РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Российский Экономический Университет им. Плеханова — экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации. Крупнейший университет в стране по количеству специализаций на направлении «Экономика». Обучение в РЭУ проходит в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.