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OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития


21.11.2014 ФАС одобрила рекомендации ОЭСР в сфер госзакупок
17.07.2007 ОЭСР защитит онлайновых потребителей
14.07.2004 ОЭСР опубликовала отчёт по доменам первого уровня
16.01.2001 В Дубаи открылся форум ОЭСР по проблемам электронной торговли в странах третьего мира
15.01.2001 ОЭСР хочет обложить серверы налогами

Публикаций - 89, упоминаний - 208

OECD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 4164 6
Google LLC 9840 6
Ericsson 2687 6
Amazon Inc - Amazon.com 2570 5
Yandex - Яндекс 4794 4
Microsoft Corporation 22030 4
Apple Inc 10401 4
AT&T Inc 1555 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7925 3
Cisco Systems 4680 3
1С-Битрикс - Bitrix 5263 2
1С-ИжТиСи 4913 2
InfoWatch - Инфовотч 827 2
IBM - International Business Machines Corp 8815 2
Прогноз 547 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 577 2
5506 2
Intel Corporation 11024 2
VK - Mail.ru Group 2938 2
Verizon Communications 265 1
Sandvine 9 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 1
Т8 НТЦ 62 1
Нетология - Netology 33 1
BSA - Business Software Alliance 219 1
KT Corporation - Korea Telecom 159 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 1
Linspire - Lindows 59 1
Raytheon 289 1
Verizon - WorldCom 480 1
AOL - America Online 705 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
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Ericsson ConsumerLab 35 1
HP - Hewlett-Packard 3583 1
SAP SE 4419 1
Oracle Corporation 5894 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2293 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3827 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 2
РЖД - Российские железные дороги 1402 2
Почта России ПАО 1827 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2015 2
Y Combinator - венчурный фонд 42 1
Яндекс.Такси 287 1
Enron - Enrongate 121 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 286 1
Согласие СК 341 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 1
GFG - Lamoda 88 1
AliExpress 308 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 1
РВК - Российская венчурная компания 517 1
Maersk 18 1
Альфа-Банк 1342 1
Правительство РФ 6998 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7620 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2929 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2078 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6871 4
World Bank Group - Всемирный банк 277 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1411 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 3
Президент Российской Федерации 3009 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 805 2
Федеральное собрание Российской Федерации 146 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 283 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2175 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Правительство Ставропольского края 30 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 1
Совет Европы 79 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 138 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 474 1
Администрация Смоленской области 19 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 166 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 2 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 329 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 63 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 174 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1268 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2491 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков 4 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30518 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5640 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12530 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 834 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7257 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4380 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 336 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1436 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2945 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6152 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 76 1
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 80 1
СВЧ - сверхвысокие частоты - радиоэлектроника 67 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 860 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 117 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 538 1
Сервер - Серверные платформы 2077 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 199 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 269 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 33 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6744 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2901 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4987 1
Big Data - Большие данные 1900 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7457 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2639 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3347 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 72 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10270 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5110 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1683 2
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 752 2
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 152 1
Intel Pentium II 152 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 441 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 38 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 46 1
Softline Infosecurity ISOC 18 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 35 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 93 1
Amazon Alexa 171 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 189 1
Morpheus 42 1
Apache Hadoop 349 1
Яндекс.Маркет 492 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 384 1
Microsoft Skype 1892 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 1
Сбер - SberCloud AI Cloud 20 1
AWS - Amazon Web Services 623 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 48 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 70 1
Путин Владимир 2466 4
Чернышенко Дмитрий 285 4
Фурсенко Андрей 120 2
Мишустин Михаил 348 2
Пушков Алексей 10 1
Агамирзян Игорь 68 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
Philippe Édouard - Филипп Эдуард 1 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Цыганов Андрей 6 1
Гаттаров Руслан 140 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Цариковский Андрей 22 1
Сулин Алексей 3 1
Логунов Александр 3 1
Зенкин Денис 262 1
Катков Павел 8 1
Мошков Алексей 12 1
Масельский Дмитрий 15 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Калошин Игорь 7 1
Федоров Алексей 60 1
Щеголев Игорь 685 1
Шадаев Максут 435 1
Греф Герман 344 1
Паршин Максим 184 1
Кулешов Сергей 36 1
Силуанов Антон 55 1
Ведяхин Александр 52 1
Иванов Александр 82 1
Осеевский Михаил 256 1
Хинштейн Александр 66 1
Соколов Артем 30 1
Тихонов Александр 64 1
Провоторов Александр 154 1
Сазанов Алексей 4 1
Незнамов Андрей 7 1
Касперская Наталья 244 1
Паршин Михаил 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 101277 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44299 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12423 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12412 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10789 16
Южная Корея - Республика 3860 16
Япония 9489 16
Европа 9832 11
Франция - Французская Республика 5396 11
Канада 3076 9
Германия - Федеративная Республика 8232 9
Финляндия - Финляндская Республика 1657 9
Нидерланды 2100 8
Дания - Королевство 894 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31785 8
Швеция - Королевство 1896 7
Исландия 207 6
Индия - Республика 4163 6
Италия - Итальянская Республика 3064 6
Венгрия 613 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1101 5
Эстония - Эстонская Республика 690 5
Испания - Королевство 2753 5
Чехия - Чешская Республика 987 5
Бразилия - Федеративная Республика 1914 5
Ирландия - Республика 815 5
Австралия - Австралийский Союз 2690 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11941 5
Сингапур - Республика 1551 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 957 4
Австрия - Австрийская Республика 985 4
Земля - планета Солнечной системы 6902 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1477 3
Турция - Турецкая республика 1555 3
Польша - Республика 1518 3
Казахстан - Республика 4371 3
Латвия - Латвийская Республика 683 3
США - Колумбия - Вашингтон 1160 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12252 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3973 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 839 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 876 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 229 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2093 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5157 3
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 23 2
Экономический эффект 556 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 783 2
Федеральное законодательство 1069 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 229 2
Русский язык 3855 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 101 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 2
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 53 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 18 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 1
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 3 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 1
Спам - Spam 358 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1372 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 824 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1456 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 117 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 1
Internet Economy - Интернет-экономика 2 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 162 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 127 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1894 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1363 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2784 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 1
Thomson Reuters - Рейтер 5712 4
WSJ - The Wall Street Journal 1215 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 2
NEWSru.com 219 2
Казахстан Сегодня 308 2
The Verge - Издание 463 1
FT - Financial Times 1107 1
ZDnet 575 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
The Guardian - Британская газета 317 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
Nature 765 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 1
Die Welt 68 1
The Economist 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2752 2
Gartner 3266 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Fortune Global 500 271 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 4
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 366 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 5
Олимпийские игры - Olympic Games 552 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 213 1
Broadband World Forum 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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