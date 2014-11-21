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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
Публикаций - 89, упоминаний - 208
OECD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2466 4
|Чернышенко Дмитрий 285 4
|Фурсенко Андрей 120 2
|Мишустин Михаил 348 2
|Пушков Алексей 10 1
|Агамирзян Игорь 68 1
|Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
|Philippe Édouard - Филипп Эдуард 1 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Цыганов Андрей 6 1
|Гаттаров Руслан 140 1
|Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Сулин Алексей 3 1
|Логунов Александр 3 1
|Зенкин Денис 262 1
|Катков Павел 8 1
|Мошков Алексей 12 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Калошин Игорь 7 1
|Федоров Алексей 60 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Шадаев Максут 435 1
|Греф Герман 344 1
|Паршин Максим 184 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Силуанов Антон 55 1
|Ведяхин Александр 52 1
|Иванов Александр 82 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Хинштейн Александр 66 1
|Соколов Артем 30 1
|Тихонов Александр 64 1
|Провоторов Александр 154 1
|Сазанов Алексей 4 1
|Незнамов Андрей 7 1
|Касперская Наталья 244 1
|Паршин Михаил 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru