Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

СОБЫТИЯ


15.10.2019 Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов

льно получают доходы, а не в удобных им юрисдикциях. К этому их обяжут новые правила, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующее предложение уже
29.03.2017 Каждый пятый смартфон в мире - подделка

Фальшивые гаджеты Международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала результаты исследования мирового рынка гаджетов, в соответствии с которыми
21.11.2014 ФАС одобрила рекомендации ОЭСР в сфер госзакупок

ьная служба РФ поддержала проект рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по государственным закупкам, в котором, среди прочего, предлагается расширять применени
27.09.2013 Исследование: рост скорости ШПД ведет к увеличению доходов домохозяйств

д исследователями стояла задача изучения экономического эффекта от повышения скорости ШПД в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и странах БИК (Бразилия, Индия и

19.10.2012 Интернет-компании создают больше всего ИТ-вакансий

В последнем докладе, озаглавленном «Перспективы интернет-экономики» (Internet Economy Outlook), ОЭСР отмечает, что благодаря 250 компаниям, занимающим ведущие позиции в мире в области ИКТ, уровень занятости населения увеличился на 6% в 2011 г., что на 2% выше аналогичного показателя 2010

28.09.2011 Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики

ования, проведенного в 33 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проведенное исследование подтвердило наличие четкой связи между средней скоростью широ
17.07.2007 ОЭСР защитит онлайновых потребителей

, объявила о подписании различных договоров о защите потребителей в сфере электронной коммерции. Организация работала над созданием данных документов около двух лет. Документ называется «Рекомендации ОЭСР по вопросам урегулирования споров и возмещений убытков». В нем рассматриваются принципы и решения различных правовых проблем, связанных, преимущественно, с электронной коммерцией. Специали
16.03.2007 Россия станет постоянным наблюдателем в Агентстве по ядерной энергии

уется подписание Совместной декларации о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Агентством по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР)
05.12.2006 Китай обогнал Японию по объему затрат на науку

онию, сообщает Newsru. По оценке экспертов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в Китае объем инвестиций в науку в 2006 году составит $136 млрд., что на 20% больше, ч
05.12.2006 Китай обогнал Японию по объему затрат на науку

онию, сообщает Newsru. По оценке экспертов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в Китае объем инвестиций в науку в 2006 году составит $136 млрд., что на 20% больше, ч
14.04.2006 Широкополосный интернет "пошел" по миру

Количество широкополосных подключений к интернету в странах ОЭСР приближается к 158 миллионам. В странах Северной Европы уровень проникновения почти дост
21.12.2004 В Москве состоялась конференция по государственно-частному партнерству в инновационной сфере

образования и науки Российской Федерации и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Целями конференции были обсуждение роли государственно-частных партнерств в общей стра
21.12.2004 В Москве состоялась конференция по государственно-частному партнерству в инновационной сфере

образования и науки Российской Федерации и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Целями конференции были обсуждение роли государственно-частных партнерств в общей стра
14.07.2004 ОЭСР опубликовала отчёт по доменам первого уровня

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала отчёт о развитии рынка доменов первого уровня. Доклад, составленный членам
16.01.2001 В Дубаи открылся форум ОЭСР по проблемам электронной торговли в странах третьего мира

В Дубаи открылся форум ОЭСР, посвященный проблемам электронной торговли в странах третьего мира, сообщает Yahoo! Actualites. В частности, этот форум рассмотрит возможные пути преодоления технологического отставания р
15.01.2001 ОЭСР хочет обложить серверы налогами

й цели серверы за границей, должны облагаться дополнительным налогом. Таково предложение, внесенное Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), сообщает ZDNet. На прошлой неде

Публикаций - 99, упоминаний - 153

OECD и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Microsoft Corporation 25775 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Apple Inc 13156 5
Cisco Systems 5372 4
Intel Corporation 12811 4
AT&T Inc 1726 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
CacheLogic 9 2
Huawei 4677 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
SAS Institute 1082 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Т8 НТЦ 120 1
Amdocs 140 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Arthur D. Little 14 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Enron - Enrongate 122 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 407 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Baker Hughes 11 1
Наукоград - технопарк 156 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Euroclear 19 1
Независимая аналитическая консалтинговая группа 1 1
Сургутнефтегаз - СургутНИПИнефть - Сургутский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Axis Pravo - Аксис Право 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Depositphotos - фотобанк 405 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Форсайт Prognoz Platform 97 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Windows NT 890 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
Яндекс.Практикум 81 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
МегаФон Наши люди 49 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Intel Pentium II 174 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 15 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
FreePik 1841 1
Intel Pentium MMX 14 1
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 1
Чернышенко Дмитрий 581 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Путин Владимир 3454 4
Мишустин Михаил 787 3
Касперский Евгений 337 2
Фурсенко Андрей 128 2
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 2
Токаев Касым-Жомарт 9 2
Malkin Daniel - Малкин Даниел 2 2
Симонов Борис 4 2
Wibergh Johan - Вайберг Йохан 8 2
Schlogl Herwig - Шлёгл Хервиг 2 2
Паршин Максим 323 1
Кулешов Сергей 36 1
Силуанов Антон 84 1
Ведяхин Александр 180 1
Давыдович Евгений 28 1
Анохин Павел 15 1
Федоров Алексей 142 1
Хинштейн Александр 148 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Соколов Артем 56 1
Тихонов Александр 69 1
Провоторов Александр 158 1
Сазанов Алексей 13 1
Незнамов Андрей 11 1
Паршин Михаил 4 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Медведовский Илья 34 1
Цариковский Андрей 22 1
Агамирзян Игорь 74 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Philippe Édouard - Филипп Эдуард 1 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Цыганов Андрей 6 1
Гаттаров Руслан 144 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Пушков Алексей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 50
Европа 24964 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 25
Япония 13807 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Южная Корея - Республика 7052 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Франция - Французская Республика 8177 17
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Канада 5082 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Дания - Королевство 1337 10
Швеция - Королевство 3782 9
Нидерланды 3746 9
Индия - Bharat 5870 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Ирландия - Республика 1051 7
Исландия 255 7
Сингапур - Республика 1953 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Эстония - Эстонская Республика 764 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Венгрия 855 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Польша - Республика 2031 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Новая Зеландия 737 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Английский язык 7030 6
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог - Налог на интернет 19 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Bloomberg 1627 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
NEWSru.com 229 2
Казахстан Сегодня 310 2
The Verge - Издание 619 2
Nature 832 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
VNUNet.com 214 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Die Welt 80 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Economist 49 1
ТВ-Новости АНО 7 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Автостат 55 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
EIT Digital - European Hub of Digitally Innovative Education institutions - Европейский реестр инновационных учебных заведений 1 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Broadband World Forum 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще