restore:pay.digital. Теперь клиенты могут быстро и безопасно оплачивать зарубежные сервисы, подписки и игры, включая пополнение Apple ID, российской картой или через СБП — на отдельной странице бренда и в розничных магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители restore:. На отдельной странице digitalpay.re-store.ru собран каталог из более чем 100 акту
18.03.2026 Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

– шесть лет лишения свободы. Часто для перевода средств на карту дропа мошенники используют именно систему быстрых платежей. Нередки и случаи, когда с ее же помощью они подставляют людей – к п
18.03.2026 Сбербанк запустил уникальный сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

ов запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в интерфейсе приложения. Новая возможность доступна пользователям «Сбербанк Он
02.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года

банка, при оплатах в кафе быстрого питания не снижается востребованность Системы быстрых платежей (СБП). Так, в 2025 г. доля СБП в общем количестве платежей в кафе быстрого питания сост
13.02.2026 Банк «Русский Стандарт»: 73% платежей через СБП в 2025 году пришлось на онлайн

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, в 2025 г. онлайн лидирует
14.01.2026 Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее

Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне новогодних праздников. В декабре 2025 г. у россиян выросли количество, сумма и средний чек таких операций относительно декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Р
14.01.2026 «МТС Банк» открыл доступ к оплате по QR СБП в России для пользователей сервиса «Оплати» Белинвестбанка

«МТС Банк» и Белинвестбанк запустили совместный проект по оплате товаров и услуг по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) на территории России с электронных кошельков с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». Теперь при посещении России гражданам Белоруссии не
11.12.2025 Банк «Русский Стандарт»: осенью 2025 г. онлайн-покупки достигли 80% от всех оплат через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, осенью 2025 г. офлайн лид
09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

сматривающие предоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, выяснили «Ведомости». Данные о платежах с 1 сентября 2026 г. Росфинмони
09.12.2025 Федеральное Казначейство России представляет сервис приема платежей СБП в рамках ГИС ГМП

Сервис приема платежей через Систему быстрых платежей (СБП) Федерального казначейства от физических лиц в пользу государственных и муниципальных учр
05.12.2025 Банк «Русский Стандарт»: осенью заметно выросли сумма и средние чеки переводов через СБП

«Русский Стандарт» изучил переводы денежных средств между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). Минувшей осенью средний чек перевода вырос на 14% относительно осени 2024 г. Об этом CN
03.12.2025 «Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП

Пользователи кассовой программы «Контур.Маркета» смогут принимать деньги от клиентов через СБП «Контур.Банка». Для этого достаточно иметь в нем расчетный счет и подключенный эквайринг.
30.10.2025 Финтех-группа Cyberbird реализовала проверку данных клиентов через СБП для повышения безопасности выдачи потребительских займов

ила систему автоматической проверки соответствия реквизитов заемщика при выдаче онлайн-займов через Систему быстрых платежей (СБП). Интеграция позволила повысить контроль за безопасностью выдач
08.10.2025 Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

в между физическими лицами. Как сообщил изданию глава НСПК Дмитрий Дубынин, оба кода работают через Систему быстрых платежей (СБП). «В приложении банка можно будет сгенерировать код и показать

03.10.2025 СБП стала крупнейшим драйвером роста платежного сервиса МТС Pay

ество транзакций в сентябре выросло на 33% год к году. Основным драйвером роста стали платежи через Систему быстрых платежей (СБП) – их число выросло на 22% год к году. Об этом CNews сообщили п
26.09.2025 Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С»

Стандарт» и фирма «1С» расширяют возможности для бизнеса с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Теперь компании-клиенты банка по РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) с подключенным ф
Какие финтех-инновации внедряет НСПК

мых каждому платежной системы «Мир» и Система быстрых платежей. Каких масштабов достигли ПС «Мир» и СБП, а также как развиваются в стране финтех-инновации — в материале CNews. Текст: Антон Соло
12.08.2025 Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон – «Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS. Об этом CNews сообщили представители БСПБ. SoftPOS – это программное решение, которое превращает Android-устройство с поддержко
06.08.2025 «Диасофт» поддержал новые требования законодательства для Системы быстрых платежей

Продукт «Взаимодействие с СБП» компании «Диасофт» был создан с появлением Системы быстрых платежей (СБП) Банка Р
28.07.2025 Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне на 74% выше, чем в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян по картам всех банков и через Систему быстрых платежей (СБП). По итогам первого полугодия текущего года, по данным эквайрин
11.07.2025 Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, доля онлайна в покупках ч
20.06.2025 Пользователи Мах смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей

сотрудничества НСПК и VK проведут тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП) на платформе Mах. В дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу
11.06.2025 Банк «Русский Стандарт»: минувшей весной сумма переводов через СБП выросла почти в 2 раза относительно прошлого года

нк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) минувшей весной. Интерес россиян к удобным переводам через СБП неуклонно растет.

06.06.2025 Банк «Русский Стандарт»: 64% платежей через СБП минувшей весной было в онлайне

Банк Русский Стандарт изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). Весной 2025 г. общий средний чек такой покупки вырос до 1,795
07.05.2025 «Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

Juli Kosolapova Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе «Яндекс Такси», «Ситимобил», МТС, СБП и других сервисов из-за проблем со связью с 7 по 9 мая 5 мая 2025 г. в работе сотовых опе
06.05.2025 Делобанк: популярность оплаты по QR-коду растет, а средний чек снижается – итоги I квартала 2025 года

В I квартале 2025 г. доля оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) достигла 69% от общего количества операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Об эт
21.04.2025 «Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц

С первого апреля 2025 г. не только физические, но и юридические лица могут совершать переводы через СБП по номерам телефонов иностранных операторов связи. Изменения касаются операций C2B (физич
14.04.2025 Банк «Русский Стандарт»: в два раза выросло число платежей через СБП в ресторанах

в фастфуд-кафе и ресторанах. Согласно статистике его эквайринговой сети), доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП) заметно выросла по итогам I квартала 2025 г. Об этом CNews соо
01.04.2025 «МегаФон»: доля офлайн-платежей за мобильную связь обновила исторический минимум

мобильную связь посетители розничной сети и интернет-магазина тоже стали чаще расплачиваться через Систему быстрых платежей: в 2024 г. оборот средств, полученных через СБП, подскочил на 133% в
26.03.2025 В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос

Все поломалось Система быстрых платежей (СБП) переживает крупномасштабный сбой. Выход ее из строя потянул за собой крах многочисленных
31.01.2025 «Тензор» и «Русский Стандарт» запустили СБП для клиентов Saby

Компания «Тензор» (разработчик сервиса Saby) реализовала возможность оплаты по кассовой платежной ссылке СБП для АО «Банк Русский Стандарт». Теперь пользователи могут настроить прием платежей с помощью кассовой платежной ссылки и получить NFC-табличку, что упростит процесс оплаты для конечных потр
25.12.2024 Клиентам сервиса Saby стал доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

аботчик Saby) объявили о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис реализован на базе специальной платежной NFC-таблички, которую можно расположить

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ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9216 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
9594 32
Ростелеком 10948 30
Diasoft - Диасофт 1144 27
Telegram Group 2940 26
Oracle Corporation 7074 25
Google LLC 12688 23
Apple Inc 13154 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 20
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 17
Samsung Electronics 11064 15
МегаФон 10742 15
Huawei 4676 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
ЦФТ - Золотая Корона 362 14
Softline - Софтлайн 3743 14
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 13
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 12
Эвотор - Evotor 231 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Microsoft Corporation 25775 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
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SimbirSoft - СимбирСофт 124 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 8
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
SAP SE 5601 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
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OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
Тензор 173 7
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 130
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 121
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 79
Русский стандарт Банк 509 69
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Альфа-Банк 1979 50
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 36
Visa International 1993 35
ГПБ - Газпромбанк 1273 35
ПСБ - Промсвязьбанк 963 33
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 32
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
ВТБ - Почта Банк 514 25
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МКБ - Московский кредитный банк 657 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 20
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Ак Барс Банк 283 17
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Совкомбанк ПАО 316 16
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 2
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 381
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 311
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 286
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 201
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 176
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 170
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 161
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 121
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 105
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 104
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 93
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 91
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 90
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 84
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 135 73
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 70
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 70
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 64
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 60
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 56
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 51
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 51
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 49
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 49
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 49
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 47
Google Android 15243 104
Apple iOS 8583 68
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
НСПК - СБПэй 50 46
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 37
Apple Pay 519 36
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 36
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 35
Apple - App Store 3109 34
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 31
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 27
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 26
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 20
Много приложений - RuStore - Рустор 628 19
МТС Оплата 27 18
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 18
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Samsung Pay 296 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 16
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 15
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 14
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 41 14
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 13
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 12
1С:Розница 110 11
Microsoft Windows 16882 11
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 10
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Huawei AppGallery 353 9
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 29 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 9
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 9
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 9
Копысов Виталий 64 23
Коннов Георгий 25 22
Чугунов Никита 81 19
Колесников Дмитрий 24 19
Пальчун Кирилл 84 15
Путин Владимир 3454 14
Скоробогатова Ольга 60 13
Кузьмина Ирина 20 11
Батай Илья 59 9
Арлазаров Владимир 290 9
Лукашкин Сергей 26 8
Анкудинов Алексей 25 8
Шадаев Максут 1210 7
Глазков Александр 151 7
Жаркова Татьяна 24 7
Боциев Александр 14 7
Хромов Сергей 29 7
Дубынин Дмитрий 20 7
Кулик Вадим 206 6
Комлев Владимир 35 6
Копытова Юлия 18 6
Шпет Александр 23 6
Солонин Сергей 110 5
Бычков Александр 41 5
Емельянова Инна 22 5
Васильев Евгений 132 5
Кабаков Ярослав 66 5
Щиров Илья 45 5
Алутин Игорь 16 5
Тараторин Александр 58 5
Балин Дмитрий 5 5
Михеева Нина 8 5
Карпов Роман 80 5
Носков Константин 241 5
Лобас Аркадий 40 5
Белоусов Максим 109 4
Дергунова Ольга 120 4
Путятинский Сергей 112 4
Назарова Анна 52 4
Иванов Сергей 405 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 578
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Казахстан - Республика 6048 27
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Европа 24964 22
Армения - Республика 2449 15
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Узбекистан - Республика 2005 14
Турция - Турецкая республика 2620 12
Индия - Bharat 5869 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Украина 7928 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
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Япония 13807 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Абхазия - Республика 196 5
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ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
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IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
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Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
CNews AWARDS - награда 571 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CNews Баттл 69 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Banking Tech Awards 2 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Битва роботов 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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