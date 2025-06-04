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Oracle Hyperion Financial Management Oracle HFM Oracle Hyperion Strategic Finance Oracle HSF Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Oracle FDMEE Oracle Hyperion Financial Reports
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
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ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности
«Консист Бизнес Групп» (группа «Лансофт») и «Форбс Консалтинг» реализуют проект по импортозамещению Oracle HFM «В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с создание
|18.12.2015
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ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management
дации финансовой отчётности по международным стандартам (МСФО). С помощью решения на базе платформы Oracle Hyperion Financial Management корпорация переходит на ежеквартальный выпуск отчетности
|03.08.2015
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«Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning
по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management. Об этом CNews сообщили в ГК «Корус Консалтинг». В резул
|26.12.2014
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Agrokultura оптимизировала подготовку управленческой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management
Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по развитию системы Oracle Hyperion Financial Management по подготовке управленческой отчетности по МСФО для сель
|24.12.2014
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«Дикси» автоматизировала подготовку международной и управленческой отчетности с помощью решений Oracle
мпаний «Дикси» завершила проект по внедрению системы для консолидации финансовой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management и Oracle Financial Data Quality Management. Проект выпол
|29.10.2014
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«Евроцемент груп» развивает систему подготовки финансовой отчетности на основе Oracle Hyperion Financial Management
и в соответствии с МСФО. В результате проекта была создана и успешно использовалась система на базе Oracle Hyperion Financial Management, в которой были автоматизированы процессы консолидации.
|27.02.2012
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Alpcot Agro автоматизировала финансовую отчетность на базе Oracle Hyperion Financial Management
х альтернативных вариантов была выбрана система консолидации финансовой и управленческой отчетности Oracle Hyperion Financial Management. В созданной информационной системе реализован бизнес-пр
|18.11.2011
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Oracle анонсировала приложение для подготовки отчетности по экологической безопасности
OpenWorld в Сан-Франциско новое преднастроенное приложение Sustainability Reporting Starter Kit for Oracle Hyperion Financial Management, призванное упростить интеграцию и согласование отчетнос
|25.10.2011
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Oracle выпустила Oracle Financial Management Analytics с поддержкой iPad и iPhone
емя, деньги и ресурсы, интегрируя данные из приложений Oracle Hyperion Financial Close Management и Oracle Hyperion Financial Management для создания единого представления о процессе закрытия о
|28.07.2010
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«Евросеть» выбрала платформу Oracle для консолидации финансовой и управленческой отчетности
о том, что российский сотовый ритейлер «Евросеть» создает систему финансовой консолидации на основе Oracle Hyperion Financial Management – приложения для управления эффективностью предприятия.
|21.04.2010
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Oracle выпустила приложения для оптимизации финансовой отчетности и закрытия отчетных периодов
Disclosure Management могут использоваться совместно с другими EPM-приложениями Oracle, такими как Hyperion Financial Management, или интегрированно работать с главными бухгалтерскими книгами
Oracle Hyperion Financial Management и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 2
|Хамидуллин Артур 7 3
|Хлевнюк Сергей 4 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Шапировский Даниил 4 3
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Лановенко Валерий 46 2
|Слобцов Александр 4 2
|Малис Александр 157 1
|Горяйнов Андрей 51 1
|Мамут Александр 130 1
|Федоров Антон 22 1
|Ноготков Максим 49 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Малис Олег 80 1
|Зырянов Илья 17 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Коротков Сергей 7 1
|Володин Андрей 22 1
|Вожегова Мария 28 1
|Михайлов Алексей 81 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Марьясис Наталья 1 1
|Голосов Алексей 21 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Петров Александр 17 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Горбачев Дмитрий 13 1
|Порецкий Олег 10 1
|Калинин Денис 70 1
|Хайретдинов Марат 10 1
|Новиков Константин 22 1
|Катрич Алексей 43 1
|Годунов Андрей 12 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Лобков Антон 1 1
|Амириди Юлия 23 1
|Захарова Юлия 4 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|Российская газета 274 1
|Forbes - Форбс 863 1
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