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Заржецкий Александр
Заржецкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Маликин Андрей 11 7
|Попова Мария 141 6
|Артюхов Александр 19 6
|Серова Елена 320 6
|Викторов Алексей 10 5
|Вайнберг Олег 18 4
|Шарак Андрей 63 4
|Криушин Игорь 5 4
|Натрусов Артем 284 3
|Вожегова Мария 28 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Махов Геннадий 11 3
|Гурова Наталья 13 3
|Безкоровайный Денис 15 3
|Романов Герман 6 3
|Андреев Максим 38 3
|Заединов Руслан 46 3
|Яицкий Евгений 3 3
|Черемушкин Александр 4 3
|Скрынский Василий 3 2
|Николашин Павел 3 2
|Тарантасов Геннадий 13 2
|Левиков Антон 69 2
|Аншина Марина 78 2
|Беляков Александр 7 2
|Степанов Антон 69 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Оганесян Артак 31 2
|Осипов Сергей 42 2
|Новицкий Сергей 25 2
|Жбанков Антон 13 2
|Тихович Дмитрий 7 2
|Пырков Георгий 8 2
|Гаранкин Олег 7 2
|Волчанинов Леонид 11 2
|Хургес Михаил 13 2
|Усаковский Константин 10 2
|Русских Тимофей 10 2
|Зыляев Николай 9 2
|Макаров Станислав 117 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
|Мобильные системы 117 1
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