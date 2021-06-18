Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

АКИТ
Ассоциация компаний интернет-торговли


18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 3
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 2
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 4
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 3
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 7
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов 1
27.10.2020 Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации 1
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 2
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
08.07.2020 «Сбермаркет» вступил в АКИТ 2
23.04.2020 Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 2
19.03.2020 ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами 4
18.03.2020 Путин разрешил онлайн-продажу лекарств по всей России. Аптеки против 4
11.12.2019 Власти оставят россиян без дешевых смартфонов из Китая 2
04.12.2019 В России легализовали продажу драгоценностей через интернет 1
30.10.2019 Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев 2
06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток 2
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 3
03.06.2019 Власти решили не вводить в России закон об интернет-торговле 5
09.04.2019 Поборы за покупки в иностранных интернет-магазинах за год выросли в три раза 4
28.02.2019 Российская розница восстала против Visa и Mastercard 4
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос 2
22.11.2018 АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей 6
21.11.2018 Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов 1
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить 1
25.10.2018 С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены 2
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 7
24.07.2018 Знаменитый магазин «Плеер.ру» под следствием ФСБ и налоговой 3
17.07.2018 Власти введут побор за покупки в иностранных интернет-магазинах 4
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
18.06.2018 1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах 4
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 2
10.04.2018 Власти закручивают гайки: Россиянам придется платить пошлины при покупках на иностранных сайтах дороже 200 евро 4
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 2
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 5
06.02.2018 Минфин заставит принимать карты «Мир» не только онлайн-торговлю, но и все компании вообще 4
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 2
12.12.2017 «Почта России» доставляет 67% заказов россиян, сделанных через интернет 4

Публикаций - 76, упоминаний - 208

АКИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 11
VK - Mail.ru Group 2483 6
Samsung Electronics 5677 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Facebook 3766 3
SAP SE 3215 2
Microsoft Corporation 11095 2
Штрих-М 36 2
АТОЛ ГК 168 2
Trinity - Тринити ГК 48 2
Инфосистемы Джет 675 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Huawei 2730 2
НТВ-Плюс 174 2
Google LLC 7154 2
Stins Coman - Стинс Коман 28 1
Robokassa - Робокасса 44 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
IBM 3544 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
1С-Рарус 538 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
RetailCRM 21 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Prestigio 167 1
Explay - Эксплей 165 1
Fly 123 1
LeEco - LeTV 46 1
Custis 73 1
3748 1
Бизон 8 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Alibaba Group 298 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Xiaomi 904 1
LG Electronics 1853 1
AliExpress 275 12
Почта России ПАО 1574 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
Wildberries 128 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Связной ГК 878 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Почта Банк 289 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Avito - Авито 171 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Роснефть НК 367 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Visa International 1346 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Sunlight - Санлайт 5 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ24 583 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
ВТБ Страхование 52 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Sokolov 8 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
KupiVip 75 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство РФ 2205 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 4 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Администрация Президента РФ 268 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
ЛДПР 69 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 7
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Биометрия - Дактилоскоп - Дактилоскопия 11 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Google Android 10751 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
МТС ТВ 37 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Яндекс.Маркет 439 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ФНС РФ Мой налог 8 1
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Simtech CS-Cart 13 1
SAP hybris Labs Shopping with friends 1 1
Philips Smart TV 30 1
Yandex.Kit 16 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
UMI.CMS 48 1
Google Chrome - браузер 1117 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPhone 11 152 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
WordPress 169 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Путин Владимир 1826 26
Федоров Алексей 40 14
Соколов Артем 28 10
Медведев Дмитрий 1434 8
Иванов Александр 71 4
Логунов Александр 3 3
Сазанов Алексей 4 2
Подгузов Николай 27 2
Щеголев Игорь 676 2
Дворкович Аркадий 169 2
Осипов Олег 10 2
Макаров Алексей 49 2
Покровский Иван 46 1
Давыдов Руслан 2 1
Алексеев Дмитрий 3 1
Ратина Ирина 2 1
Некрасов Дмитрий 2 1
Сатановская Ольга 4 1
Курмангужин Асан 5 1
Николашин Павел 3 1
Сакиб Максим 1 1
Буянов Максим 3 1
Исаев Андрей 19 1
Заикина Мария 13 1
Игнатьева Нелли 2 1
Конышева Татьяна 1 1
Лия Левинбук 2 1
Басов Алексей 79 1
Христенко Павел 11 1
Бочарова Алена 6 1
Соловьев Александр 61 1
Новак Павел 1 1
Чекель Павел 15 1
Носова Юлия 12 1
Пронин Алексей 9 1
Сулин Алексей 3 1
Бударин Алексей 1 1
Сорокин Александр 4 1
Гражданкин Алексей 1 1
Михалев Максим 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Беларусь - Белоруссия 2090 9
Казахстан - Республика 2632 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Украина 3372 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Краснодар 1040 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Армения - Республика 688 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Латвия - Юрмала 13 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
Кодекс этики использования данных 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
РОИ - Российская общественная инициатива 68 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
РИА Новости 654 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1990 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 5
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763505, в очереди разбора - 667192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще