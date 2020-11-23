Оганесян Ашот

Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы удаленный режим работы. Многие поспешили отчитаться в том, что эти процессы прошли максимально гладко. Но ведь наверняка у организаций возникали какие-то сложности? О каких из них известно вам? Артак Оганесян: В середине марта мы буквально за 2 дня перешли на домашний режим работы в рамках почти всей компании. На тот момент число сотрудников EPAM по всему миру превышало 36 тысяч человек. Не