Loyalty Management Системы лояльности Программы поощрения клиентов Программы поощрения постоянных покупателей Бонусные программы
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Стали ли российские облака реальной альтернативой западным платформам?
тически всех — искали замену не только виртуальному офису, но облачным хранилищам и даже программам лояльности. Однако некоторые бизнесы прибегли к обходным путям, чтобы пользоваться привычным
|24.04.2024
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«Норбит» объединил все аптеки «Фармаимпекс» общей программой лояльности
пания «Норбит» (входит в группу «Ланит») запустила для аптечной сети «Фармаимпекс» единую программу лояльности. Она реализована на базе платформы для автоматизации маркетинга и управления потре
|18.04.2024
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Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»
К-АЗК. Благодаря этим продуктам сеть из 86 станций получила новый канал для коммуникации, повышения лояльности и продаж. Функционал приложения и ЛК интегрирован с подсистемой лояльности
|15.04.2024
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Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности
для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г. Система лояльности д
|10.04.2024
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«Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо»
Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни н
|02.04.2024
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«СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей
Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям
|01.04.2024
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Сбербанк объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности
Сбербанк реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности «СберСпасибо». Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и огра
|29.03.2024
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«Атол» запускает инновационную платформу сервисов на основе искусственного интеллекта для ритейл-бизнеса
ные возможности помогут нам не только привлекать клиентов, но и удерживать их, повышая активность и лояльность. Мы видим использование ИИ в ритейле как ключевой элемент нашей стратегии роста и
|21.03.2024
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Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад»
ламодателей. Преимущества для рекламодателей очевидны – это и большая лояльная аудитория одного из крупнейших паблишеров в стране, и возможность дополнительно эффективно монетизировать свою программу лояльности, а также разнообразить свои каналы трафика и провести свои активности в рамках «РЖД Бонус». Участниками Программы железной дороги уже являются крупнейшие банки, отели, интернет-магаз
|18.03.2024
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Продавцы «Яндекс Маркета» смогут увеличить скидку по зеленым ценам
«Яндекс Маркет» расширяет возможности программы лояльности. Теперь продавцы смогут настраивать скидку по зеленым ценам, а не только предлагат
|26.02.2024
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Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла
товары со скидками. При этом, согласно другому исследованию, 85% ритейлеров отмечают, что программы лояльности по-прежнему стимулируют россиян к покупке. Вместе с тем стоимость привлечения новы
|21.02.2024
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В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке
ель является таким «моно-клиентом». В ходе исследования были выделены 10 характеристик, влияющих на лояльность пользователей: качество обучения, удобство, надежность и технологичность сервиса,
|14.02.2024
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Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий
Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 40% при бронировании размещения
|07.02.2024
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Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения
ьзователь вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда чере
|01.02.2024
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В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо»
Приморский край (6,3 млн) и Новосибирская область (6,1 млн). Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Наши клиенты
|17.01.2024
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«Яндекс Афиша» подключилась к программе лояльности НСПК
Программа лояльности «Привет!)» и «Яндекс Афиша» запустили новый раздел, в рамках которого теперь любой
|27.12.2023
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Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта»
-разработчик платформы для автоматизации маркетинга Loymax внедрила бонусно-накопительную программу лояльности в федеральную сеть магазинов «Ароматный Мир». С июля 2023 г. система внедрена в то
|27.12.2023
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Проверка связи: в «СберСпасибо» выяснили, кто и сколько тратит на телеком-услуги
зместили 395 млн руб. бонусами. В топ-5 также вошли Краснодарский край (90,3 млн руб.), Санкт-Петербург (76,2 млн руб.) и Свердловская область (47,1 млн руб.). Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Часто мы совершаем регулярные платежи машинально и не задумываемся об экономии. Приятно, когда есть возможность сделать постоянные базовые траты выгоднее. Т
|27.12.2023
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Год в бонусе: клиенты «СберСпасибо» могут узнать персональные итоги
ь ее возможности, увидят общую для «СберСпасибо» статистику. Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Говорят, что
|12.12.2023
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Бонусные карты любых магазинов — в «Сбербанк онлайн»
ельцы Android-устройств (версии 15.2 и выше). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Карту лояльности легко внести в приложение — для этого нужно перейти в раздел «Бонусные карты» из «
|04.12.2023
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«Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО
рговля» особо значимых проектов (ОЗП). Фото: X5 Group X5 и «Магнит» сумели перевести свои программы лояльности на отечественное ПО Еще для 11 потребностей есть российские решения, однако они тр
|24.11.2023
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Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов
on-premise, но уже в 2024 г. мы рассчитываем вывести её в SaaS. Это сделает её доступной даже для небольших компаний, что поможет предпринимателям повысить удовлетворённость клиентов, а значит, и их лояльность».
|25.10.2023
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Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах
Компания Kleek, российский финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, анонсировала интеграцию своего сервиса с системами лояльности ряда ресторанов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Kleek. Благодаря этому посетители ресторанов теперь могут проверять свой баланс на карте лояльности по ном
|23.10.2023
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«Магнит» перевел программу лояльности на решение российской разработки
«Магнит» завершил перевод программы лояльности на отечественную платформу Manzana. Весь процесс занял несколько месяцев: компания
|28.09.2023
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GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности
вить узкие места в работе сайта и подготовиться к повышенному трафику при переходе на новую систему лояльности. Об этом CNews сообщили представители Gmonit. Компания Familia – сеть магазинов фо
|27.09.2023
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«Яндекс путешествия» запускают программу лояльности
«Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей. Чем больше отелей пользователь бронирует
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События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг
тов, импортозамещение, кадровый дефицит. Чтобы закрепиться на рынке, повысить узнаваемость бренда и лояльность партнеров, ИТ-компании стали чаще обращаться к креативным подходам в маркетинге. Р
|18.08.2023
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Предприниматели смогут сэкономить до 10% на покупках на «Яндекс маркете»
Сервис «Яндекс маркет для бизнеса» запускает программу лояльности для компаний и индивидуальных предпринимателей, которая позволяет экономить до 10% на регулярных заказах. Участники получают процент от суммы заказов в виде баллов, которыми можно оп
|17.08.2023
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Loymax реализовала программу лояльности для сахалинской сети магазинов «Матрешка»
ymax, разработчик платформы для автоматизации маркетинга, реализовала проект по внедрению программы лояльности для компании «Восток-ритейл» и сети магазинов «Матрешка» в Южно-Сахалинске. Loymax
|07.07.2023
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ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы
упления Евгения Лимаренко, ex-директора по ИТ Gulliver Group, и Ирины Баршак, руководителя проекта «Лояльность» Gulliver Group. Темой их доклада был анализ опыта, полученного при разработке и в
|21.06.2023
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Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе»
Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе», что позволит списывать и начислять бонус
|26.04.2023
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На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»
в Tele2: «Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском «Городмобайл» мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая в
|06.04.2023
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«Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий
тнес-индустрии в размере 20 млн руб. Один из ИИ-проектов, реализованный с помощью гранта, — система лояльности, основанная на сегментации клиентов. Команда «Фитбейс» проанализировала поведение
|23.03.2023
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CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными
клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления программами лояльности RightWay. Расширение функциональности решений позволит обогащать клиентские данные
|03.03.2023
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ВТБ: доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке вырастет до 10% в 2023 году
ВТБ поддерживает инициативу ЦБ о создании программы лояльности для СБП. Создание единой платформы для держателей карт «Мир» и пользователей Систе
|19.12.2022
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«Норбит» выпустил мобильное приложение для Glenfield
ециалистами службы поддержки. Реализация проекта позволила масштабировать клиентскую базу, повысить лояльность и вовлеченность за счет персонализированных акций и предложений, а также нарастить
|14.12.2022
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«Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года»
нтра Москвы luxury-сегмента «Времена года». В нем собраны все полезные сервисы для обладателей карт лояльности: программа привилегий, навигация, оплата парковки и т.д. Им уже пользуются более 3
|21.10.2022
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«Яндекс маркет» начал поощрять продавцов, предлагающих покупателям низкие цены и качественный сервис
«Яндекс маркет» запустил программу лояльности для активных продавцов, которые предлагают покупателям привлекательные цены и высо
|18.10.2022
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Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound
навания речи и ряд обновлений, позволяющих значительно увеличить скорость информирования и повысить лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители CTI. Распознавание автоответчиков,
|10.10.2022
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Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH
ссийской (SLR) и нероссийской частей бизнеса («разделение») и выпуске обыкновенных акций или ГДР, представляющих обыкновенные акции компании («бонусные ценные бумаги SLH») за нулевое вознаграждение («бонусная эмиссия», и вместе с разделением «сделка»). Разделение будет осуществлено путем продажи SLR Игорю Боровикову («основатель») (или компании, контролируемой основателем) за вознаграждение
Loyalty Management и организации, системы, технологии, персоны:
|Бар-Бирюкова Мария 84 19
|Кусков Денис 221 18
|Медведев Дмитрий 1645 18
|Заржецкий Александр 35 16
|Романенко Андрей 91 16
|Натрусов Артем 263 15
|Анкудинов Алексей 22 15
|Шадаев Максут 873 15
|Богданов Кирилл 112 15
|Путин Владимир 3012 14
|Писарев Андрей 18 14
|Горыня Кирилл 24 13
|Кирьянова Александра 111 13
|Сотин Денис 200 12
|Булгаков Кирилл 90 12
|Захир Максим 22 12
|Брюквин Юрий 298 12
|Чехонин Антон 65 12
|Рыбакова Любовь 17 11
|Николаев Вячеслав 97 11
|Рубцова Ольга 33 11
|Орловский Виктор 366 11
|Греф Герман 396 11
|Демидов Михаил 133 11
|Сафронов Юрий 67 11
|Чаркин Евгений 277 11
|Поповский Александр 90 10
|Макаров Станислав 117 10
|Мякишева Марина 84 10
|Хасис Лев 105 10
|Солонин Виталий 89 10
|Осипов Сергей 36 10
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 10
|Бакутеев Владимир 18 10
|Махов Геннадий 11 9
|Кулик Вадим 174 9
|Дырмовский Дмитрий 122 9
|Эмдин Сергей 68 9
|Семенов Александр 137 9
|Востриков Юрий 55 9
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