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АКИТ Ассоциация компаний интернет-торговли

АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 60% объема рынка Интернет-торговли в России.

СОБЫТИЯ


08.10.2025 Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками

Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Янде
17.02.2025 Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье

чти девяти трлн руб., приводят «Ведомости» данные президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова. Лидерство по объемам онлайн-продаж у категории цифровой и бытовой техн
23.09.2024 Онлайн-магазины просят разрешить им продавать алкоголь

Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и др.) направила главе Минцифры Максуту Шад
15.02.2023 Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть

ъем увеличился почти на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В общем объеме розничных продаж доля интернет-торговли выросла на 2,4 п. п. и составля
09.08.2022 Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом

ной продукцией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ассоциация объединяет крупнейшие маркетплейсы: Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.видео
01.06.2022 Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство

Эксперты и компании, в том числе, входящие в АКИТ, высказавшись против инициативы ассоциации о временной временной или бессрочной отмене у
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты

Обращение АКИТ к властям Ассоциация интернет-торговли (АКИТ), в состав которой входят более 50 организаций, в том числе крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, отправи
08.07.2020 «Сбермаркет» вступил в АКИТ

ных решений в нашу жизнь. Очевидно, что сервис покупок продуктов и товаров первой необходимости через интернет будет становиться все более востребованным и привычным инструментом», – сказал президент АКИТ Артем Соколов. «Мы рады вступить в АКИТ – ведущую российскую организацию, которая выступает драйвером развития всей отрасли e-commerce. "Сбермаркет" как сервис доставки продуктов и

19.03.2020 ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержали решение Правительства России об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами.
22.11.2018 АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей

Ассоциация «Финтех» (АФТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство ассоциаций будет направлено на укреп
13.09.2017 «Российская онлайн-торговля умрет через два года»

Российская электронная торговля продолжает расти Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В

12.04.2017 Путина просят вернуть в Рунет торговлю алкоголем

проекту дорожной карты «Интернет+торговля», подготовленному Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для Игоря Щеголева, помощника Президента России. После утверждения этот документ будет

14.03.2017 Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce в 2016 г. достигла 62%

В 2016 г., по данным аналитического исследования «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ), на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-мага
30.01.2017 РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве

«Особые экономические зоны» (РосОЭЗ) и Ассоциацией кластеров и технопарков (АКиТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Как стало известно CNews, стороны планируют организовать сотрудничество по ряду направлений, в том числе в части совершенствования норма
17.03.2016 ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли»

сти приема и обработки платежей через интернет. «Это направление работы является для нас одним из важнейших, поэтому в рамках нашей стратегии развития мы приложим к нему максимум усилий. Вступление в АКИТ — наш первый шаг», — заявил Павел Врублевский, основатель ChronoPay.
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб.

, «Связной», «220 Вольт», «Юлмарт», Lamoda, Wikimart, KupiVip, Holodilnik.ru, MediaMarkt, «Тинькофф-Страхование», OneTwoTrip, MoneyMan и др., сообщили CNews в «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ), которая выступила организатором «Киберпонедельника». По словам организаторов, трафик на сайт за вечер 24 января и сутки 25 января составил порядка 500 тыс. человек, а всего с момента обн

Публикаций - 151, упоминаний - 254

АКИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 12
Apple Inc 13154 11
Samsung Electronics 11064 10
9594 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 7
Ростелеком 10948 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Huawei 4675 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 5
Такском - Taxcom 256 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Тензор 173 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 4
ИнитПро 10 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
LG Electronics 3735 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 4
Штрих-М НТЦ 65 3
Google LLC 12687 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Lenovo Group 2446 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Softline - Софтлайн 3742 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Telegram Group 2940 3
Эвотор - Evotor 231 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1910 48
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1306 40
Почта России ПАО 2370 25
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 12
GFG - Lamoda - Купишуз 219 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Связной ГК 1401 8
Visa International 1993 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 5
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Лента - Утконос 180 3
Яндекс.Лавка 315 3
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1521 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3690 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Районные суды РФ 196 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 12
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РусБренд 7 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Ассоциация ювелиров России 1 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 117
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53871 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26791 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25780 29
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3255 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13052 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15432 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34981 17
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26225 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 13
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24407 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22551 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36191 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26305 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29696 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 34
FreePik 1841 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2417 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Яндекс.ОФД 11 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Google Android 15243 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 4
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 3
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 3
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 5 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Apple - App Store 3109 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 120 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
UMI - UMI.CMS 43 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Simtech CS-Cart CMS 14 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 18 2
М.Видео-Эльдорадо - Эльдодети - Эльдодом 2 2
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