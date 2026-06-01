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РЭУ Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Российский Экономический Университет им. Плеханова — экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации. Крупнейший университет в стране по количеству специализаций на направлении «Экономика». Обучение в РЭУ проходит в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.

СОБЫТИЯ


01.06.2026 От теории к практике: «Киберпротект» и Плехановский университет расширяют сотрудничество в области ИТ-образования

также современными технологиями и ИТ-решениями еще во время учёбы. Сотрудничество «Киберпротекта» и РЭУ им. Г.В. Плеханова уже успешно развивается в рамках стратегического партнерства в сфере И
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

знес-планирования «IBP — уже не просто красивая концепция, а эффективный инструмент принятия решений», — начал свое выступление Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС, модератор конференции. Большинство российских компаний уже автоматизировали отдельные функции: внедрили ERP, развернули BI-системы, настроили прогнозирование. «Данные есть, а согл
21.04.2026 F6 и РЭУ запускают программу переподготовки по защите цифровой репутации

ограмма профессиональной переподготовки, разработанная совместно специалистами F6 и преподавателями РЭУ Плеханова, стартует 17 июня 2026 г. Учебный курс позволит за относительно сжатые сроки по
18.02.2026 «Магнит» и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области образования и инноваций в ритейле

жировок студентов. Анна Мелешина, управляющий директор «Магнита», сказала: «Подписание соглашения с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало важным шагом в развитии образовательно-корпоративного взаимодейс
06.02.2026 «Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова объединили усилия для развития цифровой образовательной среды университета

ПО «Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) стали индустриальными партнерами, подписав соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие с
16.01.2026 ГК InfoWatch и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о сотрудничестве

о апробации стартовал в 2025 году, мероприятия будут проходить в течение всего 2026 г. Соглашение с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало для ГК InfoWatch первым в рамках проекта. Среди запланированных

25.11.2025 РЭУ им. Г.В. Плеханова внедрил GreenData Messenger для внутренней коммуникации

л Юрий Филиппович Тельнов, заведующий кафедрой прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Использование GreenData Messenger соответствует стратегии Плеханов
17.07.2025 «БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок

«БФТ-Холдинг» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров. В рам
21.05.2025 РЭУ им. Г.В. Плеханова — новый образовательный партнер «Киберпротекта»

т им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор РЭУ Иван Лобанов и исполнительный директор «Киберпротекта» Елена Бочерова. Об этом CNews сооб
19.05.2025 Плехановский университет и BPMSoft договорились о развитии совместных ИТ-инициатив

-ориентированных дисциплин, основанных на решениях BPMSoft. Подписи под документом поставили ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов и директор партнерского департамента BPMSoft Владимир Чан
16.05.2025 РЭУ им. Г. В. Плеханова и Arenadata заключили партнерство в обучении специалистов по работе с данными

ких систем». Наталья Середенко, доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Неслучайно в рамках дисциплины “Банковские информационно-аналитичес
11.12.2024 «Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова

Состоялось открытие технической лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Плеханова при поддержке и партнерстве компании «Билайн». Лаборатория открывается в ра
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

ла индустриальным партнером мероприятия проводимого кафедрой товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ. В мероприятии приняли участие представители ряда инженерных компаний, Агентства Инноваци
25.08.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова

неральный директор компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко и проректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Ксения Екимова. Соглашение заключено на пять лет с возможностью продл
25.04.2023 РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica

есь и сейчас. Это ответственная миссия и мы очень рады, что кафедра предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова выбрали нас в качестве партнеров», – отметила Наталья Яшенкова, директ
09.03.2023 Sitronics Group разработала и запустила обучающий курс по теме информационной безопасности для студентов Плехановского университета

а Мария Штейн, исполнительный директор института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова. РЭУ им. Г. В. Плеханова является одной из крупнейших образовательных организаций высшего обра
16.02.2023 Плехановский университет переходит на российское ПО «Мой офис»

обновлениям продуктов предоставляется в течение трёх лет. Переход на российские технологии позволит РЭУ им. Г.В. Плеханова организовать удобную и безопасную ИТ-среду для работы с документами: р
02.06.2022 Умные процессы Directum RX для РЭУ им. Г.В. Плеханова

Российский Экономический Университет им. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) цифровизировал более тридцати бизнес-процессов с помощью Directum RX. В ин
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19

й университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) завершили пилотное тестирование системы контроля наличия средств индивидуальной защиты P
20.05.2020 В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали

ым многомиллиардный проект по созданию в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ) корпуса цифровых и информационных технологий наконец сдвинулся с мертвой точки. РЭУ

23.01.2020 Застопорилось строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым

От РЭУ «сбежал» подрядчик Как выяснил CNews, одобренный экс-премьером Дмитрием Медведевым многом
04.07.2017 «1С:Первый БИТ» автоматизировал учет финансов в Университете им. Г.В. Плеханова

вский государственный университет экономики, статистики и информатики. В итоге общее число филиалов РЭУ имени Г.В. Плеханова достигло 50.Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

MCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного курса позволит студентам освоить востребованные на рынке технологии упр
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru

портала и официального веб-сайта университета. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Официальный сайт РЭУ имени Г.В. Плеханова предлагает пользователям полную информацию об университете, а также

18.05.2016 «Ланит» создал официальный портал Плехановского университета

Компания «Ланит» завершила проект по созданию интернет-портала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) – главного и старейшего в Р
12.02.2016 «Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack

синга, разработки и облачных сервисов, 17 февраля начинает в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова спецкурс по OpenStack — облачной платформе на открытом коде, котора
22.06.2015 «Ланит» создал программно-аппаратный комплекс для РЭУ им. Г.В. Плеханова

ическому оснащению ситуационного центра Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ). Как сообщили CNews в «Ланите», в рамках проекта создан современный программно-аппаратны
24.06.2013 РЭУ им. Г.В. Плеханова создает единую информационную среду для студентов и преподавателей

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (РЭУ), присоединивший Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), вн
09.02.2012 В РЭУ им. Плеханова открылся академический центр компетенции IBM «Разумная коммерция»

, выпущено учебное пособие, — рассказала Ольга Гришина, проректор по информатизации и коммуникации, РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Когда к исследовательскому направлению Cognos было добавлено еще од
22.11.2011 Softlogic внедрила систему управления учебным процессом в РЭУ им. Г.В. Плеханова

едрению автоматизированной информационной системы управления учебным процессом «Softlogic.Эврика» в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Основные требования, которые предъявлялись к новой системе: сохранени
30.11.2010 IBS совместно с РЭУ им. Плеханова создаст ИС прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах

победителей конкурса вошла компания IBS. Компании будет выделена субсидия на реализацию совместно с РЭУ комплексного высокотехнологичного проекта «Создание программно-технического комплекса (ин
19.10.2009 РЭА им. Плеханова переводит часть документооборота в электронную форму с помощью ЭОС

орму с помощью системы «Дело», разработанной компанией «Электронные Офисные Системы». По информации РЭА им. Плеханова, согласно приказу № 386 «Об изменении порядка документооборота и переводе ч
28.11.2008 IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова

Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). На ее основе в вузе будет реализован инновационный образовательный проект – создана «Сетевая учебная корпорация», разработанная совме
30.04.2008 РЭА им. Г.В.Плеханова объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчика

сбюджета, выделяется до 55 342 000 руб. Выполнить все работы необходимо в период с момента заключения государственного контракта по сентябрь 2008 г. Выдавать конкурсную документацию в письменном виде РЭА им. Г.В.Плеханова планирует по 29 мая, завершить прием заявок - 30 числа. Приступить к рассмотрению предложений участников размещения заказа собирается 12 июня. Ключевую роль при этом сыгра
25.03.2008 IBS создает «Сетевую учебную корпорацию» для РЭА им. Плеханова

Компания IBS завершила разработку уникальной системы «Сетевая учебная корпорация», призванной стать основной для новой формы практико-ориентированного обучения (виртуальных тренажеров) студентов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). Благодаря этой системе РЭА станет первым вузом, где обеспечат полноценное обучение работе с бизнес-приложениями студентов-экономистов
28.12.2007 РЭА им. Г. В. Плеханова нуждается в сопровождении АС бюджетного учета

Российская экономическая академия (РЭА) им. Г. В. Плеханова объявила открытый конкурс на поставку и сопровождение автоматизирова
31.10.2007 РЭА им. Г.В.Плеханова требуется оборудование для развития ИС

Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В.Плеханова проводит торги в форме открытого конкурса № 286к-3074 на поставку и ус
30.10.2007 РЭА им. Г.В.Плеханова ищет поставщика оборудования и ПО

Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В.Плеханова объявила о проведении открытого конкурса №286к-2996 по выбору поставщи
17.07.2007 РЭА им. Г.В. Плеханова закупает оборудование и ПО: открытый конкурс

оставку и установку оборудования и ПО для развития системы информационно-технической инфраструктуры РЭА им. Г.В. Плеханова в 2007 году. Начальная цена контракта – не более 12 414 362 руб. Реали
29.06.2007 РЭА им. Г.В. Плеханова создает ИС «Сетевая учебная корпорация»

предстоит выполнить работы по созданию информационной системы «Сетевая учебная корпорация» для нужд РЭА им. Г.В. Плеханова в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование» в 2007-2008

Публикаций - 255, упоминаний - 397

РЭУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Ростелеком 10948 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
Yandex - Яндекс 9216 16
9594 16
SAP SE 5601 13
Oracle Corporation 7074 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 7
МегаФон 10742 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
SAS Institute 1082 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Promobot - Промобот 168 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ICL ГК - ICL Group 481 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
АйТи 1519 3
Zebra Technologies 158 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Альфа-Банк 1979 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Газпром ПАО 1493 10
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - ВТБ24 671 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 5
LEGO 260 5
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 5
Пробизнесбанк АКБ 135 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Dubai Mall - Дубай Молл 51 5
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Яндекс.Лавка 315 4
Расчетная палата РТС НКО 6 4
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 3
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 3
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 3
Arlift - Арлифт 22 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 4
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
4CIO 20 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 7
Microsoft Windows 2000 8678 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 9
Microsoft Office 4170 7
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 5
Promobot Rooky 6 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
IBS - Сетевая учебная корпорация ИС 4 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 3
ЭОС Дело-web 209 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Python Django - web framework 55 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Яндекс.Практикум 81 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Honeywell Metrologic 54 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Google Android 15243 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Outlook 1506 3
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Лобанов Иван 11 10
Кулик Вадим 206 7
Кивокурцев Олег 100 5
Толкунов Валентин 5 5
Чавушян Сара 5 5
Кирюшин Сергей 91 4
Дергунова Ольга 120 4
Шингарев Павел 22 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Савельев Виталий 55 4
Окулов Валерий 7 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Козлова Дарья 41 4
Терехин Никита 7 4
Рогов Артем 4 4
Мишустин Михаил 787 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Анохин Сергей 121 3
Тимофеев Александр 18 3
Ельцин Борис. 99 3
Макаров Станислав 118 3
Гришина Ольга 3 3
Екимова Ксения 3 3
Митченко Светлана 5 3
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 3
Прокопович Владислав 15 3
Кравченко Жанна 3 3
Укстина Анна 3 3
Бойков Кирилл 3 3
Треков Денис 3 3
Путин Владимир 3454 3
Касперская Наталья 319 3
Ковнир Евгений 75 3
Нуралиев Борис 298 3
Шадаев Максут 1210 3
Касперский Евгений 337 2
Иванов Алексей 163 2
Костин Андрей 68 2
Уфаев Дмитрий 15 2
Горбунов Алексей 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
Европа 24964 21
Украина 7928 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Казахстан - Республика 6048 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Израиль 2856 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Канада 5081 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Армения - Республика 2449 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 161
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
Образование в России 2893 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 18
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Информатика - computer science - informatique 1195 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 7
Экономический эффект 1342 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Известия ИД 770 2
ComputerWorld 144 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Россия К - телеканал 30 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
НМГ - Медиалогия 37 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 41
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 27
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 25
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 21
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 16
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 14
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 12
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 9
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 9
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 6
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 5
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 4
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Moscow Education Online 12 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Angara Cybersecurity Challenge 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Белые ночи САПР 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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