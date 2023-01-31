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ЦБ РФ СБП Система быстрых платежей Банка России

ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России


31.01.2023 Банк «Дом.РФ» запустил оплату по QR-коду в терминалах
30.01.2023 ВТБ вместе с мосметро тестирует оплату проезда по Системе быстрых платежей на турникетах
24.01.2023 Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП
29.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети
06.12.2022 «Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс»
28.11.2022 Клиентам Lamoda стала доступна оплата заказов через СБП
24.11.2022 Интеграция STOCRM и LIFE PAY: теперь CRM-система для автосервиса и магазина запчастей поддерживает оплату через Систему быстрых платежей
21.11.2022 Right Line внедрила возможность платежей B2B между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей
18.11.2022 В приложении «Кошелек» теперь можно оплачивать покупки с помощью QR-кода — через Систему быстрых платежей
27.10.2022 «Райффайзен банк» и CSI возвращают оплату телефоном на кассы ритейлеров
27.10.2022 Модульбанк подключился к доверенной зоне СБП
11.10.2022 «СДЭК финанс» успешно завершил тестирование всех платежных сценариев в СБП
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП
15.09.2022 Модульбанк запустил новый способ приема оплаты через СБП по NFC
14.09.2022 ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке
01.09.2022 Школьники смогут оплачивать покупки через СБП с помощью «Тинькофф джуниор»
25.08.2022 «МТС банк» реализовал оплату мобильной связи через СБП
23.08.2022 «Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах
19.08.2022 Резидент ОЭЗ «Технополиса “Москва”» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей
19.08.2022 «Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей
18.08.2022 АТОЛ запустила бесплатный сервис для подключения СБП
22.07.2022 Соцсеть «Одноклассники» запустила оплату по QR-коду
19.07.2022 ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
15.07.2022 ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг
13.07.2022 Банк «Синара» сделал доступными платежи в пользу госорганов через СБП
12.07.2022 «Тинькофф бизнес» запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении
12.07.2022 «Дикси» запустила оплату покупок с помощью мобильного приложения
06.07.2022 Банк «Ренессанс кредит» подключился к «СБПэй»
04.07.2022 МКБ внедрил технологию Smart Engines для распознавания номеров телефонов
04.07.2022 Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC
24.06.2022 Клиентам доступна бесконтактная оплата через СБП в 500 салонах связи Tele2
22.06.2022 В проектах VK появилась оплата по QR-коду
21.06.2022 «Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй»
18.05.2022 «Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС
11.05.2022 «Улыбка радуги» внедрила оплату по QR-кодам в своих магазинах
11.05.2022 «Магнит» запустил во всех магазинах оплату по QR-кодам через СБП
22.04.2022 Заплатить в разных сервисах «Яндекса» теперь можно через СБП
19.04.2022 Мошенникам полюбилась Система быстрых платежей. Число обманов граждан за месяц выросло в разы
18.04.2022 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса
14.04.2022 В Новосибирске стартовал проект оплаты проезда через СБП

Публикаций - 397, упоминаний - 864

ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 18
Yandex - Яндекс 5666 18
Google LLC 10935 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 15
Oracle Corporation 6301 15
7002 12
1С-ИжТиСи 6318 12
ЦФТ Золотая Корона 357 11
Apple Inc 11187 11
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 173 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 10
Diasoft - Диасофт 600 10
Smart Engines - Смарт Энджинс 259 10
FlexSoft - ФлексСофт - ранее ФОРС-Банковские Системы 85 9
Huawei 3502 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 7
Samsung Electronics 9728 7
Telegram Group 1046 7
IBM - International Business Machines Corp 9192 7
Webmoney 523 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 5
Amazon Inc - Amazon.com 2801 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 264 5
РТИ Микрон - Micron 1231 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 206 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1041 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 5
Сбер - Цифровая Платформа 430 5
Lifepay - Life Pay 17 4
SimbirSoft - СимбирСофт 37 4
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 126 4
Microsoft Corporation 23491 4
Quorum - Кворум 114 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 4
SAP SE 4881 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 4
NetApp - Network Appliance 627 4
Jolla - Sailfish Holding 67 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 83
НСПК - Национальная система платежных карт 612 73
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 45
Синара Банк - СКБ-банк 129 31
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 31
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 22
Русский стандарт Банк 384 21
Альфа-Банк 1596 21
Visa International 1872 20
МКБ - Московский кредитный банк 408 19
ГПБ - Газпромбанк 939 19
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 344 17
Лента - Сеть розничной торговли 1701 16
Почта Банк 348 16
ПСБ - Промсвязьбанк 733 14
Точка 3797 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 13
Ак Барс Банк 249 12
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 300 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 241 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 10
ДелоБанк 18 10
Совкомбанк ПАО 199 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 9
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 131 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 8
Qiwi 923 8
РЖД - Российские железные дороги 1619 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 312 7
X5 Group 814 7
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 60 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 6
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 6
Альфа-Капитал УК 64 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 85 6
Платежный Центр РНКО 44 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 352 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 128
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 7
Президент Российской Федерации 3712 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 194 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 281 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 63 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 146 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 3
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 2
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 68 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 345 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1141 201
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7853 167
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4380 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 113
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 111
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 86
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FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1057 73
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3474 65
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3747 40
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2608 39
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 31
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 27
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Apple - App Store 2598 16
НСПК СБПэй 15 15
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 188 12
Samsung Pay 281 12
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Apple iPhone 6 6173 8
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Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 48 7
ВТБ Бизнес 38 6
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 6
ВТБ Касса 6 5
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 88 5
Raiffeisen Raif Pay 7 5
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 343 5
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 23 4
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Россия - УФО - Свердловская область 1176 4
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Украина 7267 3
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Земля - планета Солнечной системы 9701 2
Европа Восточная 2997 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 344
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 130
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4941 53
Физическое лицо - Физлицо 3132 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 43
Кредитование - Сrediting 5112 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 35
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5662 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3761 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6031 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5001 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3046 20
Юриспруденция - Jurisprudence 6227 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 17
Internet Economy - Интернет-экономика 5477 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5856 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8866 13
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 290 13
Логистика - Курьерские услуги 893 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4923 13
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 519 12
АЗС - Автомобильная заправочная станция 466 12
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 189 11
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 979 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3558 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4002 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1307 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 5
Ведомости 543 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 3
РИА Новости 804 3
91Mobiles 1696 2
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Wikipedia - Википедия 440 1
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Bloomberg 1109 1
The Banker 6 1
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Российская газета 241 1
Россия 24 - телеканал 102 1
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Gartner - Гартнер 3475 6
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ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 20 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 4 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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