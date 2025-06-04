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Oracle Hyperion Financial Management Oracle HFM Oracle Hyperion Strategic Finance Oracle HSF Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Oracle FDMEE Oracle Hyperion Financial Reports


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности

«Консист Бизнес Групп» (группа «Лансофт») и «Форбс Консалтинг» реализуют проект по импортозамещению Oracle HFM «В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с создание
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management

дации финансовой отчётности по международным стандартам (МСФО). С помощью решения на базе платформы Oracle Hyperion Financial Management корпорация переходит на ежеквартальный выпуск отчетности
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning

по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management. Об этом CNews сообщили в ГК «Корус Консалтинг». В резул
26.12.2014 Agrokultura оптимизировала подготовку управленческой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по развитию системы Oracle Hyperion Financial Management по подготовке управленческой отчетности по МСФО для сель
24.12.2014 «Дикси» автоматизировала подготовку международной и управленческой отчетности с помощью решений Oracle

мпаний «Дикси» завершила проект по внедрению системы для консолидации финансовой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management и Oracle Financial Data Quality Management. Проект выпол
29.10.2014 «Евроцемент груп» развивает систему подготовки финансовой отчетности на основе Oracle Hyperion Financial Management

и в соответствии с МСФО. В результате проекта была создана и успешно использовалась система на базе Oracle Hyperion Financial Management, в которой были автоматизированы процессы консолидации.

27.02.2012 Alpcot Agro автоматизировала финансовую отчетность на базе Oracle Hyperion Financial Management

х альтернативных вариантов была выбрана система консолидации финансовой и управленческой отчетности Oracle Hyperion Financial Management. В созданной информационной системе реализован бизнес-пр
18.11.2011 Oracle анонсировала приложение для подготовки отчетности по экологической безопасности

OpenWorld в Сан-Франциско новое преднастроенное приложение Sustainability Reporting Starter Kit for Oracle Hyperion Financial Management, призванное упростить интеграцию и согласование отчетнос
25.10.2011 Oracle выпустила Oracle Financial Management Analytics с поддержкой iPad и iPhone

емя, деньги и ресурсы, интегрируя данные из приложений Oracle Hyperion Financial Close Management и Oracle Hyperion Financial Management для создания единого представления о процессе закрытия о
28.07.2010 «Евросеть» выбрала платформу Oracle для консолидации финансовой и управленческой отчетности

о том, что российский сотовый ритейлер «Евросеть» создает систему финансовой консолидации на основе Oracle Hyperion Financial Management – приложения для управления эффективностью предприятия.

21.04.2010 Oracle выпустила приложения для оптимизации финансовой отчетности и закрытия отчетных периодов

Disclosure Management могут использоваться совместно с другими EPM-приложениями Oracle, такими как Hyperion Financial Management, или интегрированно работать с главными бухгалтерскими книгами


Публикаций - 52, упоминаний - 104

Oracle Hyperion Financial Management и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6761 42
Корус Консалтинг ГК 1258 10
SAP SE 5334 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 4
ФОРС - Центр разработки 652 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 3
8492 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8908 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 2
Oracle Hyperion Solutions 46 2
МегаФон 9302 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Cisco Systems 5157 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Accenture plc 686 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Евросеть 1412 5
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 471 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 2
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Связной ГК 1374 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Solvers 22 1
SLV 13 1
Trellas 21 1
Альфа-Банк 1800 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 1
Абсолют Банк 235 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 228 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 258 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 144 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 9 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 520 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Газпром ПАО 1368 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 566 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 25
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Oracle PeopleSoft 418 3
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Apple - App Store 2934 2
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 2
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SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
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Хлевнюк Сергей 4 3
Сафронов Сергей 16 3
Шапировский Даниил 4 3
Мильштейн Дмитрий 13 2
Лановенко Валерий 46 2
Слобцов Александр 4 2
Малис Александр 157 1
Горяйнов Андрей 51 1
Мамут Александр 130 1
Федоров Антон 22 1
Ноготков Максим 49 1
Чичваркин Евгений 162 1
Артемьев Тимур 34 1
Малис Олег 80 1
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Мушаков Игорь 36 1
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Володин Андрей 22 1
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Михайлов Алексей 81 1
Ясинский Владимир 18 1
Марьясис Наталья 1 1
Голосов Алексей 21 1
Кузнецова Анна 15 1
Петров Александр 17 1
Талалыкин Александр 6 1
Горбачев Дмитрий 13 1
Порецкий Олег 10 1
Калинин Денис 70 1
Хайретдинов Марат 10 1
Новиков Константин 22 1
Катрич Алексей 43 1
Годунов Андрей 12 1
Кузнецов Сергей 156 1
Лобков Антон 1 1
Амириди Юлия 23 1
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Зайцева Ольга 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 7
Франция - Французская Республика 7904 4
Украина 7672 4
Европа 24394 4
Европа Восточная 3109 3
Казахстан - Республика 5652 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2755 2
Испания - Королевство 3736 2
Швеция - Королевство 3645 2
Финляндия - Финляндская Республика 3626 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 35 2
Россия - СФО - Кемеровская область 943 1
Япония 13375 1
Германия - Федеративная Республика 12788 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Италия - Итальянская Республика 4383 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 1
Нидерланды 3561 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1278 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Америка Латинская 1839 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
Беларусь - Минск 651 1
Украина - Киев 1130 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Украина - Львов 98 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Украина Западная 15 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 44
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3008 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 5
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 4
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 4
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5029 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 3
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