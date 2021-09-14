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Оганесян Ашот


14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 2
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 2
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 2
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 4
02.11.2020 Как украли мобильные номера и аккаунты корреспондента CNews и других журналистов. Схема и цены 3
26.08.2020 Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ 3
03.08.2020 Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 7
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock 1
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 5
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 1
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 1
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 7
30.03.2020 Devicelock DLP обеспечивает защиту данных в Zoom 2
23.03.2020 Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии 2
21.01.2020 На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей 6
20.01.2020 DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9 1
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 5
24.10.2019 В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 2
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 2
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 3
03.10.2019 В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 2
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 1
08.07.2019 DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 2
21.06.2019 Основными каналами утечек остаются внешние накопители и фотографии экрана 2
15.05.2019 Devicelock создала ИИ-сервис для разведки уязвимостей хранения данных 3
25.04.2019 Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 2
23.04.2019 DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей 1
16.04.2019 В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД 3
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% 2
19.03.2019 Devicelock представил DLP-систему для компаний c разветвленной филиальной сетью 3
12.03.2019 DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов 1
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры 3
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 3
21.11.2018 DeviceLock выпустила обзор черного рынка персональных данных 3
13.11.2018 Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25% 3
30.10.2018 Devicelock: число утечек клиентских данных из МФО растет 2
09.10.2018 DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ 1

Публикаций - 58, упоминаний - 122

Оганесян Ашот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Telegram Group 702 4
Acronis - Акронис 364 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 724 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Facebook 3767 2
Microsoft Corporation 11127 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
NEC 427 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 4 1
Лаборатория компьютерной криминалистики 14 1
Код Безопасности 365 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
NTT DoCoMo 161 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Элвис-Плюс 69 1
Open Whisper Systems 9 1
ВестКолл - WestCall 34 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
Utair Digital 1 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
3761 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
АФК Система ПАО 996 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Fujitsu 744 1
Twitter 2204 1
Информзащита 423 1
Ланит ГК 1159 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
GreenMoney - ГринМани 5 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 4
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 4
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Emaar Properties 2 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Yamaha 39 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 2
UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей, работающих за одним компьютером 5 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
Flash 479 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 91 1
Caller ID number - Caller identification 29 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 130 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
DeviceLock DLP 42 23
Microsoft Windows 10 6659 7
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 6 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 3
DeviceLock Enterprise Server - DLES 9 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Acronis Cyber Platform 11 3
Microsoft Skype 1473 2
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Актив - Рутокен Диск 2 2
WhatsApp Messenger 654 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Acronis Защита Данных 5 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Яндекс.Диск 118 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Acronis Backup 28 1
Superjob 172 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Opera - Браузер 637 1
Яндекс.Работа 21 1
Госуслуги Татарстана 1 1
Acronis Cyber Protect 6 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 18 1
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 1
DeviceLock Ethersensor 2 1
РЖД Бонус 2 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Office 1946 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Белоусов Сергей 217 2
Греф Герман 205 2
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 2
Горелов Дмитрий 51 2
Арсентьев Андрей 54 1
Журавлев Александр 4 1
Хренов Сергей 25 1
Луцык Андрей 1 1
Раевский Алексей 53 1
Хинштейн Александр 50 1
Генс Филипп 29 1
Худавердян Тигран 66 1
Путин Владимир 1828 1
Панченко Иван 43 1
Усманов Алишер 241 1
Черепенников Антон 52 1
Лысенко Эдуард 209 1
Баронов Андрей 8 1
Тимашев Ратмир 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Япония 2802 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Султанат Оман 38 3
Бахрейн - Королевство 58 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Сингапур - Республика 808 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Франция - Французская Республика 2136 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
США - Калифорния 974 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 6 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Уфа 646 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Украина 3378 1
Канада 1307 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 2
Forbes - Форбс 442 1
Bloomberg 785 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
RAIDforums - хакерский форум 5 1
CNews Analytics 1991 1
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