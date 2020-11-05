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РЭУ Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Российский Экономический Университет им. Плеханова — экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации. Крупнейший университет в стране по количеству специализаций на направлении «Экономика». Обучение в РЭУ проходит в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.


05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19
20.05.2020 В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали
23.01.2020 Застопорилось строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru
12.02.2016 «Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack
22.06.2015 «Ланит» создал программно-аппаратный комплекс для РЭУ им. Г.В. Плеханова
24.06.2013 РЭУ им. Г.В. Плеханова создает единую информационную среду для студентов и преподавателей
09.02.2012 В РЭУ им. Плеханова открылся академический центр компетенции IBM «Разумная коммерция»
22.11.2011 Softlogic внедрила систему управления учебным процессом в РЭУ им. Г.В. Плеханова
30.11.2010 IBS совместно с РЭУ им. Плеханова создаст ИС прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах

Публикаций - 168, упоминаний - 240

РЭУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Нетология - Netology - EdMarket 46 2
6927 2
SAS Institute 906 2
Oracle Corporation 6271 2
SAP SE 4833 2
Ланит Интеграция 125 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 321 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 1
Rambler Group - Рамблер ГК 851 1
Polycom - Поликом Россия 385 1
Т1 Сервионика - Servionica 178 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Ланит - Онланта - Onlanta 88 1
Maykor GMCS 44 1
Mentor Graphics 33 1
Osram 25 1
БайтЭрг 40 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Rusonyx - Зенон Н.С.П. 46 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 322 1
HP Inc. 5500 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Softline - Софтлайн 2032 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
VideoMost - ВидеоМост 233 1
TrueConf - ТруКонф 300 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
SAP CIS - САП СНГ 828 1
Lenovo Group 2151 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 59 1
ИКС холдинг 224 1
Philips 2038 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Почта России ПАО 1973 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Маяк МСУ - Монтажно-строительное управление 2 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Мобитель 4 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 2 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 140 1
Ренессанс Страхование 119 1
Лента - Утконос 150 1
X5 Group 804 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 80 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 332 1
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 126 1
Ингосстрах СПАО 329 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 163 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 6
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 32 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
Правительство Москвы 1965 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 73 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 68 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Президент Российской Федерации 3492 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 385 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
4CIO 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 4
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 1
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Kubernetes 454 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 1
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 293 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 7 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 38 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 137 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 31 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 49 1
TrueConf Online 29 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 25 1
Microsoft Dynamics CRM 528 1
Huawei nova - Серия смартфона 110 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 42 1
IBM SPSS Statistics 54 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 47 1
1С:Бухгалтерия 846 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Microsoft Office 365 858 1
Google Android 12432 1
Linux OS 8153 1
Microsoft Windows 10 13409 1
Apple macOS 1693 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 162 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 151 1
Apple iOS 6722 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 197 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 504 1
Microsoft Office 3405 1
Google TensorFlow 74 1
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Козлова Дарья 7 1
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Лебедев Сергей 35 1
Куренков Александр 3 1
Таран Сергей 41 1
Новиков Владимир 19 1
Савчук Аурика 7 1
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Головатый Леонид 9 1
Некрасов Владимир 10 1
Власов Максим 7 1
Муравьев Александр 5 1
Денисов Степан 2 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 5 1
Анохова Елена 1 1
Парабучев Алексей 11 1
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Крылов Павел 23 1
Малков Павел 50 1
Тимофеев Александр 12 1
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Касиманов Дмитрий 1 1
Агафонов Роман 5 1
Левин Леонид 123 1
Белоусов Сергей 234 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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