Индексная книга CNews*
ЦБ РФ СБП Система быстрых платежей Банка России
Публикаций - 397, упоминаний - 864
ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коннов Георгий 25 22
|Копысов Виталий 39 19
|Колесников Дмитрий 20 18
|Чугунов Никита 66 14
|Батай Илья 26 9
|Путин Владимир 2729 8
|Лукашкин Сергей 26 8
|Скоробогатова Ольга 39 8
|Жаркова Татьяна 18 6
|Анкудинов Алексей 16 6
|Копытова Юлия 16 6
|Бычков Александр 40 5
|Кузьмина Ирина 9 5
|Боциев Александр 9 5
|Щиров Илья 39 5
|Хромов Сергей 16 5
|Комлев Владимир 32 5
|Дощенко Сергей 12 4
|Балин Дмитрий 4 4
|Кабаков Ярослав 36 4
|Федоров Борис 5 4
|Залманов Андрей 33 4
|Белоусов Максим 94 4
|Носков Константин 230 4
|Васильев Евгений 116 4
|Михеева Нина 7 4
|Дергунова Ольга 118 4
|Масленникова Анастасия 35 4
|Мишустин Михаил 481 4
|Емельянова Инна 21 4
|Солонин Спартак 28 4
|Тараторин Александр 28 4
|Арлазаров Владимир 159 4
|Яковлев Александр 25 3
|Минофьев Сергей 8 3
|Солонин Сергей 90 3
|Триппель Наталья 3 3
|Лобас Аркадий 15 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Назарова Анна 40 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 1224 6
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 5
|Ведомости 543 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 3
|РИА Новости 804 3
|91Mobiles 1696 2
|Forbes - Форбс 630 1
|Wikipedia - Википедия 440 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|Bloomberg 1109 1
|The Banker 6 1
|Известия ИД 467 1
|Российская газета 241 1
|Россия 24 - телеканал 102 1
|Банки.ру - Banki.ru 51 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.