Оганесян Ашот

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1

Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ 3

Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 7

Acronis приобрела DeviceLock 1

Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 1

Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 7

Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom 2

Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии 2

В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 2

Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 2

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 2

DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 1

DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 2

Основными каналами утечек остаются внешние накопители и фотографии экрана 2

Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 2

DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей 1

В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД 3

DeviceLock выпустила обзор черного рынка персональных данных 3