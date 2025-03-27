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Индексная книга (каталог) CNews*
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Заржецкий Александр


27.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
09.08.2022 «1С-Рарус» вошла в десятку крупнейших поставщиков ИТ для ритейла по версии CNews 1
19.04.2018 Рост рынка ИТ в ритейле достиг показателей 2014 г. 2
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
03.06.2016 Главные ИТ-темы в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 1
26.05.2016 Факторы влияния на ИТ в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 2
09.04.2015 ИТ в ритейле: курс на повышение уровня аналитики 1
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
13.03.2015 ИКТ в ритейле: фокус на управлении персоналом и снижение издержек 1
04.04.2013 Ритейл отказывается от комплексных ERP в пользу отдельных модулей 1
01.04.2013 Конвергенция EDI и ЭДО выгодна ритейлерам 1
01.04.2013 Вступление России в ВТО заставит ритейл больше тратить на ИТ 1
29.03.2013 Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 1
25.03.2013 Торговле нужны универсальные ИБ-решения 1
25.03.2013 Ритейлеры оценили преимущества BI 1
25.03.2013 Нужны ли рознице публичные облака? 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
22.06.2012 Бизнесу надоели мантры об "облаках" 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
12.12.2011 Рынок SaaS: "коробки" вымрут, чтобы возродиться в "облаках"? 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
10.12.2010 Законы розницы: без ИТ эффективности не будет 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
29.10.2010 Россия: ритейлеры перестали покупать ИТ-оборудование и ПО 1
06.10.2009 ИТ в рознице: кризис поставил новые задачи 1
11.09.2009 Круглый стол CNews: ИТ в рознице 1
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ? 2
12.09.2008 Интеграторы и розница по одну сторону баррикад 1
16.05.2008 Круглый стол CNews: информатизация розницы в эпоху укрупнения 1
20.09.2007 Какие ИТ-услуги нужны рознице? 1
02.08.2004 Москвичам предложат компьютерный cash&carry 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Заржецкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 891 34
8346 18
Сервис Плюс 183 8
IBM - International Business Machines Corp 9457 8
SAP SE 5305 8
Крок - Croc 1780 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 5
Microsoft Corporation 24731 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 3
Oracle Corporation 6735 3
Корус Консалтинг ГК 1235 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 3
Meta Platforms - Facebook 4449 2
Softline - Софтлайн 2890 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
АйТи 1376 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
Ростелеком 9819 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Микротест 278 2
HP Inc. 5701 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 2
Citrix Systems 818 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 2
Oberon - Оберон 59 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 2
Verint Systems 39 2
Software AG 198 2
Nordic ID 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 2
Accentis - Акцентис 4 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 5
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 5
Связной ГК 1372 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 4
Группа Союз Концерн 5 4
X5 Group - Перекрёсток 555 3
Лента - Сеть розничной торговли 2103 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Цифроград 171 3
Седьмой Континент 64 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Новард УК - Novard 72 2
Dixis - Диксис 359 2
Евросеть 1405 2
Adidas - Адидас 162 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Лента - Утконос 177 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 210 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 2
OR Group - Обувь России 29 2
Комус 95 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 263 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
Судебная власть - Judicial power 2325 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Федеральное казначейство России 1792 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 25
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5150 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3336 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1919 7
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 5
1С:Розница 103 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 3
Microsoft Office 3777 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Microsoft Office 365 950 2
Google Android 14140 2
Microsoft Windows 15795 2
Linux OS 10106 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1346 2
1С:ERP Управление предприятием 570 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 2
Qlik Qlikview 117 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 2
IBM Tivoli 281 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 582 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
Motorola Solutions - TEAM - Total Enterprise Access and Mobility 10 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
Яндекс.Маркет 981 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
1С:CRM 68 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Outlook 1396 1
IBM DB2 371 1
Apple iCloud 271 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Exchange 1748 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 1
Маликин Андрей 11 7
Попова Мария 141 6
Артюхов Александр 19 6
Серова Елена 320 6
Викторов Алексей 10 5
Вайнберг Олег 18 4
Шарак Андрей 63 4
Криушин Игорь 5 4
Натрусов Артем 284 3
Вожегова Мария 28 3
Кухарев Сергей 8 3
Махов Геннадий 11 3
Гурова Наталья 13 3
Безкоровайный Денис 15 3
Романов Герман 6 3
Андреев Максим 38 3
Заединов Руслан 46 3
Яицкий Евгений 3 3
Черемушкин Александр 4 3
Скрынский Василий 3 2
Николашин Павел 3 2
Тарантасов Геннадий 13 2
Левиков Антон 69 2
Аншина Марина 78 2
Беляков Александр 7 2
Степанов Антон 69 2
Коптелов Андрей 111 2
Оганесян Артак 31 2
Осипов Сергей 42 2
Новицкий Сергей 25 2
Жбанков Антон 13 2
Тихович Дмитрий 7 2
Пырков Георгий 8 2
Гаранкин Олег 7 2
Волчанинов Леонид 11 2
Хургес Михаил 13 2
Усаковский Константин 10 2
Русских Тимофей 10 2
Зыляев Николай 9 2
Макаров Станислав 117 2
Россия - РФ - Российская федерация 146658 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 9
Европа 21852 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 2
Европа Восточная 3106 2
Финляндия - Финляндская Республика 3618 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Украина 7643 1
Европа Западная 1482 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Россия - ЦФО - Костромская область 410 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 865 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 698 1
Израиль 2744 1
Америка - Американский регион 2167 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 1
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 12 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 6
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 280 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 4
Экономический эффект 1086 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 617 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1390 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
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