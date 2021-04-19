Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЭСИ
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Публикаций - 36, упоминаний - 51
МЭСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 756 2
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|Apple iOS 5747 1
|Google Android 10755 1
|Java - Язык программирования 1241 1
|Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 88 1
|Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 1
|Медведев Дмитрий 1451 3
|Носков Константин 203 2
|Дубин Михаил 38 2
|Федосов Виктор 8 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Алхазов Дмитрий 14 2
|Ильин Александр 11 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Доброхвалова Татьяна 2 1
|Трошенков Дмитрий 5 1
|Вышлов Андрей 20 1
|Ананьев Алексей 91 1
|Приходько Сергей 23 1
|Калугин Сергей 163 1
|Козырев Алексей 270 1
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Мамут Александр 115 1
|Засохлин Иван 8 1
|Ершов Андрей 45 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Усманов Алишер 244 1
|Путин Владимир 1865 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Ананьев Дмитрий 57 1
|Хасис Лев 96 1
|Галицкий Александр 85 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Иванов Олег 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805393, в очереди разбора - 709064.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805393, в очереди разбора - 709064.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru