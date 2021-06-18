АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли

Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 3

Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1

Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 7

Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 2

ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами 4

Власти оставят россиян без дешевых смартфонов из Китая 2

В России легализовали продажу драгоценностей через интернет 1

Российская розница восстала против Visa и Mastercard 4

АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей 6

1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах 4