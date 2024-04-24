Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы

Стали ли российские облака реальной альтернативой западным платформам? тически всех — искали замену не только виртуальному офису, но облачным хранилищам и даже программам лояльности. Однако некоторые бизнесы прибегли к обходным путям, чтобы пользоваться привычным

«Норбит» объединил все аптеки «Фармаимпекс» общей программой лояльности пания «Норбит» (входит в группу «Ланит») запустила для аптечной сети «Фармаимпекс» единую программу лояльности. Она реализована на базе платформы для автоматизации маркетинга и управления потре

Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл» К-АЗК. Благодаря этим продуктам сеть из 86 станций получила новый канал для коммуникации, повышения лояльности и продаж. Функционал приложения и ЛК интегрирован с подсистемой лояльности

Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г. Система лояльности д

«Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо» Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни н

«СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям

Сбербанк объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности Сбербанк реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности «СберСпасибо». Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и огра

«Атол» запускает инновационную платформу сервисов на основе искусственного интеллекта для ритейл-бизнеса ные возможности помогут нам не только привлекать клиентов, но и удерживать их, повышая активность и лояльность. Мы видим использование ИИ в ритейле как ключевой элемент нашей стратегии роста и

Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад» ламодателей. Преимущества для рекламодателей очевидны – это и большая лояльная аудитория одного из крупнейших паблишеров в стране, и возможность дополнительно эффективно монетизировать свою программу лояльности, а также разнообразить свои каналы трафика и провести свои активности в рамках «РЖД Бонус». Участниками Программы железной дороги уже являются крупнейшие банки, отели, интернет-магаз

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут увеличить скидку по зеленым ценам «Яндекс Маркет» расширяет возможности программы лояльности. Теперь продавцы смогут настраивать скидку по зеленым ценам, а не только предлагат

Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла товары со скидками. При этом, согласно другому исследованию, 85% ритейлеров отмечают, что программы лояльности по-прежнему стимулируют россиян к покупке. Вместе с тем стоимость привлечения новы

В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке ель является таким «моно-клиентом». В ходе исследования были выделены 10 характеристик, влияющих на лояльность пользователей: качество обучения, удобство, надежность и технологичность сервиса,

Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 40% при бронировании размещения

Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения ьзователь вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда чере

В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо» Приморский край (6,3 млн) и Новосибирская область (6,1 млн). Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Наши клиенты

«Яндекс Афиша» подключилась к программе лояльности НСПК Программа лояльности «Привет!)» и «Яндекс Афиша» запустили новый раздел, в рамках которого теперь любой

Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта» -разработчик платформы для автоматизации маркетинга Loymax внедрила бонусно-накопительную программу лояльности в федеральную сеть магазинов «Ароматный Мир». С июля 2023 г. система внедрена в то

Проверка связи: в «СберСпасибо» выяснили, кто и сколько тратит на телеком-услуги зместили 395 млн руб. бонусами. В топ-5 также вошли Краснодарский край (90,3 млн руб.), Санкт-Петербург (76,2 млн руб.) и Свердловская область (47,1 млн руб.). Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Часто мы совершаем регулярные платежи машинально и не задумываемся об экономии. Приятно, когда есть возможность сделать постоянные базовые траты выгоднее. Т

Год в бонусе: клиенты «СберСпасибо» могут узнать персональные итоги ь ее возможности, увидят общую для «СберСпасибо» статистику. Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Говорят, что

Бонусные карты любых магазинов — в «Сбербанк онлайн» ельцы Android-устройств (версии 15.2 и выше). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Карту лояльности легко внести в приложение — для этого нужно перейти в раздел «Бонусные карты» из «

«Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО рговля» особо значимых проектов (ОЗП). Фото: X5 Group X5 и «Магнит» сумели перевести свои программы лояльности на отечественное ПО Еще для 11 потребностей есть российские решения, однако они тр

Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов on-premise, но уже в 2024 г. мы рассчитываем вывести её в SaaS. Это сделает её доступной даже для небольших компаний, что поможет предпринимателям повысить удовлетворённость клиентов, а значит, и их лояльность».

Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах Компания Kleek, российский финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, анонсировала интеграцию своего сервиса с системами лояльности ряда ресторанов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Kleek. Благодаря этому посетители ресторанов теперь могут проверять свой баланс на карте лояльности по ном

«Магнит» перевел программу лояльности на решение российской разработки «Магнит» завершил перевод программы лояльности на отечественную платформу Manzana. Весь процесс занял несколько месяцев: компания

GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности вить узкие места в работе сайта и подготовиться к повышенному трафику при переходе на новую систему лояльности. Об этом CNews сообщили представители Gmonit. Компания Familia – сеть магазинов фо

«Яндекс путешествия» запускают программу лояльности «Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей. Чем больше отелей пользователь бронирует

События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг тов, импортозамещение, кадровый дефицит. Чтобы закрепиться на рынке, повысить узнаваемость бренда и лояльность партнеров, ИТ-компании стали чаще обращаться к креативным подходам в маркетинге. Р

Предприниматели смогут сэкономить до 10% на покупках на «Яндекс маркете» Сервис «Яндекс маркет для бизнеса» запускает программу лояльности для компаний и индивидуальных предпринимателей, которая позволяет экономить до 10% на регулярных заказах. Участники получают процент от суммы заказов в виде баллов, которыми можно оп

Loymax реализовала программу лояльности для сахалинской сети магазинов «Матрешка» ymax, разработчик платформы для автоматизации маркетинга, реализовала проект по внедрению программы лояльности для компании «Восток-ритейл» и сети магазинов «Матрешка» в Южно-Сахалинске. Loymax

ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы упления Евгения Лимаренко, ex-директора по ИТ Gulliver Group, и Ирины Баршак, руководителя проекта «Лояльность» Gulliver Group. Темой их доклада был анализ опыта, полученного при разработке и в

Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе» Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе», что позволит списывать и начислять бонус

На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» в Tele2: «Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском «Городмобайл» мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая в

«Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий тнес-индустрии в размере 20 млн руб. Один из ИИ-проектов, реализованный с помощью гранта, — система лояльности, основанная на сегментации клиентов. Команда «Фитбейс» проанализировала поведение

CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления программами лояльности RightWay. Расширение функциональности решений позволит обогащать клиентские данные

ВТБ: доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке вырастет до 10% в 2023 году ВТБ поддерживает инициативу ЦБ о создании программы лояльности для СБП. Создание единой платформы для держателей карт «Мир» и пользователей Систе

«Норбит» выпустил мобильное приложение для Glenfield ециалистами службы поддержки. Реализация проекта позволила масштабировать клиентскую базу, повысить лояльность и вовлеченность за счет персонализированных акций и предложений, а также нарастить

«Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года» нтра Москвы luxury-сегмента «Времена года». В нем собраны все полезные сервисы для обладателей карт лояльности: программа привилегий, навигация, оплата парковки и т.д. Им уже пользуются более 3

«Яндекс маркет» начал поощрять продавцов, предлагающих покупателям низкие цены и качественный сервис «Яндекс маркет» запустил программу лояльности для активных продавцов, которые предлагают покупателям привлекательные цены и высо

Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound навания речи и ряд обновлений, позволяющих значительно увеличить скорость информирования и повысить лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители CTI. Распознавание автоответчиков,