«Консист Бизнес Групп» (группа «Лансофт») и «Форбс Консалтинг» реализуют проект по импортозамещению Oracle HFM «В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с создание

дации финансовой отчётности по международным стандартам (МСФО). С помощью решения на базе платформы Oracle Hyperion Financial Management корпорация переходит на ежеквартальный выпуск отчетности

по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management . Об этом CNews сообщили в ГК «Корус Консалтинг». В резул

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по развитию системы Oracle Hyperion Financial Management по подготовке управленческой отчетности по МСФО для сель

мпаний «Дикси» завершила проект по внедрению системы для консолидации финансовой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management и Oracle Financial Data Quality Management. Проект выпол