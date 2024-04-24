Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 147833
ИКТ 11654
Организации 9235
Ведомства 1426
Ассоциации 877
Технологии 3253
Системы 22981
Персоны 61195
География 2332
Статьи 1464
Пресса 1098
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2367
Мероприятия 830

Loyalty Management Системы лояльности Программы поощрения клиентов Программы поощрения постоянных покупателей Бонусные программы

Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы


Стали ли российские облака реальной альтернативой западным платформам?

тически всех — искали замену не только виртуальному офису, но облачным хранилищам и даже программам лояльности. Однако некоторые бизнесы прибегли к обходным путям, чтобы пользоваться привычным

24.04.2024 «Норбит» объединил все аптеки «Фармаимпекс» общей программой лояльности

пания «Норбит» (входит в группу «Ланит») запустила для аптечной сети «Фармаимпекс» единую программу лояльности. Она реализована на базе платформы для автоматизации маркетинга и управления потре
18.04.2024 Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»

К-АЗК. Благодаря этим продуктам сеть из 86 станций получила новый канал для коммуникации, повышения лояльности и продаж. Функционал приложения и ЛК интегрирован с подсистемой лояльности

15.04.2024 Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности

для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г. Система лояльности д
10.04.2024 «Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо»

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни н
02.04.2024 «СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей

Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям

01.04.2024 Сбербанк объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности

Сбербанк реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности «СберСпасибо». Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и огра
29.03.2024 «Атол» запускает инновационную платформу сервисов на основе искусственного интеллекта для ритейл-бизнеса

ные возможности помогут нам не только привлекать клиентов, но и удерживать их, повышая активность и лояльность. Мы видим использование ИИ в ритейле как ключевой элемент нашей стратегии роста и

21.03.2024 Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад»

ламодателей. Преимущества для рекламодателей очевидны – это и большая лояльная аудитория одного из крупнейших паблишеров в стране, и возможность дополнительно эффективно монетизировать свою программу лояльности, а также разнообразить свои каналы трафика и провести свои активности в рамках «РЖД Бонус». Участниками Программы железной дороги уже являются крупнейшие банки, отели, интернет-магаз
18.03.2024 Продавцы «Яндекс Маркета» смогут увеличить скидку по зеленым ценам

«Яндекс Маркет» расширяет возможности программы лояльности. Теперь продавцы смогут настраивать скидку по зеленым ценам, а не только предлагат
26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла

товары со скидками. При этом, согласно другому исследованию, 85% ритейлеров отмечают, что программы лояльности по-прежнему стимулируют россиян к покупке. Вместе с тем стоимость привлечения новы
21.02.2024 В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке

ель является таким «моно-клиентом». В ходе исследования были выделены 10 характеристик, влияющих на лояльность пользователей: качество обучения, удобство, надежность и технологичность сервиса,

14.02.2024 Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий

Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 40% при бронировании размещения

07.02.2024 Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения

ьзователь вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда чере
01.02.2024 В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо»

Приморский край (6,3 млн) и Новосибирская область (6,1 млн). Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Наши клиенты
17.01.2024 «Яндекс Афиша» подключилась к программе лояльности НСПК

Программа лояльности «Привет!)» и «Яндекс Афиша» запустили новый раздел, в рамках которого теперь любой
27.12.2023 Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта»

-разработчик платформы для автоматизации маркетинга Loymax внедрила бонусно-накопительную программу лояльности в федеральную сеть магазинов «Ароматный Мир». С июля 2023 г. система внедрена в то
27.12.2023 Проверка связи: в «СберСпасибо» выяснили, кто и сколько тратит на телеком-услуги

зместили 395 млн руб. бонусами. В топ-5 также вошли Краснодарский край (90,3 млн руб.), Санкт-Петербург (76,2 млн руб.) и Свердловская область (47,1 млн руб.). Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Часто мы совершаем регулярные платежи машинально и не задумываемся об экономии. Приятно, когда есть возможность сделать постоянные базовые траты выгоднее. Т
27.12.2023 Год в бонусе: клиенты «СберСпасибо» могут узнать персональные итоги

ь ее возможности, увидят общую для «СберСпасибо» статистику. Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Говорят, что
12.12.2023 Бонусные карты любых магазинов — в «Сбербанк онлайн»

ельцы Android-устройств (версии 15.2 и выше). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Карту лояльности легко внести в приложение — для этого нужно перейти в раздел «Бонусные карты» из «
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО

рговля» особо значимых проектов (ОЗП). Фото: X5 Group X5 и «Магнит» сумели перевести свои программы лояльности на отечественное ПО Еще для 11 потребностей есть российские решения, однако они тр
24.11.2023 Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов

on-premise, но уже в 2024 г. мы рассчитываем вывести её в SaaS. Это сделает её доступной даже для небольших компаний, что поможет предпринимателям повысить удовлетворённость клиентов, а значит, и их лояльность».
25.10.2023 Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах

Компания Kleek, российский финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, анонсировала интеграцию своего сервиса с системами лояльности ряда ресторанов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Kleek. Благодаря этому посетители ресторанов теперь могут проверять свой баланс на карте лояльности по ном
23.10.2023 «Магнит» перевел программу лояльности на решение российской разработки

«Магнит» завершил перевод программы лояльности на отечественную платформу Manzana. Весь процесс занял несколько месяцев: компания
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности

вить узкие места в работе сайта и подготовиться к повышенному трафику при переходе на новую систему лояльности. Об этом CNews сообщили представители Gmonit. Компания Familia – сеть магазинов фо
27.09.2023 «Яндекс путешествия» запускают программу лояльности

«Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей. Чем больше отелей пользователь бронирует
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг

тов, импортозамещение, кадровый дефицит. Чтобы закрепиться на рынке, повысить узнаваемость бренда и лояльность партнеров, ИТ-компании стали чаще обращаться к креативным подходам в маркетинге. Р
18.08.2023 Предприниматели смогут сэкономить до 10% на покупках на «Яндекс маркете»

Сервис «Яндекс маркет для бизнеса» запускает программу лояльности для компаний и индивидуальных предпринимателей, которая позволяет экономить до 10% на регулярных заказах. Участники получают процент от суммы заказов в виде баллов, которыми можно оп
17.08.2023 Loymax реализовала программу лояльности для сахалинской сети магазинов «Матрешка»

ymax, разработчик платформы для автоматизации маркетинга, реализовала проект по внедрению программы лояльности для компании «Восток-ритейл» и сети магазинов «Матрешка» в Южно-Сахалинске. Loymax
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

упления Евгения Лимаренко, ex-директора по ИТ Gulliver Group, и Ирины Баршак, руководителя проекта «Лояльность» Gulliver Group. Темой их доклада был анализ опыта, полученного при разработке и в
21.06.2023 Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе»

Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе», что позволит списывать и начислять бонус
26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»

в Tele2: «Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском «Городмобайл» мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая в
06.04.2023 «Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий

тнес-индустрии в размере 20 млн руб. Один из ИИ-проектов, реализованный с помощью гранта, — система лояльности, основанная на сегментации клиентов. Команда «Фитбейс» проанализировала поведение

23.03.2023 CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными

клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления программами лояльности RightWay. Расширение функциональности решений позволит обогащать клиентские данные
03.03.2023 ВТБ: доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке вырастет до 10% в 2023 году

ВТБ поддерживает инициативу ЦБ о создании программы лояльности для СБП. Создание единой платформы для держателей карт «Мир» и пользователей Систе
19.12.2022 «Норбит» выпустил мобильное приложение для Glenfield

ециалистами службы поддержки. Реализация проекта позволила масштабировать клиентскую базу, повысить лояльность и вовлеченность за счет персонализированных акций и предложений, а также нарастить
14.12.2022 «Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года»

нтра Москвы luxury-сегмента «Времена года». В нем собраны все полезные сервисы для обладателей карт лояльности: программа привилегий, навигация, оплата парковки и т.д. Им уже пользуются более 3
21.10.2022 «Яндекс маркет» начал поощрять продавцов, предлагающих покупателям низкие цены и качественный сервис

«Яндекс маркет» запустил программу лояльности для активных продавцов, которые предлагают покупателям привлекательные цены и высо
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound

навания речи и ряд обновлений, позволяющих значительно увеличить скорость информирования и повысить лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители CTI. Распознавание автоответчиков,

10.10.2022 Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH

ссийской (SLR) и нероссийской частей бизнеса («разделение») и выпуске обыкновенных акций или ГДР, представляющих обыкновенные акции компании («бонусные ценные бумаги SLH») за нулевое вознаграждение («бонусная эмиссия», и вместе с разделением «сделка»). Разделение будет осуществлено путем продажи SLR Игорю Боровикову («основатель») (или компании, контролируемой основателем) за вознаграждение

Публикаций - 4673, упоминаний - 5717

Loyalty Management и организации, системы, технологии, персоны:

7812 328
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11302 309
Microsoft Corporation 24236 299
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8507 263
SAP SE 5153 232
МегаФон 8103 204
Oracle Corporation 6563 201
Ростелеком 10896 198
Yandex - Яндекс 6686 188
Google LLC 11494 163
Apple Inc 11762 161
IBM - International Business Machines Corp 9372 151
Samsung Electronics 10049 141
Meta Platforms - Facebook 4394 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3437 106
1С-Рарус 864 95
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2767 93
Крок - Croc 1767 92
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 88
VK - Mail.ru Group 3300 87
Huawei 3756 77
Корус Консалтинг ГК 1168 74
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 72
Цифра ГК 2318 71
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1433 69
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 211 66
Amazon Inc - Amazon.com 2932 65
Intel Corporation 11981 65
HP Inc. 5638 64
Telegram Group 1594 64
Cisco Systems 5042 62
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 756 59
SAS Institute 950 58
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1592 57
Dell EMC 4989 56
SAP CIS - САП СНГ 853 53
BSS - Банк Софт Системс - БСС 637 51
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1038 51
Softline - Софтлайн 2490 50
Xiaomi 1562 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6737 326
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2105 171
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2682 126
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 119
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1074 119
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 957 108
Лента - Сеть розничной торговли 1953 91
Visa International 1934 88
Альфа-Банк 1703 85
Магнит - Тандер - сеть магазинов 779 80
Связной ГК 1360 75
Открытие ФК - Банк Открытие 528 73
X5 Group - Перекрёсток 502 72
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 416 67
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1181 64
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 62
НСПК - Национальная система платежных карт 761 56
Почта России ПАО 2039 56
Евросеть 1403 56
ГПБ - Газпромбанк 1039 55
РЖД - Российские железные дороги 1820 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 49
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 774 48
ПСБ - Промсвязьбанк 805 47
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 435 44
ВТБ - ВТБ24 662 40
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 486 40
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 534 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1529 38
МКБ - Московский кредитный банк 545 37
Qiwi 984 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 35
Русский стандарт Банк 418 33
Auchan Holding - Ашан Ритейл 268 33
Почта Банк 429 32
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 32
Лента - Утконос 177 31
Спортмастер - Sportmaster 172 31
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 178 31
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 249 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4441 120
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2705 93
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10846 90
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2904 72
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5200 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5550 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3619 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2596 37
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1323 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 35
Федеральное казначейство России 1681 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4243 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1848 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2992 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2124 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3186 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1149 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1851 18
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1320 16
Судебная власть - Judicial power 2239 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2618 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2416 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2871 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 237 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1325 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1316 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 8
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 562 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 877 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6196 68
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 5
Linux Foundation 179 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 4
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 67 3
АФТ - Ассоциация Финтех 121 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 3
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 3
WiMAX Forum 68 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 36 2
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 2
OSI - Open Source Initiative 71 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
ASF - Apache Software Foundation 108 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60945 1567
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46318 1096
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28839 1092
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6326 797
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10341 730
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6583 704
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23129 647
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19933 641
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15054 637
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23080 588
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11248 564
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23638 523
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27186 522
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20798 513
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9288 513
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13638 471
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4206 433
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3789 431
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4204 424
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28223 401
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9893 400
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16670 399
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8204 386
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10924 378
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24722 370
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5946 357
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12354 342
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11218 338
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9309 334
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11988 310
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11121 309
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6276 303
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11859 294
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11891 284
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4286 279
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10167 276
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4786 275
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4903 269
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14895 255
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24079 251
Google Android 13568 313
Apple iOS 7452 230
Microsoft Windows 15211 124
Google Play - Google Store - Android Market 3187 117
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 112
Apple - App Store 2799 109
Microsoft Windows 2000 8661 89
Apple iPhone 6 4862 88
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2208 81
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4750 79
Microsoft Dynamics 1169 77
Microsoft Office 3600 76
Linux OS 9329 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4879 67
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 106 66
Microsoft Dynamics CRM 539 66
Apple iPad 3818 65
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 574 64
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 568 55
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 941 54
Apple Pay 480 53
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 400 51
Oracle Java - язык программирования 2929 49
Microsoft Skype 2021 48
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 917 48
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 47
WhatsApp Messenger 1021 47
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 46
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 86 46
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 705 46
Microsoft Azure 1376 44
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3976 41
Яндекс.Маркет 823 41
Rakuten Viber 602 41
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 39
ВГТРК - Смотрим 592 38
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 433 37
VK - Mail.ru Одноклассники 1692 37
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 368 35
Бар-Бирюкова Мария 84 19
Кусков Денис 221 18
Медведев Дмитрий 1645 18
Заржецкий Александр 35 16
Романенко Андрей 91 16
Натрусов Артем 263 15
Анкудинов Алексей 22 15
Шадаев Максут 873 15
Богданов Кирилл 112 15
Путин Владимир 3012 14
Писарев Андрей 18 14
Горыня Кирилл 24 13
Кирьянова Александра 111 13
Сотин Денис 200 12
Булгаков Кирилл 90 12
Захир Максим 22 12
Брюквин Юрий 298 12
Чехонин Антон 65 12
Рыбакова Любовь 17 11
Николаев Вячеслав 97 11
Рубцова Ольга 33 11
Орловский Виктор 366 11
Греф Герман 396 11
Демидов Михаил 133 11
Сафронов Юрий 67 11
Чаркин Евгений 277 11
Поповский Александр 90 10
Макаров Станислав 117 10
Мякишева Марина 84 10
Хасис Лев 105 10
Солонин Виталий 89 10
Осипов Сергей 36 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 10
Бакутеев Владимир 18 10
Махов Геннадий 11 9
Кулик Вадим 174 9
Дырмовский Дмитрий 122 9
Эмдин Сергей 68 9
Семенов Александр 137 9
Востриков Юрий 55 9
Россия - РФ - Российская федерация 136364 2793
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41478 896
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51260 471
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13894 392
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16600 346
Европа 21491 313
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13992 215
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16314 206
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7027 167
Казахстан - Республика 5358 152
Украина 7482 135
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 130
Беларусь - Белоруссия 5426 126
Германия - Федеративная Республика 12453 125
Россия - СФО - Новосибирск 4071 105
Россия - УФО - Екатеринбург 3719 95
Япония 13157 90
Франция - Французская Республика 7723 82
Азия - Азиатский регион 5340 79
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2729 79
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2915 71
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2797 69
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2981 65
Европа Восточная 3044 62
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1810 61
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2114 61
Индия - Bharat 5301 58
Армения - Республика 2241 52
Южная Корея - Республика 6521 51
Африка - Африканский регион 3400 50
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2516 49
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2584 49
Узбекистан - Республика 1644 48
Америка Северная - Североамериканский регион 3292 47
Турция - Турецкая республика 2266 47
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2308 47
Испания - Королевство 3675 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2266 44
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1377 43
Земля - планета Солнечной системы 10218 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46006 1600
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22804 1480
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48462 580
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12462 426
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12939 420
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15677 397
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10477 374
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17285 364
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6357 333
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7583 333
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6625 330
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4627 302
Кредитование - Сrediting - Заём 6455 299
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5388 299
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27223 298
Абонентская база - Абонентская плата 5771 275
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6179 267
Страхование - Страховое дело - Insurance 5540 267
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4621 237
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9521 214
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1996 211
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5170 204
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5976 199
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5733 198
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9219 187
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5726 178
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2969 176
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 170
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5453 164
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10628 159
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5205 158
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4800 154
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2624 148
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2569 146
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3530 146
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 401 144
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8038 143
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1276 140
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5407 136
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 135
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 61
CNews - ZOOM.CNews 1818 41
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 32
Forbes - Форбс 730 17
Коммерсантъ - Издательский дом 1637 17
Ведомости 837 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5849 16
Bloomberg 1216 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 833 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 9
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 8
Известия ИД 573 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 8
TAdviser - Центр выбора технологий 369 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 642 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 5
AppleInsider 394 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 5
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
CNET Networks - CNET News 1642 4
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 172 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 4
Мобильные системы 114 4
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 113 4
NYT - The New York Times 1018 4
Sputnik 57 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 4
РБК Daily 91 4
РИА Новости 857 4
ZDnet 597 4
Wikipedia - Википедия 460 4
The Verge - Издание 530 4
DigiTimes - Издание 1309 3
Комсомольская правда ИД 66 3
ComputerWorld 144 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 63 3
FT - Financial Times 1198 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7844 211
Gartner - Гартнер 3520 120
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 119
IDC - International Data Corporation 4888 96
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2949 88
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 961 45
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 39
Forrester Research 819 35
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 13
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 13
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 13
CNews Инновация года - награда 108 12
Juniper Research 516 10
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 10
BCG - Boston Consulting Group 105 10
Fortune Global 500 285 9
comScore 379 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 8
Moody's Investors Service 135 7
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 72 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 7
Frost & Sullivan 202 7
Forrester Wave 45 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
CNews Рынок ИТ-услуг 161 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 6
eMarketer 203 6
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 59 6
GfK Rus - ГФК-Русь 213 6
ABI Research 233 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 120 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Markets&Markets Research 109 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
Coleman Parkes 11 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 4
Strategy Analytics 284 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 28
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 901 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 11
VK Skillbox - Скилбокс 100 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 504 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 287 6
МЭИ - Московский энергетический институт 122 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 161 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 5
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 58 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 822 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 339 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 281 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 158 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 220 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 69 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 116 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 328 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 161 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 17 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 86 2
РАН - Российская академия наук 1788 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 498 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 128
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 76
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1010 48
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 38
День молодёжи - 27 июня 749 24
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 20
CNews AWARDS - награда 456 15
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 10
CNews FORUM Кейсы 182 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 8
Международный женский день - 8 марта 321 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 5
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 5
IPTV Forum 17 4
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 4
Docflow 146 4
CeBIT 611 4
Microsoft Dynamics AX Forum 27 4
itSMF - IT Service Management Forum 31 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 4
Metro Expo 6 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 366 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
CSTB Telecom & Media 58 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Samsung Forum 14 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291145, в очереди разбора - 802797.
Создано именных указателей - 147833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024