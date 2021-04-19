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МЭСИ
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики



19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка 1
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 2
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
18.12.2018 Представительство Commvault в России и СНГ назначило нового директора 1
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» 1
09.08.2018 Экс-замминистра связи назначен исполнительным директором ЦРПТ 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
04.07.2017 «1С:Первый БИТ» автоматизировал учет финансов в Университете им. Г.В. Плеханова 1
16.01.2014 GMCS и МЭСИ будут готовить специалистов по работе с системами Microsoft Dynamics AX и CRM 2
26.12.2013 Москва финансирует бесплатный WiFi в вузах. Список 1
15.11.2013 Экс-менеджер МТС назначен заместителем министра связи 1
04.10.2013 «Лаборатория мультимедиа» разработала новый интернет-портал для МЭСИ с помощью «1С-Битрикс: Управление сайтом» 2
13.03.2013 В Москве состоится Международный форум разработчиков Apps4All 1
04.02.2013 Топ-менеджер МТС перешел работать в Минкомсвязи 1
05.10.2012 Андрей Ершов вступил в полномочия гендиректора МГТС 1
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение 1
06.04.2012 ИТ в образовании: "закон джунглей" дает результат 4
27.09.2011 Конференция CNews: «ВРМ 2011: инновации и реалии» 1
30.05.2011 Определены финалисты открытого конкурса «Программирование СУБД Oracle 10g» 1
12.10.2010 МЭСИ выделит 36 млн руб. на создание автоматизированной научно-образовательной системы за 25 дней 1
27.05.2010 Игорь Миронов назначен директором по маркетингу и рекламе Beeline в Армении 1
24.02.2010 «Акадо Телеком» развивает сотрудничество с МЭСИ 3
25.11.2009 МЭСИ оптимизировал образовательные процессы с помощью Adobe Connect Pro 1
26.06.2009 Интерес к BPM-проектам продиктован быстрой окупаемостью? 1
06.06.2008 9 июня откроется конференция «Электронное обучение и инновационное развитие России» 3
05.06.2008 9 июня откроется конференция «Электронное обучение и инновационное развитие России» 3
04.06.2008 9 июня откроется конференция «Электронное обучение и инновационное развитие России» 2
29.04.2008 Составлен первый портрет итэшника 1
05.10.2007 Студентов Рязанского филиала МЭСИ учат работать в Directum 1
26.09.2007 E-learning растет на демографических дрожжах 1
09.07.2007 IBM помогает МЭСИ воспитывать специалистов в области мэйнфреймов 2
25.04.2007 Финалист Imagine Cup 2007: команда МАИ выступит в Южной Корее 1
14.03.2007 МЭСИ ищет поставщика компьютерной техники 2
13.02.2007 DocsVision внедрили в МЭСИ 1

Публикаций - 36, упоминаний - 51

МЭСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 6
CBOSS 40 3
Microsoft Corporation 12193 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 282 3
VK - Mail.ru Group 2540 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1038 2
Акадо Телеком - Комкор 647 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Rambler Group - Рамблер ГК 536 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 87 1
Data Matrix 52 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Nokia Networks 55 1
ТС-центр 6 1
Восход ФГБУ НИИ 371 1
Элвис-Плюс 72 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 67 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Siemens Communications 8 1
Software AG & IDS Scheer 133 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 612 1
Accenture - Аксенчер 560 1
SAP SE 3318 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 1
HP - Hewlett-Packard 1001 1
NVision Group - Энвижн Груп 554 1
Инфосистемы Джет 690 1
Крок 1250 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Softline - Софтлайн 1538 1
Commvault 149 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 941 1
Huawei 2774 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4158 1
Dell EMC 2586 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
РЖД - Российские железные дороги 1107 1
HeadHunter Group - HH Group 346 1
Возрождение - Коммерческий банк 100 1
Газпром-Медиа Холдинг 123 1
ТС-инжиниринг 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Арбитражный суд города Москвы 366 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1710 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1260 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 780 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 756 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
3G - Стандарт мобильной связи 3897 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 76 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5747 1
Google Android 10755 1
Java - Язык программирования 1241 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 88 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 1
Медведев Дмитрий 1451 3
Носков Константин 203 2
Дубин Михаил 38 2
Федосов Виктор 8 2
Никифоров Николай 1126 2
Алхазов Дмитрий 14 2
Ильин Александр 11 1
Вихарев Сергей 12 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Трошенков Дмитрий 5 1
Вышлов Андрей 20 1
Ананьев Алексей 91 1
Приходько Сергей 23 1
Калугин Сергей 163 1
Козырев Алексей 270 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Мамут Александр 115 1
Засохлин Иван 8 1
Ершов Андрей 45 1
Исмаилов Рашид 47 1
Усманов Алишер 244 1
Путин Владимир 1865 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Ананьев Дмитрий 57 1
Хасис Лев 96 1
Галицкий Александр 85 1
Кисляков Евгений 83 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 6
Украина 3679 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 554 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 951 2
Казахстан - Республика 2794 2
Европа Северная - Скандинавия 284 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 376 1
Россия - СФО - Новосибирск 2099 1
Германия - Федеративная Республика 3936 1
Европа Восточная 1821 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 1
Турция - Турецкая республика 986 1
Прибалтика - Балтия 669 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1217 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1145 1
Беларусь - Белоруссия 2205 1
Армения - Республика 732 1
Европа 4032 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Commvault Certified - Commvault Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 39 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 496 2
CNews Analytics 2039 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 676 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 437 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 17 1
Олимпийские игры - Olympic Games 320 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805393, в очереди разбора - 709064.
Создано именных указателей - 46513.
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