АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли

Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Янде

Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье чти девяти трлн руб., приводят «Ведомости» данные президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова. Лидерство по объемам онлайн-продаж у категории цифровой и бытовой техн

Онлайн-магазины просят разрешить им продавать алкоголь Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и др.) направила главе Минцифры Максуту Шад

Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть ъем увеличился почти на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В общем объеме розничных продаж доля интернет-торговли выросла на 2,4 п. п. и составля

Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом ной продукцией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ассоциация объединяет крупнейшие маркетплейсы: Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.видео

Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство Эксперты и компании, в том числе, входящие в АКИТ, высказавшись против инициативы ассоциации о временной временной или бессрочной отмене у

Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты Обращение АКИТ к властям Ассоциация интернет-торговли (АКИТ), в состав которой входят более 50 организаций, в том числе крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, отправи

«Сбермаркет» вступил в АКИТ ных решений в нашу жизнь. Очевидно, что сервис покупок продуктов и товаров первой необходимости через интернет будет становиться все более востребованным и привычным инструментом», – сказал президент АКИТ Артем Соколов. «Мы рады вступить в АКИТ – ведущую российскую организацию, которая выступает драйвером развития всей отрасли e-commerce. "Сбермаркет" как сервис доставки продуктов и

ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержали решение Правительства России об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами.

АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей Ассоциация «Финтех» (АФТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство ассоциаций будет направлено на укреп

«Российская онлайн-торговля умрет через два года» Российская электронная торговля продолжает расти Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В

Путина просят вернуть в Рунет торговлю алкоголем проекту дорожной карты «Интернет+торговля», подготовленному Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для Игоря Щеголева, помощника Президента России. После утверждения этот документ будет

Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce в 2016 г. достигла 62% В 2016 г., по данным аналитического исследования «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ), на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-мага

РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве «Особые экономические зоны» (РосОЭЗ) и Ассоциацией кластеров и технопарков (АКиТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Как стало известно CNews, стороны планируют организовать сотрудничество по ряду направлений, в том числе в части совершенствования норма

ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли» сти приема и обработки платежей через интернет. «Это направление работы является для нас одним из важнейших, поэтому в рамках нашей стратегии развития мы приложим к нему максимум усилий. Вступление в АКИТ — наш первый шаг», — заявил Павел Врублевский, основатель ChronoPay.