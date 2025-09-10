Разделы

Trellas


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 1
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
03.12.2018 «Связной» начал обмен старых смартфонов на новые 1
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 1
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 1
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 1
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 1
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1
11.02.2016 «Связной» отсудил у МТС миллиард 1
18.01.2016 МТС не смогла заблокировать покупку «Связного» братом президента «Евросети» 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1
24.06.2015 Полный разрыв отношений: Абоненты МТС больше не смогут оплачивать мобильники в «Связном» 1
19.06.2015 МТС требует запретить брату президента «Евросети» покупать «Связной» 1
25.03.2015 «Промсвязьбанк» поборется за контроль над «Связным» 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 1
14.10.2010 «Связной» бросил вызов банкам 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9043 14
МегаФон 9583 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13708 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 787 5
Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3036 2
Xiaomi 1890 2
Apple Inc 12425 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 495 2
Samsung Electronics 10490 1
SAP SE 5383 1
Huawei 4112 1
LG Electronics 3656 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
BBK OPPO Electronics 399 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Novardis - Новардис Консалтинг 62 1
Lonestar Enterprises 1 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1511 1
Digma 227 1
МТ-сервис - Мобильный телекоммуникационный сервис 5 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 1
Рустам Курмаев и партнеры 28 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 1
Связной ГК 1377 21
Евросеть 1413 20
Solvers 23 11
ОНЭКСИМ ГК 47 10
Связной Логистика 14 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 6
Trellas Enterprises 8 6
ПСБ - Промсвязьбанк 883 6
Связной Банк 105 6
SLV 13 5
Благосостояние НПФ 52 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 4
Альфа-Групп 721 4
Глобэкс банк 47 2
Альфа-Банк 1824 2
Solvers - NFOC - North Financial Ovesrseas 2 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
DTSRetail Ltd 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Совкомбанк ПАО 271 1
Strafor Commercial 4 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
Авиапарк ТРЦ 43 1
НОТА-Банк 5 1
РБ Факторинг 7 1
Связной ГК - Максус 22 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2224 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 8
Судебная власть - Judicial power 2369 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3295 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 714 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3406 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5029 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25150 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25227 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 665 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5538 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14237 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1923 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7994 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14200 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3193 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1074 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11069 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 1
Моноблок - Monoblock PC 1022 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5805 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2199 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Связной Smart Protect 2 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 904 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Samsung Galaxy 983 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 58 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 25 1
Ноготков Максим 50 20
Малис Александр 157 19
Малис Олег 81 19
Мамут Александр 131 7
Чичваркин Евгений 162 6
Артемьев Тимур 34 6
Прохоров Михаил 38 5
Солодовников Денис 108 3
Солодовников Дмитрий 56 3
Мильштейн Дмитрий 13 2
Лацанич Василь 106 2
Яшин Владимир 5 2
Touch Michael - Тач Майкл 36 2
Горяйнов Андрей 53 1
Павлов Антон 16 1
Брюквин Юрий 299 1
Либин Сергей 24 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Мазурова Яна 5 1
Слободин Михаил 56 1
Захарченко Дмитрий 5 1
Дубовсков Андрей 89 1
Заикина Мария 13 1
Ольховник Евгений 4 1
Усманов Алишер 301 1
Калашов Захар 1 1
Вайнизихер Борис 6 1
Родионов Дмитрий 26 1
Ельцов Виктор 1 1
Осин Александр 8 1
Пермяков Олег 2 1
Лукьяненко Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152907 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44950 9
Нидерланды 3587 6
Кипр - Республика 575 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 787 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Азия - Азиатский регион 5683 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Украина 7732 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6518 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6973 9
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 6
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 508 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8154 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5360 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11514 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4838 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3714 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2408 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17055 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7183 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 819 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 210 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1591 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 484 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3634 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6664 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 454 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1048 11
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
Ведомости 1146 1
Рустелеком ТК 304 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

