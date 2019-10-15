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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
СОБЫТИЯ
|15.10.2019
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Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов
льно получают доходы, а не в удобных им юрисдикциях. К этому их обяжут новые правила, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующее предложение уже
|29.03.2017
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Каждый пятый смартфон в мире - подделка
Фальшивые гаджеты Международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала результаты исследования мирового рынка гаджетов, в соответствии с которыми
|21.11.2014
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ФАС одобрила рекомендации ОЭСР в сфер госзакупок
ьная служба РФ поддержала проект рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по государственным закупкам, в котором, среди прочего, предлагается расширять применени
|27.09.2013
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Исследование: рост скорости ШПД ведет к увеличению доходов домохозяйств
д исследователями стояла задача изучения экономического эффекта от повышения скорости ШПД в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и странах БИК (Бразилия, Индия и
|19.10.2012
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Интернет-компании создают больше всего ИТ-вакансий
В последнем докладе, озаглавленном «Перспективы интернет-экономики» (Internet Economy Outlook), ОЭСР отмечает, что благодаря 250 компаниям, занимающим ведущие позиции в мире в области ИКТ, уровень занятости населения увеличился на 6% в 2011 г., что на 2% выше аналогичного показателя 2010
|28.09.2011
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Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики
ования, проведенного в 33 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проведенное исследование подтвердило наличие четкой связи между средней скоростью широ
|17.07.2007
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ОЭСР защитит онлайновых потребителей
, объявила о подписании различных договоров о защите потребителей в сфере электронной коммерции. Организация работала над созданием данных документов около двух лет. Документ называется «Рекомендации ОЭСР по вопросам урегулирования споров и возмещений убытков». В нем рассматриваются принципы и решения различных правовых проблем, связанных, преимущественно, с электронной коммерцией. Специали
|16.03.2007
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Россия станет постоянным наблюдателем в Агентстве по ядерной энергии
уется подписание Совместной декларации о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Агентством по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР)
|05.12.2006
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Китай обогнал Японию по объему затрат на науку
онию, сообщает Newsru. По оценке экспертов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в Китае объем инвестиций в науку в 2006 году составит $136 млрд., что на 20% больше, ч
|05.12.2006
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Китай обогнал Японию по объему затрат на науку
онию, сообщает Newsru. По оценке экспертов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в Китае объем инвестиций в науку в 2006 году составит $136 млрд., что на 20% больше, ч
|14.04.2006
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Широкополосный интернет "пошел" по миру
Количество широкополосных подключений к интернету в странах ОЭСР приближается к 158 миллионам. В странах Северной Европы уровень проникновения почти дост
|21.12.2004
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В Москве состоялась конференция по государственно-частному партнерству в инновационной сфере
образования и науки Российской Федерации и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Целями конференции были обсуждение роли государственно-частных партнерств в общей стра
|21.12.2004
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В Москве состоялась конференция по государственно-частному партнерству в инновационной сфере
образования и науки Российской Федерации и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Целями конференции были обсуждение роли государственно-частных партнерств в общей стра
|14.07.2004
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ОЭСР опубликовала отчёт по доменам первого уровня
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала отчёт о развитии рынка доменов первого уровня. Доклад, составленный членам
|16.01.2001
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В Дубаи открылся форум ОЭСР по проблемам электронной торговли в странах третьего мира
В Дубаи открылся форум ОЭСР, посвященный проблемам электронной торговли в странах третьего мира, сообщает Yahoo! Actualites. В частности, этот форум рассмотрит возможные пути преодоления технологического отставания р
|15.01.2001
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ОЭСР хочет обложить серверы налогами
й цели серверы за границей, должны облагаться дополнительным налогом. Таково предложение, внесенное Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), сообщает ZDNet. На прошлой неде
OECD и организации, системы, технологии, персоны:
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