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Оганесян Ашот

СОБЫТИЯ


23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы

удаленный режим работы. Многие поспешили отчитаться в том, что эти процессы прошли максимально гладко. Но ведь наверняка у организаций возникали какие-то сложности? О каких из них известно вам? Артак Оганесян: В середине марта мы буквально за 2 дня перешли на домашний режим работы в рамках почти всей компании. На тот момент число сотрудников EPAM по всему миру превышало 36 тысяч человек. Не
29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab -

Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше

CNews: Отмечаете ли вы изменение спроса на предлагаемые вашей компанией решения со стороны заказчиков? Появились ли новые запросы, с которыми вы не сталкивались ранее? Артем Оганесян: Я полагаю, для технологической компании прогнозирование изменений спроса — это, по большому счету, планирование внедрения передовых технологий в своих решениях. Разумеется, запросы кл
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов

о продаже базы данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель ИБ-компании Devicelock Ашот Оганесян в своем Telegram-канале «Утечки информации» (Dataleaks). По словам Оганесяна, п
15.01.2020 Артак Оганесян, EPAM -

Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты

CNews: В последнее время часто говорят о том, что искусственный интеллект сможет заменить людей во многих сферах, насколько обоснованы эти предсказания? Артак Оганесян: Такие ожидания преувеличены. Компьютеры пока не обладают тем интеллектом, который мы видим в фантастических фильмах, они не могут мыслить как человек. Искусственный интеллект дает рез
31.10.2011 Артак Оганесян: Тестировщику полезно услышать крики пользователей

CNews: Насколько востребована сегодня передача тестирования программного обеспечения на аутсорсинг? Ваш портрет типичного заказчика этой услуги? Артак Оганесян: Профессиональное и качественное тестирование ПО – это работа, которая требует серьезных инвестиций. Нужно найти на рынке или вырастить у себя хороших специалистов, постоянно вкладыват

Публикаций - 152, упоминаний - 236

Оганесян Ашот и организации, системы, технологии, персоны:

DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 51
Telegram Group 2940 31
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
SAP SE 5601 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
МегаФон 10742 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Microsoft Corporation 25775 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
9594 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Google LLC 12688 5
Ростелеком 10948 5
X Corp - Twitter 2938 5
Apple Inc 13154 5
Oracle Corporation 7074 5
Acronis - Акронис 489 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Yahoo! 3726 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
1С-Рарус 982 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Спикател - Speaktel 40 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
Информзащита 941 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Neoflex - Неофлекс 257 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 5
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 5
GreenMoney - ГринМани 5 4
Почта России ПАО 2370 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Сбер - СберЛогистика 74 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 4 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
Emaar Properties 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Альфа-Банк 1979 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volvo Cars 262 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Татнефть 243 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office, Royal Oman Police - Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service - Агентство национальной безопасности Султаната Оман 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 6 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 108
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 87
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 34
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 7
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 59
DeviceLock DLP 82 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 14
Microsoft Windows 16882 11
FreePik 1841 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
DeviceLock Enterprise Server - DLES - DeviceLock Enterprise Manager 20 5
Google - Gmail 1021 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 3
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 32 3
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 37 3
МВД РФ - Розыск-Магистраль ПТК - Программно-технический комплекс 3 3
Apple iPad 4011 3
Google Android 15243 3
Microsoft Office 4170 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 2
Apple ID - Система аутентификации 139 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Epam TelescopeAI 3 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Актив - Рутокен Диск - Rutoken Disk 2 2
Google Meet 78 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Оганесян Артак 31 14
Арсентьев Андрей 79 4
Шадаев Максут 1210 4
Генс Филипп 54 3
Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 3
Фомичев Андрей 74 3
Шипицин Виталий 3 3
Белоусов Сергей 254 3
Греф Герман 485 3
Хинштейн Александр 148 2
Горелов Дмитрий 61 2
Голованов Сергей 77 2
Заржецкий Александр 37 2
Кузнецов Владимир 47 2
Мельников Алексей 74 2
Сорокин Максим 16 2
Спаринапти Антон 16 2
Прохоров Фёдор 83 2
Осипов Сергей 43 2
Тарантасов Геннадий 16 2
Бедеров Игорь 103 2
Махов Геннадий 11 2
Оганесян Шаген 2 2
Ломов Георгий 6 2
Старынина Елена 2 2
Путин Владимир 3454 2
Лысенко Эдуард 317 1
Глазков Александр 151 1
Попов Сергей 166 1
Черепенников Антон 86 1
Чехонин Антон 68 1
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Панченко Иван 197 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 3
Польша - Республика 2030 3
Сингапур - Республика 1953 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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