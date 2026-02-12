Сазанов Алексей

Разделы

12.02.2026 Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении 1
28.11.2025 Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей 1
27.11.2025 Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств 1
21.11.2025 В России принят закон о технологическом сборе с электроники. Придется доплачивать до 5000 рублей за каждую покупку 1
29.03.2024 Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов 1
21.07.2023 ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
25.10.2018 С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены 1
18.06.2018 1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах 1

Yandex - Яндекс 8606 3
VK - Mail.ru Group 3537 2
Google LLC 12341 1
ИИ-Технологии 244 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 74 1
Бюджетный процесс 66 1
Ростелеком 10412 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
9113 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 803 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4597 1
Merlion iRU - Деловой офис 334 1
Киевстар - Kyivstar 559 1
Ланит - Comptek - Комптек 200 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 2
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Почта России ПАО 2267 1
Связной ГК 1384 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Альфа-Банк 1889 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3516 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13039 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 187 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5325 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6346 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2524 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5821 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 1
FreePik 1505 2
Depositphotos - фотобанк 403 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5921 1
Путин Владимир 3384 5
Медведев Дмитрий 1664 3
Силуанов Антон 77 2
Паршин Михаил 4 1
Гуськов Антон 43 1
Некрасов Дмитрий 3 1
Григоренко Дмитрий 205 1
Давыдов Руслан 8 1
Васин Андрей 1 1
Окладникова Ирина 25 1
Солкин Игорь 1 1
Осеевский Михаил 333 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Волож Аркадий 262 1
Бунина Елена 35 1
Горелкин Антон 114 1
Матвиенко Валентина 115 1
Федоров Алексей 131 1
Хинштейн Александр 146 1
Соколов Артем 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 10
Казахстан - Республика 5846 3
Беларусь - Белоруссия 6081 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 2
Армения - Республика 2383 1
Сингапур - Республика 1916 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1368 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1790 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Украина 7815 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 1
Нидерланды 3646 1
Кипр - Республика 621 1
Люксембург Великое Герцогство 438 1
Мальта - Республика 134 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 379 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 2
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 58 2
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5301 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 627 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог - Налог на интернет 19 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3229 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 312 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
Ведомости 1297 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1092 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
Forbes - Форбс 930 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
РИА Новости 1002 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2210 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
