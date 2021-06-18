Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АКИТ
Ассоциация компаний интернет-торговли
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 208
АКИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 26
|Федоров Алексей 40 14
|Соколов Артем 28 10
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Иванов Александр 71 4
|Логунов Александр 3 3
|Сазанов Алексей 4 2
|Подгузов Николай 27 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Осипов Олег 10 2
|Макаров Алексей 49 2
|Покровский Иван 46 1
|Давыдов Руслан 2 1
|Алексеев Дмитрий 3 1
|Ратина Ирина 2 1
|Некрасов Дмитрий 2 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Курмангужин Асан 5 1
|Николашин Павел 3 1
|Сакиб Максим 1 1
|Буянов Максим 3 1
|Исаев Андрей 19 1
|Заикина Мария 13 1
|Игнатьева Нелли 2 1
|Конышева Татьяна 1 1
|Лия Левинбук 2 1
|Басов Алексей 79 1
|Христенко Павел 11 1
|Бочарова Алена 6 1
|Соловьев Александр 61 1
|Новак Павел 1 1
|Чекель Павел 15 1
|Носова Юлия 12 1
|Пронин Алексей 9 1
|Сулин Алексей 3 1
|Бударин Алексей 1 1
|Сорокин Александр 4 1
|Гражданкин Алексей 1 1
|Михалев Максим 10 1
|CNews Analytics 1990 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 5
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763505, в очереди разбора - 667192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763505, в очереди разбора - 667192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru