Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оганесян Ашот
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Публикаций - 58, упоминаний - 122
Оганесян Ашот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
|Белоусов Сергей 217 2
|Греф Герман 205 2
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Арсентьев Андрей 54 1
|Журавлев Александр 4 1
|Хренов Сергей 25 1
|Луцык Андрей 1 1
|Раевский Алексей 53 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Генс Филипп 29 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Путин Владимир 1828 1
|Панченко Иван 43 1
|Усманов Алишер 241 1
|Черепенников Антон 52 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Баронов Андрей 8 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|CNews Analytics 1991 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru