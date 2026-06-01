РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

От теории к практике: «Киберпротект» и Плехановский университет расширяют сотрудничество в области ИТ-образования также современными технологиями и ИТ-решениями еще во время учёбы. Сотрудничество «Киберпротекта» и РЭУ им. Г.В. Плеханова уже успешно развивается в рамках стратегического партнерства в сфере И

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности знес-планирования «IBP — уже не просто красивая концепция, а эффективный инструмент принятия решений», — начал свое выступление Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС, модератор конференции. Большинство российских компаний уже автоматизировали отдельные функции: внедрили ERP, развернули BI-системы, настроили прогнозирование. «Данные есть, а согл

F6 и РЭУ запускают программу переподготовки по защите цифровой репутации ограмма профессиональной переподготовки, разработанная совместно специалистами F6 и преподавателями РЭУ Плеханова, стартует 17 июня 2026 г. Учебный курс позволит за относительно сжатые сроки по

«Магнит» и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области образования и инноваций в ритейле жировок студентов. Анна Мелешина, управляющий директор «Магнита», сказала: «Подписание соглашения с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало важным шагом в развитии образовательно-корпоративного взаимодейс

«Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова объединили усилия для развития цифровой образовательной среды университета ПО «Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) стали индустриальными партнерами, подписав соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие с

ГК InfoWatch и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о сотрудничестве о апробации стартовал в 2025 году, мероприятия будут проходить в течение всего 2026 г. Соглашение с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало для ГК InfoWatch первым в рамках проекта. Среди запланированных

РЭУ им. Г.В. Плеханова внедрил GreenData Messenger для внутренней коммуникации л Юрий Филиппович Тельнов, заведующий кафедрой прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Использование GreenData Messenger соответствует стратегии Плеханов

«БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок «БФТ-Холдинг» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров. В рам

РЭУ им. Г.В. Плеханова — новый образовательный партнер «Киберпротекта» т им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор РЭУ Иван Лобанов и исполнительный директор «Киберпротекта» Елена Бочерова. Об этом CNews сооб

Плехановский университет и BPMSoft договорились о развитии совместных ИТ-инициатив -ориентированных дисциплин, основанных на решениях BPMSoft. Подписи под документом поставили ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов и директор партнерского департамента BPMSoft Владимир Чан

РЭУ им. Г. В. Плеханова и Arenadata заключили партнерство в обучении специалистов по работе с данными ких систем». Наталья Середенко, доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Неслучайно в рамках дисциплины “Банковские информационно-аналитичес

«Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова Состоялось открытие технической лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Плеханова при поддержке и партнерстве компании «Билайн». Лаборатория открывается в ра

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми ла индустриальным партнером мероприятия проводимого кафедрой товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ. В мероприятии приняли участие представители ряда инженерных компаний, Агентства Инноваци

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова неральный директор компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко и проректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Ксения Екимова. Соглашение заключено на пять лет с возможностью продл

РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica есь и сейчас. Это ответственная миссия и мы очень рады, что кафедра предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова выбрали нас в качестве партнеров», – отметила Наталья Яшенкова, директ

Sitronics Group разработала и запустила обучающий курс по теме информационной безопасности для студентов Плехановского университета а Мария Штейн, исполнительный директор института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова. РЭУ им. Г. В. Плеханова является одной из крупнейших образовательных организаций высшего обра

Плехановский университет переходит на российское ПО «Мой офис» обновлениям продуктов предоставляется в течение трёх лет. Переход на российские технологии позволит РЭУ им. Г.В. Плеханова организовать удобную и безопасную ИТ-среду для работы с документами: р

Умные процессы Directum RX для РЭУ им. Г.В. Плеханова Российский Экономический Университет им. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) цифровизировал более тридцати бизнес-процессов с помощью Directum RX. В ин

Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 й университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) завершили пилотное тестирование системы контроля наличия средств индивидуальной защиты P

В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали ым многомиллиардный проект по созданию в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ) корпуса цифровых и информационных технологий наконец сдвинулся с мертвой точки. РЭУ

Застопорилось строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым От РЭУ «сбежал» подрядчик Как выяснил CNews, одобренный экс-премьером Дмитрием Медведевым многом

«1С:Первый БИТ» автоматизировал учет финансов в Университете им. Г.В. Плеханова вский государственный университет экономики, статистики и информатики. В итоге общее число филиалов РЭУ имени Г.В. Плеханова достигло 50.Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:

MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова MCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного курса позволит студентам освоить востребованные на рынке технологии упр

РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru портала и официального веб-сайта университета. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Официальный сайт РЭУ имени Г.В. Плеханова предлагает пользователям полную информацию об университете, а также

«Ланит» создал официальный портал Плехановского университета Компания «Ланит» завершила проект по созданию интернет-портала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) – главного и старейшего в Р

«Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack синга, разработки и облачных сервисов, 17 февраля начинает в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова спецкурс по OpenStack — облачной платформе на открытом коде, котора

«Ланит» создал программно-аппаратный комплекс для РЭУ им. Г.В. Плеханова ическому оснащению ситуационного центра Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ). Как сообщили CNews в «Ланите», в рамках проекта создан современный программно-аппаратны

РЭУ им. Г.В. Плеханова создает единую информационную среду для студентов и преподавателей Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (РЭУ), присоединивший Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), вн

В РЭУ им. Плеханова открылся академический центр компетенции IBM «Разумная коммерция» , выпущено учебное пособие, — рассказала Ольга Гришина, проректор по информатизации и коммуникации, РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Когда к исследовательскому направлению Cognos было добавлено еще од

Softlogic внедрила систему управления учебным процессом в РЭУ им. Г.В. Плеханова едрению автоматизированной информационной системы управления учебным процессом «Softlogic.Эврика» в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Основные требования, которые предъявлялись к новой системе: сохранени

IBS совместно с РЭУ им. Плеханова создаст ИС прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах победителей конкурса вошла компания IBS. Компании будет выделена субсидия на реализацию совместно с РЭУ комплексного высокотехнологичного проекта «Создание программно-технического комплекса (ин

РЭА им. Плеханова переводит часть документооборота в электронную форму с помощью ЭОС орму с помощью системы «Дело», разработанной компанией «Электронные Офисные Системы». По информации РЭА им. Плеханова, согласно приказу № 386 «Об изменении порядка документооборота и переводе ч

IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). На ее основе в вузе будет реализован инновационный образовательный проект – создана «Сетевая учебная корпорация», разработанная совме

РЭА им. Г.В.Плеханова объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчика сбюджета, выделяется до 55 342 000 руб. Выполнить все работы необходимо в период с момента заключения государственного контракта по сентябрь 2008 г. Выдавать конкурсную документацию в письменном виде РЭА им. Г.В.Плеханова планирует по 29 мая, завершить прием заявок - 30 числа. Приступить к рассмотрению предложений участников размещения заказа собирается 12 июня. Ключевую роль при этом сыгра

IBS создает «Сетевую учебную корпорацию» для РЭА им. Плеханова Компания IBS завершила разработку уникальной системы «Сетевая учебная корпорация», призванной стать основной для новой формы практико-ориентированного обучения (виртуальных тренажеров) студентов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (РЭА). Благодаря этой системе РЭА станет первым вузом, где обеспечат полноценное обучение работе с бизнес-приложениями студентов-экономистов

РЭА им. Г. В. Плеханова нуждается в сопровождении АС бюджетного учета Российская экономическая академия (РЭА) им. Г. В. Плеханова объявила открытый конкурс на поставку и сопровождение автоматизирова

РЭА им. Г.В.Плеханова требуется оборудование для развития ИС Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В.Плеханова проводит торги в форме открытого конкурса № 286к-3074 на поставку и ус

РЭА им. Г.В.Плеханова ищет поставщика оборудования и ПО Российская экономическая академия (РЭА) им. Г.В.Плеханова объявила о проведении открытого конкурса №286к-2996 по выбору поставщи

РЭА им. Г.В. Плеханова закупает оборудование и ПО: открытый конкурс оставку и установку оборудования и ПО для развития системы информационно-технической инфраструктуры РЭА им. Г.В. Плеханова в 2007 году. Начальная цена контракта – не более 12 414 362 руб. Реали