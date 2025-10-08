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АКИТ Ассоциация компаний интернет-торговли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 60% объема рынка Интернет-торговли в России.
СОБЫТИЯ
|08.10.2025
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Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками
Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Янде
|17.02.2025
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Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье
чти девяти трлн руб., приводят «Ведомости» данные президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова. Лидерство по объемам онлайн-продаж у категории цифровой и бытовой техн
|23.09.2024
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Онлайн-магазины просят разрешить им продавать алкоголь
Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и др.) направила главе Минцифры Максуту Шад
|15.02.2023
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Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть
ъем увеличился почти на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В общем объеме розничных продаж доля интернет-торговли выросла на 2,4 п. п. и составля
|09.08.2022
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Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом
ной продукцией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ассоциация объединяет крупнейшие маркетплейсы: Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.видео
|01.06.2022
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Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство
Эксперты и компании, в том числе, входящие в АКИТ, высказавшись против инициативы ассоциации о временной временной или бессрочной отмене у
|17.11.2020
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Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты
Обращение АКИТ к властям Ассоциация интернет-торговли (АКИТ), в состав которой входят более 50 организаций, в том числе крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, отправи
|08.07.2020
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«Сбермаркет» вступил в АКИТ
ных решений в нашу жизнь. Очевидно, что сервис покупок продуктов и товаров первой необходимости через интернет будет становиться все более востребованным и привычным инструментом», – сказал президент АКИТ Артем Соколов. «Мы рады вступить в АКИТ – ведущую российскую организацию, которая выступает драйвером развития всей отрасли e-commerce. "Сбермаркет" как сервис доставки продуктов и
|19.03.2020
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ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержали решение Правительства России об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами.
|22.11.2018
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АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей
Ассоциация «Финтех» (АФТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство ассоциаций будет направлено на укреп
|13.09.2017
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«Российская онлайн-торговля умрет через два года»
Российская электронная торговля продолжает расти Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В
|12.04.2017
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Путина просят вернуть в Рунет торговлю алкоголем
проекту дорожной карты «Интернет+торговля», подготовленному Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для Игоря Щеголева, помощника Президента России. После утверждения этот документ будет
|14.03.2017
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Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce в 2016 г. достигла 62%
В 2016 г., по данным аналитического исследования «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ), на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-мага
|30.01.2017
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РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве
«Особые экономические зоны» (РосОЭЗ) и Ассоциацией кластеров и технопарков (АКиТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Как стало известно CNews, стороны планируют организовать сотрудничество по ряду направлений, в том числе в части совершенствования норма
|17.03.2016
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ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли»
сти приема и обработки платежей через интернет. «Это направление работы является для нас одним из важнейших, поэтому в рамках нашей стратегии развития мы приложим к нему максимум усилий. Вступление в АКИТ — наш первый шаг», — заявил Павел Врублевский, основатель ChronoPay.
|28.01.2016
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Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб.
, «Связной», «220 Вольт», «Юлмарт», Lamoda, Wikimart, KupiVip, Holodilnik.ru, MediaMarkt, «Тинькофф-Страхование», OneTwoTrip, MoneyMan и др., сообщили CNews в «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ), которая выступила организатором «Киберпонедельника». По словам организаторов, трафик на сайт за вечер 24 января и сутки 25 января составил порядка 500 тыс. человек, а всего с момента обн
АКИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Артем 56 40
|Путин Владимир 3454 28
|Федоров Алексей 142 18
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Бурмистров Михаил 45 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Логунов Александр 7 4
|Подгузов Николай 28 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Харитонов Александр 69 3
|Сазанов Алексей 13 3
|Григоренко Дмитрий 248 3
|Есипенко Ирина 8 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Паршин Максим 323 2
|Малышев Сергей 99 2
|Воробьев Андрей 199 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Макаров Алексей 69 2
|Горелкин Антон 118 2
|Казарян Карен 84 2
|Петров Сергей 61 2
|Клименко Герман 51 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Предыбайло Вячеслав 28 2
|Батюшенков Дмитрий 19 2
|Анкудинов Алексей 25 2
|Буянов Максим 5 2
|Комлев Николай 113 2
|Гуськов Антон 44 2
|Осипов Олег 26 2
|Павлов Олег 23 2
|Левова Ирина 25 2
|Меликджанян Артем 9 2
|Богданов Станислав 10 2
|Новак Павел 2 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Калинин Роман 4 2
|Колмакова Елена 2 2
|Багреева Мария 31 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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