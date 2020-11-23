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Оганесян Ашот
СОБЫТИЯ
|23.11.2020
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Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы
удаленный режим работы. Многие поспешили отчитаться в том, что эти процессы прошли максимально гладко. Но ведь наверняка у организаций возникали какие-то сложности? О каких из них известно вам? Артак Оганесян: В середине марта мы буквально за 2 дня перешли на домашний режим работы в рамках почти всей компании. На тот момент число сотрудников EPAM по всему миру превышало 36 тысяч человек. Не
|29.06.2020
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Артем Оганесян, R-Style Softlab -
Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше
CNews: Отмечаете ли вы изменение спроса на предлагаемые вашей компанией решения со стороны заказчиков? Появились ли новые запросы, с которыми вы не сталкивались ранее? Артем Оганесян: Я полагаю, для технологической компании прогнозирование изменений спроса — это, по большому счету, планирование внедрения передовых технологий в своих решениях. Разумеется, запросы кл
|15.05.2020
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Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов
о продаже базы данных российских автовладельцев. Об этом сообщил основатель ИБ-компании Devicelock Ашот Оганесян в своем Telegram-канале «Утечки информации» (Dataleaks). По словам Оганесяна, п
|15.01.2020
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Артак Оганесян, EPAM -
Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты
CNews: В последнее время часто говорят о том, что искусственный интеллект сможет заменить людей во многих сферах, насколько обоснованы эти предсказания? Артак Оганесян: Такие ожидания преувеличены. Компьютеры пока не обладают тем интеллектом, который мы видим в фантастических фильмах, они не могут мыслить как человек. Искусственный интеллект дает рез
|31.10.2011
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Артак Оганесян: Тестировщику полезно услышать крики пользователей
CNews: Насколько востребована сегодня передача тестирования программного обеспечения на аутсорсинг? Ваш портрет типичного заказчика этой услуги? Артак Оганесян: Профессиональное и качественное тестирование ПО – это работа, которая требует серьезных инвестиций. Нужно найти на рынке или вырастить у себя хороших специалистов, постоянно вкладыват
Оганесян Ашот и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганесян Артак 31 14
|Арсентьев Андрей 79 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Генс Филипп 54 3
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Шипицин Виталий 3 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Греф Герман 485 3
|Хинштейн Александр 148 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Голованов Сергей 77 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Кузнецов Владимир 47 2
|Мельников Алексей 74 2
|Сорокин Максим 16 2
|Спаринапти Антон 16 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Осипов Сергей 43 2
|Тарантасов Геннадий 16 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Махов Геннадий 11 2
|Оганесян Шаген 2 2
|Ломов Георгий 6 2
|Старынина Елена 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Лысенко Эдуард 317 1
|Глазков Александр 151 1
|Попов Сергей 166 1
|Черепенников Антон 86 1
|Чехонин Антон 68 1
|Усманов Алишер 311 1
|Панченко Иван 197 1
|Макаров Валентин 251 1
|Баринов Александр 44 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ким Борис 75 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Калинин Александр 189 1
|Онищенко Владислав 98 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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