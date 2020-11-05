РЭУ Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Российский Экономический Университет им. Плеханова — экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации. Крупнейший университет в стране по количеству специализаций на направлении «Экономика». Обучение в РЭУ проходит в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.
РЭУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|4CIO 18 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|Медведев Дмитрий 1626 3
|Гришин Виктор 2 2
|Мацоцкий Сергей 178 2
|Козлова Дарья 7 1
|Ефремов Александр 17 1
|Сурова Надежда 4 1
|Лебедев Сергей 35 1
|Куренков Александр 3 1
|Таран Сергей 41 1
|Новиков Владимир 19 1
|Савчук Аурика 7 1
|Остроухова Юлия 27 1
|Головатый Леонид 9 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Власов Максим 7 1
|Муравьев Александр 5 1
|Денисов Степан 2 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Козлов Денис 5 1
|Анохова Елена 1 1
|Парабучев Алексей 11 1
|Степанов Андрей 23 1
|Крылов Павел 23 1
|Малков Павел 50 1
|Тимофеев Александр 12 1
|Лемякина Анна 4 1
|Притула Павел 33 1
|Касиманов Дмитрий 1 1
|Агафонов Роман 5 1
|Левин Леонид 123 1
|Белоусов Сергей 234 1
|Васильева Татьяна 6 1
|Кирюшин Сергей 67 1
|Уваров Алексей 12 1
|Савельев Виталий 48 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Окулов Валерий 7 1
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